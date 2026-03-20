"İki kez şampiyon olduk!" - Arjantin, İspanya'yı mağlup ederken CONMEBOL başkanı, Finalissima'nın iptal edilmesi nedeniyle La Roja ve UEFA'yı eleştirdi
Dominguez, rakibinin çekilmesiyle galibiyetini ilan etti
Copa América şampiyonu Arjantin ile Avrupa Şampiyonası galibi İspanya arasında gerçekleşecek rüya gibi karşılaşma resmen iptal edildi, ancak diplomatik savaş daha yeni başlıyor. UEFA ile CONMEBOL arasındaki müzakerelerin tamamen çökmesinin ardından, Güney Amerika futbolunun yönetim organı, şampiyonluğun varsayılan olarak Buenos Aires’te kalması gerektiğini savunarak mücadeleci bir tavır sergiledi.
Dominguez, Copa Libertadores kura çekimi platformunu Avrupa şampiyonlarıyla alay etmek için kullandı. Anlaşmazlık, maçın yeri ve tarihi konusunda uzlaşamama üzerine odaklanıyor ve her iki federasyon da geçen hafta boyunca birbirlerine esnek olmama suçlamalarında bulundu.
Güney Amerika'dan ateş açıldı
Dominguez, İspanya’nın Arjantin’in maç takvimi taleplerini yerine getirmekteki isteksizliğinin maçtan çekilmeyle eşdeğer olduğunu öne sürerek, söylemleri mesleki bir anlaşmazlıktan açıkça alay etmeye kaydırdı. Arjantinlileri Avrupa futbolunu altın standart olarak görmeyi bırakmaya çağıran Dominguez, Albiceleste’nin artık kıtalararası kupanın tartışmasız kralları olduğunu vurguladı.
Dominguez, DSports'a "Eğer walkover uygulansaydı, iki kez Finalissima şampiyonu olurdunuz" dedi. "Ve bir şey daha: kendinize inanmalısınız, komşunun çimleri her zaman daha yeşil değildir. Ve bir şey daha: buna inanmalısınız, komşunun çimleri o kadar da yeşil değildir."
Daha sonra Radio La Red'e konuşan Dominguez, İspanya'nın kupayı fiilen teslim ettiği iddiasını yineledi. "Hangi milliyetsiniz? Arjantinli, öyleyse tebrikler çünkü biz Finalissima'nın iki kez şampiyonu olduk, onlar ortaya bile çıkmadılar."
Programlama tartışması gergin bir hal alıyor
Maçın iptal edilmesi ilk olarak UEFA tarafından duyuruldu; UEFA, Arjantin Futbol Federasyonu’nu (AFA) Santiago Bernabeu’da oynanacak büyük çaplı bir karşılaşma da dahil olmak üzere birçok teklifi reddetmekle suçladı. Avrupa futbol organına göre Arjantin, tarafsız sahada oynanması ve iki maçlı bir seri oynanması önerilerini reddetti; bu da çözülemeyen bir çıkmaza yol açtı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, "İlk seçenek, maçı Madrid'deki Santiago Bernabeu stadyumunda, stadyumdaki taraftarların 50-50 oranında bölünmesiyle, orijinal tarihte oynamaktı. Bu, böylesine prestijli bir etkinliğe yakışır, dünya standartlarında bir ortam sağlayacaktı, ancak Arjantin bunu reddetti" denildi.
"İkinci seçenek, Finalissima'yı iki ayaklı bir seri halinde düzenlemekti. Birinci ayak 27 Mart'ta Santiago Bernabeu'da, ikinci ayak ise UEFA EURO ve Copa America 2028 öncesindeki uluslararası maç aralığında Buenos Aires'te oynanacaktı. Madrid'deki maçta yine taraftarların 50:50 oranında bölünmesi öngörülüyordu. Bu seçenek de reddedildi."
Tarafsız bölge anlaşmazlığı
Arjantin açısından bakıldığında, Madrid'de oynamayı reddetmek bir spor ahlakı meselesiydi. AFA ve CONMEBOL, İspanya'nın da dahil olduğu bir maç için Madrid'in gerçekten tarafsız bir sahne olarak kabul edilemeyeceği için, İspanya'nın başkentinde oynamanın "spor adaleti ilkesine" aykırı olacağını savundu. AFA, 31 Mart'ta Roma'da oynamaya açıkken, İspanya Federasyonu (RFEF) bunu reddetti çünkü Barcelona ve Atletico Madrid'den birçok önemli oyuncusu, birkaç gün sonra La Liga'da birbirleriyle karşı karşıya gelecekti.
AFA, basın açıklamasında, "CONMEBOL ve AFA, Finalissima'yı tarafsız bir sahada oynamak istediklerini her zaman yinelemiş ve UEFA'nın Madrid'de oynanması yönündeki uzun ısrarının ardından önerilen sahayı kabul etmişti" dedi.
