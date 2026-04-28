İki galibiyet daha mı? Tottenham, Premier Lig'de kalmak için toplam puan hedefi belirledi; eski Spurs forveti ise takımın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasını "berbat" kararlara bağladı
2025 yazından bu yana Spurs'ta üç teknik direktör değişikliği
Geçen sezon, Ange Postecoglou yönetiminde kazanılan Avrupa Ligi zaferi – ki bu, 17 yıllık büyük kupa hasretine son verdi – takımın ligde 17. sırada bitirmesini gölgede bırakarak, sorunları geçici olarak örtbas etmişti. Yine de takımı tekrar rayına oturtmak amacıyla teknik direktör değişikliğine gidildi.
Brentford'dan Londra'ya transfer olan Thomas Frank bu görevi yerine getiremezken, geçici teknik direktör Igor Tudor ise 44 gün boyunca takımın başında sadece yedi maç kalabildi. Takımın başına şimdi eski Brighton ve Marsilya teknik direktörü Roberto De Zerbi geçti.
De Zerbi, son maçta ligin son sırasındaki Wolves'u mağlup ederek Tottenham'ın 2026'daki ilk Premier Lig galibiyetini elde etmesini sağladı. Bu hayati galibiyet, takımın küme düşme hattından çıkabilmesi için sadece iki puanlık farkı kapatması gerektiğini garanti altına aldı.
Tottenham kalan maçlarında kimlerle karşılaşacak?
Bu sezonun bitmesine sadece 12 puan kaldı ve Spurs, Pazar günü Aston Villa deplasmanına hazırlanıyor. Bundan sonra Leeds’i ağırlayacak, Chelsea deplasmanına gidecek ve son haftada Everton’ı evinde ağırlayacak.
De Zerbi, ciddi sakatlık sorunlarıyla boğuşurken hata yapma lüksünün olmadığını biliyor ve Tottenham'ın uzun süredir tadını çıkaramadığı bir form grafiği sergilemesi gerektiğini biliyor. Ancak, takımın tekrar ayağa kalkması için yeterli zaman var.
Spurs'un küme düşmemesi için kaç puana ihtiyacı var?
Kalan maçlarda kaç galibiyet almaları gerektiği sorusuna yanıt veren eski Spurs forveti Saha, ToonieBet'in desteğiyle GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İki galibiyetin yeterli olacağını söyleyebilirim, ancak çok zorlanacaklar. Bu onların elinde değil, üst sıralarda yer alan diğer takımların elinde.
“Tottenham, üç galibiyet ya da en az iki galibiyet ve bir beraberlik alamazsa zorlanacağını düşünüyorum. Yedi puana ihtiyaçları var. Elbette, doğrudan rakiplerinin iki maçtan fazla kaybetmesi gerekiyor. Matematiksel olarak zor bir durum, ancak gerçek şu ki Tottenham, sakatlıklar ve baskı ne olursa olsun, bunu başaracak kadroya sahip. Bu dört maçı kazanacak kadroları var. Kesinlikle çekinmemeliler.”
Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Tottenham'da ne ters gitti?
Saha, Premier Lig’in efsanevi “Büyük Altı”sının sözde üyeleri için neyin ters gittiğine dair şunları ekledi: “Kulüpte gerçekte neler olup bittiğini bilmiyorum. Tottenham’ın şampiyonluk mücadelesi veren iki ya da üç takımdan biri olma potansiyeline sahip olduğunu hep hissettim. Bunun neden gerçekleşmediğini, neden bazı sezonlarda bizim düşündüğümüz gibi bir takım olabildiklerini, ancak sezon ortasında, Aralık veya Ocak aylarında ritimlerinde bir şeyler ters gittiğini ve bunu anlayamadığımı bilmiyorum.
“Onlar için bir çözümüm yok, ama kesinlikle bazı transferler, bazı kararlar gerçekten berbat oldu.
“Her zaman teknik direktörleri suçlamaya çalışabilirsiniz, ama bence sorun her zaman bu değildi. İşletme açısından, kulüp yapısı açısından harika kararlar alıyorlar, Avrupa'nın en iyilerinden biri oldular. Ama sahada bu yeterli değil. Bence büyük hatalar yapma konusunda bu çok önemli bir nokta.”
Tottenham en son ne zaman birinci ligden küme düştü?
Spurs, saha içinde ve dışında aldığı bazı tartışmalı kararların bedelini ödüyor; bu sorunların bir kısmına çözüm bulunmadan önce, birinci ligde kalmayı başarmak hayati önem taşıyor. Takım en son 1977 yılında küme düşmüştü.
O zaman ilk denemede geri dönmüşlerdi, ancak bu konuda tarihin tekerrür etmesi gibi bir duruma düşmek istemiyorlar. Kuzey Londra'da sinirler gergin ve giderek artan baskı altında sonuç almaya başlamak De Zerbi ve ekibine kalmış durumda.