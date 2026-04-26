İki gol atan Chelsea'nin kahramanı Sam Kerr, Everton'ı ezip geçen WSL maçında kulüp rekoruna ulaştı
Kerr, Kirby'nin rekoruna ulaştı
Kalıcı kalitesini bir kez daha gözler önüne seren bu maçta Kerr, Chelsea formasıyla Kadınlar Süper Ligi'nde kariyer gol sayısını 63'e çıkaran hayati bir çift gol attı.
Bu başarıyla, eski takım arkadaşı Fran Kirby ile birlikte kulübün bu turnuvadaki tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu ve bu kilometre taşı, Batı Londra'daki efsanevi statüsünü bir kez daha vurguladı.
Avustralyalı oyuncu, Erin Cuthbert'in pasını alarak Courtney Brosnan'ı geçerek 6. dakikada skoru açtı. Everton, muhteşem bir golle partiyi bozmak üzereyken, Kerr'in ikinci yarıdaki golcü içgüdüleri, manşetlere taşınmasını ve gol rekorunu paylaşmasını sağladı.
Momiki'nin muhteşem performansı, üstünlük kuran Blues'u durduramadı
Yuka Momiki’nin skoru eşitleyen muhteşem bir golüyle Toffees, kısa süreliğine bir sürpriz galibiyet umudu besledi. Chelsea kalecisi Hannah Hampton’ın kaleden uzaklaştığını gören Momiki, konuk takımın öne geçmesinden sadece dört dakika sonra 35 metreden attığı muhteşem bir şutla topu ağlara gönderdi.
Bu aksiliklere rağmen Chelsea soğukkanlılığını korudu ve top hakimiyetini elinde tuttu. Konuk takım, devre bitmeden ikinci golü bulmak için durmaksızın saldırdı; Keira Walsh ve Alyssa Thompson, Brosnan'ı zorlayan şutlar çekti, ancak skorda üstünlüğünü tam olarak ortaya koymak için ikinci yarıya kadar beklemek zorunda kaldı.
İkinci yarıdaki hücum dalgası galibiyeti garantiledi
Maçın kaderi, devre arasının hemen ardından yaşanan sekiz dakikalık kusursuz bir bölümde fiilen belli oldu. Kerr, 47. dakikada Lauren James’in milimetrik pasını tek vuruşla gole çevirerek Everton savunmasını çaresiz bıraktı ve takımını yeniden öne geçirdi.
Sürekli baskı kısa süre sonra yine sonuç verdi ve Ellie Carpenter'ın vuruşu kalecinin üzerinden sekerek 3-1'i getirdi. Galibiyeti ise kaptan Erin Cuthbert perçinledi. Kerr'in ilk kafa vuruşu engellendikten sonra, Cuthbert köşeye sert bir yarım voley vurdu ve ikinci sıradaki Chelsea'nin Manchester United'ın dört puan önünde kalmasını sağlayan dominant performansı tamamladı.
Bompastor'un Avrupa vizyonu şekilleniyor
WSL şampiyonluğunu matematiksel olarak kazanma şansı hâlâ mevcut olsa da, Sonia Bompastor’un öncelikli hedefi Chelsea’nin Avrupa’nın en iyi takımları arasına geri dönmesini sağlamak.
Goodison Park'taki bu galibiyet, özellikle de Blues'un sezonun başlarında aynı rakibe karşı 1-0'lık şok bir yenilgiye uğradığı göz önüne alındığında, bir niyet beyanı niteliğindeydi. Bu sonuç, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında rakipleriyle aralarındaki mesafeyi önemli ölçüde artırdı.