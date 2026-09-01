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Goal.com
CanlıBiletler
Iliman Ndiaye Man City GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Iiman Ndiaye büyük bir tehlikeyi atlattı; Manchester City'nin Everton hücumcusunu Tottenham'ın elinden almasının ardından GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını notlandırdı

Opinion
M.City
I. Ndiaye
Tottenham Hotspur
M. Mudryk
Barcelona
G. Jesus
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
M. United
C. Baleba
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
Premier Lig

Bazı futbolseverler için yaz, takvimde en çok sabırsızlıkla bekledikleri dönemdir. Bunun nedeni sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olması da değil! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesi: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi bir kez daha hareketli geçiyor; bazı çok büyük isimler, 1 Eylül'deki son gün gelmeden yüksek bonservis bedelleriyle kulüp değiştirdi.

Bazı transferlerin tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az kulüplerden birinin, hatta oyuncunun bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermeleri halinde neler olabileceğini düşündüğü pek çok örnek de var.

GOAL ise oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan en iyi kimin çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, sonuçlanan her anlaşmayı gerçekleştiği anda puanlayacağız ve transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenizi sağlayacağız.

Aşağıdaki tüm puanlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize söyleyin...

  • Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    1 Eylül: Iliman Ndiaye (Everton'dan Manchester City'ye, 65 milyon £)

    Everton için: Transfer döneminin bu kadar geç bir aşamasında gerçekten büyük bir darbe. Everton yeniden vites yükseltip Avrupa kupalarına katılmaya başlayacaksa, Ndiaye gibi oyuncuları elinde tutması gerekiyor. Ancak Hill Dickinson Stadium'daki ilk resmi golü atan, ayrıca Goodison Park'ta Everton'ın son golünü kaydeden oyuncu, tam da en verimli yıllarına girerken ayrılıyor. 26 yaşındaki futbolcu, Everton'a hücumda yerini doldurmakta zorlanacağı bir X faktörü sağladı; beklendiği gibi Jack Grealish ters yönde hareket edip City'den Merseyside'a dönse bile. Bu yaz ortalıkta dönen bazı bonservis bedelleri düşünüldüğünde, sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl kalmış bir oyuncu için 65 milyon sterlinlik paketin de dikkat çekici derecede düşük göründüğü söylenebilir ve bu durum, transfer dönemi boyunca eleştirilerin hedefi olan transfer komitesine pek güven vermeyecektir. Not: D

    City için: Elbette yazın en çok ses getiren transferi değil, ancak Enzo Maresca'nın kadrosunda doldurulması gereken boşluklar düşünüldüğünde oldukça mantıklı görünüyor. Savinho ve Omar Marmoush'un ayrılıkları City'yi hücumda biraz eksik bıraktı ve Liverpool'dan Cody Gakpo'yu kadrosuna katmayı başaramamalarının ardından, yazın daha erken bölümünde ilgi gösterdikten sonra Ndiaye için yeniden harekete geçmeleri sağlam bir tercih. Senegal millî oyuncu Premier League'de kendini kanıtlamış bir isim ve özgüven eksikliği de yaşamıyor; bu da Şampiyonlar Ligi'nde üretkenlik açısından seviye atlamasını sağlamalı. Ndiaye'nin yeniden satış değeri açısından büyük bir potansiyel taşıması pek olası değil, bu nedenle potansiyeline ulaşamazsa bonservis biraz yüksek kalabilir, ancak City'nin son birkaç ayda ne kadar iyi satış yaptığı düşünülürse bu harcamayı büyük bir risk almadan karşılayabilir. Not: B+

    Ndiaye için: Tam anlamıyla büyük bir tehlikeyi atlattı! Transfer dönemi son 36 saatine girerken, Everton kuzey Londra ekibiyle anlaşmaya vardığı için Ndiaye'nin Tottenham'a katılması bekleniyordu. Ancak şu anda Spurs'teki karmaşanın içine düşmek yerine, kupalar için mücadele edebileceği ve oyunun en iyi hücum yeteneklerinden bazılarıyla birlikte oynayabileceği Etihad Stadium'a gidiyor. Maresca'nın kadrosunda yer bulmak için Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Phil Foden ve Rayan Cherki ile rekabet edeceğinden, City'de Tottenham'da bulabileceği kadar süre alıp alamayacağı tartışmalı. Ancak mücadele edeceği dört kulvar varken, Ndiaye'nin gelişimi açısından bu hamleyi değerli kılacak kadar sık rotasyona girmesi beklenir. Not: A-

    Tom Maston

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  • FBL-HKG-ENG-ITA-PR-SERIEA-CHELSEA-JUVENTUSAFP

    1 Eylül: Mykhailo Mudryk (Chelsea'den Tottenham'a, kiralık)

    Chelsea için: Maviler'in geride bırakmaktan büyük memnuniyet duyacağı bir isim. Kasım 2024'te men cezası almasına yol açan doping yasağından önce bile Mudryk, Stamford Bridge'deki Clearlake Capital döneminin en pahalı transfer fiyaskolarından biri olduğunu kanıtlamıştı. Ocak 2023'te başlangıçta 61 milyon sterline transfer edilen Ukraynalı milli oyuncu, uzun men cezasından önce Chelsea formasıyla çıktığı 70'i aşkın maçta yalnızca 10 gol atabildi ve elektrik hızı ile kıvrak oyun tarzına rağmen hiçbir zaman Premier League'e tam anlamıyla uygun görünmedi. Elbette Tottenham, transferini kalıcı hale getirmemeyi seçerse Mudryk'in gelecek yaz yeniden batı Londra'da olma ihtimali hayli yüksek, ancak Chelsea önümüzdeki dokuz ay boyunca Mudryk'i düşünmek zorunda kalmayacağı için sadece memnun olacaktır. Not: B-

    Spurs için: Manşetlere çıkan bir transfer döneminin kafa karıştıran bir sonu. Tottenham'ın Iliman Ndiaye'yi kadrosuna katamaması, onları pencerenin son saatlerinde yön değiştirip Mudryk için hamle yapmaya itti ve sezonun geri kalanı için yetenekli bir hücum oyuncusunu kadrolarına kattıklarına şüphe yok. Ancak Spurs'ün sezonun başındaki kötü formunu tersine çevirmeye çalıştığı bu süreçte Mudryk'in ne kadar gerçekçi biçimde katkı verebileceği henüz belirsiz. Unutmayın, 25 yaşındaki oyuncu neredeyse iki yıldır resmi bir maça çıkmadı, üç buçuk yıldır istikrarlı performans sergilemedi ve Savinho ile Omar Marmoush gibi yeni gelen isimlerin yanı sıra Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski ve Mathys Tel gibi kanat seçeneklerini zaten barındıran bir hücum hattına katılıyor. Mudryk'in transferini kalıcı hale getirmek için belirlenen oldukça saçma 75 milyon sterlinlik opsiyonu da hesaba katınca, bu Tottenham'ın transfer gurularından gelen gerçekten akıl karıştırıcı bir hamle. Not: D

    Mudryk için: Asla gerçekleşmeyebileceğini düşünmüş olması gereken bir fırsat. Mudryk'in ilk dört yıllık men cezasının kısaltılması, ona kariyerini yeniden canlandırma fırsatı sundu ve bunu sadece Premier League'de değil, aynı zamanda 'Big Six' üyelerinden biriyle yapma şansına sahip olması, en çılgın hayallerinin bile ötesinde olmalı. Spurs taraftarı, takımı mevcut karmaşadan çıkaracak bir kahraman için adeta feryat ediyor ve teknik direktör Roberto De Zerbi, daha önce Shakhtar Donetsk'te birlikte çalıştığı Mudryk'ten en iyi verimi nasıl alacağını biliyor. Geçmişi göz önüne alındığında, bu büyük ihtimalle Mudryk'in kendisine üst düzey bir kariyer kazandırmak için son şansı ve sezonun büyük bölümünde kulübede oturması da pekâlâ mümkün, ancak böyle bir sahnede kendisini yeniden inşa etme fırsatına sahip olması bile başlı başına bir lütuf. Not: A

    Tom Maston

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    1 Eylül: Gabriel Jesus (Arsenal'dan Barcelona'ya, 15 milyon €)

    Arsenal için: Bu anlaşma, Arsenal'ın Jesus'u dört yıl önce Manchester City'den transfer etmek için £45 milyon ödemiş olduğu düşünülünce kâğıt üzerinde pek iyi görünmüyor. Ancak gelecek yaz onu bonservissiz kaybetmek yerine peşin olarak yaklaşık £10 milyon kazanmak çok daha iyi. Barcelona'nın, yaşı ve sakatlık geçmişi ortadayken Jesus için neden geç bir hamle yapmaya karar verdiğini anlamak zor ve Arsenal'ın bunu hiç düşünmeden kabul etmesi gerekiyordu. 29 yaşındaki oyuncu, Mikel Arteta'nın hücum planlarında Kai Havertz ve Viktor Gyokeres'in oldukça gerisine düşmüştü, ama kulübe yine de haftalık £265.000 maaşa mal olduğu bildiriliyordu. Artık bu maaş yükü ortadan kalktığına göre Arsenal'ın, son gün gelmeden önce potansiyel olarak bir forvet daha transfer etmesi için elinde daha fazla alan var; her ne kadar artık kapıdan girecek ismin Atletico Madrid'den Julian Alvarez olması pek olası görünmese de. Jesus'un çok yönlülüğünü kaybetmek küçük bir darbe, ancak Arsenal için kilit oyuncu olarak görülmesinin üzerinden uzun zaman geçti. Sakatlıklar onun tam potansiyeline ulaşmasını engelledi ve Arsenal taraftarlarının büyük bölümü ayrılığı karşısında kayıtsız kalacaktır. Brezilyalı'yı bir Premier League rakibine değil de yurt dışına göndermek de ayrıca bir artı. Not: A

    Barça için: Premier League'i beş kez kazanmış bir oyuncuyu sadece €15 milyon karşılığında kadroya katmak, İspanya şampiyonu için düşük riskli bir hamle. Jesus, Hansi Flick'in hücum hattının her bölgesinde oynayabilecek kadar esnek ve Barcelona teknik direktörü onun topsuz oyunda ne kadar çok çalıştığını sevecektir. Ancak Jesus, kulübün bir numaralı hedefi Alvarez'e kıyasla heyecan uyandırmayan bir alternatif. Brezilya milli oyuncusunun yeteneği hiçbir zaman sorgulanmadı, fakat vücudu artık yıllardır onu yarı yolda bırakıyor. Jesus'a her hafta birden fazla maça ilk 11'de başlaması, hatta bu maçları tamamlaması için güvenilemez. Son üç sezonda Premier League'de 58 maçta sadece 10 gol atabildiği düşünülünce, Robert Lewandowski ile aynı golcülük seviyesine bile yaklaşamıyor. Flick'in yine de Raphinha, Karim Adeyemi ve Anthony Gordon gibi isimleri düzenli olarak 9 numara pozisyonunda döndürmesi gerekecek; çünkü Jesus ne yeterince dayanıklı ne de hücumun lideri olacak kadar acımasız. Bu, iyi düşünülmemiş umutsuz bir hamle gibi hissettiriyor ve Jesus'un Barça kadrosu için hesaplı bir takviye olduğunun ortaya çıkması şaşırtıcı olur. Not: D

    Jesus için: Barça, Jesus'a bir yıl uzatma opsiyonuyla birlikte iki yıllık sözleşme verdi ve o da kendisini dünyanın en şanslı adamı gibi hissediyor olmalı. Palmeiras altyapısından yetişen oyuncu zirvesini çoktan geride bıraktı; bunun en açık göstergesi de Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almaya hiç yaklaşamamış olması ve 2024'ten bu yana Arsenal'da rotasyon oyuncusu hâline gelmesiydi. Jesus bu fırsatı hak etmedi, ama bunu umursamayacaktır. Bunu yürütebilme ihtimali var, çünkü La Liga Premier League kadar fiziksel olarak zorlayıcı değil, o Hansi Flick'in tipik santrfor profiline uyuyor ve uyum sürecini hızlandırmasına yardımcı olacak vatandaşı Raphinha da yanında. Camp Nou'da, Emirates'te olduğundan çok daha sık süre alacak; bu da onun özgüvenini ve potansiyel olarak gol vuruşlarındaki dokunuşunu yeniden kazanmasını sağlayacak. Ayrıca üzerinde büyük bir bonservis baskısı da olmayacak, dolayısıyla heyecan verici bir futbol oynayan bir takımda özgürce ve yüzünde gülümsemeyle oynayabilmeli. Şu anda Avrupa'da muhtemelen Arsenal'ın önünde olan sadece iki kulüp var: Barcelona ve Paris Saint-Germain. Jesus da Katalonya'da sonunda CV'sine bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu madalyası ekleyebileceğine inanacaktır. Yapması gereken tek şey formda kalmak. Not: A+

    James Westwood

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  • Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images

    31 Ağustos: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain'den Liverpool'a, 123 milyon £)

    PSG için: Fransa şampiyonu, 2023'te Lyon'dan sadece 45 milyon euroya transfer ettiği Barcola'nın değerinin 140 milyon euroya çıkacağını muhtemelen hiç hayal etmemiştir. Barcola, PSG'ye iyi hizmet etti, ancak kendisini tam anlamıyla vazgeçilmez hâle getiremedi; bu nedenle Liverpool'dan dokuz haneli bir bonservis çıkarmaları gerçekten müthiş bir iş oldu. Luis Enrique de Ferran Torres, Maghnes Akliouche ve Mika Godts'u kadroya katarak bu anı önceden öngördü ve Barcola olmadan PSG'nin daha zayıf bir takım olmayacağını garanti altına aldı. Hatta 23 yaşındaki oyuncu artık denklemden çıktığı için Luis Enrique'nin daha istikrarlı bir kadro sahaya sürmesi daha kolay olacak. Barcola, PSG'nin kendisine basitçe veremeyeceği kadar öne çıkan bir rol istiyordu; bu nedenle bu anlaşma, takım bu sezon daha fazla başarı kovalarken soyunma odasındaki uyumun korunmasına da yardımcı olacak. Nihai bonservis bedeli ayrıca PSG'yi, gelecekteki transfer dönemlerinde diğer kadro oyuncularını satarken çok güçlü bir pazarlık konumuna getirecek. Kısacası bu, üzerinde düşünmeye bile gerek olmayan bir karardı. Not: A+

    Liverpool için: Barcola, PSG formasıyla çıktığı 152 maçta, ilk 11'e sürekli girip çıkmasına rağmen 39 gol attı ve 37 asist yaptı. Bu bile tek başına onun özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor ve Liverpool, Andoni Iraola'nın taktik planının değişmez bir parçası olarak onun çok daha belirleyici olabileceğine inanacaktır. En etkili olduğu yer sol kanat olsa da Barcola sağda da rahat oynuyor ve Mohamed Salah'ın kulüpten ayrılmasının ardından Liverpool'un hücumun son bölgesinde kaybettiği üst düzey kaliteyi geri kazandırıyor. Yakıcı hızı ve direkt oyunu, yüksek yoğunluk talep eden ve Liverpool'un ön alanda oynatılmasını isteyen Iraola için ideal bir eşleşme. Barcola, Tottenham ve Manchester City'nin transfer döneminin sonlarına doğru hedef aldığı bildirilen tek yönlü Cody Gakpo'ya kıyasla Liverpool hücum hattına kesinlikle daha fazlasını katacaktır. Ancak her şey iyi değil, çünkü 120 milyon sterlinlik bir oyuncu olarak Barcola'nın hata payı yok. Liverpool fazla ödeme yaptı ve onun Premier League futbolunun acımasız fiziksel yapısına anında uyum sağlayıp sağlayamayacağını kestirmek mümkün değil. Taraftarlar ve yorumcular, herhangi bir alışma süreci yaşaması hâlinde hemen Barcola'nın üzerine gidecektir; ayrıca Liverpool, Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın yaşadığı sıkıntıların ardından transfer kararları nedeniyle yeniden alay konusu olmaya da kapıyı aralamış durumda. Not: B

    Barcola için: Eski Lyon oyuncusu, üst üste Avrupa Kupaları kazanan bir PSG takımında parladıktan ve Fransa ile Dünya Kupası sahnesinde iz bıraktıktan sonra Anfield'daki hayatın baskısını kaldırabileceğine inanacaktır. Ancak Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin arkasında destekleyici bir rolde oynamasının Barcola'nın gelişimini hızlandırdığı da rahatlıkla savunulabilir. Çok fazla sorumluluk yüklenmeden, sahaya çıktığında kendisini özgürce ifade etti ve birçok dünya çapında oyuncuyla çalışmaktan büyük fayda sağladı. Şu anda Liverpool kadrosunda bu kategoriye giren tek isim Virgil van Dijk ve 35 yaşında kariyerinin son demlerini yaşıyor. Anfield'da karşılaşacağı meydan okumayla kıyaslandığında Barcola'nın PSG'de işi kolaydı. Iraola, ondan Liverpool'un haftada iki ila üç kez maç kazandıran oyuncusu olmasını istiyor ve henüz bu kadar yüksek beklentileri karşılayacak dayanıklılığa sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Yine de Barcola'nın cesaretine saygı duymak gerek; başarının neredeyse garanti olduğu konfor alanını bırakıp Iraola'nın henüz erken aşamadaki projesinin bir parçası olmayı seçmesi, zihinsel olarak güçlü olduğunu gösteriyor. Barcola'nın PSG'de bir Ballon d'Or adayı hâline gelmesi çok zor olurdu, çünkü en az dört takım arkadaşının gölgesinde kalıyordu, buna Vitinha da dahil, ancak Liverpool'u kupa yarışında sürüklemesi onu o denklemin içine sokabilir. Yeter ki daha ilk andan itibaren istekli olsun ve gereken çalışmayı ortaya koysun; bu, Barcola'yı süper yıldızlığa taşıyacak bir transfer olabilir. Not: A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 Ağustos: Allan (Palmeiras'tan Manchester City'ye, 34 milyon £)

