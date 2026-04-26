İki gol atan Chelsea'nin kahramanı Sam Kerr, Everton'ı ezip geçen WSL maçında kulüp rekoruna ulaştı

Kalıcı kalitesini bir kez daha gözler önüne seren bu maçta Kerr, Chelsea formasıyla Kadınlar Süper Ligi'nde kariyer gol sayısını 63'e çıkaran hayati bir çift gol attı.

Bu başarıyla, eski takım arkadaşı Fran Kirby ile birlikte kulübün bu turnuvadaki tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu ve bu kilometre taşı, Batı Londra'daki efsanevi statüsünü bir kez daha vurguladı.

Avustralyalı oyuncu, Erin Cuthbert'in pasını alarak Courtney Brosnan'ı geçerek 6. dakikada skoru açtı. Everton, muhteşem bir golle partiyi bozmak üzereyken, Kerr'in ikinci yarıdaki golcü içgüdüleri, manşetlere taşınmasını ve gol rekorunu paylaşmasını sağladı.



