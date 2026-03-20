"İki kez şampiyon olduk!" - Arjantin, İspanya'yı mağlup ederken CONMEBOL başkanı, Finalissima'nın iptal edilmesi nedeniyle La Roja ve UEFA'yı eleştirdi

Copa América şampiyonu Arjantin ile Avrupa Şampiyonası galibi İspanya arasında gerçekleşecek rüya gibi karşılaşma resmen iptal edildi, ancak diplomatik savaş daha yeni başlıyor. UEFA ile CONMEBOL arasındaki müzakerelerin tamamen çökmesinin ardından, Güney Amerika futbolunun yönetim organı, şampiyonluğun varsayılan olarak Buenos Aires’te kalması gerektiğini savunarak mücadeleci bir tavır sergiledi.

Dominguez, Copa Libertadores kura çekimi platformunu Avrupa şampiyonlarıyla alay etmek için kullandı. Anlaşmazlık, maçın yeri ve tarihi konusunda uzlaşamama üzerine odaklanıyor ve her iki federasyon da geçen hafta boyunca birbirlerine esnek olmama suçlamalarında bulundu.