    Palmeiras için: City'nin ilk 21 milyon sterlinlik teklifini reddettikten sonra Palmeiras, vazgeçilmez bir süper yıldız olmayan altyapı çıkışlı bir oyuncu için Premier League ekibinden 13 milyon sterlin daha koparmayı çok iyi başardı. Brezilya devi, 22 yaşındaki oyuncudan kulüp modeline uyan bir anlaşmayla tamamen kâr elde ediyor; bu model, altyapıdan yetişen oyuncuları geliştirip A takım seviyesinde kendilerini kanıtladıktan sonra yüksek bonservislerle satmaya dayanıyor. Allan, Estevao'nun Chelsea'ye ve Endrick'in Real Madrid'e yakın dönemdeki satışlarının ardından kulüp adına bir başka büyük başarı hikâyesi oldu. Öte yandan sadece futbol açısından bakıldığında Allan, takımda çok büyük bir boşluk bırakmayacak. Taktiksel esnekliği ve etkileyici çalışma temposu onu teknik direktör Abel Ferreira'nın gözdesi haline getirmişti, ancak hücum bölgesindeki istatistikleri hayal kırıklığı yarattı. Palmeiras şu anda Brezilya Serie A puan tablosunun zirvesinde yer alıyor ve 2026 sezonunun son bölümünde onsuz da kupa kazanacağından emin olmasaydı Allan'ı elden çıkarmazdı. Not: A

    Manchester City için: Allan için nihai bonservis konusunda Palmeiras'ın taleplerine boyun eğmek, City'nin şu anda ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor. Enzo Maresca'nın kanatlarda kullanabileceği sadece Jeremy Doku ve Antoine Semenyo var; Savinho ile Omar Marmoush'un ikisi de Tottenham'a katıldı, Jack Grealish'in de yaz transfer dönemi kapanmadan ayrılması bekleniyor. Allan, yeni City patronuna bir seçenek daha sunuyor; gerektiğinde her iki kanatta ve kanat beki olarak oynayabilecek kadar çok yönlü. İstekli bir koşucu olması ve enerjisinin hiç bitmiyormuş gibi görünmesi sayesinde Maresca, City'ye ekstra fiziksel güç katması için Allan'a güvenebilecek. Ancak son üçlüde büyük bir fark yaratması pek olası görünmüyor. Nitekim Allan'ın bu sezon Serie A'da yalnızca dört golü ve iki asisti var; City'de herkesin tanıdığı bir isme dönüşmek için karar verme ve uygulama becerisini geliştirmesi gerekecek. Potansiyelin orada olduğuna şüphe yok; savunmacıları çalımları ve hızıyla çaresiz bırakabilecek, oyunu istediği anda bozabilecek zamanlamaya sahip Allan, Maresca için her iki yönde de faydalı bir takviye olmalı. Taraftarların sadece, hâlâ törpülenmesi gereken çok sayıda pürüzü bulunan bir oyuncu konusunda beklentilerini sınırlı tutması gerekiyor. Not: B-

    Allan için: Genç oyuncuya Brezilya A Milli Takımı'nda yer kazanma yolunu açacak heyecan verici bir transfer. Allan artık kendisini elit Premier League ve Şampiyonlar Ligi ortamında sınama fırsatı bulacak; bu da Palmeiras'ta gösterdiği adanmışlık ve profesyonelliğin haklı bir ödülü. Maresca'nın yapılandırılmış ve topa sahip olmaya dayalı talepleri de Allan'a tam anlamıyla uyacaktır. İtalyan teknik adam, pozisyonlar arasında akıcı şekilde yer değiştirebilen ve oyun kurulum aşamasında merkez orta sahaya kayabilen geniş alan oyuncularını tercih ediyor. Allan tam da bunu yapabilecek teknik yeteneğe sahip ve karşı pres becerileri de Maresca'nın önde kurulu düzeni için biçilmiş kaftan. Ancak City kadrosundaki derinlik nedeniyle sahada geçireceği her saniye için savaşmak zorunda kalacak. Kesin ilk 11 oyuncusu olmaktan destek rolüne geçmek doğal olarak bir miktar hayal kırıklığı getirecek ve Premier League futbolunun yoğunluğu bir kültür şoku yaratabilir. Allan'ın başını öne eğip eline geçen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor; aksi halde 34 milyon sterlinlik bonservis etiketi üzerinde ağır bir baskı yaratmaya başlayacak. Not: B

    James Westwood

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    30 Ağustos: Ollie Watkins (Aston Villa'dan Al-Hilal'e, 60 milyon €)

    Villa için: Aralıkta 31 yaşına girecek bir forvetten £50m kazanmak, Villa adına etkileyici bir iş. Nakit etmek için bundan daha iyi bir zaman olamazdı ve Unai Emery'nin aşağı yukarı kabul ettiği gibi, Watkins artık Villa Park'ta olmak istemiyordu. Böylesine sembol bir oyuncunun ayrıldığını görmek büyük darbe ve yerine gelen Nicolas Jackson onun seviyesine çıkamayacak, ancak takımın ilerleyen süreçte dikkatini dağıtabilecek mutsuz bir Watkins'i kadroda tutmak çok daha kötü olurdu. Yine de Emery, işin bu noktaya gelmesine üzülecektir. Morgan Rogers, Ezri Konsa ve Youri Tielemans'ın da gitmesiyle Villa, soyunma odasındaki bir başka liderini daha kaybetmese daha iyi olurdu. Son bölüm hoş geçmedi ama Watkins, son dört sezonun her birinde en az 15 Premier League golü atan modern bir Villa ikonu. Villa, Jackson'ın aynı maç kazandıran özellikleri istikrarlı biçimde sunmasına güvenemeyecek. Bonservis bedeli harika, ancak bu saga yine de ağızda acı bir tat bırakacak. Not: C+

    Al-Hilal için: Kulübün Karim Benzema'nın sözleşmesini feshetmek istediğine dair haberlerin ortasında akıllıca bir hamle. Watkins'in hücum hattına daha fazla katkı sunacağı açık, çünkü üst düzey bir Premier League takımında 21 gollük bir sezonun ardından geliyor. Al-Hilal, Watkins'in üç yıllık sözleşmesinin sonuna kadar hücum hattına liderlik edebileceğinden emin olabilir. Al-Hilal, Suudi Pro League şampiyonluğunu Al-Nassr'dan geri almayı hedeflerken onun Cristiano Ronaldo ve eski Brentford yıldızı Ivan Toney gibi isimlerle birlikte anında Altın Ayakkabı adayına dönüşmesi gerekir. Watkins kalibresinde bir oyuncunun imzası, Al-Hilal'i 2021'den bu yana ilk AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonluğunu kazanma konusunda da özgüvenli kılacaktır. Watkins, hızı ve kurnazlığıyla çok büyük etki yaratabilecek, hâlâ aktif bir İngiltere milli oyuncusu. Suudi Arabistan'ın finansal cazibesinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını gösteren bu hamle, Al-Hilal adına inanılmaz bir transfer çalımı. Not: A+

    Watkins için: Tam anlamıyla bir rezalet. Geçen yıl ocak ayında Watkins, Arsenal'in teklif yaptığı bir isimdi ve haberlerde Manchester United'ın uzun vadeli hedeflerinden biri olduğu belirtilmişti. Watkins'e bu yaz Premier League'den, en üst seviyede kalmasını sağlayacak kadar ilgi vardı ya da Türk kulübüyle kişisel şartlarda anlaştığı bildirildikten sonra Fenerbahçe'ye katılabilirdi; bu da Suudi Arabistan'a gitmekten çok daha iyi olurdu. Watkins, kariyerinin son iyi yıllarını daha kabarık bir banka hesabı uğruna feda ediyor. Suudi futbol uzmanı Mohamed Qutob, Radio WM'e yaptığı açıklamada onun "yılda en az £20m" kazanacağını ve maaşın vergiden muaf sayılacağını söyledi. Watkins, verecek çok az şeyi kalmış daha yaşlı bir oyuncu olsaydı bu anlaşılabilirdi, ama durum kesinlikle böyle değil. Muhtemelen Avrupa'daki herhangi bir üst düzey kulüpte parlayabilir ve İngiltere için önemli bir değer olmaya devam edebilirdi. Ayrıca Villa'da haftalık £130.000 kazandığı da bildirilmişti ki bu, mali rahatlık için fazlasıyla yeterli. Bu hamle mide bulandırıcı bir hırs eksikliği kokuyor ve Villa'yı köşeye sıkıştırma biçiminden dolayı utanmalı. Watkins, kariyerinin zirvesinde köşeyi döndükten sonra İngiltere kadrosuna seçilmesi yasaklanmalı. Taraftarların futbolun büyüsüne olan inancını daha da zedeleyen korkunç, kınanası bir iş. Not: F

    James Westwood

  • Emiliano Martinez Chelsea 2026Getty Images

    30 ağustos: Emiliano Martinez (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 7,5 milyon £)

    Villa açısından: Villa, Parma'dan Zion Suzuki'yi aldıktan sonra Martinez'i satmak bir zorunluluk haline geldi. Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu, Suzuki'nin arkasında ikinci planda kalmayı asla kabul etmezdi ve bu durum soyunma odasında sorun yaratabilirdi. Ayrıca Villa'nın, bir yıl daha mutsuz bir Martinez'i kadroda tutmasının da hiçbir anlamı olmayacaktı. Geçen yıl Manchester United'a gerçekleşmeyen transferinin ardından oyuncunun bağlılığı sorgulanmıştı ve bir kez daha sonuçsuz kalan bir ayrılık girişimi, motivasyonunu kuşkusuz dibe vuracaktı. Onu bunun yerine Chelsea'ye göndermek de Villa için bir kazanç; son dört yılda iki kulüp arasındaki sekizinci iş olarak bu hamle, ilişkilerini daha da güçlendiriyor. Hâlâ çok güçlü bir karakter ve taraftarın gözdesi olsa da Villa'nın Martinez'i maaş yükünden çıkarması için doğru zaman buydu. Eski Arsenal kalecisine yapılan başlangıçtaki 20 milyon £'luk yatırımda ciddi bir zarar kabul etmek biraz can yakacak, ancak Villa'nın onun yüksek maaşını ödemeyi sürdürmesi için mantıklı hiçbir neden yoktu. Not: B+

    Chelsea açısından: Martinez son yıllarda biraz daha hataya açık hale gelmiş olsa da Robert Sanchez'e kıyasla çok büyük bir gelişim olduğu konusunda hiç şüphe yok. İspanyol kaleci uzun süredir Chelsea'nin en büyük zayıflıklarından biriydi; 1 numara olarak kalması halinde takımın en büyük kupalar için yeniden yarışa dönmesi asla mümkün olmazdı. Martinez, Premier League'de kanıtlanmış bir kalite getiriyor ve ne pahasına olursa olsun kazanmak isteyen yapısıyla doğal bir lider. İki kez Yashin Trophy kazanan bir kaleciyi sadece 7,5 milyon £'a kadroya katmak, Chelsea için gerçek bir fırsat; artık sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılma değil, aynı zamanda şampiyonluk yarışında Arsenal'i zorlama ihtimalleri de çok daha güçlü görünüyor. Büyük maçların oyuncusu olan Martinez, Stamford Bridge'deki hayatın getirdiği baskıyla baş etmede hiçbir sorun yaşamayacak ve ayrıca yedek kaleci Mike Penders için de ideal bir mentor olacak. Xabi Alonso'nun ilk 11'i artık çok ürkütücü görünüyor. Not: A+

    Martinez açısından: Bu, şu anda Chelsea'de Şampiyonlar Ligi futbolu sunulmuyor olmasına rağmen Arjantin kahramanının kulüp düzeyinde aradığı seviye atlaması. Martinez'in Villa'daki döngüsü belli ki sona ermişti ve takım, diğer birçok kilit oyuncuyu kaybettikten sonra zorlu bir geçiş sezonuyla karşı karşıya kalabilir. Buna keskin bir tezat olarak Chelsea, yeniden elit bir güç olmaya hazırlanıyor. Martinez artık Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde sıra dışı kariyerine bir başka görkemli bölüm yazma fırsatına sahip. Juventus da 33 yaşındaki oyuncunun peşindeydi, ancak Martinez bir süredir Serie A'dan üstün olan Premier League'de hâlâ başarılı olacak kadar iyi. Villa Park'tan Stamford Bridge'e geçişin Martinez için sorunsuz olması gerekiyor; özellikle de Alonso'nun 3-4-2-1 sistemine çok uygun olduğu için. Arjantinli kaleci geriden oyun kurarken rahat (Sanchez'in aksine) ve Chelsea'nin önde kurduğu savunma hattını koruyan bir süpürücü kaleci olarak öne çıkması bekleniyor. Martinez kuşkusuz kariyerinde kalan tüm hedeflere Chelsea ile ulaşabileceğini hissedecektir ve kim bilir, bu durum Arjantin Milli Takımı'yla uluslararası kariyerini bir iki yıl daha uzatmasına bile yol açabilir. Not: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 Ağustos: Nicolas Jackson (Chelsea'den Aston Villa'ya, 65 milyon £)

    Chelsea için: Başta yalnızca 32 milyon sterline kadroya kattıkları ve Xabi Alonso döneminde ihtiyaç fazlası görülen bir oyuncudan böylesine büyük bir kâr elde etmek, Chelsea adına ustalık işi. Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Jackson'ı bir kez daha kiralama dürtüsüne direnmek de karşılığını verdi; haftalık 100.000 sterlinlik maaşı da artık kalıcı olarak maaş bütçesinden çıktı. Jackson, Stamford Bridge'deki ilk iki sezonunda hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edemedi ve geçen sezon Bayern Münih'teki kiralık döneminde de tablo farklı değildi. Joao Pedro ya da Danny Welbeck'in önünde şans bulması zaten beklenmiyordu, bu yüzden satış Chelsea'nin çıkarınaydı. Tüm bunlara rağmen, hücum hattında yaşanacak herhangi bir sakatlık krizi bu anlaşmanın zamanla kötü görünmesine yol açabilir. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne katılım sıralaması için doğrudan bir rakibi de güçlendiriyorlar ve Unai Emery'nin Jackson'ın tüm potansiyelini bir anda ortaya çıkarması halinde bu, Chelsea için kötü bir görüntü olur. Yine de Chelsea her zaman teklifin reddedilemeyecek kadar iyi olduğunu söyleyebilecek; Jackson'ın mevcut versiyonu için 65 milyon sterline kadar gelir elde etmek, hiç şüphesiz yönetim kurulunda herkesin el sıkışmasına yol açmıştır. Not: A-

    Villa için: Jackson, Villa için kulüp rekoru düzeyinde bir bonservis bedeline kesinlikle değmez. Son vuruşlarda son derece istikrarsız ve Ollie Watkins'le aynı çok yönlü oyuna sahip değil. Evet, yerini aldığı isimden beş yaş daha genç, ancak Premier League geçmişi onun seviyesine yaklaşmıyor bile. Jackson, Chelsea formasıyla ligde 65 maçta kayda değer 24 gol atmış olsa da, attığından çok daha fazla fırsatı harcadı ve gereksiz kartlar görme eğilimi gösterdi. Buna karşın Jackson, Villarreal'de birlikte çalıştığı Emery ile iyi bir ilişkiye sahip ve Emery'nin akıcı sistemi, 25 yaşındaki oyuncunun yana hareket etmesine ve kanatlarda sayısal üstünlük yaratmasına izin verecek; Chelsea'de olduğu gibi iki stoper arasına sıkışmak zorunda kalmayacak. Villa ayrıca hücumda genelde iki oyuncuyla oynuyor, dolayısıyla Jackson hiçbir zaman izole kalmayacak. Onun gol makinesine dönüşeceğini görmek zor, ancak özgüvenli bir Jackson, açık oyundaki katkısı arttıkça karşılığını vermeli. Yine de bu, açılış haftasında Brighton'dan yedikleri 4-0'lık ağır yenilginin şokunun ardından Villa taraftarlarını gerçekten heyecanlandıracak bir transfer değil. Villa son gün gelmeden önce hücuma ek takviye aramazsa bu hata olur, çünkü Jackson tek başına bir başka ilk beş mücadelesine öncülük edecek kadar iyi değil. Not: C+

    Jackson için: Chelsea ve Bayern'de geçen iki yıllık istikrarsızlık ve sınırlı fırsatların ardından Jackson, daha önce kendisinden en iyi verimi alan bir teknik adamın yönetiminde başrolü kapmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Emery, Jackson'ın taktiksel güçlü yönlerini ve psikolojik ihtiyaçlarını tam anlamıyla biliyor ve oyuncu, Chelsea'de olduğundan çok daha fazla değer gördüğünü en baştan hissedecek. Ancak Watkins'in yerini doldurmak göz korkutucu bir görev ve astronomik bonservis bedeli nedeniyle kendisine sabır gösterilmeyecek. Jackson sezona iyi bir başlangıç yapamazsa, Villa'nın takım olarak sıkıntıları sürecek ve böylesine pahalı bir kumar oynadıkları için transfer ekibi sert eleştirilere maruz kalacak. Watkins'le sürekli kıyaslanması onun üzerinde baskı yaratabilir; çok şey zihinsel dayanıklılığına bağlı olacak. En azından Jackson, Chelsea'de peşini bırakmayan belirsizlik bulutundan ve kulübü son yıllarda geride tutan istikrarsızlıktan kurtuldu. Villa, Jackson'a gerçek anlamda yeni bir başlangıç yapma fırsatı veren daha oturmuş bir ortam ve Şampiyonlar Ligi futbolu sunuyor. Kariyerinin bu aşamasında umabileceği en iyi senaryo bu, ancak Senegalli golcü artık geçmiş hatalarından ders aldığını göstermek zorunda. Not: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 Ağustos: Omar Marmoush (Manchester City'den Tottenham'a, kiralık)

    Manchester City için: Frankfurt'tan yükselen bir itibarla geldikten sadece bir buçuk sezon sonra Marmoush'la yollarını ayırmayı tercih eden City için bu biraz tuhaf bir karar. Hücum hattında ilk 11'de yer bulmak için gol makinesi Erling Haaland'la rekabet etmek, herhangi bir santrfor için hiç de kolay bir görev değil ve City muhtemelen Marmoush'un Pep Guardiola tarafından kendisine verilen fırsatları tam anlamıyla değerlendiremediğini düşünüyordur. Geçirdiği tek tam sezon, kaçınılmaz olarak sınırlı süre alması, diz sakatlığı ve Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılması nedeniyle sekteye uğradı. Dikkat çekici şekilde, 2025-26 sezonundaki ilk Premier League golünü ancak bu yılın ocak ayının sonlarında atabildi. Marmoush, geçen sezon yaklaşık 7,5 maçlık süreye denk gelen bölümde altı gole doğrudan katkı yaptığı düşünüldüğünde, az süre almasına haklı olarak dikkat çekebilir; ancak Haaland'ı ilk 11'den kesmesi hiçbir zaman gerçekçi değildi ve 27 yaşında olduğu göz önüne alındığında, City'nin biraz para kazanma fırsatını değerlendirmesi de pek şaşırtıcı değil. Tottenham'ın, Marmoush'u gelecek yaz ilk etapta kuzey Londra'ya kiralık geçişinin ardından bonservisiyle kadrosuna katmak için £60m'a kadar ödeme yapması bekleniyor. City'nin onun yerini nasıl dolduracağını görmek ilginç olacak, çünkü kim gelirse gelsin kulübede beklemeyi kabul etmek zorunda kalacak. Not: B+

