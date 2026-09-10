2025 yazındaki gösterişli harcama dönemi, Liverpool'un Premier League şampiyonluğunun coşkusunu hâlâ yaşayan kadrosunu yenilemesini sağladı. Florian Wirtz 116 milyon sterline (157 milyon dolar) kadroya katıldı, Ekitike 69 milyon sterline (94 milyon dolar) transfer edildi ve Isak, St James’ Park'tan Anfield'a geçerek Britanya futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

Alman oyun kurucu Wirtz istenen etkiyi yaratmakta zorlandı, Ekitike nisan ayında Aşil sakatlığı yaşadı ve sezon öncesini kaçırdıktan sonra bacağını kıran Isak tüm kulvarlarda sadece dört gol kaydetti.

26 yaşındaki oyuncu 2026-27 sezonunun başında daha fazla sorgulamayla karşı karşıya kaldı, ancak son iki Premier League maçında üç kez fileleri havalandırdı. Kaybolan kıvılcım yeniden alevlenmiş olabilir; Iraola'nın şu anda hücum hattında kimin oynayacağı konusunda endişelenmesine gerek yok.