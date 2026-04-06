İki kez Manchester United ile şampiyonluk kazanan oyuncu, Premier Lig'in efsanevi isimleriyle dolu bir amatör lig kulübüne katıldı
Kırmızı Şeytanlar efsanesinin dönüşü
On yıl boyunca Old Trafford'da sağ kanatta görev yapan Valencia, LDU Quito ve Queretaro'da geçirdiği dönemlerin ardından Mayıs 2021'de profesyonel futbol kariyerine son vermişti. Ancak Cheshire Vets League Premier Division'ın cazibesi, Ekvadorlu efsane için görünüşe göre çok güçlü oldu.
40 yaşındaki oyuncu, 2009 yılında Cristiano Ronaldo'nun bıraktığı boşluğu doldurmak için Wigan Athletic'ten transfer olarak Manchester'a gelmiş ve burada bir efsane haline gelmişti. Zamanla hızlı bir kanat oyuncusundan ligin en güvenilir sağ beklerinden birine dönüşen Valencia, kaptanlık pazubandını takmış ve 330'dan fazla maça çıkmıştı. Şimdi Valencia, ülkenin en çok konuşulan veteran takımı haline gelen bir takıma katılmak için Kuzey Batı'ya geri dönüyor. Wythenshawe, Pazar akşamı bu haberi doğruladı ve Jose Mourinho yönetiminde United'ın kaptanlığını yapmış olan oyuncunun rekabetçi sahalara sansasyonel bir dönüşünü müjdeledi.
Premier Lig'in efsanevi kahramanlarından oluşan bir kadro
Wythenshawe soyunma odasındaki tek tanınmış isim Valencia değil. Bu tecrübeli takım, Premier Lig’in kült kahramanlarından oluşan uzun bir listeyle inanılmaz bir kadro kurdu. Yeni takım arkadaşları arasında eski İngiltere milli oyuncusu Emile Heskey ve kendisi gibi Premier Lig şampiyonu Danny Drinkwater’ın yanı sıra, yaratıcı oyun kurucu Stephen Ireland ile savunmanın belkemiği Joleon Lescott ve Nedum Onuoha da bulunuyor. Yıldızların gücü bununla da bitmiyor; Marc Albrighton, Jefferson Montero ve Cameron Jerome gibi isimler de tecrübeli oyuncuların ligini domine etmek üzere tasarlanmış kadroda yer alıyor. Bu, yerel futbol için eşi benzeri görülmemiş bir yetenek topluluğu ve her Wythenshawe maçı, bu oyuncuları izleyerek büyümüş yerel seyirciler için yıldızlarla dolu bir etkinliğe dönüşüyor.
Cheshire Veterinerler Ligi'nde liderlik koltuğunda
Beklendiği üzere, Pazar ligine uygulanan bu "Galacticos" benzeri yaklaşım, rakipler için korkutucu sonuçlar doğurdu. Wythenshawe Vets, bu sezon oynadığı maçlarda yedi galibiyetle kusursuz bir performans sergiliyor ve ligin zirvesinde rahat bir şekilde yer alıyor. Takımın üstünlüğü, golcü Papiss Cisse'nin öncülüğünde elde edilen 54'lük şaşırtıcı gol farkıyla en iyi şekilde ortaya konuyor. Eski Newcastle United golcüsü, Kasım ayında Liverpool South'u 11-0 mağlup ettikleri maçta iki hat-trick yaparak formunun zirvesinde olduğunu kanıtladı. TalkSPORT'a göre Cisse, bu sezon sadece üç maçta 19 gol attı. Takım ayrıca kupa dolabını doldurmakla meşgul ve Mart ayında yüksek skorlu galibiyetlerle hem Lancashire FA Veterans Cup'ı hem de Manchester FA Veterans Cup'ı kazandı.
Valencia'nın Manchester United'da bıraktığı kalıcı miras
O bu yeni döneme adım atarken, Valencia’nın üst düzeyde elde ettiği başarılar, günümüzün herhangi bir kanat bekçisi için hâlâ ulaşılması zor bir çıta olmaya devam ediyor. United'da geçirdiği on yıl boyunca, iki Premier League şampiyonluğu, FA Cup ve Avrupa Ligi dahil olmak üzere dokuz kupa kazandı. Bireysel başarısı, takım arkadaşları tarafından da takdir edildi; kulübün Yılın Oyuncusu ödülünü iki kez kazandı ve 2009-10 PFA Yılın Takımı'na seçildi.
2019'da Old Trafford'dan ayrıldığından beri Valencia, Manchester United Legends takımında forma giyerek kulüple bağını sürdürdü. Wythenshawe'ye transferi, evi olarak gördüğü şehirde kalmasını ve birçok eski rakibiyle birlikte oynamasını sağlıyor.