    Tottenham için: Tottenham'ın kafa karıştıran hamlelerle dolu yazında bir aşırı harcama daha. Marmoush, City'nin Ocak 2025'te kendisi için ödediği rakam üzerinden küçük de olsa kâr etmesini haklı çıkaracak kadar Manchester'da yeterli performansı sergilemedi; art arda sezonlarda küme düşmeyle burun buruna gelen Spurs ise sorunlarına para saçarak çözüm aramayı sürdürüyor. Marmoush, kuzey Londra ekibine katılan ve sonunda fahiş bir bedele mal olacağı görülecek Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali ve Savinho'nun izinden gidiyor. Marmoush Premier League'e uyum sağlamakta zorlanmış gibi görünse de Tottenham, 27 yaşındaki oyuncunun gelişinin Harry Kane'in üç yıl önce Bayern Münih'e gitmesinden bu yana sorunlu olan bu pozisyonu nihayet çözmesini umacak; hem Richarlison hem de Dominic Solanke sakatlıklarla boğuştu ve istikrarsız kaldı. Spurs, yeterli süre verildiği takdirde Marmoush'un, Etihad'daki sıkıntılarına rağmen, hücumun ana ismi olduğunda golleri sıralayabilecek elit bir Premier League forvetine dönüşebileceğine inanıyor olmalı. Bu açıdan bakıldığında, bu heyecan verici bir hamle ve kuzey Londra ekibinin rakipleriyle arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olabilir. Not: C+

    Marmoush için: Geriye dönüp bakıldığında Marmoush muhtemelen geçen yıl City'ye katılmakla uğraşmaması gerektiğini düşünecektir; kısa süren macerası da, Manchester'da başarıya giden yolunu tıkayan önemli engel Haaland varken birçok kişinin beklediği şekilde sonuçlandı. Biraz erken gibi görünse de santrforun Premier League'de yeni bir başlangıç arayışına girmesini yadırgamak zor. Muhtemelen kupalar için mücadele etmeyecek olsa da Marmoush artık Londra'ya gidip kendisini Spurs taraftarı için bir kahramana dönüştürme fırsatına sahip; burada hücum hattında garanti ilk 11 oyuncusu olmayı beklemeli. Kane'in ayrılışından bu yana kulübün büyük ölçüde eksikliğini hissettiği türden bir golcüye dönüşüp dönüşemeyeceği ise zamanla görülecek. Marmoush, City'yi ilk etapta kendisi için büyük para harcamaya ikna eden üretken seviyeye geri dönmekte kararlı olacak, ancak kötü şöhretli derecede değişken Roberto De Zerbi'nin gözüne batmamak için sezona çok hızlı başlaması gerekecek. Not: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 Ağustos: Liam Delap (Chelsea'den Nottingham Forest'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: İlk bakışta bu, Chelsea için iyi bir anlaşma gibi görünüyor. Kulüp, Delap'ı sadece bir yıl önce Ipswich Town'dan ödemiş olduğundan 20 milyon sterlin daha fazlasına satmayı bir şekilde başardı ve peşin nakit girişi, transfer dönemi kapanmadan önce başka hamleler yapmalarına yardımcı olabilir. Ancak kârın yüzde 20'lik kısmının, Delap'ı Stamford Bridge'e götüren anlaşmaya eklenen sonraki satıştan pay maddesi nedeniyle doğrudan Ipswich'e gönderileceği bildiriliyor. Ayrılığı ayrıca Xabi Alonso'nun 9 numara pozisyonunda elinde sadece Joao Pedro ve tecrübeli golcü Danny Welbeck'in kalmasına yol açabilir; Nicolas Jackson ve Emmanuel Emegha da ayrılık ihtimaliyle ciddi şekilde anılıyor. Yine de bu, Chelsea teknik direktörünün aldığı hesaplı bir risk. Alonso, Delap'ın kendi sistemine uygun isim olmadığına hızlıca karar verdi ve Chelsea de değeri gözden düşmüş bir yedek olarak azalmasına izin vermek yerine onu acımasızca elden çıkardı. Chelsea, teknik direktör karmaşasının yaşandığı bir sezonda Delap'tan en iyi verimi alamadı ve onu bu kadar kısa sürede gözden çıkarmak bir başarısızlık itirafı niteliğinde, ancak nihai bonservis bedelinin büyüklüğü bu darbeyi fazlasıyla yumuşatıyor. Delap, sonuç olarak 2025'in bir diğer transferi Pedro'nun tamamen gölgesinde kaldı ve onu bir yıl daha kadroda tutmanın da bir anlamı olmazdı. Not: B+

    Forest için: Chelsea formasıyla Premier League'de 28 maçta yalnızca bir gol atan bir oyuncuyu almak için kulüp transfer rekorunu kırmak pek iyi görünmüyor. Delap, City Ground'da beklentileri karşılayamazsa Forest kamuoyu önünde mahcup olabilir ve gelecekteki PSR hareket alanı da ciddi bir darbe alabilir. Son bir yılda form ve fitness sorunları yaşayan 23 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar büyük yatırım yapmak, nasıl bakarsanız bakın oldukça çaresiz bir hamle. Yine de Forest'ın, Taiwo Awoniyi'nin Coventry'e 9 milyon sterlinlik transferinin ardından bir forvete daha ihtiyacı vardı. Igor Jesus ile 35 yaşındaki Chris Wood, Forest'ın Premier League ve Carabao Cup'ta Leeds'e karşı üst üste aldığı yenilgilerde etkisiz kaldı ve Delap çok eksikliği hissedilen enerjiyi getirebilir. Eski Ipswich oyuncusu, en iyi halinde atletizmi ve yüksek süratte top taşıma becerisiyle savunmalar için kâbus olabilir. Ayrıca iki ayağıyla da güçlü bir bitirici ve Chelsea'deki bu kadar sinir bozucu dönemin ardından kendini kanıtlamak için istekli olacaktır. Oliver Glasner'ın Delap'ın potansiyeline açıkça inandığı ortada; aksi halde bu anlaşma asla gerçekleşmezdi. Mesele sadece, bir başka iddialı kulüpte ilk dakikadan itibaren omuzlarında olacak muazzam baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı. Not: C

    Delap için: Bu, Delap'ın henüz yolun başındaki kariyerinde kritik bir eşik. Chelsea'deki şansını harcadı, ancak Forest'ta yakalayacağı başarı onu yeniden A Milli İngiltere takımına uzanan yola sokabilir. Ipswich'i 2024-25 Premier League sezonunda adeta sırtında taşıyan, durdurulması neredeyse imkânsız santrfor hâlâ bir yerlerde duruyor ve bu ortam değişikliği onu yeniden ön plana çıkarabilir. Delap, Chelsea'de beşinci tercih durumundaydı ve kadro numarası bile yoktu, ancak Forest'ta doğrudan başrol oyuncusu olarak sahaya çıkacak. Bu nedenle City Ground, onun özgüvenini tazelemesi için ideal yer ve Glasner'ın oyun tarzı da ona cuk oturmalı. Forest takımı, rakibe geçişlerde zarar veren yüksek tempolu ve direkt bir futbol oynamak üzere kurgulanmış durumda; Delap da tam buna göre bir oyuncu. İstediği anda savunma arkasına sarkmasını sağlayacak güçlü fiziğe, çevikliğe ve hıza sahip; mesele sadece fırsatlar gelmeye başladığında bunları değerlendirip değerlendiremeyeceği. Delap ayağının üzerine düştüğü için şanslı, ancak bu seviyede üçüncü bir fırsat bir daha gelmeyecek; ya tamam ya devam. Not: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Ağustos: Nico Gonzalez (Manchester City'den Newcastle'a, 52 milyon £)

    Manchester City için: City'nin Gonzalez için Ocak 2025'te Porto'ya ödediği £50 milyonluk bonservis bedelinin tamamını geri kazanması, oyuncunun Etihad Stadyumu'nda ne kadar az etki yarattığı düşünüldüğünde oldukça büyük bir iş. Manchester'da hiçbir zaman net bir role tam olarak yerleşemedi ve satışından elde edilen gelir, City'nin Enzo Fernandez hamlesinde yardımcı olacaktır. Ancak bu anlaşma son tarihten önce gerçekleşmezse, City orta sahada çaresiz biçimde az seçeneğe sahip kalacak. Gonzalez, bu transfer döneminde Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reijnders'ın ardından ayrılan dördüncü kıdemli orta saha oyuncusu oldu. Mevcut durumda Enzo Maresca'nın merkez orta sahada başvurabileceği isimler yalnızca yaz transferleri Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi ile Mateo Kovacic. Kilit bir oyuncu olmayabilir, ancak Gonzalez yedek katkısı verme konusunda fazlasıyla yeterliydi ve hiçbir zaman yüzde 100'den azını vermedi. Anderson ve Bouaddi'nin önümüzdeki aylarda dev bonservis bedellerini haklı çıkaracağının hiçbir garantisi yokken, bu satış City'nin kısa sürede pişman olabileceği bir hamleye kolayca dönüşebilir. Not: C

    Newcastle için: Gonzalez'in gelişi, kilit orta saha ikilisi Bruno Guimaraes ve Sandro Tonali'nin kaybının etkisini hafifletiyor ve İspanyol oyuncu, hâlâ 18 yaşında olduğu için çok ham olan bir diğer yeni transfer Sean Steur için değerli bir akıl hocası olabilir. Geçen sezon Avrupa'da en az 900 dakika oynayan tüm orta sahalar arasında en iyisi olan çizgi kıran pasları ve etkileyici yüksek top kazanım oranıyla (2,13), Matthias Jaissle'in Newcastle düzeninde derinde oyunu yönlendiren isim olarak görev yapabilir. Fiziksel olarak güçlü, deneyimli bir Premier League oyuncusu olması ve kariyerinin en iyi yıllarının hâlâ önünde bulunması nedeniyle, 24 yaşındaki futbolcu Newcastle için akıllıca bir transfer olduğunu kanıtlayabilir. Ancak Gonzalez'in Guimaraes'in etkisini doğrudan yerine koyacağını uman taraftarlar kendilerini kandırıyor. O, yaratıcı bir oyuncudan çok oyunu bozan bir isim ve bu nedenle son üçüncü bölgede aynı seviyede tehdit taşımıyor. Bu, Newcastle'ın yeniden ilk altı yarışmacısı olarak ortaya çıkması için ihtiyaç duyduğu dönüştürücü transfer değil, ancak onları küme düşme hattı mücadelesine gerilemekten alıkoyma konusunda büyük katkı sağlayacaktır. Not: B

    Gonzalez için: En üst seviyedeki rekabet açısından kuşkusuz geriye doğru bir adım olsa da, bu hamle genel olarak Gonzalez için olumlu. City'de hiçbir zaman düzenli ilk 11 oyuncusu olmadı, ancak Jaissle'in Newcastle kadrosuna takımın kilit üyelerinden biri olarak doğrudan girecek. Eğer Newcastle'ı yeniden üst sıralara taşımayı başarırsa, Gonzalez'in değeri yeni zirvelere çıkacak ve yalnızca iyi bir rotasyon seçeneği olarak değil, uzman bir oyuncu olarak görülecek. Ancak hemen yükselişi mümkün kılan istikrarlı bir ortama gitmiyor. Newcastle bir geçiş döneminde ve bu da doğal olarak bol miktarda hayal kırıklığını beraberinde getirecek; ayrıca Gonzalez, City'de yanında bulunan dünya çapındaki oyuncular olmadan çok daha ağır bir yük taşıyacak. £52 milyonluk bonservis bedeliyle bu göz korkutucu meydan okuma daha da zorlaşıyor; bu da uyum sağlamak için kendisine fazla zaman tanınmayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, bunun üstesinden gelebilecek zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip ve aldığı sürenin ciddi ölçüde artacak olması nedeniyle İspanya milli takımına girme şansı daha yüksek olacak. Not: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 Ağustos: Ayyoub Bouaddi (Lille'den Manchester City'ye, 86 milyon £)

    Lille için: Bir büyük vurgun daha. Bouaddi, 2021’de Lille’e katıldığında hâlâ sadece 13 yaşındaydı ancak kulübün Eden Hazard’dan bu yana en umut verici akademi oyuncusu olarak anılması uzun sürmedi. Bu açıdan bakıldığında, savunmacı orta sahanın İngiltere’ye milyonlarca sterlinlik transferi hiç de şaşırtıcı değil. 17. yaş gününde Real Madrid’e karşı maçın oyuncusu olduğu bir performans sergiledikten sonra, Avrupa’nın elit kulüplerinden birine katılması yalnızca zaman meselesiydi ve 13 Haziran’da Fas’ın Brezilya ile oynadığı Dünya Kupası maçındaki olağanüstü performansı da yaz transferini kaçınılmaz hale getirdi. Ancak Lille için bu yine de inanılmaz bir bonservis bedeli. Kulüp daha önce Bouaddi’ye yaklaşık 70 milyon £ değer biçmişti. Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden daha önce de büyük gelir elde ettiler ama tıpkı Leny Yoro’nun 2024’te Manchester United’a satışında olduğu gibi, bu da üst düzey genç yetenekleri geliştirme ve parlatma konusunda haklı bir üne sahip bir kulüp için tamamen saf kâr anlamına geliyor. Not: A+

    City için: Rodri’nin yerine gelen isim. İspanya milli oyuncusunun bu yaz Etihad’dan ayrılacağına dair hiçbir zaman gerçek bir şüphe yoktu; 2026 Dünya Kupası’nda La Roja’yı zafere taşıyarak sayısız özelliğini herkese yeniden hatırlatmış olsa bile. Dolayısıyla City’nin önündeki ikili görev, bir yandan Rodri’den mümkün olduğunca fazla para kazanmak, diğer yandan da ona layık bir halef bulmaktı. Şunu söylemek gerekir ki iki hedefe de ulaştılar: Ön çapraz bağ sakatlığından çok da uzun süre önce dönmüş 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon £ gayet iyi bir bedel; ayrıca City, Bouaddi için açıkça fazla ödeme yapmış olsa da onun potansiyeli hem bariz hem de muazzam. Elbette oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin bıraktığı dev boşluğu 18 yaşındaki bir oyuncunun hemen doldurmasını beklemek çok büyük bir talep. Ancak City’nin bugün dünyanın en umut verici savunmacı orta sahasını kadrosuna kattığını da söylemek gerekir. Liverpool, Bouaddi’yi transfer etmeyi gerçekten çok istemiş olabilirdi! Yine de Enzo Maresca yönetiminde City’nin zaten açıkça görülen tüm sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği ise bambaşka bir soru... Not: B

    Bouaddi için: Her zaman yapmaya yazgılı olduğu türden bir transfer, hem de er ya da geç. Bouaddi çok mütevazı ve çalışkan bir karakter olarak biliniyor ama aynı zamanda kalitesine de sonuna kadar inanıyor. En üst seviyede başarılı olabileceğinden hiç şüphesi yok ve bu da kısmen, bu yazki Dünya Kupası’nda oynama fırsatı sunduğu için yılın başlarında milli takım tercihini Fransa’dan Fas’a çevirmesinin nedenlerinden biri. Bouaddi’nin Kuzey Amerika’daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester’a transferi açısından iyi sinyaller veriyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri’nin yerini doldurmak hâlâ göz korkutucu bir görev ve bonservis bedeli nedeniyle ona çok fazla tolerans gösterilmeyecek. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz yoğun doğasıyla başa çıkabilmek için gereken zekâ, özgüven ve soğukkanlılık seviyelerine kesinlikle sahip görünüyor. Orta sahada Elliott Anderson’ın, büyük ihtimalle de Enzo Fernandez’in ona destek olacak olması yükünü hafifletmeye yardımcı olmalı ve ilk andan itibaren etki yaratması üzerindeki baskının bir kısmını almalı. Not: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Ağustos: Carlos Baleba (Brighton'dan Manchester United'a, 70 milyon £)

    Brighton için: Bu, Brighton’ın parlak iş modelinin bir kez daha iş başında olduğunu gösteriyor. Brighton, Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba’yı üç yıl önce Lille’den Premier League’e görece bilinmeyen bir isim olarak getirmek için 23 milyon £ ödeyince şaşkınlık yaratmış olabilir, ancak bu karar yalnızca üç yıl sonra dev bir kâr elde etmelerini sağlayarak fazlasıyla karşılığını verdi. Baleba’nın değeri, Brighton’ın geçen yaz United’dan 100 milyon £’un üzerinde bir bonservis talep ettiği döneme kıyasla düşmüş olsa da, oyuncu iki farklı yarı gibi geçen bir sezon yaşarken teknik direktörü Fabian Hurzeler transfer söylentilerinin ilk etapta formunu etkilediğine inanıyordu. Bu nedenle Baleba’nın bu yaz kesinlikle 100 milyon £ veya daha fazla bir bedel getirmesi mümkün değildi, ancak toplam 70 milyon £’luk (95,5 milyon $) paket yine de Brighton için iyi bir iş gibi görünüyor. Özellikle de 22 yaşındaki oyuncu istikrarsız performans sergilemeye devam ederse. Güney kıyısı ekibi, kaçınılmaz olarak bu parayı daha sonra önemli bir kârla satacakları başka genç cevherlere yeniden yatıracaktır. Not: B+

