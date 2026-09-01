Tottenham açısından: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu da Tottenham’ın bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Londra ekibi bu yaz büyük miktarda para harcadı, hatta tartışmaya açık şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından çok fazla geri dönüş sağlayamadı. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin zirvesinde. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyen oyuncu, hem sağ bekte hem de sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü. Bu performansları arasında, Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra temsilcisi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplam sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) gelir elde etmeye hazırlanıyor. Yazın erken bölümündeki performansları, sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl olması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor oluşu ve elbette meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, Spence’in neredeyse bunun iki katı değerde olduğu yönünde ciddi bir argüman var. Spurs, en azından Andy Robertson’ı bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda iyi durumdaydı; sağda Pedro Porro ilk tercih gibi görünürken Destiny Udogie de kadroda yer alıyor, ancak birçok taraftar Spence’in hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D
Inter açısından: Bu, Inter için gerçekten büyük bir fırsat transferi gibi duruyor. Kulüp, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ve birincil hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinde istediğini alamamasının ardından Spence’e yönelerek bunu başarıyla yaptı; ilki Chelsea’ye katılırken, ikincisi Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Nerazzurri’nin, Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için tam anlamıyla biçilmiş kaftan. Hücumda sürekli ileri çıkan ve rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da aynı derecede etkili olan İngiltere milli oyuncusu, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için hazır bir çözüm. Dumfries’in önemli hücum tehdidini bire bir karşılaması şart olmayabilir, ancak Spence savunma yönüyle bir seviye yukarıda ve ayrıca solda harika Federico Dimarco’nun yokluğunu da kapatabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip, bonservis bedelinden de çok memnun kalacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırları ve paniğe kapılmayı reddetmeleri ciddi karşılık verdi ve 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+
Spence açısından: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmediği ve İtalyan teknik adamın bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenilediği düşünülürse, Spence kuşkusuz daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini hissedecektir. Kuzey Amerika’daki etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından da bunu fazlasıyla hak etti. Her ne kadar sonunda kuzey Londra’da kendine yer bulmuş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca epey hırpalandı; ilk iki sezonunda tek bir maç bile oynamadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralık gönderildi ve Antonio Conte’nin başarısız geçen görev döneminde İtalyan çalıştırıcı tarafından “kulüp transferi” olarak nitelendirildi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme hattına yaklaşmasının ardından şimdi, Serie A’yı yeniden kazanmaya aday gösterilecek ve elbette Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kulübe gidiyor; bunu da Kuzey Amerika’da itibarını büyük ölçüde artırdıktan sonra yapıyor. Inter, bu transfer döneminin başlarında Spence’in İngiltere takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna kattı ve tecrübeli savunmacı, takım arkadaşının San Siro’daki heyecan verici yeni macerası öncesinde uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Not: A+
Krishan Davis