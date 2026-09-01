Arsenal için: Bu anlaşma, Arsenal'ın Jesus'u dört yıl önce Manchester City'den transfer etmek için £45 milyon ödemiş olduğu düşünülünce kâğıt üzerinde pek iyi görünmüyor. Ancak gelecek yaz onu bonservissiz kaybetmek yerine peşin olarak yaklaşık £10 milyon kazanmak çok daha iyi. Barcelona'nın, yaşı ve sakatlık geçmişi ortadayken Jesus için neden geç bir hamle yapmaya karar verdiğini anlamak zor ve Arsenal'ın bunu hiç düşünmeden kabul etmesi gerekiyordu. 29 yaşındaki oyuncu, Mikel Arteta'nın hücum planlarında Kai Havertz ve Viktor Gyokeres'in oldukça gerisine düşmüştü, ama kulübe yine de haftalık £265.000 maaşa mal olduğu bildiriliyordu. Artık bu maaş yükü ortadan kalktığına göre Arsenal'ın, son gün gelmeden önce potansiyel olarak bir forvet daha transfer etmesi için elinde daha fazla alan var; her ne kadar artık kapıdan girecek ismin Atletico Madrid'den Julian Alvarez olması pek olası görünmese de. Jesus'un çok yönlülüğünü kaybetmek küçük bir darbe, ancak Arsenal için kilit oyuncu olarak görülmesinin üzerinden uzun zaman geçti. Sakatlıklar onun tam potansiyeline ulaşmasını engelledi ve Arsenal taraftarlarının büyük bölümü ayrılığı karşısında kayıtsız kalacaktır. Brezilyalı'yı bir Premier League rakibine değil de yurt dışına göndermek de ayrıca bir artı. Not: A

Barça için: Premier League'i beş kez kazanmış bir oyuncuyu sadece €15 milyon karşılığında kadroya katmak, İspanya şampiyonu için düşük riskli bir hamle. Jesus, Hansi Flick'in hücum hattının her bölgesinde oynayabilecek kadar esnek ve Barcelona teknik direktörü onun topsuz oyunda ne kadar çok çalıştığını sevecektir. Ancak Jesus, kulübün bir numaralı hedefi Alvarez'e kıyasla heyecan uyandırmayan bir alternatif. Brezilya milli oyuncusunun yeteneği hiçbir zaman sorgulanmadı, fakat vücudu artık yıllardır onu yarı yolda bırakıyor. Jesus'a her hafta birden fazla maça ilk 11'de başlaması, hatta bu maçları tamamlaması için güvenilemez. Son üç sezonda Premier League'de 58 maçta sadece 10 gol atabildiği düşünülünce, Robert Lewandowski ile aynı golcülük seviyesine bile yaklaşamıyor. Flick'in yine de Raphinha, Karim Adeyemi ve Anthony Gordon gibi isimleri düzenli olarak 9 numara pozisyonunda döndürmesi gerekecek; çünkü Jesus ne yeterince dayanıklı ne de hücumun lideri olacak kadar acımasız. Bu, iyi düşünülmemiş umutsuz bir hamle gibi hissettiriyor ve Jesus'un Barça kadrosu için hesaplı bir takviye olduğunun ortaya çıkması şaşırtıcı olur. Not: D

Jesus için: Barça, Jesus'a bir yıl uzatma opsiyonuyla birlikte iki yıllık sözleşme verdi ve o da kendisini dünyanın en şanslı adamı gibi hissediyor olmalı. Palmeiras altyapısından yetişen oyuncu zirvesini çoktan geride bıraktı; bunun en açık göstergesi de Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almaya hiç yaklaşamamış olması ve 2024'ten bu yana Arsenal'da rotasyon oyuncusu hâline gelmesiydi. Jesus bu fırsatı hak etmedi, ama bunu umursamayacaktır. Bunu yürütebilme ihtimali var, çünkü La Liga Premier League kadar fiziksel olarak zorlayıcı değil, o Hansi Flick'in tipik santrfor profiline uyuyor ve uyum sürecini hızlandırmasına yardımcı olacak vatandaşı Raphinha da yanında. Camp Nou'da, Emirates'te olduğundan çok daha sık süre alacak; bu da onun özgüvenini ve potansiyel olarak gol vuruşlarındaki dokunuşunu yeniden kazanmasını sağlayacak. Ayrıca üzerinde büyük bir bonservis baskısı da olmayacak, dolayısıyla heyecan verici bir futbol oynayan bir takımda özgürce ve yüzünde gülümsemeyle oynayabilmeli. Şu anda Avrupa'da muhtemelen Arsenal'ın önünde olan sadece iki kulüp var: Barcelona ve Paris Saint-Germain. Jesus da Katalonya'da sonunda CV'sine bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu madalyası ekleyebileceğine inanacaktır. Yapması gereken tek şey formda kalmak. Not: A+

James Westwood