    Man Utd için: United, sabrının karşılığını aldığını düşünecektir. Kulüp, 2025 yazında Brighton ile görüşmelerden geri çekilmişti; çünkü Brighton’ın 2023’te Moises Caicedo için Chelsea’den aldığı 115 milyon £ civarında bir bonservis istediği netleşmişti. Ancak kulübün Baleba için gelecekte bir noktada yeniden harekete geçeceği her zaman bildiriliyordu. O zaman şimdi geldi; Manchester United, orta saha oyuncusunun pek de etkileyici olmayan 2025-26 sezonundan faydalanarak, 12 ay önce çok daha pahalıya mal olacak bir oyuncu için, bonservis bedellerinin fahiş şekilde şiştiği bir yaz döneminde, kendi açısından indirimli sayılabilecek bir anlaşmaya imza attı. Beklentileri, 22 yaşındaki Baleba’nın inişli çıkışlı performanslarının hâlâ tam olarak pişmemiş olmasından kaynaklanmış olması ve en iyi yıllarının açık şekilde önünde bulunması olacak. Oyuncunun sezonu Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de kesintiye uğradı ve geçen sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir performans gösterdi; United’ın da onun temel verilerinden cesaret aldığı söyleniyor. Baleba, Casemiro’nun ayrılığının ardından United’ın bu yaz orta sahada uzun süredir ihtiyaç duyduğu fizik gücü ve dinamizmi getiriyor. Ancak Michael Carrick ve taraftarların, özellikle de sezon öncesinde ayak bileği bağlarını sakatlamasının ardından, ona uyum sağlaması için biraz zaman tanıması gerekecek. Yine de potansiyelini gerçekleştirebilirse, Old Trafford’daki sorunlu bir pozisyon için ideal uzun vadeli çözüm olacaktır. Not: B+

    Baleba için: Sabırlı olmak zorunda kaldı, ancak Baleba sonunda Old Trafford yolunda ve bu, sadece dört buçuk yıl önce ülkesi Kamerun’dan Avrupa’ya gelen bir oyuncu için kesinlikle bir rüya transfer. Brighton, 2023’te görece tanınmayan 19 yaşındaki bir oyuncuyu kadrosuna katmak için tam 23 milyon £ öderken yüksek potansiyelli genç bir oyuncu aldığını açıkça biliyordu ve geçen sezonki kısa düşüş dışında beklenen gelişim çizgisini izledi. Baleba bu fırsatı hak etti ve artık bunun elinden kayıp gitmesine izin vermemekte kararlı olacaktır. Gerçekten de, fiziksel bir ön liberonun bir süredir istek listesinde olduğu Old Trafford’da daha ilk andan itibaren önemli bir figür olmaya hazır görünüyor. Hücumları kesmek ve topu taşıyarak takımını ileriye götürmekle görevli olacak Baleba, Bruno Fernandes’in yanı sıra Youri Tielemans, Kobbie Mainoo veya Andrey Santos’tan biriyle birlikte yeni görünümlü orta sahanın bir parçasını oluşturacak. Sezon öncesi sakatlığının ardından uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak, ancak bunun Manchester United için heyecan verici bir uzun vadeli takviye olduğu konusunda şüphe yok. Not: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Ağustos: Savinho (Manchester City'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    Manchester City için: Futbol tarihinin tamamında ödenen en absürt bonservis bedellerinden biri olmaya gerçekten çok güçlü bir aday! City, Etihad Stadyumu’ndaki iki sezonu boyunca büyük ölçüde beklentilerin altında kalan, üstelik büyük bir tantanayla gelmesine rağmen toplamda sadece iki Premier League golü atan bir oyuncudan kulüp rekoru seviyesinde satış geliri elde etmeyi bir şekilde başardığı için resmen keyiften dört köşe olmalı. Manchester City, Spurs’ün kendi oyuncusunu almak için bir kez daha akıl almaz derecede yüksek bir rakama çıkmaya razı olmasından çok memnun olacaktır; üstelik bundan sadece bir yıl önce, Savinho’yu şu anda ödedikleri toplam £85 milyonluk ($116m) paketin yaklaşık yarısına kadroya katmaya çalışmışlardı. Elbette Savinho, 22 yaşında olması nedeniyle Tottenham Hotspur Stadyumu’nda dünya çapında bir yıldıza dönüşme potansiyelini hâlâ taşıyor ve Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir, ancak transfer döneminin kapanmasına yeniden yatırım yapmak için hâlâ bolca zaman var ve kadroda büyük beğeni toplayan Jeremy Monga ile yeniden form tutan Jack Grealish gibi isimler de bulunuyor. Brezilyalı oyuncunun şu anki vasat seviyesindeki kalibresi düşünüldüğünde, gelecekte ne olursa olsun bu teklif basitçe geri çevrilemeyecek kadar, hem de fazlasıyla iyi bir teklifti. Not: A+

    Tottenham için: Sandro Tonali ve Mateus Fernandes’in toplam £185 milyon ($252m) karşılığında transfer edilmesi kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma herkesi şaşkınlıktan tavana vurdurur. Tottenham yaz boyunca büyük harcamalar yapmaya istekli olduğunu gösterdi ve kulübün üst üste küme düşmeyle burun buruna geldiği iki sezonun ardından Roberto De Zerbi’nin kadro yapılanmasının gerekli bir parçası olarak bu iki yeni orta saha için yaptığı harcamayı bir ölçüde savunmak da mümkündü. Ancak her kim olursa olsun Savinho’ya £85 milyon vermek, perde arkasında ipin ucunu kaçırmış olabileceklerini düşündürüyor. Bu seviyedeki bir para, istikrarlı ve üst düzey bir etkiyi zorunlu kılar; Brezilyalı kanat oyuncusu ise City’deki hiçbir döneminde bunu sağlayabilecek kapasitede olduğunu göstermedi. Spurs’ün bir yıl önce bu kanat oyuncusu için £43 milyon teklif etmişken, sadece 12 ay ve sıradan bir sezonun (dört gol, üç asist ve sadece yedi Premier League ilk 11’i) ardından bu rakamı kelimenin tam anlamıyla ikiye katlamış olması ciddi şekilde sorgulanmalı. Savinho’nun iyi çıkış yapması ve kuzey Londra’da büyük başarı yakalaması gayet mümkün, ancak bu durum bunun ilk etapta fahiş bir fazla ödeme olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

    Savinho için: Savinho adına biraz üzülmemek elde değil, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bu devasa bonservis bedelinin karşılığını vermek ya da başarısız damgası yeme riskiyle yaşamak zorunda kalacak; bazılarına göre bu sonuç zaten kaçınılmaz. Spurs onun gerçek değerini, muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m), ödemiş olsaydı baskı bu kadar büyük olmayacaktı, ancak 22 yaşındaki oyuncudan artık hızlı bir başlangıç yapması ve kısa sürede De Zerbi’nin hücumunun merkez figürlerinden biri hâline gelmesi beklenecek. Değindiğimiz gibi Savinho, kilit oyuncu hâline getirilir ve her hafta düzenli olarak oynarsa kesinlikle başarılı olabilecek yeteneğe sahip; Manchester’da ünlü sürekli değişiklik yapan Pep Guardiola yönetiminde bunun olması zaten mümkün görünmüyordu. Oyuncunun perspektifinden bakıldığında bu, sözde ‘Büyük Altılı’ kulüplerden birinde çok ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç, mükemmel bir itibara sahip başka bir teknik adamla çalışma fırsatı ve Londra’ya giderken arzu edilen bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak astronomik bonservis bedelinin onun üzerinde her zaman bir yük olarak kalacağına dair sarsılmaz bir his var. Bu, kariyerini en üst seviyede ya inşa edebilecek ya da bitirebilecek bir transfer olabilir. Not: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Ağustos: Curtis Jones (Liverpool'dan Inter'e, 35 milyon €)

    Liverpool için: Beklenen bir sonuçtu ama yine de üzücü. Jones'un ayrılığı, Liverpool kadrosunda artık tek bir yerel oyuncunun bile kalmadığı anlamına geliyor ki bu da taraftarlar için oldukça can sıkıcı. Unutmayın, Jurgen Klopp'un bir "Scouser takımı" hayali kurduğu günler çok da uzak değil. Yine de Liverpool'un Jones'un ayrılmasına neden izin verdiğini bir ölçüde anlamak mümkün; çünkü sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve artık Anfield'da mutlu olmadığı açıktı. Hatta Arne Slot'un görevden alınması bile yaz boyunca onun moralini yükseltmiş gibi görünmedi; Dominik Szoboszlai ile kaptanlık pazubendi konusunda yaşadığı tartışma da bunu ortaya koydu. Ancak Liverpool, Jones için istediği bonservis bedeli konusunda geri adım atmayarak iyi iş çıkarmış olsa da artık onun yerinin doldurulması şart. Çünkü Trey Nyoni'nin gelişimini sürdürmesi hesaba katılsa bile Liverpool, merkez orta sahada hem sayı hem de kalite açısından zaten endişe verici derecede yetersizdi. Ayrıca çok yönlü Jones'un geçen sezon Slot'un sağ bekteki daha iyi seçeneklerinden biri olduğunu da unutmayalım! Not: C

    Inter için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Beppe Marotta transfer piyasasının adeta ustalarından biri ve Inter CEO'su muhtemelen Jones'un iyi bir iş fırsatı sunduğunu düşünüyordur. Unutmayın, Liverpool akademisinden yetişen bu oyuncu sanki uzun yıllardır ortalıkta gibi hissettirse de hâlâ sadece 25 yaşında ve İngiltere kadrosuna girecek kadar iyi oynadığı dönem de çok eski değil. Jones, baskı altında etkileyici şekilde topu koruyabilmesi ve takım adına büyük fedakârlıkla çalışması nedeniyle Christian Chivu'nun orta sahasına kesinlikle uygun görünüyor. Bu yüzden Jones açıkça Scott McTominay ile aynı gol tehdidini taşımıyor olsa da teknik olarak ondan daha üstün bir oyuncu olduğu savunulabilir; bu da İskoç oyuncunun Napoli'de olduğu kadar Jones'un da Milano'da büyük bir başarıya dönüşme ihtimalinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Not: B+

    Jones için: Çok ihtiyaç duyduğu bir ortam değişikliği. Jones için Anfield'da işler bayatlamıştı. Yerinde sayıyordu, kariyeri durmuştu ve hayal kırıklığı çok açıktı. Slot ile arasında bir sorun yaşandığına dair söylentiler vardı ve Andoni Iraola döneminde de tercih ettiği orta saha pozisyonunda umutsuzca arzuladığı süreleri alamayacağı kısa sürede netleşti. Bu nedenle transfer kaçınılmazdı ve Milano'ya taşınmak Jones için tam da ilaç gibi gelebilir. Vatandaşları John Stones ve Djed Spence'in varlığı, San Siro'ya hızlı uyum sağlamasına kesinlikle yardımcı olacaktır ve tüm artılarına rağmen tartışmasız şekilde Premier League'in bir ya da iki seviye altında olan Serie A'da parlaması da gerçekten sürpriz olmaz. Not: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Ağustos: Ezri Konsa (Aston Villa'dan Arsenal'a, 55 milyon £)

    Villa açısından: Aston Villa, sözleşmesinin son iki yılına girmiş bir oyuncu için toplam 55 milyon sterlinlik (75 milyon dolar) bir paketten mutlaka memnuniyetsiz olmayacaktır. Ezri Konsa kalsaydı, bundan sonrası için bu kadar yüksek bir bonservis geliri elde etme fırsatı sınırlı olacaktı ve 28 yaşında olması da düşünüldüğünde, İngiltere milli oyuncusu statüsüne ve Villa'nın görüşmelerin bir aşamasında 60 milyon sterlin (82 milyon dolar) talep etmiş olmasına rağmen, muhtemelen alınabilecek en iyi rakam buydu. Ancak Lucas Digne'in yazın daha erken bölümünde PSG'ye ayrılmasının ardından Konsa'nın da gidişi, yeni Premier League sezonu öncesinde Villa'yı son derece zayıf bir savunma hattıyla baş başa bırakıyor; bu yüzden yerini doldurmak için hızlı hareket etmeleri gerekecek. Ayrıca bu, Morgan Rogers ve Youri Tielemans'ın sırasıyla Chelsea ve Man Utd'ye gitmelerinin ardından Unai Emery'nin kadrosu parçalanmaya devam ederken bir başka kilit oyuncunun daha kaybı anlamına geliyor. Ollie Watkins ile Emiliano Martinez'in gelecekleri konusunda da ciddi belirsizlik bulunuyor. Not: C

    Arsenal açısından: Bu, Arsenal ve Mikel Arteta açısından kafa karıştırıcı bir hamle. Arsenal'in, stoper William Saliba ile bek Jurrien Timber'ın sakatlıklarının ardından savunmanın sağ tarafını güçlendirmekte kararlı olduğu bildiriliyordu, ancak teknik direktörün onlarsız idare edebilecek ve kulübün kasasından ciddi bir para çıkmasını önleyebilecek seçeneklere zaten sahip olduğu düşünülebilir. Hem Ben White hem de Cristhian Mosquera bu bölgelerde görev yapabiliyor. İlk tercih sol bek Riccardo Calafiori ise aslen bir stoper, Piero Hincapie de öyle, ayrıca diğerleri içeri kayarsa Myles Lewis-Skelly de o kanatta görev alabilecek kapasitenin fazlasına sahip. Arsenal'in, oyuncuların bir kısmı kendi doğal mevkilerinin biraz dışında kalacak şekilde bir revizyona ihtiyacı olabilirdi, ancak bunun böylesine iyi organize edilmiş bir savunma üzerinde o kadar yıkıcı bir etki yaratacağını düşünmek zor. Mosquera geçen sezon sınırlı süre aldığı maçlarda etkileyici görünmüştü, ancak Konsa artık onun gelişiminin önünde doğrudan bir engel. Aynı şey altyapıdan yetişen Marli Salmon için de söylenebilir. Bu açıkça, kulübün kaliteli bir yedek isteğine boyun eğdiği bir ortamda Arteta'nın Emirates'te perde arkasında sahip olduğu önemli yetkileri kullandığının bir örneği ve Konsa'nın da çok faydalı bir liderlik getiren, şüphesiz çok iyi bir savunmacı olduğu ortada. Arsenal dört kulvarda yarışırken İspanyol teknik adamın kadro derinliğine ihtiyacı var, ancak bu, kısa vadeli olması gereken bir sorun için pahalı bir çözüm gibi duruyor. Not: C+

    Konsa açısından: Kariyerinin bu aşamasında, 2025-26'da Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra daha büyük kupaların peşine düşerek Premier League şampiyonuna gitmesi nedeniyle Konsa'yı eleştirmek elbette zor, ancak uzun vadede kuzey Londra'da kendini kalıcı olarak kabul ettirebilmek için ciddi bir mücadeleyle karşı karşıya. İlk etapta sağ bekte White'ın önünde ilk 11 oyuncusu olacağının hiçbir garantisi yok ve hem Saliba hem de Timber geçirdikleri ameliyatların ardından iyileşip dönüş için yeterince hazır görüldüklerinde, kışa gelindiğinde sıralamada neredeyse kesin olarak geriye düşecek. Arteta'nın, garanti ilk 11 oyuncuları ve kendi deyimiyle "bitiricilerden" oluşan derin bir kadroya yaslanabilmek istediğini biliyoruz ve Konsa'nın Emirates'te üstleneceği rolün de büyük olasılıkla ikincisi olacağı görülüyor. Ancak oradaki dönemini bir Premier League ve belki de hatta Avrupa şampiyonu olarak tamamlarsa, muhtemelen bunu hiç umursamayacaktır. Not: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City açısından: Oldukça büyük bir iş! City, geçen yaz AC Milan'dan Etihad'a 46,5 milyon £ karşılığında gelen ve çok kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan küçük ama önemli bir kâr elde etmeyi bir şekilde başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves'a karşı çıktığı ilk maçta bir gol atıp bir de asist yaparak Premier League'de ilk etapta olumlu bir izlenim bırakmıştı ancak eski teknik direktör Pep Guardiola, Hollanda milli oyuncusuna neredeyse tamamen güvenini kaybetti ve oyuncu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi. Sonraki teknik direktör değişikliği de Reijnders'in City kariyerini canlandırma ihtimalini artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme adına sahip olduğu umudu da bitirdi; 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleyi finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla en yüksek teklifi verene satıldı. Dolayısıyla, Hollandalının değerini kanıtlaması için daha fazla süreyi hak ettiğini savunmak elbette mümkün olsa da City, yedek bir oyuncu için gelen böylesine cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah açısından: Bir başka niyet beyanı, hem de belki de şimdiye kadarki en dikkat çekeni. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun 'asansör takımlarından' biri olarak hak edilmiş bir üne sahip ancak Reijnders'i kadroya katmak, Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine kesin olarak inanan sahiplerden gelen ciddi bir hırs göstergesi. Kuzey İrlandalı teknik adam, geçen aralıkta görevi devraldığından bu yana gerçekten iyi bir iş çıkardı; Al-Qadisah, 2025-26 Suudi Pro League sezonunu kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisinin de büyük katkısıyla dördüncü sırada tamamladı. Eski Liverpool teknik direktörünün, kulüp tarihindeki ilk AFC Şampiyonlar Ligi Elite serüveniyle de uğraşırken aynı tür yerel formu tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kalitede bir oyuncunun gelişi, yakında 47.000 kişilik yepyeni bir stada taşınacak olan Suudi Aramco destekli ekibin SPL'de yükselen güç olduğu yönündeki algıyı daha da pekiştirdi. Not: A

    Reijnders açısından: Şaşırtıcı bir karar, özellikle de kariyerinin bu aşamasında. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük ödüller için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitmişti. O halde şimdi neden profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Sanki başka talipleri yokmuş gibi değil. Elbette Reijnders, SPL'de sunulan zenginliklere kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle son da olmayacak. Ancak sportif açıdan bu kararından pişmanlık duyup duymayacağını merak etmemek zor. Reijnders, gol sezgisi olan teknik açıdan yetenekli bir orta saha oyuncusu; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı temsil etme umutlarına zarar verme riski son derece gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki dönemi şimdiden sona ermiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 75 milyon €)

