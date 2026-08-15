İki eksik transfer: Real Madrid, Mourinho'nun iki isteğini yerine getiremiyor

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho'nun talep ettiği yedi takviyeden sol stoper ve orta saha oyuncusu, ancak bir oyuncunun ayrılması durumunda yeniden hareketlenecek bir piyasada, ertelenmiş ihtiyaçlar listesinde yer almaya devam ediyor.

Mourinho 7 talepte bulundu ve bunlardan 5'i, istenen özelliklere oyuncuların uygunluğu açısından değişen derecelerde gerçekleştirildi. Bunlar; iki bek mevkisini güçlendirmek için Cucurella ve Dumfries, orta sahada çok yönlü bir oyuncu olarak Bernardo Silva, sağ stoper olarak Ibrahima Konaté ve takım kadrosunda hâlihazırda bulunanlardan farklı bir forvet olarak Carlos Espí.

Gelen transferler arasında, orijinal listede yer almayan tek pozisyon sağ kanattı; ancak Bayern Münih'in Michael Olise'nin ayrılığını reddetmesinin ardından Yan Diomandé müsait hale geldi.

Sport gazetesi, "Karşılanmayan iki talep var ve bunlar, sonuçlandırılabilme ihtimalini beklerken hâlâ ihtiyaçlar listesinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Mourinho, sakatları ve hesaplarından çıkardığı oyuncuları eledikten sonra rekabete hazır gördüğü 20 oyuncudan oluşan bir kadroya sahip olduğu görüşünde.

Sonuçlandırılamayan ihtiyaçlar arasında, Portekizli teknik direktörün en büyük endişelerinden biri olan sol stoper geliyor. Bunun nedeni, bu özelliklere sahip bir oyuncuyu transfer piyasasında bulmanın zorluğu ve bu oyuncunun eksikliğinin Real Madrid için kritik bir soruna dönüşmesi.