İki galibiyet daha mı? Tottenham, Premier Lig'de kalmak için toplam puan hedefi belirledi; eski Spurs forveti ise takımın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasını "berbat" kararlara bağladı

Geçen sezon, Ange Postecoglou yönetiminde kazanılan Avrupa Ligi zaferi – ki bu, 17 yıllık büyük kupa hasretine son verdi – takımın ligde 17. sırada bitirmesini gölgede bırakarak, sorunları geçici olarak örtbas etmişti. Yine de takımı tekrar rayına oturtmak amacıyla teknik direktör değişikliğine gidildi.

Brentford'dan Londra'ya transfer olan Thomas Frank bu görevi yerine getiremezken, geçici teknik direktör Igor Tudor ise 44 gün boyunca takımın başında sadece yedi maç kalabildi. Takımın başına şimdi eski Brighton ve Marsilya teknik direktörü Roberto De Zerbi geçti.

De Zerbi, son maçta ligin son sırasındaki Wolves'u mağlup ederek Tottenham'ın 2026'daki ilk Premier Lig galibiyetini elde etmesini sağladı. Bu hayati galibiyet, takımın küme düşme hattından çıkabilmesi için sadece iki puanlık farkı kapatması gerektiğini garanti altına aldı.