Iker Casillas, geçmişteki gerginliğin ardından Jose Mourinho’nun Real Madrid’e dönüşüne sert bir yanıt verdi

Casillas, Mourinho’nun kulübün yeni teknik direktörü olarak atanmasından bu yana ilk kez kamuoyuna konuştu. İki isim arasındaki iyi bilinen ve çoğu zaman gergin geçmişe rağmen, eski Madrid kaptanı Casillas, “Özel Adam”ın ikinci kez göreve gelmesiyle ilgili soruya diplomatik bir yaklaşım sergiledi.

DAZN’a verdiği demeçte şunları söyledi: “Peki. Güzel. Kulüp, Jose’nin Real Madrid’e gelmesi gerektiğine karar verdi; ona bol şans diliyorum. Umarız başarılı olur; bu, Madrid için iyi olacaktır.”