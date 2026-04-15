İki hata ve rekor peşinde: Manuel Neuer, Real Madrid karşısında duygusal iniş çıkışlar yaşadı

FC Bayern'in efsanevi kalecisi, Real Madrid ile oynanan çeyrek final rövanş maçında Şampiyonlar Ligi'nde 137. kez FCB'nin ilk 11'inde yer aldı ve böylece Lionel Messi'yi (136) geride bıraktı. Bu sıralamada tartışmasız liderlik koltuğunda ise şimdilik Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 149 kez ilk 11'de yer alan Iker Casillas bulunuyor.

Neuer için bu "küçük" rekor maçı son derece talihsiz başladı: Maçın başlamasından sadece 35 saniye sonra, herhangi bir baskı altında olmadan topu doğrudan Arda Güler'in ayaklarına attı. Türk milli takım oyuncusu tereddüt etmedi ve yaklaşık 30 metreden topu FCB kaptanının üzerinden yüksek bir kavis çizerek Münih takımının kalesine gönderdi. 1-2'de de Güler'in serbest vuruşunun ardından Neuer şanssız görünüyordu.

Neuer, ilk maçta da potansiyel kontra atak anlarında oyunu hızlandırmaya çalışırken her zaman en iyi performansı gösterememişti. Ancak sonuçta sayısız muhteşem kurtarışıyla 2-1'lik galibiyette önemli rol oynadı ve ardından UEFA tarafından maçın en iyi oyuncusu seçildi.