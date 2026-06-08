Takım doktoru Morten Boesen, Pazartesi günü Danimarka Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu sabah Christian ile konuştum ve durumu iyi. Ailesinin yanında ve morali yerinde. Yakında taburcu edilip evine dönebileceği tahmin ediliyor."
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İhtiyatlı bir rahatlama: Christian Eriksen, yeniden bayılmasının ardından nasıl?
Boesen ayrıca, Eriksen’in kalp pilinin bir sinyal gönderdiğinden nispeten emin olduğunu belirtti. Ancak 34 yaşındaki oyuncu kısa sürede kendine gelmiş ve hatta sahadan ambulansa kendi başına gitmek istediğini söylemişti.
VfL Wolfsburg'da forma giyen profesyonel futbolcu, Pazar günü Odense'de Ukrayna ile oynanan milli maçın 65. dakikasında yere yığıldı. Maç bunun üzerine yarıda kesildi. Eriksen daha sonra Odense Üniversite Hastanesi'nde "olayın nedenini belirlemek için" muayene edildi. "Onunla ve hastanede bulunan doktorlarla sürekli iletişim halindeyiz. Ancak Christian iyi ve benden tüm oyunculara selamlarımı iletmemi ve onlara iyi olduğunu söylememi istedi" dedi Boesen.
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Eriksen sahada yine bayıldı: "Bu çok büyük bir şok"
Olay Danimarka'da büyük bir şaşkınlık yarattı. Başbakan Mette Frederiksen Facebook'ta şöyle yazdı: "En içten dileklerim Christian Eriksen ve çevresindeki tüm ilgili kişilere. Bu çok büyük bir şok. Ve durumuna göre iyi olması büyük bir rahatlama."
Wolfsburg ile Bundesliga'dan yeni düşen Eriksen, neredeyse tam beş yıl önce, 12 Haziran 2021'de Kopenhag'da Finlandiya ile oynanan Avrupa Şampiyonası grup maçında kalp durması geçirmiş ve hayata döndürülmüştü. Bunun üzerine kendisine bir defibrilatör takılmıştı. Doktorlar, milli takımda en çok forma giyen oyuncuya profesyonel kariyerine devam etmesi için tıbbi onay vermişti.