İki Arsenal taraftarı, Premier Lig şampiyonluk kupasını kaldırmak için Crystal Palace stadyumuna girmek amacıyla 'görevli gibi davranmak' suçlamasıyla gözaltına alındı
Güvenlik bahanesiyle gözaltına alınan taraftarlar
Pazar öğleden sonra, Arsenal'in Selhurst Park'taki galibiyeti sırasında iki taraftar, stadyum görevlisi kılığına girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Tarihi maç sonrası kupa törenini izlemek için her şeyi göze alan 35 ve 37 yaşındaki iki adam, stadyuma sızmak amacıyla yüksek görünürlük yelekleri giydiler. Deplasman taraftarlarının ev sahibi takımın biletlerini ele geçirmeye çalışmasına yönelik kulübün sert uyarılarının ardından, bu iki kişi turnikelerde gerçek maç görevlileri tarafından durduruldu ve hemen polis tarafından gözaltına alındı.
Metropolitan Polisi dolandırıcılık konusunda uyarıda bulundu
Metropolitan Polisi, bu kişilerin stadyuma girmeye yönelik aldatıcı planlarının giriş kapılarında engellenmesinin ardından derhal hukuki işlemlerin başlatıldığını doğruladı. Met Polisi tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi: “35 ve 37 yaşlarındaki iki erkek, sahte beyan yoluyla dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındı. Bu olay, 24 Mayıs Pazar günü Selhurst Park’taki görevlilerin stadyuma girmeye çalışan iki erkeği durdurmasının ardından gerçekleşti. Şüpheliler polis memurları tarafından gözaltına alındı ve kendilerine uyarıda bulunuldu.”
Şampiyonluk kutlamaları tutuklamalarla gölgelendi
Stadyumdaki olay hızlı bir şekilde çözülürken, aynı anda kuzey Londra’da binlerce taraftarın toplanmasıyla çok daha büyük çaplı bir kamu düzeni sorunu ortaya çıktı. Londra Emniyet Müdürlüğü sözcüsü, MyLondon aracılığıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi: “24 Mayıs Pazar günü, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğunu kutlamak için büyük kalabalıklar toplandığından, polis memurları Emirates Stadyumu ve çevresine konuşlandırıldı.
Akşamdan önce, beklenen kalabalığı yönetmek için bir plan hazırlamak üzere Arsenal ve acil durum hizmetleri ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalıştık. Saat 18:00 civarında, stadyum çevresine daha fazla kişinin girmesini önlemek için kordonlar kurduk. Bu, aşırı kalabalıklaşmayı önlemek ve bölgedeki insanların güvenliğini sağlamak içindi.
"Akşam büyük ölçüde olaysız geçti, ancak stadyum çevresinde kavga, sarhoşluk ve asayişi bozma, acil durum görevlisine saldırı gibi çeşitli suçlardan 17 kişiyi gözaltına aldık."
Güvenlik incelemeleri sürerken yaptırımlar gündemde
Palace'ın daha önce yaptığı "Biletini başkalarıyla paylaştığı tespit edilen taraftarların gelecek sezon sezonluk bilet veya üyelik satın alması yasaklanacaktır" uyarısının ardından, kulübün ciddi iç disiplin cezaları uygulayacağı tahmin ediliyor.
Metropolitan Polisi ve kulüp güvenlik birimleri için bu olaylar, yaklaşan maçlar öncesinde yüksek görünürlük protokolüyle ilgili kapsamlı güvenlik incelemelerinin yapılmasına neden olacak.