Manuel Neuer
Jonas Rütten

Çeviri:

İki hata ve rekor peşinde: Manuel Neuer, Real Madrid karşısında duygusal iniş çıkışlar yaşadı

Manuel Neuer'in ne kadar süre daha oynayacağı henüz belli değil. FC Bayern'de bir yıl daha kalırsa, tarihi bir rekor kırma şansı yakalayacak.

FC Bayern'in efsanevi kalecisi, Real Madrid ile oynanan çeyrek final rövanş maçında Şampiyonlar Ligi'nde 137. kez FCB'nin ilk 11'inde yer aldı ve böylece Lionel Messi'yi (136) geride bıraktı. Bu sıralamada tartışmasız liderlik koltuğunda ise şimdilik Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 149 kez ilk 11'de yer alan Iker Casillas bulunuyor. 

Neuer için bu "küçük" rekor maçı son derece talihsiz başladı: Maçın başlamasından sadece 35 saniye sonra, herhangi bir baskı altında olmadan topu doğrudan Arda Güler'in ayaklarına attı. Türk milli takım oyuncusu tereddüt etmedi ve yaklaşık 30 metreden topu FCB kaptanının üzerinden yüksek bir kavis çizerek Münih takımının kalesine gönderdi. 1-2'de de Güler'in serbest vuruşunun ardından Neuer şanssız görünüyordu. 

Neuer, ilk maçta da potansiyel kontra atak anlarında oyunu hızlandırmaya çalışırken her zaman en iyi performansı gösterememişti. Ancak sonuçta sayısız muhteşem kurtarışıyla 2-1'lik galibiyette önemli rol oynadı ve ardından UEFA tarafından maçın en iyi oyuncusu seçildi.

  • Neuer, Almanya'nın rekor şampiyonu ile sözleşmesini bir yıl daha uzatırsa ve bu sezon olası bir yarı final ve final maçında da ilk 11'de yer alırsa, Casillas'ın kırılması zor rekoru ciddi şekilde sarsılabilir.

    Sadece Şampiyonlar Ligi grup aşaması bile Bayern'e gelecek sezon sekiz maç garantiliyor. Buna büyük olasılıkla birkaç eleme maçı da eklenecek. Yani 40 yaşındaki kaleci, bu CL rekorunu kırma şansını hala hesaplayabilir.

    Ancak, hâlâ belirsizliğini koruyan geleceğiyle ilgili kararını büyük olasılıkla buna bağlı olarak vermeyecek. Salı günü Real ile oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında, şampiyonluk ihtimalinin kararını etkileyip etkilemediği sorulduğunda da aynı şeyi söylemişti.

  Urbig Neuer

    Neuer, FC Bayern'de sözleşmesini uzatmaya meyilli görünüyor - Urbig'in daha fazla maçta forma giymesi bekleniyor

    Ayrıca Neuer, kulüp ve kendisinin yakında bir karar açıklayacaklarını duyurdu. "Cesaretimi toplayıp bir karar verene kadar çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum," diye ekledi. "Ve tabii ki o zaman kulüple görüşmeler yapılacak."

    Bayern yöneticileri son zamanlarda, 40 yaşındaki oyuncunun istemesi halinde sözleşmesini bir yıl daha uzatacaklarını ima etmişti. Neuer, karar vermeden önce vücudunu iyice dinlemek istediğini defalarca vurgulamıştı.

    Sport Bild gazetesi son olarak, Neuer'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatılmasının artık "muhtemel" olduğunu bildirdi. Ancak bu durumda Bayern yöneticileri, 2014 Dünya Şampiyonu'nun önümüzdeki sezon çok daha az süre almasını hedefliyor. Buna karşılık, Neuer'in yedeği Jonas Urbig'in daha fazla maç tecrübesi kazanması ve bu şekilde "Neuer sonrası döneme" daha iyi hazırlanması planlanıyor. 22 yaşındaki oyuncunun 20 maça çıkması söz konusu.

    Bu sezon Urbig şu ana kadar 14 maçta kaleyi korudu. Ancak bu durumdan, yılın başında iki kas sakatlığı nedeniyle toplamda yaklaşık bir ay zorunlu ara vermek zorunda kalan ve bu nedenle altı maçı kaçıran Neuer'in yokluğundan da faydalandı.

  • Şampiyonlar Ligi: Manuel Neuer, Casillas'ın rekorunun peşinde

    SıraOyuncularŞampiyonlar Ligi ilk 11'de oynadığı maçlarKulüp
    1Iker Casillas149Real Madrid
    2Manuel Neuer137FC Bayern
    3Lionel Messi136FC Barcelona
    4Sergio Ramos129Real Madrid
    5Xavi126FC Barcelona
    6Raul123Real Madrid
    7Sergio Busquets121FC Barcelona
    8Gerard Piqué120FC Barcelona
    9Thomas Müller119FC Bayern
    10Ryan Giggs118Manchester United
