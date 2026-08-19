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Çeviri:
'İki kez neredeyse öldüm' - Eski Premier League yıldızı korkunç alerji kabusunu anlattı
Ölümle burun buruna getiren korkunç bir olay
Undav, sağlık durumuyla ilgili şaşırtıcı bir kişisel açıklamada bulunarak, ciddi bir gıda alerjisi nedeniyle ölümün eşiğine tehlikeli şekilde geldiğini itiraf etti. Brighton & Hove Albion'da Premier League'de forma giydikten sonra Bundesliga'ya dönen 30 yaşındaki forvet, deniz ürünlerinin yetişkinlik hayatı boyunca kendisi için hayati tehlike yaratan bir risk olduğunu anlattı.
The Sun'ın aktardığına göre, kısa süre önce katıldığı bir podcast'te Almanya Milli Takımı oyuncusuna mutfak tercihleri ve suşiyi sevip sevmediği soruldu. Undav, bazı çeşitleri sevdiğini ancak son derece dikkatli olması gerektiğini hemen netleştirdi. "Evet, ama sadece somonlu ya da vejetaryen olanları. Çünkü karides yiyemiyorum. İki kez alerjik reaksiyon geçirdim; ikisinde de neredeyse ölüyordum."
- Getty Images Sport
Tepkinin fiziksel bedeli
Stuttgart'ın yıldızı, yanlışlıkla kabuklu deniz ürünü tükettiğinde vücudunda neler yaşandığını çarpıcı ayrıntılarla anlattı. Undav, alerjisinin yalnızca karidesle sınırlı olmadığını, ıstakoz ve midye dahil çok çeşitli deniz ürünlerini kapsadığını doğruladı. Fiziksel belirtilerin anında ortaya çıktığını ve son derece tehlikeli olduğunu belirten futbolcu için, ne tükettiğine dikkat etmediği takdirde bu durum sürekli bir tehdit oluşturuyor.
Anafilaktik reaksiyonun korkutucu hissini anlatan Undav, alerjinin fizyolojik etkisini açıkladı. Forvet oyuncusu, "Her yerim şişiyor ve nefes alamıyorum. Bunu daha önce hiç duymamıştım" dedi.
Stuttgart'ta yaşam ve rutin
Almanya'ya geri döndüğünden beri Undav, formunun patlama yapmasını sağlayan bir huzur ve istikrar duygusu yakaladı. Eşi Tanja ile sık sık sakin bir rutin geçiren oyuncu, beslenmesinin güvenli ve kontrollü kalmasına özen gösteriyor. Bundesliga'nın gol makinesi şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası maçlar oynadığımızda genelde öğleden sonra antrenman yapıyoruz. Sonra saat on ile on iki arasında eşimle birlikte Stuttgart şehir merkezine gidiyorum."
Profesyonel yükümlülükleri ile özel hayatı arasında doğru dengeyi kurmak, sahadaki başarısının anahtarı oldu. Eski Brighton oyuncusu, boş zamanlarında stadın yüksek baskılı ortamından uzakta, şehrin sakinliğinin tadını çıkarıyor. Şunları söyledi: "Orası sakin ve biraz kafa dinleyebiliyorsunuz. Birlikte yemek yiyoruz, mesela somonlu avokado tost."
- Getty Images Sport
Uluslararası arenada başarı
Undav’ın yaşadığı sağlık korkuları, sahadaki yükselişini kesinlikle yavaşlatmadı. 2022’de Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’dan Brighton’a katılan 1,78 m boyundaki forvet, Amex Stadyumu’nda kendine yer edinmekte zorlandı ve 30 maçta sekiz gol kaydetti. Ancak bir sonraki yıl kiralık olarak Stuttgart’a gittikten sonra anında büyük etki yarattı ve 2024’te bonservisiyle transfer edildi. O günden bu yana Alman kulübü için adeta bir sansasyona dönüştü; 117 maçta 57 gol ve 30 asist üretti.
Kulüp düzeyindeki bu müthiş formu, Almanya Milli Takımı’yla uluslararası sahneye de yansıdı. Undav, şu ana kadar çıktığı 13 milli maçta dokuz gol attı; bunların üçü bu yazki Dünya Kupası’nda geldi. Curaçao karşısında takımının farklı galibiyetinde gol atan oyuncu, Fildişi Sahili maçında da iki gol daha kaydetti, ancak takımının son 32 turunda Paraguay’a penaltılarla elenmesine engel olamadı.
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