İki katı ya da hiç! Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferleri, Mikel Arteta’nın Arsenal’le sözleşmesini uzatmayı yeniden düşünmesine neden olur mu, yoksa Arsène Wenger’i örnek alma arzusunu körükler mi?
Arteta'nın Arsenal'in teknik direktörü olarak kazandığı kupalar
Unai Emery’nin Arsène Wenger’in şöhretli izinden gitmenin getirdiği baskı altında zorlanışını gören Arteta – ki o dönemde Manchester City’de Pep Guardiola’nın yanında çalışıyordu – Aralık 2019’da Emirates Stadyumu’na geri döndü.
O dönemde bir teknik ekipte liderlik deneyimi olmayan Arteta, bu zorlu göreve hızla uyum sağladı ve 2020'de FA Cup şampiyonluğunu, ardından da aynı yılın sonlarında Community Shield zaferini elde etti. İngiliz futbolunda yeni sezonun geleneksel açılış maçı olan bu turnuvada elde edilen bir başka zafer, Arteta'nın sonraki beş yıl boyunca gösterdiği çabaların tek meyvesi oldu.
Bir ara altı yıl boyunca Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Arsenal, yeniden gerçek bir şampiyonluk adayı haline geldi, ancak üç sezon üst üste Manchester City ve Liverpool'un ardından ikinci sırada yer aldı.
Kaçınılmaz olarak, takımın "cesareti" ve Arteta'nın en büyük şampiyonlukları kazanma yeteneği sorgulanmaya başlandı. 2003-04 sezonundaki efsanevi "Invincibles" takımından bu yana ilk kez üst düzey bir şampiyonluk kazandıkları 2025-26 sezonunda nihayet olumlu bir cevap verildi. Ayrıca Avrupa Kupası finaline kadar yükseldiler ve Cumartesi günü bu kıtasal finalde Paris Saint-Germain ile karşılaşacaklar.
İki galibiyet, Arteta'nın seçeneklerini yeniden değerlendirmesine yol açar mı?
Arsenal, bu efsanevi kupayı ilk kez havaya kaldırmayı hedefliyor. Eğer bunu başarırlarsa, mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar süren Arteta, yeni maceralara atılmayı düşünebilir mi?
Bu soru Parlour'a yöneltildiğinde, Spreadex Sports ile birlikte konuşan Arsenal efsanesi GOAL'a şunları söyledi: "Buna katılmıyorum. Kulübü getirdiği nokta, başlangıçta yaşadıkları zorluklar ve kulübün ona sadık kalması gibi faktörleri göz önünde bulundurmalıyız.
Edu ile yaptığımız görüşmeleri ve kulübün nasıl ayakta kaldığını hatırlıyorum. Bence bu zorlukları aşıp başarılı olabilmeleri, herkesin gerçekten değer vereceği bir şey.
“Değişiklik yapıp başka bir teknik direktör getirmek çok kolaydır, ancak insanlara sadık kalırsanız, onlara inanırsanız, onlara kaynak sağlarsanız ve sonunda bu zorlu süreci atlatıp bir şeyler kazanırsanız, bu hikaye çok daha güzel hale gelir ve gerçekten inanırsanız, istikrarın ve projeye olan inancın işe yaradığını kanıtlar.”
Arteta, Kuzey Londra'da Wenger'in uzun soluklu başarısını tekrarlayabilecek mi?
Arsenal'in eş başkanı Josh Kroenke, Arteta ile yeni bir sözleşme imzalamayı “en büyük öncelik”olarak nitelendirdi. Kulüp yönetimi ve sadık taraftar kitlesi, 44 yaşındaki teknik direktörün Wenger'den ilham alarak takımın teknik direktör koltuğunda uzun yıllar görev yapan bir başka önemli isim haline gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.
Arteta'nın Wenger'in 22 yıllık görev süresini bir şekilde taklit edip edemeyeceği sorusu üzerine, Le Professeur'un altında çalışmış olan Parlour şunları ekledi: "Neden olmasın ki? Arsenal'e sağladığı istikrar, kulübün DNA'sının bir parçası ve onlara her turnuvada mücadele edebilecek ve şampiyonluk adayı olabilecek bir platform sağladı.
“Son birkaç yıldır ve şimdi bu yıl da devam eden istikrar inanılmaz. Ayrıca, bu yıl göreve gelen sportif direktör Andrea Berta, oyuncuları transfer etti, hedeflerine gerçekten odaklandı ve kadroya derinlik kattı. Bu, Arsenal Futbol Kulübü'nün ne kadar iyi yönetildiğini gerçekten gösteriyor ve umarım bu yönde devam edebilirler.”
Macaristan'da tarihi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele
Arsenal, daha prestijli kupalar için yarışmaya devam ederken Arteta, dikkatleri kendi gelecek planlarından uzaklaştırmaya gayret ediyor. Kendisi, bu konunun ancak unutulmaz bir sezonun sona ermesiyle ele alınacağını sık sık dile getiriyor.
Bu noktaya, Budapeşte'de PSG ile oynanacak maçın ardından ulaşılacak. Umut edilen ise, Macaristan'da rekorlar yeniden yazılırken yaşanacak coşkulu kutlamaların ardından, bir sonraki transfer dönemi başlamadan önce sözleşme konusunda daha iyi haberlerin gelmesi.