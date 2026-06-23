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İki kez üst üste NWSL En Değerli Oyuncu (MVP) ve Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Temwa Chawinga, KC Current ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı
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Temwa Chawinga, KC’de kalıyor
Kansas City Current, Temwa Chawinga’nın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı; kulüp bu haberi Pazartesi günü duyurdu.
Chawinga, son iki yıldır Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nin en golcü oyuncusu konumunda. 2024 yılında Current ile sözleşme imzalayan Chawinga, ilk sezonunda normal sezonda 20 gol atmış, geçen yıl ise 15 gol kaydetmişti. Bu sezon şimdiden 7 gol atan Chawinga, ligde gol krallığı sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Gol atmanın ve iki yıl üst üste Altın Ayakkabı ödülünü kazanmanın yanı sıra, arka arkaya iki kez de En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü aldı.
Toplamda Chawinga, Current formasıyla çıktığı 56 maçta 42 gol attı, 11 asist yaptı ve 15 maç kazandıran gol kaydetti. Play-offlar da dahil olmak üzere, 47 gol ve 12 asist kaydetti.
Bu sözleşme uzatması, Current'ın forvet Ally Sentnor'u 850.000 dolarlık lig içi fon karşılığında Angel City FC'ye takas etmesinden sadece bir hafta sonra gerçekleşti.
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Yüksek Etkili Oyuncu Kuralı
ESPN’e göre, anlaşma hakkında bilgi sahibi bir kişi, bunun NWSL’nin yeni Yüksek Etkili Oyuncu (HIP) kuralı kapsamında gerçekleştirildiğini doğruladı.
Gayri resmi olarak "Rodman Kuralı" olarak bilinen HIP kuralı, 1 Temmuz'da resmi olarak yürürlüğe girecek ve kulüplerin belirlenen maaş tavanını 1.000.000 dolara kadar aşmasına izin verecek. Bu kural, belirli kriterleri karşılayan seçkin oyuncular için NWSL kulüplerinin maaş tavanını aşmasına olanak tanıyor. Chawinga, Current takımında HIP kuralının uygulanmasıyla maaş tavanı dengelenen ilk oyuncu oldu.
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"Kansas City'yi evim olarak görüyorum"
Chawinga, kulüp tarafından yayınlanan bir açıklamada, “Bu sözleşme uzatması benim için çok anlamlı çünkü Kansas City’yi evim olarak görüyorum,” dedi. “Kulübün ve şehrin bana ve takım arkadaşlarıma verdiği destek gerçekten çok özel. Kansas City’de daha uzun süre kalmayı ve takım arkadaşlarımla birlikte sıkı çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”
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Şimdi ne olacak?
NWSL, 26 Haziran Cuma günü, Kansas City Current ve Chawinga’nın ligin prestijli Challenge Cup’ta Gotham FC ile karşı karşıya gelmesiyle yeniden sahalara dönüyor.