Manuel Neuer, Cumartesi günü Fildişi Sahili ile oynanan maçta Dünya Kupası’ndaki toplam 21. maçına çıktı ve böylece Dünya Kupası’nda tek başına rekor sahibi oldu. 40 yaşındaki kaleci, daha önce bu unvanı milli takımdan emekli olan Fransız Hugo Lloris ile paylaşıyordu.
Çeviri:
İki başarısız Dünya Kupası maçının ardından: Manuel Neuer, DFB milli takımında yedek kulübesine mi geçecek?
Neuer, bu özel gününde parlamak için hiçbir fırsat bulamadı. Aslında o kadar sıkılmıştı ki, ilk yarıda tartışmalı içme molasını su içmek için kullanmadı. Bunun yerine, saha kenarında bir antrenörün yardımıyla ısınma atışları yaptı. Ancak bunun bir faydası olmadı; ikinci yarı başladıktan iki dakika sonra, Franck Kessie'nin kurtarılması imkansız bir şutunun ardından topu ağlardan çıkarmak zorunda kaldı. Bu an, Neuer'in şu ana kadarki Dünya Kupası performansını oldukça iyi özetliyor.
Turnuva öncesinde aylar süren tartışmaların ardından büyük bir gürültü patırtıyla milli takıma geri dönen, artık 40 yaşında olan ve defalarca dünya en iyi kalecisi seçilmiş olan Neuer, şimdiye kadarki iki maçta pratikte hiçbir şey yapmadı. Almanya’nın savunması zaman zaman biraz sallantılı görünse de, Curacao ve Fildişi Sahili yine de sadece ikişer şut çekebildi.
Newer, her ikisini de Oliver Baumann’ın ve herhangi bir amatör lig kalecisinin bile yapabileceği standart bir kurtarışla önledi. Her biri ise kurtarılması imkânsız bir şekilde ağlara gitti. Böylece Alman milli takımının (ve dolayısıyla Neuer’in de) ürkütücü Dünya Kupası serisi devam etti. 2014’te Arjantin’i yenerek kazandığı final zaferinden bu yana, DFB takımı oynadığı her Dünya Kupası maçında (şimdiye kadar sekiz maç) en az bir gol yedi.
- Getty Images Sport
Manuel Neuer’in Fildişi Sahili karşısında sergilediği olağanüstü performans
Neuer, her kalecinin asıl görevi olan kurtarışlarda parlayamasa da, yine de en iyi olduğu bir başka alanda ikna edici bir performans sergiledi: pas oyunu. Fildişi Sahili karşısında yaptığı her pas tam isabetliydi; bu, bir kaleci için son derece dikkat çekici bir başarıdır. Curacao’ya karşı oynanan açılış maçında bile Neuer, yüzde 86’lık güçlü bir pas isabet oranı kaydetmişti.
Bunun yanı sıra, sıkça bahsedilen “aurasıyla” rakiplerini kesinlikle sindirdi. Belki de bu sayede, bazıları onun çocuğu yaşında olabilecek takım arkadaşlarına da ilham veriyor. “Bize büyük bir sükûnet veriyor, çok deneyimli,” diye övdü Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann geçtiğimiz günlerde. “Özellikle genç oyuncular bundan besleniyor.” Baumann ile ilişkisi de kusursuz olduğu söyleniyor – kendisinden sadece dört yaş küçük yedeği Baumann, Neuer’in Dünya Kupası başlamadan hemen önce geri dönüşü nedeniyle eleme maçlarında ilk on birdeki yerini ona bırakmak zorunda kalmıştı.
- Getty Images Sport
DFB Takımı: Oliver Baumann, Ekvador maçında oynayacak mı?
Baumann bu zor durumu etkileyici bir özgüvenle idare ediyor ve kendini tamamen takımın hizmetine adıyor. Belki de bunun karşılığında Perşembe günü Ekvador’a karşı oynanacak, sportif açıdan önemi kalmayan son grup maçında forma giyme şansı bulacak; bunu kesinlikle hak ediyor. DFB takımı, yenilgiye uğrasa bile grup birinciliğini artık kimse elinden alamaz.
Kaleci pozisyonunda rotasyona gitmek, Nagelsmann’ın bir yandan sadık yedek kalecisine takdirini göstermesi anlamına gelir. Öte yandan, turnuva öncesinde baldır sorunları yaşayan Neuer, son 16 turu öncesinde daha uzun süre dinlenip toparlanma fırsatı bulabilir. Televizyon yorumcusu Bastian Schweinsteiger de bu yönde görüş bildirdi: “Baumann, kalede yer almayı ve bir Dünya Kupası maçında oynamayı hak etti. Bu gerçekten özel bir şey.”
Ancak bu durumda Neuer, rekor peşinde koşmayı bir süreliğine askıya almak zorunda kalacak. Şu anda her maçta DFB milli takım tarihinin en yaşlı oyuncusu olarak rekorunu daha da ileriye taşıyor. Alman Dünya Kupası rekorları sıralamasında ise 21 maçla Lothar Matthäus’un (25) dört maç gerisinde bulunuyor. Ekvador maçında dinlendirilmesi halinde, Almanya’nın rekoru eşitleyebilmesi için yarı finale yükselmesi gerekecek.