İki Arsenal taraftarı, Premier Lig şampiyonluk kupasını kaldırmak için Crystal Palace stadyumuna girmek amacıyla 'görevli gibi davranmak' suçlamasıyla gözaltına alındı

Stadyumdaki olay hızlı bir şekilde çözülürken, aynı anda kuzey Londra’da binlerce taraftarın toplanmasıyla çok daha büyük çaplı bir kamu düzeni sorunu ortaya çıktı. Londra Emniyet Müdürlüğü sözcüsü, MyLondon aracılığıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi: “24 Mayıs Pazar günü, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğunu kutlamak için büyük kalabalıklar toplandığından, polis memurları Emirates Stadyumu ve çevresine konuşlandırıldı.

Akşamdan önce, beklenen kalabalığı yönetmek için bir plan hazırlamak üzere Arsenal ve acil durum hizmetleri ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalıştık. Saat 18:00 civarında, stadyum çevresine daha fazla kişinin girmesini önlemek için kordonlar kurduk. Bu, aşırı kalabalıklaşmayı önlemek ve bölgedeki insanların güvenliğini sağlamak içindi.

"Akşam büyük ölçüde olaysız geçti, ancak stadyum çevresinde kavga, sarhoşluk ve asayişi bozma, acil durum görevlisine saldırı gibi çeşitli suçlardan 17 kişiyi gözaltına aldık."