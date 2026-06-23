İki kez üst üste NWSL En Değerli Oyuncu (MVP) ve Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Temwa Chawinga, KC Current ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı

Kansas City Current, Temwa Chawinga’nın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı; kulüp bu haberi Pazartesi günü duyurdu.

Chawinga, son iki yıldır Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nin en golcü oyuncusu konumunda. 2024 yılında Current ile sözleşme imzalayan Chawinga, ilk sezonunda normal sezonda 20 gol atmış, geçen yıl ise 15 gol kaydetmişti. Bu sezon şimdiden 7 gol atan Chawinga, ligde gol krallığı sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Gol atmanın ve iki yıl üst üste Altın Ayakkabı ödülünü kazanmanın yanı sıra, arka arkaya iki kez de En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü aldı.

Toplamda Chawinga, Current formasıyla çıktığı 56 maçta 42 gol attı, 11 asist yaptı ve 15 maç kazandıran gol kaydetti. Play-offlar da dahil olmak üzere, 47 gol ve 12 asist kaydetti.

Bu sözleşme uzatması, Current'ın forvet Ally Sentnor'u 850.000 dolarlık lig içi fon karşılığında Angel City FC'ye takas etmesinden sadece bir hafta sonra gerçekleşti.



