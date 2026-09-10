Getty/GOAL
Çeviri:
İki 9 numara mı? Eski Liverpool yıldızı, Hugo Ekitike sakatlıktan döndüğünde neler olacağını açıklarken, 125 milyon sterlinlik Alexander Isak'ın "kulübede oturacak" kadar kötü olmadığını söyledi
Liverpool, 2025'te hücum odaklı yetenekler için büyük harcama yaptı
2025 yazındaki gösterişli harcama dönemi, Liverpool'un Premier League şampiyonluğunun coşkusunu hâlâ yaşayan kadrosunu yenilemesini sağladı. Florian Wirtz 116 milyon sterline (157 milyon dolar) kadroya katıldı, Ekitike 69 milyon sterline (94 milyon dolar) transfer edildi ve Isak, St James’ Park'tan Anfield'a geçerek Britanya futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.
Alman oyun kurucu Wirtz istenen etkiyi yaratmakta zorlandı, Ekitike nisan ayında Aşil sakatlığı yaşadı ve sezon öncesini kaçırdıktan sonra bacağını kıran Isak tüm kulvarlarda sadece dört gol kaydetti.
26 yaşındaki oyuncu 2026-27 sezonunun başında daha fazla sorgulamayla karşı karşıya kaldı, ancak son iki Premier League maçında üç kez fileleri havalandırdı. Kaybolan kıvılcım yeniden alevlenmiş olabilir; Iraola'nın şu anda hücum hattında kimin oynayacağı konusunda endişelenmesine gerek yok.
Isak, 125 milyon sterlinlik bir yedek olmaktan şans eseri mi kurtuldu?
Ekitike'nin takvim yılının dönümüne doğru geri dönmesi bekleniyor. Isak, form bulmakta zorlanırken yerini tehdit eden sert bir rekabetle karşılaşmaması açısından şanslı mı oldu?
Eski Liverpool kanat oyuncusu Pennant, NetBet Casino iş birliğiyle yaptığı açıklamada bu soruya GOAL'e şu yanıtı verdi: “Buna şanslı demezdim çünkü bence muhtemelen ikisini de oynatmanın bir yolunu bulurlardı.
“Ekitike'nin sakatlandığı dönemde [Cody] Gakpo iyi performans göstermiyordu. Ekitike'nin sola kaymayı sevdiğini biliyoruz, bu yüzden bir noktada Isak'ın ileride ortada başlaması, Ekitike'nin de sol tarafa geçip Gakpo'nun yaptığı gibi sağ ayağıyla içeri kat etmesi ve bazen iki 9 numara gibi birlikte oynamaları beni şaşırtmazdı.
“Ama ikisi de iyi oyuncular, harika oyuncular ve böyle bir oyuncuyu yedek kulübesinde oturtamazsınız. Bence bir noktada ikisinin de oynaması için bir yol bulurlardı.”
Isak, 2026-27'de Anfield'daki beklentileri karşılamalı
Yeni sezona girilirken, Liverpool efsanesi Robbie Fowler, Merseyside’ın kırmızı yakası tarafından hâlâ sevgiyle ‘Tanrı’ olarak anılırken, GOAL’e Isak’ın fiziksel durumu ve beklentileri karşılayabilme becerisi konusunda endişeli olduğunu itiraf etti.
İsveçli oyuncunun, daha fazla takviye düşüncelerinin rafa kaldırılması için bu sezon beklentileri karşılaması gerektiği konusunda şunları söyledi: “Kesinlikle. Ve bu teknik direktörler için de geçerli. Teknik direktör [Arne Slot] açıkçası ikinci yılında bunu başaramadı, bu yüzden insanlar bunu sorguladı. Ve hepimizin bildiği gibi, insanlar bir şeyleri sorgulamaya başlarsa, gideceğiniz tek bir yol vardır.”
- Getty
Barcola hücum hattına katılırken Isak da golcüler arasına girdi
Isak, Nottingham Forest ve Ipswich ile oynanan maçlarda gol atan isimler arasındaydı, ancak Liverpool'un 2026-27'deki ilk Şampiyonlar Ligi maçında yine gol atamadı; Liverpool, Anfield'da geriye düştüğü karşılaşmada Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.
Fransa Milli Takımı'nın kanat oyuncusu Bradley Barcola için de büyük bir bonservis bedeli ödendi ve bu transfer için 123 milyon sterlin (167 milyon dolar) harcandı; bu da Kırmızılar'ın teknik direktörü Iraola'nın çok uzak olmayan bir gelecekte karşı karşıya kalacağı kadro seçimi baş ağrısına yeni bir boyut ekliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun