AFP
Çeviri:
Iker Casillas, geçmişteki gerginliğin ardından Jose Mourinho’nun Real Madrid’e dönüşüne sert bir yanıt verdi
Casillas, geri dönüşüne ölçülü bir tepki verdi
Casillas, Mourinho’nun kulübün yeni teknik direktörü olarak atanmasından bu yana ilk kez kamuoyuna konuştu. İki isim arasındaki iyi bilinen ve çoğu zaman gergin geçmişe rağmen, eski Madrid kaptanı Casillas, “Özel Adam”ın ikinci kez göreve gelmesiyle ilgili soruya diplomatik bir yaklaşım sergiledi.
DAZN’a verdiği demeçte şunları söyledi: “Peki. Güzel. Kulüp, Jose’nin Real Madrid’e gelmesi gerektiğine karar verdi; ona bol şans diliyorum. Umarız başarılı olur; bu, Madrid için iyi olacaktır.”
- Getty Images Sport
Bernabeu’da yaşanan gerginliklerin geçmişi
Casillas ile Mourinho arasındaki ilişki, teknik direktörün 2010 ile 2013 yılları arasında İspanya’nın başkentinde geçirdiği ilk döneminde bilindiği üzere oldukça gergindi. Bu dönemin en belirleyici anlarından biri, Mourinho’nun kulübün simgesi olan Casillas’ı kadro dışı bırakıp Diego Lopez’i tercih etmesiyle yaşandı; bu hamle taraftarları ikiye böldü ve Casillas’ın kulüpteki serüveninin sonunun başlangıcı oldu.
O dönemi değerlendiren Casillas, daha önce şöyle itiraf etmişti: “Kaptan olduğum için kariyerimin en zor dönemiydi. Onunla sürekli konuşmak, birçok sorunu çözmek zorunda kaldım ve sonunda, sevgi ve şefkatle dolu güzel bir evlilik olarak başlayan şey, zamanla tam bir boşanmaya dönüştü.”
Atama konusunda daha önce ortaya çıkan şüpheler
Transfer resmi olarak açıklanmadan önce Casillas, sık sık çatıştıkları kulübe Mourinho’nun geri dönme olasılığı konusunda çekincelerini dile getirmişti. Efsanevi kaleci, kulübün son seçimleri sırasında Enrique Riquelme’nin başkanlık kampanyasını da kamuoyu önünde desteklemiş ve Merengues için farklı bir yön izlenmesini istediğini belirtmişti.
Ancak Florentino Pérez’in yeniden seçilmesi ve Mourinho’yu Madrid’e geri getirmeyi başarmasıyla birlikte, Casillas kulübün iyiliği için kişisel kırgınlıklarını bir kenara bırakmış görünüyor. Açık sözlü ama profesyonel bir şekilde ilettiği iyi dilekleri, daha önce “boşanma” olarak nitelendirdiği süreci geride bırakma arzusunu yansıtıyor.
- Getty
Mourinho'nun resmi ziyaret tarihi
Madrid’in yeni sezona yönelik hazırlıkları resmen hız kazanıyor. Kulüp, İspanya’nın başkentine geri dönmek için Benfica’daki ikinci görev süresini erken sonlandıran Mourinho yönetiminde yaz programını son halini alıyor. Portekizli teknik direktör, 13 Temmuz’da Valdebebas’ta göreve başlayacak ve bu, Santiago Bernabéu’da yeni bir dönemin başlangıcı olacak.