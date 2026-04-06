On yıl boyunca Old Trafford'da sağ kanatta görev yapan Valencia, LDU Quito ve Queretaro'da geçirdiği dönemlerin ardından Mayıs 2021'de profesyonel futbol kariyerine son vermişti. Ancak Cheshire Vets League Premier Division'ın cazibesi, Ekvadorlu efsane için görünüşe göre çok güçlü oldu.

40 yaşındaki oyuncu, 2009 yılında Cristiano Ronaldo'nun bıraktığı boşluğu doldurmak için Wigan Athletic'ten transfer olarak Manchester'a gelmiş ve burada bir efsane haline gelmişti. Zamanla hızlı bir kanat oyuncusundan ligin en güvenilir sağ beklerinden birine dönüşen Valencia, kaptanlık pazubandını takmış ve 330'dan fazla maça çıkmıştı. Şimdi Valencia, ülkenin en çok konuşulan veteran takımı haline gelen bir takıma katılmak için Kuzey Batı'ya geri dönüyor. Wythenshawe, Pazar akşamı bu haberi doğruladı ve Jose Mourinho yönetiminde United'ın kaptanlığını yapmış olan oyuncunun rekabetçi sahalara sansasyonel bir dönüşünü müjdeledi.