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İki eksik transfer: Real Madrid, Mourinho'nun iki isteğini yerine getiremiyor

Transfers
J. Mourinho
Real Madrid
La Liga
İspanya

Mourinho tam olarak memnun değil: Real Madrid'in yerine getirmediği iki talep

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho'nun talep ettiği yedi takviyeden sol stoper ve orta saha oyuncusu, ancak bir oyuncunun ayrılması durumunda yeniden hareketlenecek bir piyasada, ertelenmiş ihtiyaçlar listesinde yer almaya devam ediyor.

Mourinho 7 talepte bulundu ve bunlardan 5'i, istenen özelliklere oyuncuların uygunluğu açısından değişen derecelerde gerçekleştirildi. Bunlar; iki bek mevkisini güçlendirmek için Cucurella ve Dumfries, orta sahada çok yönlü bir oyuncu olarak Bernardo Silva, sağ stoper olarak Ibrahima Konaté ve takım kadrosunda hâlihazırda bulunanlardan farklı bir forvet olarak Carlos Espí.

Gelen transferler arasında, orijinal listede yer almayan tek pozisyon sağ kanattı; ancak Bayern Münih'in Michael Olise'nin ayrılığını reddetmesinin ardından Yan Diomandé müsait hale geldi. 

Sport gazetesi, "Karşılanmayan iki talep var ve bunlar, sonuçlandırılabilme ihtimalini beklerken hâlâ ihtiyaçlar listesinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Mourinho, sakatları ve hesaplarından çıkardığı oyuncuları eledikten sonra rekabete hazır gördüğü 20 oyuncudan oluşan bir kadroya sahip olduğu görüşünde.

Sonuçlandırılamayan ihtiyaçlar arasında, Portekizli teknik direktörün en büyük endişelerinden biri olan sol stoper geliyor. Bunun nedeni, bu özelliklere sahip bir oyuncuyu transfer piyasasında bulmanın zorluğu ve bu oyuncunun eksikliğinin Real Madrid için kritik bir soruna dönüşmesi.

  • mourinhoGetty Images

    Sol stoper ve çok yönlü orta saha oyuncusu

    Militao, tedavi programında ilerlemeyi sürdürüyor ve iyileşme süreci ekim ayının sonunda tamamlanabilir; ancak sakatlıklarla dolu geçmişi iyimserlik için pek umut vermiyor.

    Dean Huijsen'e gelince, kendini tam anlamıyla kanıtlayamadığı bir sezonun ardından bir miktar güvensizlik söz konusu; her ne kadar Bournemouth'taki performansı daha büyük bir adım atabileceğine işaret etse de.

    Bu denklemde Raul Asencio, seçenekler arasında son sırada yer alıyor ve ayrılışı, Real Madrid'i transfer piyasasında son bir çaba göstermeye itecek.

    Inter Milan'ın savunmacısı Alessandro Bastoni, arka hattı güçlendirmek için gündemdeki seçeneklerden biri konumunda. Inter, oyuncunun bonservis bedelini 70 milyon euro olarak belirledi; bu da Real Madrid'in Rodri'yi kadrosuna katmak için ayırdığı değere yakın bir rakam.

    Dolayısıyla Mourinho'nun elindeki oyuncu kadrosundan duyduğu memnuniyet büyük, ancak tam değil.

    Portekizli teknik adam, Atletico Madrid'in kadrosuna kattığı Hojlund'a benzer özelliklere sahip bir oyuncuya sahip olmak istiyordu; zira o, Real Madrid'in Mourinho yönetiminde dayatacağı yüksek tempoyu kaldırabilecek, aynı zamanda maçların ritmini kontrol edip temposunu yönetebilecek çok yönlü bir orta saha oyuncusu.

    Mourinho, bazı oyuncuları farklı mevkilerde yeniden değerlendirmek ve başlangıçta güvenmediği oyunculara süre dağıtmak zorunda kalacak.

    Ancak, teknik direktörlük kariyeri boyunca olduğu gibi, her oyuncunun forma giymesini belirleyecek olan şey liyakat ilkesi olacak.

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