İhtiyatlı bir rahatlama: Christian Eriksen, yeniden bayılmasının ardından nasıl?

Boesen ayrıca, Eriksen’in kalp pilinin bir sinyal gönderdiğinden nispeten emin olduğunu belirtti. Ancak 34 yaşındaki oyuncu kısa sürede kendine gelmiş ve hatta sahadan ambulansa kendi başına gitmek istediğini söylemişti.

VfL Wolfsburg'da forma giyen profesyonel futbolcu, Pazar günü Odense'de Ukrayna ile oynanan milli maçın 65. dakikasında yere yığıldı. Maç bunun üzerine yarıda kesildi. Eriksen daha sonra Odense Üniversite Hastanesi'nde "olayın nedenini belirlemek için" muayene edildi. "Onunla ve hastanede bulunan doktorlarla sürekli iletişim halindeyiz. Ancak Christian iyi ve benden tüm oyunculara selamlarımı iletmemi ve onlara iyi olduğunu söylememi istedi" dedi Boesen.