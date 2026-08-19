Undav, sağlık durumuyla ilgili şaşırtıcı bir kişisel açıklamada bulunarak, ciddi bir gıda alerjisi nedeniyle ölümün eşiğine tehlikeli şekilde geldiğini itiraf etti. Brighton & Hove Albion'da Premier League'de forma giydikten sonra Bundesliga'ya dönen 30 yaşındaki forvet, deniz ürünlerinin yetişkinlik hayatı boyunca kendisi için hayati tehlike yaratan bir risk olduğunu anlattı.

The Sun'ın aktardığına göre, kısa süre önce katıldığı bir podcast'te Almanya Milli Takımı oyuncusuna mutfak tercihleri ve suşiyi sevip sevmediği soruldu. Undav, bazı çeşitleri sevdiğini ancak son derece dikkatli olması gerektiğini hemen netleştirdi. "Evet, ama sadece somonlu ya da vejetaryen olanları. Çünkü karides yiyemiyorum. İki kez alerjik reaksiyon geçirdim; ikisinde de neredeyse ölüyordum."