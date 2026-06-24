İki başarısız Dünya Kupası maçının ardından: Manuel Neuer, DFB milli takımında yedek kulübesine mi geçecek?

Neuer, bu özel gününde parlamak için hiçbir fırsat bulamadı. Aslında o kadar sıkılmıştı ki, ilk yarıda tartışmalı içme molasını su içmek için kullanmadı. Bunun yerine, saha kenarında bir antrenörün yardımıyla ısınma atışları yaptı. Ancak bunun bir faydası olmadı; ikinci yarı başladıktan iki dakika sonra, Franck Kessie'nin kurtarılması imkansız bir şutunun ardından topu ağlardan çıkarmak zorunda kaldı. Bu an, Neuer'in şu ana kadarki Dünya Kupası performansını oldukça iyi özetliyor.

Turnuva öncesinde aylar süren tartışmaların ardından büyük bir gürültü patırtıyla milli takıma geri dönen, artık 40 yaşında olan ve defalarca dünya en iyi kalecisi seçilmiş olan Neuer, şimdiye kadarki iki maçta pratikte hiçbir şey yapmadı. Almanya’nın savunması zaman zaman biraz sallantılı görünse de, Curacao ve Fildişi Sahili yine de sadece ikişer şut çekebildi.

Newer, her ikisini de Oliver Baumann’ın ve herhangi bir amatör lig kalecisinin bile yapabileceği standart bir kurtarışla önledi. Her biri ise kurtarılması imkânsız bir şekilde ağlara gitti. Böylece Alman milli takımının (ve dolayısıyla Neuer’in de) ürkütücü Dünya Kupası serisi devam etti. 2014’te Arjantin’i yenerek kazandığı final zaferinden bu yana, DFB takımı oynadığı her Dünya Kupası maçında (şimdiye kadar sekiz maç) en az bir gol yedi.