    Manchester City için: Pep Guardiola’nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı City taraftarları için yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmek gerçek bir korku yaratacaktır. Rodri olmadan City’nin düşüş yaşamasının adeta kaçınılmaz olduğu hissi var; çünkü o, takımın kalp atışı ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem ana savunma kalkanı hem de derinden oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola yönetiminde City’nin başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol orta sahada oyunu kontrol ederken Premier League maçlarının %74,1’ini kazandı ve onun yokluğunda bu oran %61,9’a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda golleriyle de öne çıktı; buna 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve Premier League şampiyonluğunu belirleyen birçok maç da dahil. £116 milyonluk ($156 milyon) bonservis etiketine rağmen Elliot Anderson aynı ölçüde komple bir oyuna sahip değil ve olası takviye Ayyoub Bouaddi’nin de bu boşluğu doldurmasının beklenmesi için yaşı fazlasıyla küçük, tecrübesi ise yetersiz. Bu, Guardiola’nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus gibi bir darbe; çünkü City’nin taktik planını yeniden şekillendirmek ve takımın hâlâ en büyük kupalar için yarışabilmesini sağlamak adına elinde devasa bir iş var. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda sarsıcı etki yaratacak bir yıldız transferi. Barca zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunu kazanmanın en büyük favorisiydi, ancak şimdi bu neredeyse kaçınılmaz bir sonuç gibi görünüyor. Rodri’nin birincil hedefleri olan oyuncunun ezeli rakiplerine katıldığını görmesi sonrası Real Madrid sarsılmış durumda olacak; çünkü Rodri, İspanya’nın başkentinde Jose Mourinho’nun yeniden yapılanma görevindense Hansi Flick’in zaten sağlam temellere oturmuş projesini tercih etti. Rodri, Barca’nın 2015’ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmesi için yapbozun son parçası olabilir; o, oyundaki en iyi ön libero ve Flick’in kadrosuna denge getirecek kusursuz isim. Rodri’nin süpürücü rolüyle birlikte rakiplerin geçiş anlarında Barca’yı delip geçmesi artık kesinlikle çok daha zor olacak. 30 yaşındaki oyuncunun takıma anında uyum sağlaması da beklenmeli; çünkü Barca kadrosu, İspanya Milli Takımı’ndan takım arkadaşlarıyla dolu. Diz bağlarını zedeledikten sonra yıl bitmeden sahalara dönmek için zorlu bir mücadele verdiği bildirilen Frenkie de Jong’un kaybının ardından harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri rüya gibi bir çözüm. Artık 2024 Ballon d’Or kazananı oyunu yöneteceğine göre, Barca’nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem yurt içinde hem de Avrupa’da domine edebileceğini söylemek abartı gibi durmuyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri’nin 2026 Dünya Kupası zaferi ve İspanya ile kazandığı Altın Top’un ardından kariyerindeki doğal bir sonraki adım. City’ye geçiş döneminde yardımcı olmak, Barca’yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatıyla kıyaslandığında sönük kalıyor ve başka hiçbir takım, onun Guardiola yönetiminde bu kadar alıştığı taktik prensiplerle daha fazla örtüşmüyor. Bu transfer ayrıca Rodri’nin fiziksel olarak zirvesine dönmesini de sağlayabilir. Eski Atletico Madrid yıldızının kariyeri son yıllarda ciddi sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradı ve La Liga’nın fiziksel açıdan daha az talepkâr yapısına dönmek, en üst seviyedeki kariyer ömrüne katkı sağlamalı. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerle uluslararası düzeyde zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou’ya geçiş de sorunsuz olmalı; zira son yedi yılda İspanya ve City’de büyük başarıyla üstlendiği o her şeye hükmeden lider rolünü burada da doldurması beklenecek. Real’in Rodri’ye mali açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirildi, ancak Camp Nou’daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi; burada parlak kariyerinin en başarılı bölümünü yazabilir. Not: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Ağustos: Ferran Torres (Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e, 50 milyon €)

    Barcelona için: Ferran Torres, Barcelona taraftarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak o kadar da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou’daki dört yılında saygın bir rakam olan 65 gole ulaştı. Buna, Hansi Flick’in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kaydettiği kariyerinin en iyi derecesi olan 21 gol de dahil. Ancak o, bir joker oyuncu olarak görülüyordu ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları çileden çıkarıyordu. Bir yandan, Robert Lewandowski’nin ayrılığının ardından Barcelona hücum hattında zaten eksikti ve onu satmak riskliydi. Diğer yandan ise kasaya para koymak için bundan daha iyi bir fırsat çıkmayacaktı. Torres’in değeri, İspanya adına 2026 Dünya Kupası finalinde attığı galibiyet golünün ardından kariyerindeki en yüksek seviyeye ulaştı ve PSG’nin sonrasında yaptığı 50 milyon avroluk teklif geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barcelona’nın Torres’i City’den alırken ödediği 55 milyon avronun biraz altındaydı, ancak sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu ve anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle sözleşmesi uzatılsaydı Premier League kulübüne ek 8 milyon avro daha ödemeleri gerekecekti. Yüksek maaşının da bütçeden çıkarılması, Barcelona’nın Rodri için anlaşmayı tamamlamasına yardımcı oldu. Rodri, kadroya Torres’in hiçbir zaman olduğundan çok daha fazla etki edecek bir takviye olacak. Not: B+

    PSG için: Torres hiçbir zaman elit bireysel futbolcular kategorisine girmeyebilir, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bedelle kadroya katmak yine de PSG adına önemli bir kazanç. Torres aynı zamanda, forvete 2020’de İspanya A Milli Takımı’ndaki ilk maçını oynatan Luis Enrique için de taktiksel açıdan çok iyi bir uyum. Luis Enrique yönetiminde PSG’nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yatıyor ve Torres de bu konuda olabilecek en esnek oyunculardan biri; hem merkezde hem de iki kanatta görev yapabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik bir uyuma sahip ve bu da üst üste Avrupa şampiyonu olan ekip için anında karşılık verebilir. Torres’in Ligue 1’de, rekabet düzeyi daha yüksek olan La Liga ortamına kıyasla daha skorer olma ihtimali oldukça yüksek ve büyük sahnedeki geniş tecrübesi de onu Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos’un bire bir yerine geçecek bir oyuncu değil, ancak özellikle son üçüncü bölgedeki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda PSG’ye Portekizli golcünün verdiğinden daha fazlasını sunma potansiyeline sahip. Not: A-

    Torres için: İspanya’nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve bu durum, Barcelona ile sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesini kamuoyu önünde eleştirirken haklı olduğunun da teyidi olacak; bu da anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi’ni art arda üç kez kazanan sadece ikinci kulüp olmayı hedefliyor. Barcelona ise Luis Enrique’nin başında olduğu 2015’ten bu yana bu kupayı kazanamadı. Ancak gerçek şu ki, Torres’in Paris’teki durumu Katalonya’dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique’nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG’nin en güçlü üçlü hücum hattı, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue, merkezde ise Ousmane Dembele’den oluşuyor. Torres, Barcelona’da bu kadar uzun süre Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes’te nihayet başrol oyuncusu olacağını düşünüyorsa, fena halde yanılıyor. Luis Enrique ona ligde daha fazla dakika verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi’nde vazgeçilmez olmayacak. PSG’ye katılması onun mirasını güçlendirmeyecek, sadece rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres, başka yerde şartların daha iyi olmadığını kısa sürede fark edebilir ve hatta artık onsuz PSG ile Avrupa zaferi için mücadele etme konusunda daha iyi konumda görünen Barcelona’daki konfor alanından ayrıldığı için pişmanlık bile duyabilir. Not: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 40 milyon €)

    Tottenham için: Tottenham, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti ve bu, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tutmuş oldular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam olarak kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedelinde diretebilirdi ve diretmeliydi de. Ancak yine de yolların ayrılması için doğru zaman gibi görünüyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Tottenham küme düşmemek için mücadele ederken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin'den takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı ve Micky van de Ven'in de sözleşmesini yeniledi, yani savunmada hâlâ yeterince alternatife sahip. Romero'nun ayrılmak istediği çok açıktı ve Roberto De Zerbi yönetiminde Tottenham'ın gerçek bir yeniden yapılanmaya gitme şansı, artık istediğini aldığı için daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid için: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle kusursuz bir isim. Agresif, önde savunma yapan bir savunmacı ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor; bu da Metropolitano'daki sıkı bağlara sahip soyunma odasına uyum sağlarken sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi, Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük olasılıkla Simeone'nin üçlü savunmasında ana sigorta görevi görecek ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan zaafları kapatmaya çalışırken önemli liderlik özelliklerini de beraberinde getirecek. Bu sadece kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ve potansiyel olarak o bir türlü gelmeyen Şampiyonlar Ligi kupasına biraz daha yaklaşmasına ciddi katkı sağlayabilecek akıllıca bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin 20 milyon sterlin altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da ayrıca büyük bir artı. Bu da Atletico'nun piyasa kapanmadan önce bir ya da iki büyük işi daha bitirmesine imkân tanıyabilir. Not: A

    Romero için: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero ile ilgileniyordu, ancak onun gözü sadece Atletico'daydı ve bu transferi zorlayarak tamamlatmak ona büyük tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre biçimlenmiş durumda ve bu özellikleri Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı kadar takdir görecek. Premier League'deki eleştirmenler, tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle Romero'yu bir risk unsuru olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etmesinin nedeni de tam olarak bu. Her yıl kupalar için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir hamle. Tottenham, De Zerbi'nin başa geçmesiyle yeniden yükselişe geçiyor gibi görünse de ona bu platformu sunamadı. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun; daha taktiksel bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha kolay okumasını sağlayacak. Ayrıca aralarında Julian Alvarez ve Giuliano Simeone'nin de bulunduğu dört Arjantinli takım arkadaşı, uyum sürecini hızla atlatmasına yardımcı olmak için yanında olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasası için büyük bir katkı. Ajax teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts’u en az bir yıl daha takımda tutmayı umduklarını gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibi için bunun dışında kasvetli geçen 2025-26 sezonunda adeta tek ışık huzmesiydi. Godts, kadroda hem gol (17) hem de asistte (15) çift hanelere ulaşan tek isimdi. Bu yüzden onu yeni Eredivisie sezonunun başlamasının ardından kaybetmek gerçekten büyük bir gerileme. Ancak Cruyff’un fiilen kabul ettiği gibi Ajax, PSG’nin en değerli oyuncusu için masaya koyduğu türden bir parayı geri çevirebilecek durumda değil. Uzun süredir içinde bulundukları acımasız mali gerçeklik bu ve umut, Ajax üretim bandından çıkan son üst düzey yetenek Abdellah Ouazane’nin, ayrıca belirtmek gerekir ki 2023’te Genk’ten sadece 1 milyon € karşılığında 17 yaşındayken transfer edilen Godts’un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Bu açıdan Ajax bildiğini yapmaya devam edecek, ancak gelecek yıl yeniden Şampiyonlar Ligi’ne dönebilmek için şu anda hücum hattında yeterli kaliteye sahip olup olmadığı artık fazlasıyla tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bradley Barcola’nın kulüpten ayrılma yolunda olduğuna dair şimdiye kadarki en net işaret. Baştan beri hissiyat, geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan ve Barcola’nın büyük maçlarda kendisini sürekli yedek kulübesinde bulduğu Fransa forvetinden PSG’nin para kazanmaya son derece açık olduğu yönündeydi. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan ekip, Barcola’yı en yüksek teklifi verene satmadan önce Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle hücumunu güçlendirirken Liverpool gibilerini ustaca oyaladı. İşin en güzel yanı ise 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih sol kanat Khvicha Kvaratskhelia için kaliteli bir alternatif sunması gereken Aklouche, Torres ve Godts’un toplam maliyetini karşılama ihtimalinin yüksek olması. Not: A

    Godts için: Tartışmasız şekilde kalitesinin nihai testi. Sonuçta Barcola, PSG’nin yıldızlarla dolu kadrosunda düzenli bir ilk 11 yeri kapamadıysa, Godts’un bunu başarma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, sadece sekiz maça çıktı, ve bu yaz Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için Belçika kadrosuna bile alınmadı. Elbette Godts’un Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte antrenman yapmaktan fayda sağlamaması düşünülemez ve Luis Enrique, hafta içindeki Avrupa maçları öncesi ve sonrasında kilit oyuncularını dinlendirirken onun Ligue 1 ve Fransa Kupası’nda bol süre bulması gerekir. Ancak kariyerinin bu kritik ve şekillendirici aşamasında bunun Godts için gerçekten doğru hamle olup olmadığını insan sormadan edemiyor; her ne kadar şu anda bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için gerekenleri öğrenmesi adına dünyada daha iyi bir yer muhtemelen olmasa da. Not: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon €)

    Tottenham açısından: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu da Tottenham’ın bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Londra ekibi bu yaz büyük miktarda para harcadı, hatta tartışmaya açık şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından çok fazla geri dönüş sağlayamadı. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin zirvesinde. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyen oyuncu, hem sağ bekte hem de sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü. Bu performansları arasında, Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra temsilcisi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplam sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) gelir elde etmeye hazırlanıyor. Yazın erken bölümündeki performansları, sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl olması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor oluşu ve elbette meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, Spence’in neredeyse bunun iki katı değerde olduğu yönünde ciddi bir argüman var. Spurs, en azından Andy Robertson’ı bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda iyi durumdaydı; sağda Pedro Porro ilk tercih gibi görünürken Destiny Udogie de kadroda yer alıyor, ancak birçok taraftar Spence’in hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter açısından: Bu, Inter için gerçekten büyük bir fırsat transferi gibi duruyor. Kulüp, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ve birincil hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinde istediğini alamamasının ardından Spence’e yönelerek bunu başarıyla yaptı; ilki Chelsea’ye katılırken, ikincisi Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Nerazzurri’nin, Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için tam anlamıyla biçilmiş kaftan. Hücumda sürekli ileri çıkan ve rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da aynı derecede etkili olan İngiltere milli oyuncusu, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için hazır bir çözüm. Dumfries’in önemli hücum tehdidini bire bir karşılaması şart olmayabilir, ancak Spence savunma yönüyle bir seviye yukarıda ve ayrıca solda harika Federico Dimarco’nun yokluğunu da kapatabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip, bonservis bedelinden de çok memnun kalacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırları ve paniğe kapılmayı reddetmeleri ciddi karşılık verdi ve 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence açısından: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmediği ve İtalyan teknik adamın bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenilediği düşünülürse, Spence kuşkusuz daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini hissedecektir. Kuzey Amerika’daki etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından da bunu fazlasıyla hak etti. Her ne kadar sonunda kuzey Londra’da kendine yer bulmuş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca epey hırpalandı; ilk iki sezonunda tek bir maç bile oynamadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralık gönderildi ve Antonio Conte’nin başarısız geçen görev döneminde İtalyan çalıştırıcı tarafından “kulüp transferi” olarak nitelendirildi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme hattına yaklaşmasının ardından şimdi, Serie A’yı yeniden kazanmaya aday gösterilecek ve elbette Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kulübe gidiyor; bunu da Kuzey Amerika’da itibarını büyük ölçüde artırdıktan sonra yapıyor. Inter, bu transfer döneminin başlarında Spence’in İngiltere takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna kattı ve tecrübeli savunmacı, takım arkadaşının San Siro’daki heyecan verici yeni macerası öncesinde uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 18 milyon £)

    Rayo için: Konferans Ligi finalistleri Pep Chavarria için istedikleri kadarını tam olarak alamamış olabilir, ancak bu yine de Madrid ekibinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Haberlerde, Rayo'nun görüşmeler sırasında şartları sürekli değiştirmeye çalıştığı, hatta bir aşamada onun 50 milyon €'luk (43 milyon £/58 milyon $) serbest kalma bedelini dahi talep ettiği belirtildi, ancak Chelsea'nin ilk 15 milyon £'luk (20 milyon $) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya varıldı. Gerçekte, Chavarria'nın batı Londra'ya gitmek istediğini açıkça ortaya koymasının ardından müzakerelerde çok güçlü bir konumda değillerdi ve 28 yaşında olması da onun için çok daha fazlasını talep edebilecekleri, yüksek potansiyelli genç bir yetenek olmadığı anlamına geliyor. Yine de bu para, Rayo'nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga'da üst üste ikinci kez gelen sekizincilik derecesinin üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacaktır. Not: B

    Chelsea için: Marc Cucurella'nın Dünya Kupası sırasında hızlı bir şekilde Real Madrid'e ayrılmasının ardından, geride kıdemli düzeyde tanınan tek sol bek olarak yalnızca Jorrel Hato kaldığı için Chelsea'nin savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu. Ancak Chavarria'nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır; buna rağmen kendisi Xabi Alonso tarafından özellikle istenmişti. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük bir boşluk var çünkü Cucurella, tartışmasız şekilde dünyadaki mevkisinin en iyilerinden birine dönüştü. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans sergiledi ve kendisine çok büyük değer veriliyor, bu nedenle Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünü üstlenecek ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplam 22 milyon €'luk (19 milyon £/25 milyon $) paket, bu hamle kısa vadeli bir çözüm olarak kalsa bile, değeri 60 milyon £ (81 milyon $) olarak gösterilen Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir bölge için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor. Not: B-

    Chavarria için: Ne hikâye ama! Chavarria, Real Zaragoza'ya katıldığında ancak 22 yaşında İspanya'nın ikinci kademesine transfer yapabildi ve şimdinin Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola'nın onu 2022'de Rayo için kadrosuna katmasıyla La Liga'ya adım attığında 24 yaşındaydı. İspanya'nın başkentinde sürekli gelişim gösterdi; öne oynayan, agresif, topu ayağında rahat kullanan bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, takımının geçen sezon Konferans Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace'a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League'in büyük güçlerinden birine hayalindeki transferi yapıyor ve kendisine hayran olduğu açık olan vatandaşı Alonso'nun yönetiminde etkileyici bir performans sergilemesi için bolca fırsat bulma ihtimali son derece yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barcelona'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması düşünüldüğünde bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirmesi için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapılmıştı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı savunmacının liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da, Barcelona bir süredir savunma hattını toparlama konusunda ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yer almıyordu ve Liverpool için sözleşmeye konan 55 milyon avroluk (£47 milyon/$64 milyon) satın alma opsiyonu, Barcelona'nın gelecek yaz gözden çıkarılmış bir oyuncudan önemli bir gelir elde etmesini sağlayabilir. Bu, değerlendirmeleri gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barcelona'nın kadrosu zaten sahanın genelinde ince görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bedelsiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından oluşan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 £ ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için çalışmalarını sürdürürken Liverpool bir stoper daha almak zorundaydı. Araujo sağ bek olarak da görev yapabiliyor, bu yüzden kağıt üzerinde kısa vadeli bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun kendisi de inişli çıkışlı bir sakatlık geçmişine sahip ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in temposuna hızlı uyum sağlayıp sağlayamayacağı veya takım kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı henüz belli değil. Haberlere göre Liverpool, yaz döneminin daha önceki hedeflerinden Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemeye yanaşmadı, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve cevaplaması gereken çok sayıda soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak forma giyip özgüvenini tazelemek için altın bir fırsat. Araujo, istikrar sorunları yaşamasına rağmen Avrupa'nın elit kulüplerinden bir diğerinin onu istemesi açısından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların farkında olacaktır. Geçen yıl ruh sağlığı için ara vermek istemesine yol açan zorlu bir dönemden çıktıktan sonra yeniden futboldan gerçekten keyif alma hedefiyle, kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Anfield tribünlerinin coşkulu desteği de Araujo'ya ciddi bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Ayrıca öne çıkan bir savunmacı ve Liverpool savunmasına hava toplarında gerçek bir güç katacak, aynı zamanda Iraola'nın agresif sistemi için de güçlü bir uyum sağlayacak. Bu yeni başlangıç, Uruguaylı milli oyuncunun tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da çok eleştirildiği basit hataları bırakması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 36 milyon €)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takıma yükselmesinden bu yana hiçbir zaman en üst seviyeye tam olarak ulaşamamış bir stoperden kayda değer sayılabilecek bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır ve 25 milyon sterlin artı 5 milyon sterlin bonus, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp adına zorlu geçen bir dönemde güvenilir bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi nedeniyle Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında karşılık da verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’yı kadrosuna kattı ve Levi Colwill da ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu nedenle kadrosunda 10 stoper bulunurken oyuncu satışları bir zorunluluktu. Aralarında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulüp saf kâr elde etme cazibesine karşı koyamamış gibi görünüyor. Not: B

