Unai Emery’nin Arsène Wenger’in şöhretli izinden gitmenin getirdiği baskı altında zorlanışını gören Arteta – ki o dönemde Manchester City’de Pep Guardiola’nın yanında çalışıyordu – Aralık 2019’da Emirates Stadyumu’na geri döndü.

O dönemde bir teknik ekipte liderlik deneyimi olmayan Arteta, bu zorlu göreve hızla uyum sağladı ve 2020'de FA Cup şampiyonluğunu, ardından da aynı yılın sonlarında Community Shield zaferini elde etti. İngiliz futbolunda yeni sezonun geleneksel açılış maçı olan bu turnuvada elde edilen bir başka zafer, Arteta'nın sonraki beş yıl boyunca gösterdiği çabaların tek meyvesi oldu.

Bir ara altı yıl boyunca Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Arsenal, yeniden gerçek bir şampiyonluk adayı haline geldi, ancak üç sezon üst üste Manchester City ve Liverpool'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Kaçınılmaz olarak, takımın "cesareti" ve Arteta'nın en büyük şampiyonlukları kazanma yeteneği sorgulanmaya başlandı. 2003-04 sezonundaki efsanevi "Invincibles" takımından bu yana ilk kez üst düzey bir şampiyonluk kazandıkları 2025-26 sezonunda nihayet olumlu bir cevap verildi. Ayrıca Avrupa Kupası finaline kadar yükseldiler ve Cumartesi günü bu kıtasal finalde Paris Saint-Germain ile karşılaşacaklar.