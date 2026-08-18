Tottenham daha önce Savinho, Cody Gakpo ve Pedro Neto gibi kanat oyuncularıyla anılmıştı. Ancak Alderweireld, kulübün Osimhen gibi gerçek bir santrforu kadroya katmaya odaklanması gerektiğinde ısrar ediyor.

Alderweireld, Hajper'e verdiği röportajda, "Tottenham, Victor Osimhen gibi bir forvetten fayda sağlayabilir, onun gollerine ihtiyaçları var çünkü geçen sezon da eksik olan buydu" dedi.

"Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United gibi kulüpler için tek endişe belki de yaşı olabilir. Artık en genç oyuncu değil ve herkesin önümüzdeki yedi ya da sekiz yıl boyunca goller atabilecek 23 yaşında bir süperstar bulmak istediği görülüyor, bunu anlıyorum ama iyi bir dengeye de ihtiyacınız var."