    Como için: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki gelişiminin bir yansıması da 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi debutu öncesinde Chelsea’den oyuncu transfer etmesi. İtalyan ekibi, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak hırsını zaten göstermişti ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; Chalobah, İngiltere milli takım oyuncusu olsa da istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri için eleştirilerin odağı haline gelmişti, diğerleri ise kulüple 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam 30 milyon sterlinlik (40 milyon dolar) paket biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’ın Premier League ve Avrupa deneyiminin paha biçilmez olacağını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu da ona gayet uygun olabilir. Not: C

    Chalobah için: Acımasız derecede dürüst olmak gerekirse, Chalobah kesinlikle bu yeni başlangıcı hak ediyor çünkü Chelsea tarafından birkaç yıldır sürekli belirsizlik içinde bırakıldı. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir his var; Chelsea satışa açıkken 2023’te Nottingham Forest’a transferi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace’a kiralandı (orada etkileyici performans gösterdi), ancak ana kulübünün sakatlık sorunları nedeniyle beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, geçen sezon en çok forma giyen stoperi olmasına rağmen Chalobah’ın yeniden sıralamada geriye düşeceğini transfer hamleleriyle açıkça gösterdi ve onun saf kâr getirmesi de Wesley Fofana ya da Tosin Adarabioyo gibi isimler yerine gönderilmesi kararını belli ki etkiledi. 27 yaşındaki savunmacı için bu artık nihayet temiz bir ayrılık; Como Gölü kıyısında, Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde hem Şampiyonlar Ligi’nde oynama hem de yeni bir kültür deneyimleme fırsatını sabırsızlıkla bekleyebilir. Serie A’daki yaşama iyi uyum sağlaması sürpriz olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle United adına tam bir felaket. Sandro Tonali'nin £100 milyon karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk yaratmıştı, ancak Guimaraes olmadan bu bölge şimdi The Simpsons'taki Springfield Gorge gibi görünüyor; zira Newcastle'ın çalkantılı geçen 2025-26 sezonundaki en iyi oyuncusu oydu. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'dan Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek haksızlık, ayrıca Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda sadece bir gol atmış olduğu düşünülürse gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en golcü oyuncusuydu ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek toplamıydı. Kaptan olarak Brezilyalı milli oyuncu aynı zamanda örnek olarak öne çıktı ve takım arkadaşlarını sık sık adeta sürükleyerek ayağa kaldırdı. Matthias Jaissle'ın, kulübede resmen Eddie Howe'un yerine geçtiğinde orta sahayı yeniden istikrara kavuşturmak için önünde devasa bir görev olacak ve Guimaraes için yeterince tecrübeli bir alternatif hemen bulunmazsa bu görev imkansız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'in İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken yaptığı çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında rahatlıkla bir 8 numara olarak oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcı yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de Arsenal'deki tüm oyunculardan daha fazla ikili mücadele kazanan Guimaraes, hücuma ekstra dinamizm ve savunmaya daha fazla sertlik katacak. Arsenal taraftarları, tecrübesi ve Arteta'nın tercih ettiği stile kusursuz şekilde uyması nedeniyle Guimaraes'in takıma çok çabuk adapte olacağından emin olabilir. 2025-26'da Arsenal'in başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in korkutucu merkez hattını tamamlamasıyla birlikte artık yurt içindeki herhangi bir rakibin onları fiziksel olarak ezmesi zor görünüyor. Eğer yeniden Paris Saint-Germain ile eşleşirlerse aynı durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli olabilir ki bu da sonunda o ulaşılması zor kupayı kazanma şansları açısından oldukça umut verici. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için artık Avrupa'nın elit kulüplerinden birine sıçrama yapmanın ideal zamanı. Bunu Dünya Kupası'nda en ufak bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladığı gibi tam da en iyi döneminde; Brezilya adına dört golün asistini yaparken, son 16 turunda Norveç'e karşı yaşanan kabus gibi elenişten önce, takımdaki belirleyici etkisi bakımından Vinicius Junior ile yarıştı. Guimaraes bir süre önce Newcastle seviyesini aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanlarda teknik olarak müthiş, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğü ve asla pes etmeyen zihniyeti de eklendiğinde, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için biçilmiş kaftan bir kült kahramanın tüm özelliklerini taşıyor; üstelik sırtındaki büyük bonservis bedelinden de en ufak şekilde çekinmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'dan Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid açısından: Mastantuono'nun kiralık olarak gönderilmesi, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in de benzer uyum sorunları yaşamasının ardından Madrid'in oyuncu alım departmanı için bir başka darbe anlamına geliyor. Elbette umutları, Mastantuono'nun Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da yeniden ritim bulması olacaktır, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affetmeyen bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da sarsılmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş halde dönme tehlikesi var. Madalyonun öteki yüzünde ise, Yan Diomande ve Bernardo Silva transferlerini tamamlayan Real Madrid, Mastantuono Fiorentina'da iyi performans gösterse bile ona yine de ihtiyaç duymayabilir; bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve Madrid kariyerini yeniden canlandırmasının önünde artık çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina açısından: La Viola için, hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından toparlanma hedefi doğrultusunda mükemmel ve düşük riskli bir transfer; her ne kadar yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir bölümünü karşılamak zorunda olacak olsalar da. Mastantuono, 18 yaşındaki oyuncunun 10 numara pozisyonunda ya da sağ kanatta görev yapabilmesi sayesinde Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmak ve Arjantin milli takımına geri dönmek için de istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina için akıllıca bir hamle, çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip; bu da Serie A kurallarına uygun şekilde transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden iki AB dışı oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid ile iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa, gelecekte benzer anlaşmaların önünü de açabilir. Not: A+

    Mastantuono açısından: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, Real Madrid'e büyük beklentilerle geldi ve River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde €63 milyonluk bonservis bedeli bir fırsat transferi gibi görünüyordu. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların sadece 17'sine ilk 11'de başladı ve yalnızca üç gollük cılız katkısı, etrafındaki beklentiyi haklı çıkarmaya yetmedi. Mastantuono ayrıca geçmeyen bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve yaşadığı hayal kırıklığı vücut diline açıkça yansıdı; özellikle de Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde bu durum çok belirgindi. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transferi, bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapmasına alan tanıyacak. Bu kesinlikle Mastantuono'nun kariyeri adına bir geri adım, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds United'a, 45 milyon £)

    Man City açısından: James Trafford konusunda City ile Pep Guardiola’nın tutumunu gerçekten sorgulamak gerekiyor. 2023’te başka bir yerde ilk 11 oyuncusu olmak için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden transfer edilen kalecinin, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon sonunda Etihad’da birinci kaleci olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun henüz üçüncü maçında kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı kadrosuna kattı ve genç İngiliz’i anında yeniden sıralamada geriye itti. City, iş ihtiyaçlarını duygu ve bağlılığın önünde acımasızca tutmasıyla ün kazandı ve finansal açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley’e 27 milyon sterlin ödeyerek aldığı ve geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa kalecisi olarak görev yapan bir oyuncudan oldukça ciddi bir kâr elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. İlk takım potansiyeli taşıyan, çok şey vaat eden bir başka genç akademi çıkışlı oyuncunun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City’nin iş modeli tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds açısından: Bu, Leeds adına müthiş bir transfer hamlesi gibi görünüyor. Bu yaz sessiz sedasız güçlenen ekip, gelecek sezon doğru hamleleri yaparsa Avrupa sıralaması için sürpriz bir aday olabilir. Trafford, Elland Road’a gelen ve bonservisi elinde olan gözde oyuncu Harry Wilson ile çok beğenilen Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından kapıdan içeri giriyor ve Leeds için uzun süredir sorun yaratan bir pozisyona üst düzey bir çözüm sunuyor. İngiltere’nin gelecekteki 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncunun Newcastle tarafından da uzun süredir beğenildiği biliniyordu ve Premier League’de takım seçme lüksü vardı. Leeds’i tercih etmiş olması önemli ve gelecek sezon Daniel Farke yönetiminde takımın üst sıralara tırmanıp kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceğine inanıyor olmalı. Toplam 45 milyon sterlinlik ($60.5m) paket, tam bir sezonu yalnızca yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam, ancak Trafford Yorkshire’da tam potansiyeline ulaşırsa Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın dev kulüplerinden birinden bunun iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford açısından: Trafford için Man City’den uzakta hayata ikinci bir başlangıç; 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak sürpriz bir küme düşme ihtimali dışında, artık uzun vadede Premier League’de bir takımın 1 numarası olarak kendini kabul ettirme şansı gerçekten yüksek. Geçen sezon daha fazla oynaması gerektiği konusunda açıkça konuşan kalecinin yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğu ortadaydı ve bu transferin, şimdi 32 yaşında olan Jordan Pickford’ın yerine İngiltere’nin 1 numarası olma yoluna onu sokmasını umacaktır. Trafford, Premier League’de Everton kalecisiyle doğrudan rekabet içinde olacak ve Leeds’i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel’in dikkatini çekebilirse, City’de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş olması da düşünüldüğünde, kendisine bir fırsat verilmesi için her türlü ihtimal bulunuyor. Bazıları, Newcastle ya da sözde ‘big six’ kulüpleri yerine Leeds’e katılma kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az hissedilecek. Bu hamleyi sessizce daha büyük hedeflere sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr elde etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi Red Bull Arena'da yeteneklerini geliştirdikten sonra daha büyük adımlar attı ve Diomande de sonunda onların şimdiye kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin arkasındaki itici güçtü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin etkileyici driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli parçalarını yüksek bedellerle elden çıkarmaya yabancı değil; hatta tüm transfer modeli buna dayanıyor. Yeniden toparlanacaklar ve çok geçmeden başka bir cevher bulacaklar. Diomande Real Madrid'de hızlı bir başlangıç yaparsa, bu da onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için piyasanın üstünde ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında öncelikli hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun ACL ameliyatının ardından iyileşme süreci devam ederken 2027'ye kadar dönmesi beklenmediği için takımın kanat rotasyonuna kesinlikle takviye gerekiyordu ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Arsenal'in Brezilyalıyı transfer etmek istemesi nedeniyle genç oyuncunun Vinicius Junior'ın yerine alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ile yoğunluğa sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olabilir. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'ye imza attırmak da, kupasız geçen iki sezonun ardından bile Madrid'in hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya gibi bir transfer. Geçen yıl bu zamanlar sıradan taraftarların büyük bölümü, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten 20 milyon € karşılığında Leipzig'e transferini tamamlarken Diomande'nin varlığından bile habersizdi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda yedek takımda başladıktan sonra ligde sadece 10 maça çıktı, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Alman kulübü için müthiş bir keşif olduğunu kısa sürede kanıtladı ve üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkı verdi. Ardından Dünya Kupası çağrısı geldi ve Diomande, Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken en büyük sahnede takdire şayan bir performans ortaya koydu. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin hedeflerinden biri hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını o bile hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak onun bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten dikkat çekici; bu da onu ne olursa olsun kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, Liverpool formasıyla önceki sekiz yıl boyunca sergilediği insanüstü istikrara yakışır şekilde zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi şaşırtıcı değildi ve sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerilerken ve hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi, ayrıca yedek kulübesine çekilmek zorunda kaldıktan sonra Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde hedef aldı. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil olmak üzere kadronun birkaç ismi dramatik şekilde beklentilerin altında kaldı, ancak soyunma odasındaki uyumu bozma konusunda kötü tavrıyla en büyük sorumluluk Salah'a aitti. Salah sahada yokken Liverpool daha iyi de göründü, çünkü hücumdaki etkisi kayboldu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısının eksikliği daha net ortaya çıktı. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık 400.000 £ değerindeki yeni sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu, dahil olan tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bedeli bile alınamaması da ayrıca bir fiyasko. Not: D

    Trabzonspor için: Türk Süper Lig tarihinin en büyük hamlelerinden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin belirgin şekilde gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğindeki bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kendi neslinin en iyi golcülerinden ve oyun kurucularından birini transfer ettikten sonra ezeli rakipleriyle arasındaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklardır. Bu, aynı zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın son kredi uzatmasının üzerine koyarak Trabzonspor'un küresel profilini de önemli ölçüde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer. Salah, geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında iyi bir uyum yakalayabilirse, zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri yakalayabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan Türkiye'ye bedelsiz transfer olmaya gitmek Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendisinin önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendisinden uzaklaştırdı ve şimdi görkemli kariyerini sönük bir şekilde tamamlamaya mahkûm görünüyor. Eski Roma yıldızına Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinin hiçbir ilgi göstermemiş olması, serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde oldukça ağır bir durum. Salah Türkiye'de golcülüğünü yeniden bulmalıdır, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok büyük ölçüde daha düşük olması. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiğinden özel olarak pişmanlık duyduğu kesindir. Egusunu bir kenara bırakmış olsaydı, Salah ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmaya çalışmak yerine Liverpool'un yeni patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olurdu. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford için: Brentford açısından ilginç bir durum. Chelsea devreye girdiğinde Brentford’un 36 yaşındaki Henderson’ın önünü kesmesi zaten pek olası değildi; hatta sözleşmesini feshederek onun yolunu da açtı. Ancak İngiltere milli futbolcusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Dolayısıyla onun ayrılığı, Frank Onyeka’nın bonservisiyle Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk yarattı. Şimdiye kadar sakin geçen transfer döneminin ardından Arılar piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in büyük beğeni toplayan Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli futbolcusunun yerini doldurmak için kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bedelle takıma katıldı. Yine de Henderson’ın liderlik özelliklerini yerine koymak neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e taşınmasıyla birlikte bu hamle, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen ve etraftaki en iyi genç yetenekleri biriktirip gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri kör umuduna dayanan transfer stratejisinden çok ciddi bir kopuş anlamına geliyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanan bir kaptan olan, liderlik özellikleriyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel de dahil olmak üzere pek çok hayrana sahip Henderson, Maviler’in son yıllarda fazlasıyla eksikliğini hissettiği tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında takıma ne katacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yetenekleri için değil, saha dışında sağlayacakları için alındığı oldukça açık. Bununla birlikte geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteriyle birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince fark yaratan anlarda paha biçilemez olabilir. Yine de Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarların gönlünü kazanması gerekecek, ancak Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından talihsiz bir kol kırığı yaşamasına rağmen kendini hazır tutup hatta antrenmanlara çıkarak karakterini göstermesi, Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğunu düşündürüyor. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşındaki Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline hemen gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk, kariyerinin bu aşamasında onun için kuşkusuz çok cazip olacaktır. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Maviler kültürünü yeniden şekillendirip gelecek vaat eden genç bir kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, saha dışında da yeni bir dönemin öncülüğünü yapması beklenecek. Henderson’ın böyle bir görevden keyif alacağı hissi var ve başarılı olmasına karşı bahse girmek istemezsiniz. 38 yaşına kadar, yani o noktada rahatlıkla emekli olabileceği bir yaşa dek kendisini güvence altına alan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, 34 milyon £)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu transfer etmek için £34 milyon ($46m) ödediği bildirildi; bu, en üst seviyedeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılığına üzülecektir. Barco geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı yaptı, Strasbourg'un üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca takımın Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldiği süreçte de kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapabilen Barco'nun dikine pasları Strasbourg'a ciddi bir delici güç kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her karışını kat etti. Strasbourg'un Chelsea ile ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolunda ilerleme şanslarına çok zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için oldukça mantıklı bir hamleydi ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından da küresel çapta dikkat çekti. Barco'nun Chelsea'de doğrudan düzenli ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, ilk olarak bir bek olarak adını duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kalite ve agresifliğiyle Barco, Chelsea'nin rakip yarı sahada top dolaşımını sürdürmesine ve topu geri kazanmak için sonuna kadar mücadele etmesine katkı sağlayabilir. Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilmesi halinde, onun varlığı darbeyi kesinlikle hafifletecektir ve hâlâ açığa çıkarılmayı bekleyen büyük bir potansiyeli var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; Brighton'da kiralık olarak Sevilla ve Strasbourg'a gönderilmeden önce yalnızca sekiz ay oynamıştı ve Strasbourg da geçen yaz onun bonservisini aldı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun temposuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve onu bir sonraki seviyeye taşıyacak ideal teknik adam da Alonso. Arjantin adına turnuvada yalnızca 19 dakika oynamış olmasına rağmen, Lionel Messi ve arkadaşlarıyla Dünya Kupası'nın ürkütücü sahnesinde çalışma deneyimi de Barco'nun hanesine artı yazacaktır. Chelsea'de sınırlı bir role de alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Brighton için bunun ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Kulüp, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusunu ve kulüp tarihinin en çok gol atan üçüncü isimlerinden birini kaybediyor. Elbette Danny Welbeck’in ayrılışını ona çok görmeyeceklerdir; özellikle de 35 yaşında önüne böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken. Ancak yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de Aralık ayında yaşadığı korkulan ACL yırtığı sonrası hâlâ sahalardan uzak kalan, büyük beklenti yaratan genç Yunan forvet Stefanos Tzimas varken, onun yerini dolduracak достойный bir isim bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson Roma’daki kiralık döneminden döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e gidişi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’ın adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmazdı. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyuncular arayacağını göstermişti; BlueCo yönetimindeki bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakırken. Welbeck, kariyerinin son dönemlerinde olmasına rağmen tüm bunları fazlasıyla beraberinde getiriyor. Üstelik sadece kadroyu dolduran bir isim de olmayacaktı. Artık 35 yaşında olmasına rağmen Brighton forveti, 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en golcü sezonunun (13) ardından geliyor; ikinci en yüksek gol sayısına da 2024-25’te ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalmaya hazır görünüyor; bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka gibi çok sayıda forveti kadrosunda bulunduran Chelsea’nin gönderilecek oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacak. Hâlâ üst düzey katkı verebileceğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık zaten etkileyici olan kariyer geçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik adam olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve muhtemelen kulüp istikrar ile liderlik ararken soyunma odasında önemli bir etkiye sahip olacak. Düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelerek bol süre alma ihtimali çok yüksek; ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının en ucunda yer alması bekleniyor. İki yıllık sözleşme aynı zamanda, Chelsea’nin katılım hakkı kazanması hâlinde, ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde oynama konusunda bir fırsat daha verebilir. Welbeck ayrıca, Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Delap takımda kalırsa onun için de olduğu gibi Pedro için de mükemmel bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmileşti, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu; fakat özellikle de sözleşmesinin son iki yılında bu durum, kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu ima etmişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi de bu konudaki şansını muhtemelen tamamen ortadan kaldırdı. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık parlak döneminde önemli başarılar yaşadı; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te, o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere, tarihi bir üçleme yapmasına yardım etti. Stones, fiziksel sorunlarına rağmen hiç kuşkusuz kulüp efsaneleri arasına girecek, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsa bile bonservisinden büyük bir gelir elde edilmezdi. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Açıkçası, sakatlık sorunları göz önüne alındığında bu transfer Inter açısından, serbest transfer olsa bile, ciddi bir risk barındırıyor. Ancak Inter, bu riski Stones’u haftalık yaklaşık £115.000 değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye imza attırarak dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Serie A şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli takım oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formda olduğunda hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri ve yaz başlarında Dünya Kupası’nda sergilediği bazı güçlü performanslarla bunu gösterdi. Serie A, tecrübeli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük tempolu oyunun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter de Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri savunmacının imzası konusunda geride bıraktığı bildirildiği için bunu önemli bir fırsat olarak görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu sadece yeni bir ligi ve kültürü deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem ülke içinde hem Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş temposuyla değiştirerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama son derece uygun görünmektedir. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden bir araya gelecek ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde muhteşem Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansını yüksek görecektir. Bu da yazın Dünya Kupası’na yarı finalde veda etmenin hayal kırıklığının ardından, İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde milli takım seviyesinde de onu yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace açısından: Palace'ın, 24 yaşındaki Lacroix'u Wolfsburg'dan sadece 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle kulüp, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede parasını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların önemli bir parçası olarak tam da beklendiği gibi gelişti. Topla oynayabilen baskın bir savunmacı olarak sergilediği performanslar göz önüne alındığında, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını öngörüyordu ve Lacroix'nun kendisini en üst seviyede deneme isteğinin de farkında olduğu bildiriliyordu. Piyasanın şişkinliği düşünüldüğünde daha fazlasını alabileceklerini hissedebilirlerdi, ancak Eagles'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea açısından: BlueCo, daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda çaresizce bir revizyona ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçeneklerin hiçbiri uzun vadede kaliteli bir çözüm olarak öne çıkmıyordu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak, tablo biraz karışık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix'nun gelişinin ardından Chelsea'nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği bildirildi; adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon da var. Bu da muhtemelen mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılması anlamına gelecek. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar), Premier League'de kendini kanıtlamış ve Fransa A Milli Takımı'nda forma giyen, zirve yıllarına yaklaşan bir stoper için mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına yerleştirmek, Chelsea'ye hemen üzerine inşa edilebilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele, kadrodaki fazlalıkları ayıklamak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek. Bu süreç de muhtemelen Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix açısından: Lacroix için son birkaç yıl olağanüstü geçti. Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı oyuncusu oldu ve bir Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor; güney Londra'da istikrarlı ve sağlam performanslarının ardından bu yaz sözde bir 'big six' kulübüne yükselme fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile geleceklerine dair belirsizlik göz önüne alındığında, sağ stoper olarak doğrudan Xabi Alonso'nun ilk 11'ine girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarın sevgilisi haline geldi ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, yeni ortamında da kısa sürede sevilen bir figüre dönüşmesini sağlayacaktır. Not: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Duygular biraz karışık olabilir. Bir yandan, Anderson’ın ayrılışı Forest’ı üzecektir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde böylesine kritik bir rol oynamıştı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Neredeyse her şey onun üzerinden şekilleniyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli 116 milyon sterlin mi yoksa 130 milyon sterlin mi, orasını bilemesek de, Forest ikincisi olduğunu söylüyor, bu rakam iki yıl önce yalnızca 35 milyon sterline transfer edilen bir oyuncu için devasa bir meblağ. Bu yüzden, Anderson’ın City Ground’da eksikliği açıkça hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye çok pahalıya patlayan bir anlaşma yaptırdı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or sahibinin bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor. Kalsa bile, City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir halefe ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson tam bu role uygun görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten fazla topla buluşup en fazla ikili mücadele kazanan isim oldu. Bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahasına mükemmel uyum sağlayacağını düşündürüyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ en uç örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson, uluslararası seviyede İngiltere yerine hâlâ İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemesi söz konusu olmazdı. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson’ın Forest seviyesini aştığı çok açık. En üst düzeyde oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan umut vadeden genç İngiliz orta sahalar arasında ilk örnek olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor. Üstelik iki durum arasındaki çok ama çok büyük fark da şu: Rodri’nin Anderson ile ilk 11 arasına girecek bir engel olarak duracağı pek görünmüyor. Dolayısıyla, City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea için: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Arjantinli oyuncu, Batı Londra’daki tek sezonluk unutulabilir dönemi ve kulübün biçtiği 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis etiketi nedeniyle çok rahatlıkla gönderilmesi zor bir isim olabilirdi. Chelsea’nin, Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlaması için sezon öncesi çalışmaları kaçırma izni verdiğinin bildirildiği tarihin üzerinden 10 günden biraz fazla geçmişti ve bu ayrılık, satın alma zorunluluğu şartı içeren Aston Villa kiralamasıyla hızla gerçekleşti. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa’yla şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada ücretin ne olacağı net değil ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok da altında olmayacağını düşünmek gerekir. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır; özellikle de Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bedelle yeni transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa için: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarlarının alarm zillerini çaldıracaktır. Teknik direktör Unai Emery’nin, hızlı bir kanat oyuncusu istemesi nedeniyle bu transfer girişiminin arkasındaki itici güç olduğu anlaşılıyor ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırması yönünde olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu öne çıkan bir yetenek haline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir tamamen uzak görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın sayılarını tekrar edecek kapasitede görünmüyor ve Villa sezon sonunda onu satın almak zorunda kalırken, üstelik muhtemelen büyük bir bedelle, bekleneni veremezse ciddi sorular gündeme gelecektir. Anlaşma ayrıca mali kuralları aşmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor; zira UEFA’nın gözünde Rogers ve Garnacho anlaşmalarından azami kâr elde etmek için açıkça bu şekilde kurgulanmış durumda. Çünkü Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak gitseydi UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla bonservisler arasındaki fark düşülecekti. Not: C

    Garnacho için: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin vasatlığa sürüklenme riski varken bu fırsatı mutlaka değerlendirmeye kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda ustalığa sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde kapılabilecek bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde bir ‘big six’ kulübünden uzakta omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor; çünkü Villa Park tribünleri, Şampiyonlar Ligi futbolunun bir kez daha garantilenmesinin ardından son derece yüksek beklenti içinde ve bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho’nun ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya ilk bakışta oldukça ulaşılabilir görünen, şartlı satın alma zorunluluğu içeren bir kiralık anlaşmayla katılan Harvey Elliott’ın durumuna da temkinli yaklaşacağı kesin. Elliott’ın tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarında çok nadiren yer aldı. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın en büyük beş liginden birinde oynuyor olsaydı elbette daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan yalnızca 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru seviyesinde gelir elde ettiği için çok memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmiş gibi görünüyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için biçtiği değeri karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması sonrası satış yapan kulüp güçlü bir konumdaydı. Bu miktardaki para, bir Jupiler Pro League takımı için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon Union Saint-Gilloise'dan şampiyonluğu geri aldıktan sonra bu parayı akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, yedek olarak birçok kutucuğu işaretleyecek bir isim olacak. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel açıdan çok iyi bir sezon geçirdi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına kalmasına büyük katkı sağladı. Elbette bu transferde bazı riskler var, ücret bugünün piyasasında makul görünse de; Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City'de ciddi şekilde zorlandı, her ne kadar o dönemde çok genç olsa da ve Kanaryalar küme düşmeye mahkum olsa da, bu nedenle Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in o deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik güce ve hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir ancak en azından ilk etapta faydalı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendini kanıtlayacak bir şeyleri olarak Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerin ardından kariyerini Belçika'da yeniden canlandırmış olmasının verdiği özgüvenle geliyor. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge'de belirlediği yüksek standartları sürdürmek ancak işaretler, başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. İddialara göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu yüzden transferin gerçekleşmiş olmasından kesinlikle büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi, kuzey Londra'da kendini kabul ettirmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalaması ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund'un, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bonservissiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçeneği kalmadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon €'dan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca oldukça fazla sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi ekletmeyi de başardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak çok akıllıca bir transfer. Yıllar içinde Barca'yı transfer politikası nedeniyle fazlasıyla eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu çok iyi bir hamleye dönüşebilir. Adeyemi, Almanya'nın sıradaki büyük yıldızı olma beklentisini henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif haline getiriyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takım debutunu yaptırdığı bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması mükemmel bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya çıkarabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk bölümünde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştıracaktır. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirmek için bundan daha iyi bir vitrin bulamayacak Adeyemi açısından doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League hiyerarşisindeki yerlerine dair acımasız bir hatırlatma. Rogers yeni taç giymiş şampiyon Arsenal'e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı, Chelsea'nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, Chelsea'nin ise dört gözle bekleyeceği hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge'e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers'ı Middlesbrough'dan sadece iki buçuk yıl önce başlangıçta 8 milyon £ karşılığında kadrosuna katmışlardı. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu çılgın para, Villa'nın bir yandan yerine bir isim bulmasına yardımcı olurken aynı zamanda Unai Emery'nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesi açısından büyük katkı sağlayacak. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunun kulübün zengin sahiplerinin Premier League'in finansal kuralları nedeniyle elinin kolunun bağlandığına dair yeni bir kanıt olduğunu düşünüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Tam anlamıyla büyük bir hamle. Beklenti, Rogers'ın bu yaz Londra'nın batısına değil kuzeyine gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın yol açtığı varsayılan bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League'in en çok istenen hücum oyuncularından birini kadrosuna katmak için Arsenal'i geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi şimdi transfer penceresi kapanmadan önce Chelsea'nin "bomba timi"nden bir oyuncunun fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservis bedeliyle Villa Park'a gelmesini bekliyor. Ancak daha olası görünen şey, Enzo Fernandez için perde arkasında yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Chelsea'nin, Premier League'de sadece iki iyi sezon geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için çok ciddi şekilde fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro'dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: Olayların şaşırtıcı bir şekilde gelişmesi, en azından dışarıdan bakıldığında öyle. Genel kanı, Rogers'ın gönlünü Emirates'e gitmeye kaptırdığı yönündeydi; burada Mikel Arteta'nın Arsenal hücumunun sol tarafında kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard'ın yerini alması beklenecekti. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen'de Florian Wirtz gibileriyle açıkça çok iyi işler yapan Alonso'nun oyuncunun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers'ın sürpriz Stamford Bridge hamlesinde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin daha da belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli değişim halinde olan ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık iyi arkadaşı ve Manchester'daki alt yaş kategorilerinden eski takım arkadaşı Palmer ile birlikte Premier League'de oynayacak olması bunu daha da önemli kılıyor. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla "cold" sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sık sık sakatlanmaya yatkın olması uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak fit olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın ekibi, Tielemans yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle forma giyemediğinde çok zorlandı; Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandılar. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi kupasını kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha olduğu düşünüldüğünde, onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin tamamlanmaya yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans, United'ın bu yaz aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen kesinlikle oldukça fazla yıpranmış durumda. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford çevresindeki paniği biraz olsun yatıştıracaktır. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda da kalitesinin altını çizdi. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kalite katacak; bu bonservis bedeliyle sezonun en iyi transferlerinden biri olduğu da ortaya çıkabilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki onun bile artık elinden kaçtığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans'ın uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılması bekleniyordu ancak mayısta 29 yaşına girdikten sonra, eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekten gerçekleşecek gibi görünmediği ortadaydı ve bu da sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olduğu düşünüldüğünde, bu transfer Tielemans için muazzam bir hamle; o da kuşkusuz pas yelpazesini ve müthiş tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatını keyifle karşılayacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yaz dönemi, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak süre aldı ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz garanti bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon ($64 milyon) artı £2 milyon bonus içeren teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan £16 milyona genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadroya kattığı Santos'tan ciddi bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı ticari karar biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu iyi hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. Öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptıran United, 18 Temmuz'da sezon öncesi kampı başladığında Mason Mount'ın tek tanınmış kıdemli orta sahası olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmak isterken, Kobbie Mainoo da İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için panikle Santos'a yöneldi. United karar vericilerinin Fernandes takibi sonuçsuz kaldıktan sonra 'sakin' olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya istekli olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Kırmızı Şeytanlar'ın orta sahada sayıya ihtiyacı var, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde garanti ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşabileceği çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir girip bir çıktığı sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasıyla da motive olmuş olabileceği düşünülen Santos'un, 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla süre alıp almayacağını zaman gösterecek ve bu durum büyük ölçüde United'ın başka kimi kadroya katacağına bağlı olacak; kulübün orta saha yenilemesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim kurulu düzeyindeki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzaklaşarak yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin de garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek, çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa kupalarının hiçbirine katılmaya hak kazanamadı. Esasen, yeni ortamında kendisini kilit bir figür olarak kabul ettirmesini sağlamak oyuncunun kendisine kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tam anlamıyla patladı! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz bir şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığına dönüşmesini hayal ediyordu. Ancak Liverpool daha sonra, Alexander Isak'ı en acı verici şartlar altında ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki hiyerarşideki yerini acımasız şekilde hatırlattı. Newcastle o dönemde Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi kullanmış olsaydı, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine milyonlarca sterlin Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Felaketle sonuçlanan bir sezon bitmeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi ancak her takımdan biri değil de Tottenham'a giden Tonali'nin ayrılığı, bir hayalin gerçekten sona erdiğini gösteriyor. Taraftarlar için asıl travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılacak olması. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı kısmaya başlarken daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamaması anlamına geliyor; çünkü o paranın da büyük ihtimalle boşa harcanacağı düşünülüyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi £85 milyonluk anlaşmayı tamamladıktan sadece bir gün sonra Tonali için kulüp rekoru bonservis bedelini bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunun çaresizliğin işareti mi yoksa hırs gösterisi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu sadece çığırından çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson £116 milyona ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle transfer olmasın ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir yatırım gibi görünüyor. Elbette en üst düzeyde hâlâ kanıtlaması gereken çok şeyi olan 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını alması şart. Ancak şimdilik taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin gözetimindeki temkinli/cimri transfer yaklaşımının yarattığı hayal kırıklığını yıllarca yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini transfer etmek için Premier League rakiplerini geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Tonali'nin, yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında duran kulüpten ayrılması hâlinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı varsayılıyordu. Bunun yerine, son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki mesele ne? Açıkçası, Serie A'dan hiçbir kulübün Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak kadar paraya sahip olma ihtimali yoktu ve Newcastle'ın talep ettiği bedel, İngiltere'nin elit kulüplerini de anlaşılır şekilde geri adım attırdı. Sonuç olarak Tonali kendisini, en verimli yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu; bu da inkâr edilemez biçimde tuhaf. Yine de De Zerbi, Spurs'te iki sezondan daha uzun süre kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Bileğinden yaşadığı sakatlık ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını Inter adına sorgulamak gerekir. Buna rağmen, formunda olduğu günlerde hâlâ hücum yönü en güçlü beklerden biri olduğu için €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon), Inter için oldukça kötü bir iş gibi görünüyor; zira sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl kalan bir oyuncu için bugünün piyasasında çok daha yüksek bir bedel talep edebilirlerdi. Hakkaniyet payı bırakmak gerekirse, Inter’in eli kolu bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi bizzat talep etti. Bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenmişti, ardından bu yıl düştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın sıkı mali kuralları içinde yol alırken uygun fiyatlı fırsatları değerlendiren bir kulüp olarak ün kazanan Real Madrid adına bir başka son derece akıllıca hamle gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği bonservis bedelinin en az iki katı değerinde ve bu rakam, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid’in ayırdığı bildirilen €30 milyonun da epey altında. Ancak İngiliz muadili gibi Dumfries de sağ tarafta oynayan, savunmadan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir diğer savunmacı. Bu da Madrid’e bu bölgede daha güçlü takımların faydalanabileceği bir dengesizlik bırakıyor. 30 yaşında olması nedeniyle uzun vadeli bir alternatif de sayılmaz ama bu kadar düşük bir bonservis karşılığında en az birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden beri Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda çıktığı 207 maçta 55 gole katkı sağladı, Nerazzurri’nin 2023-24 ve 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı oldu ve iki Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasında pay sahibi oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini fazlasıyla hak etti ve düşük bonservis bedeli sayesinde Bernabeu’daki baskı da bir ölçüde azalacaktır. Takımdaki rolü hakkında Jose Mourinho ile görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in, Alexander-Arnold’u kulübede bırakıp bırakamayacağını görmek son derece ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda büyük katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham küme düştüğü anda bazı önemli satışların gerekeceği belliydi ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; son derece klas bir orta saha oyuncusu olarak, takımın kaderi sezonun son gününde kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu yüzden ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık gücünün epey zayıf olmasına rağmen Portekizli oyuncu için talep ettiği rakamın tamamını almayı başarmış olması. Bunun için kulübün haklı olarak çok eleştirilen yönetim kurulu nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka işaret. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki felaket sezonun ardından Tottenham, kendisini bir daha asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için ödenen 52 milyon £ bir niyet beyanıysa, bu anlaşma bir üst seviye. Fernandes, çok yetenekli 21 yaşında bir oyuncu. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda çok daha iyi performans gösterecek bir futbolcu izlenimi veriyor. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın etrafında inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Tottenham, Sandro Tonali'yi transfer etme isteğinde de gördüğümüz gibi, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için ederinin üzerine çıkmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Tottenham için gerçekten işe yaraması gerekiyor, hem de hemen; aksi halde çok kısa sürede kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılacak yeni bir koza dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica'ya 60 milyon € ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmaya hiç yaklaşmıyor bile; dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi şart. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu: Manchester United, Liverpool ve PSG. Ancak kendisini Tottenham'da buldu; geçen sezon West Ham'in bir sıra ve iki puan üzerinde bitiren takımda. Bu da hamleyi bir bakıma yatay bir geçiş gibi gösteriyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olmalı ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardım edebileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, tarafların hiçbirinin istikrarıyla tanınmaması nedeniyle İtalyan teknik adamın Tottenham'da ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın en büyük takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlaması ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin Saibari için bir bedel belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak bu yine de dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bonservisle alınan bir oyuncu için iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi şekilde kullanılması da muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir transfer hamlesi. Saibari'nin piyasa değeri, 25 yaşındaki oyuncunun ülkesinin Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçının tamamında gol atmasının ve ardından Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı gole çevirmesinin ardından, son birkaç haftada Fas formasıyla sergilediği olağanüstü performanslar sayesinde yalnızca arttı. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, Bayern bir süredir bu anlaşma üzerinde çalışıyordu. Bu, bir Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş düşünmeden alınmış bir karar değildi; Bayern uzun süredir Saibari'nin, zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla ortalama futbolseverin dikkatini çeken Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi de, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir takımda kendine yer açmak bir tür kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" yapılan klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta mutluluktan havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini doğal olarak düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari kuşkusuz Nicolas Jackson'a kıyasla onun takımının oyun tarzına daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma konusunda anlaşmaya varmasının ardından bu, Atalanta adına bir başka akıllıca iş olma görüntüsü veriyor. Palestra için alınacak yüksek 55 milyon avroluk (£47m/$62m) paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün de, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir satıştan gelir elde etmeye karar verdiği düşünülüyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve belki de 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo’da kalıp iz bırakmayacak olması üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduktan sonra aklı çelindi ve onu takımda tutmak her zaman zorlu bir mücadele olacağa benziyordu. Not: A

    Chelsea için: Xabi Alonso’nun Chelsea’de teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisinin ilginç bir göstergesi. İspanyol çalıştırıcının bu transfere onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşma sağlamak için hızlı davrandı; 24 saat içinde avantajı ele geçirip Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun Serie A şampiyonuna katılması geniş çapta bekleniyordu, bu yüzden bu kesinlikle o açıdan önemli bir hamle. 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilen, çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorluklarına da uygun olması gerekir. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcamanın ardından, Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarında çok büyük bir rakam ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu 21 yaşında ve üst düzey futbolda geride sadece bir iyi sezon bırakmış durumda. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk de içeriyor. Not: B

    Palestra için: Inter’e transfer yerine neden Chelsea’yi seçtiği sorusuna yalnızca Palestra’nın kendisi yanıt verebilir; oyuncunun çocukken Inter altyapısında oynadığı ve bu takımı desteklediğine inanıldığı biliniyor, ancak Chelsea’nin bildirilene göre haftalık 100.000 sterline yakın sözleşme teklifinin, Inter’in sunduğunun iki katından fazla olması bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere’nin en üst liginde kendini test etme fırsatına balıklama atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin yakaladığı başarıdan cesaret alacaktır; diğer yandan bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı da oyuncuyu etkilemiş olabilir; bu da yeni menajer yönetiminde kilit bir figür olmaya hazırlandığını gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG açısından: Büyük ikramiye! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan yedek bir oyuncu için onlara böylesine akıl almaz bir para ödemeye razı olan birini bulduktan sonra bankaya güle oynaya gidecek. Unutmayın, Ramos PSG’nin santrfor sorununa çözüm olması için alınmıştı ama Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca, zamanının çok büyük bölümünü Parc des Prince’te kulübede geçirdi; bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalması da öyle. Dolayısıyla oyunun zirvesindeki takımlar bu yaz Ramos’u kadrosuna katmak için sıraya girmiyordu, hele hele saçma sapan bir 75 milyon € karşılığında hiç. Ancak PSG tek bir sansasyonel anlaşmayla, gerçekten hücum hattını geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi kadrosuna katmak için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+

    Milan açısından: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de üç sezonda 45 gol atarak oyuna sonradan girip etki yaratabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası para dolu olmaktan çok uzak bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini tetikledi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale ile PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin iyi bir ilişkiye sahip olduğuna da dikkat çekildi. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bedel ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olmak gerekirse, Serie A’da gol atacağını gerçekten düşünüyoruz, özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı imza ve Ramos aslında gol garantisi açısından aynı ölçüde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos açısından: Yıllardır ikinci planda kalan bir oyuncu için başrol olma fırsatı, hem de çok gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’iyle 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçekten büyük vaat vadeden bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu şekillendirmek yerine Ronaldo’yla devam etmeyi seçti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Yine de Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de özellikle harika bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir tablo vardı; genel kanı, PSG’nin imrenilecek derecede harika bir hücumcu koleksiyonuna sahip olduğu ama Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden getirilebilecek iyi bir isimdi, fena olmayan bir hamle oyuncusuydu. En önemlisi, artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan’ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak çünkü bu zaten büyük bir ücretken, bir Serie A takımı için kesinlikle devasa. Sıra sende, Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan yine son derece akıllıca bir iş. Altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline imza attırdığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak, en iyi satış yapan kulüplerden biri olarak itibarını daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadium’daki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da iyi hâle getiriyor. Bu nedenle kulüp, Hollandalı savunmacıdan bu denli yüksek bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun olacaktır; ancak daha önce onun değerinin 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) olarak belirlendiği bildirilmişti. Bu bonservis bedelini kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir alternatife yeniden yatıracaklardır; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması dikkat çekiyor, ancak bu ayrı bir transfer olacaktır. Zaten stoper seçenekleri bakımından çok da yetersiz değiller; kadrolarında Lewis Dunk ve Olivier Boscagli bulunurken Igor Julio da West Ham’deki kiralık döneminden dönmeye hazırlanıyor. Not: A

    Tottenham için: Brighton’daki döneminde Van Hecke ile birlikte çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin açıkça yön verdiği bir transfer. Yine de, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıkmışken, güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzere olmasına rağmen Spurs’ün bu stoper için gereğinden fazla ödeme yapmaya ikna edildiği hissinden kurtulmak zor. Onun kalibresinde bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton’ın ne kadar zorlu pazarlıkçı olduğu biliniyor ve Tottenham da harekete geçmesi gerektiğini hissetmiş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve diğer stoperleri Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış bir savunmacı alıyor; 26 yaşındaki oyuncu henüz zirvesine ulaşmadı, topla iyi bir pasör ve takımın uzun süredir fazlasıyla eksikliğini hissettiği mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun perspektifinden bakıldığında bu, son derece mantıklı bir hamle. Amex’teki kalışını uzatmayacağını açıkça belli etmiş görünen Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir basamak yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendisini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük şeylere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; bu yüzden sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, ancak kendisine herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyorlar. Daha önce bu ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak bilecektir ve bu da ona hızlı uyum sağlamasında yardımcı olmalıdır. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından aslında gidecek tek yön yukarısı. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık oldukça güçlü görünüyor ve bu da takıma sağlam bir savunma temeli kazandırıyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta, Osasuna'nın geçen yaz sadece 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmada yer alan yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli kolu bağlıydı. Bu da 40 milyon euro (£34,5m/$45m) tutarındaki serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon euro (£13m/$17m) kazanç, Osasuna'nın büyüklüğündeki bir kulüp için hâlâ önemli. 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından Munoz'un ayrılığı zaten büyük olasılıkla bekleniyordu ve serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna'nın elini bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine yeni bir halka! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal yerine Munoz'u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezip görüşmeler ileri aşamaya ulaşmışken ve Tyneside ekibinin teklifinin de kabul edildiği bildiriliyorken devreye girerek bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak aynı zamanda böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride fırsat transferi sayılabilecek bir bedelle kadroya kattığı için de çok memnun olacaktır. Munoz hem iki kanatta hem de merkezde görev yapabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından takıma çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Savunmada da çok çalışan, direkt ve süratli bu 22 yaşındaki hücum oyuncusu, yeni teknik direktörün bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı da göz önüne alındığında, Iraola'nın oyun tarzı için ideal bir isim gibi görünüyor. Ancak kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildirilse de genç İspanyol'un Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edildikten sonra iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'u Anfield'a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde bir hayli gezgin bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden çıktıktan sonra yolu daha sonra Real Madrid'e düştü, ardından yalnızca bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşmeyi ve uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacak; vatandaşı Iraola da ona uyum sağlamasında yardımcı olmak için mükemmel teknik direktör olmalı. İlk 11'de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un RB Leipzig'in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande'nin de peşine düşmesinin beklendiği düşünüldüğünde bunun için genel üretkenliğini artırması gerekebilir, ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yenilenen hücumunda yine de bolca fırsat bulmalı. Not: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bonservissiz)

    Liverpool için: Konate’nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu noktaya gelmesine izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Liverpool, onu 2024-25 sezonundaki şampiyonlukla sonuçlanan kampanyada, formunun zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolların ayrılma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda son derece kötü bir sezonun ardından nihayetinde bedelsiz olarak ayrıldı. Hal böyleyken, aylarca süren yıpratıcı görüşmelerin, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalmasının ardından, Liverpool’un Konate’nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildirilen rakama, dağınık geçen ve peş peşe yaptığı yüksek profilli hatalarla şekillenen bir sezonun ortasında boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet gibi potansiyel alternatifleri şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkes için çok büyük bir zaman kaybıydı. Not: D

    Real Madrid için: Öyle görünüyor ki Real Madrid, uzun süredir hedefinde bulunan Konate’ye peşinde olduğu türden astronomik bir maaş verecek. Kulüp bonservis ödemeyecek olsa da, stoperin Liverpool’un zayıf şampiyonluk savunması boyunca gösterdiği kötü performans düşünüldüğünde bu bir risk anlamına geliyor. Los Blancos’un geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sona erdirme kararı aldığına dair haberler çıktığını hatırlamakta fayda var ki bu da dikkat çekici. Fransız oyuncu gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen kendi pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına henüz tam olarak ulaşmış değil. Real, onun İspanya’da en iyi formunu yeniden bulmasına fiilen bahis oynuyor ve bu transfer kulüp için sorunlu bir bölgeye nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu’dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve bu transfer, gerek taraftarlar gerek medya tarafından Los Blancos üzerindeki yoğun baskı düşünüldüğünde çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananının, hem hayalini kurduğu Real Madrid transferini hem de istediği dev maaşı almaya hazırlanan Konate olduğu kesin. Ancak Huijsen’in yanında muhtemel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi kaynayan bir kazan ortamında, Anfield’daki son sezonuna damga vuran türden hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, bedelsiz olarak Madrid’e giderek Trent Alexander-Arnold’un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar ona bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden yakalayabilirse, Jose Mourinho’nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip olacak. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun süreli başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, adeta kusursuz bir Pep Guardiola futbolcusuydu. Katalan teknik adamın onu bu kadar sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir yaklaşıyordu. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık olağanüstü hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok kişiliği, City'de ciddi şekilde özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden. Real Madrid sadece bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncu almakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın da elinden imzasını kaptı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bir kısmı hakkında Bernardo bizzat kendisi de konuşmuştu, Camp Nou'ya transfer adeta kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi açıkça her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşının transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız şekilde geride kaldı ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi. Etihad'daki Arsenal performansı olağanüstüydü. Ancak belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yani yetenek ile azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real'in Portekiz millî oyuncu için Barca'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir istediği İspanya transferi. Silva, en azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu tekrar tekrar Etihad'da bir sezon daha geçirmeye ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık sonunda Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatına sahip olacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid zor bir dönemden geçiyor; İspanya futbolunun zirvesindeki yerini Barca'ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho'nun onları yeniden zirveye taşımasına yardım etmek, onun hiç şüphesiz benimseyeceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Bu yüzden, belki Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması üzücü olsa da Bernardo, tıpkı Luka Modric'in yaptığı gibi, ki onu da Bernabeu'ya getiren Mourinho olmuştu, 30'lu yaşlarının sonlarında da İspanya'da parlayacak tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022'deki gelişinin ardından iyi başlamasa da o tarihten bu yana Chelsea savunmasının kilit isimlerinden biri haline geldi. Bu yüzden onun zararına satıldığını görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde dünyadaki mevkisinin en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea'nin İspanyol oyuncuyu Brighton'dan £60 milyon ($80 milyon) karşılığında transfer ederken baştan fazla ödeme yaptığı da kesin. Ayrıca oyuncunun perde arkasında ayrılma niyetini ortaya koyduğu ve kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar veren Chelsea muhtemelen £52 milyon ($69 milyon) gibi bir rakamı geri kazanmaktan memnun kalacaktır. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almakta zorlanabilirlerdi. Cucurella'nın ayrılığı, tecrübe açısından ciddi eksikleri olan kadronun en deneyimli isimlerinden birinden de yoksun kalması anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato'nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco'nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse oluyor, çünkü Real Madrid erken transfer dönemindeki hamlelerine sürpriz bir transferle başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras'ı Benfica'dan Bernabeu'ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol bek için büyük harcama yapmıştı, ancak bu durum yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. €60 milyonluk bonservis bedeli, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için çok yüksek ve bu da son aylarda formunda bir miktar düşüş görülen bir oyuncudan yapılan yatırımın anında karşılığını almayı gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun kaç yıl daha üst düzey katkısını gerçekçi biçimde alabilir? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir 'Mourinho' oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real ayrıca artık yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, bu yüzden ayrılıklar konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Şüphesiz bu transferin asıl kazananı olan Cucurella, dümeni olmayan bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. BlueCo'nun Stamford Bridge'deki işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğrayan savunmacının İspanya'ya dönmek istediği geniş şekilde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Bernabeu'ya gideceğini kimse beklemiyordu. O halde anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması da şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid çağırdığında Cucurella hemen evet dedi. Görünüşe göre Mourinho tarafından özel olarak düşünüldüğü için, Carreras'ın Portekizlinin ilk 11'inde dönüşümlü olarak görev alması muhtemelken onun da kilit bir oyuncu haline gelme şansı oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle de Barcelona bağlantıları nedeniyle, Bernabeu tribünlerinin meşhur sabırsız taraftarlarının tepkisini çekmemek için hemen performans vermesi gerekiyor. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır. Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biriydi; 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında transfer edildi ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i getirerek onun yerini doldurmak için erken harekete geçmesinin nedeni de buydu. Hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi, Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayamamış olması. Ayrıca Liverpool adına zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadele gücünün ve karakterinin Merseyside'da ne kadar çok aranacağı da acı şekilde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının, Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte, gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs, ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye açık şekilde çalıştı ancak bunun tam olarak nedenini anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini kırmıştı ama Spurs'ün elinde yine de Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı yönündeydi. Yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin takım içinde yüzde 100 adanmışlığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilir. Serbest transferle gecikmeli olarak gelmesi küçük ama hoş bir bonus, ancak Tottenham'ın Robertson'a mutlaka ihtiyaç duyduğu yönündeki his hâlâ oluşmuş değil. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercih konumuna düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu. Görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson, sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı. Bu da Kuzey Amerika'ya giderken onu iyi durumda kılıyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir aşamada yeni sözleşme teklif etmedi. Yine de Spurs dışında da seçenekleri vardı; İskoçya kaptanını kadrosuna katmak isteyenler arasında Juventus'un da olduğu söyleniyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmesi biraz tuhaf görünüyor. Ancak De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirme kapasitesine tartışmasız sahip olduğu düşünüldüğünde, Robertson artık Tottenham'ı ocak ayındakinden daha cazip bir seçenek olarak görebilir. Yine de Robertson'ın geçen sezon Liverpool'da olduğundan kuzey Londra'da çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle için: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından da ona Liverpool'a katılma iznini ancak gecikmeli olarak verdi. Ne kadar üzücü görünse de, Isak transfer talebini sunar sunmaz pes edip gitmesine izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk, Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle, huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak kulüp ya da milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek hiçbir şey yapmadı. Elbette Newcastle için asıl mesele artık bu parayı akıllıca kullanmak, çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki zavallıca 12. sıra bitirişi, buna Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından kapıdan çıkmak istemesinin eklenmesi, giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipler altında Newcastle'ın artık İngiltere'nin elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda iyi belgelenmiş sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden işleri nihayet yoluna koyduktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için €80m harcamak olması hiç iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Hücum üçlüsünün neredeyse her yerinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine tam bir pres makinesi; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve bu da bonservis bedelini daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın Flick'e bir kanat oyuncusundan istediğini verme ihtimali daha yüksek olsa ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulübe transfer olmayı başardı. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile daha önce anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk etapta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern, anlaşılabilir şekilde istenen bonservis bedeli karşısında geri adım attı ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncu üzerindeki ilginin bir kısmını alabilir, ancak bonservis bedelini haklı çıkarması için yine de muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca, €80m'yi yan rolde kalacak bir oyuncu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de oynamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Geçen sezon Barca'daki ilk yılında toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen Camp Nou'da artık ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sormanız yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi de inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'la yan yana sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle