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"İhtiyacınız olan şey bu" - Eski Tottenham yıldızı, Spurs'ün Victor Osimhen transferinde neden Arsenal'i geçmek zorunda olduğunu açıkladı
Alderweireld'den Osimhen hamlesi çağrısı
Eski Tottenham savunmacısı Alderweireld, eski kulübüne Arsenal'in Osimhen transfer girişimini çalım atmasını söyledi. Ona göre Galatasaray forveti, De Zerbi'nin hücum seçeneklerini kusursuz şekilde güçlendirir. Spurs, geçen sezon felaket bir kümede kalma mücadelesinden sağ çıktı ve ardından kadrosuna ciddi yatırım yaptı.
Kuzey Londra ekibi, Mateus Fernandes ve Sandro Tonali'yi toplam 185 milyon £ karşılığında kadrosuna katmak için transfer rekorunu iki kez kırdı. Halihazırda Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi, Andy Robertson ve Martin Dubravka'yı da imzalamasına rağmen Tottenham, hücum hattına takviyeyi öncelik haline getirdi. Kanıtlanmış bir golcünün eklenmesi, transfer dönemi kapanmadan önce kritik önem taşıyor.
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Hücum takviyeleri için deneyim kilit önem taşıyor
Tottenham daha önce Savinho, Cody Gakpo ve Pedro Neto gibi kanat oyuncularıyla anılmıştı. Ancak Alderweireld, kulübün Osimhen gibi gerçek bir santrforu kadroya katmaya odaklanması gerektiğinde ısrar ediyor.
Alderweireld, Hajper'e verdiği röportajda, "Tottenham, Victor Osimhen gibi bir forvetten fayda sağlayabilir, onun gollerine ihtiyaçları var çünkü geçen sezon da eksik olan buydu" dedi.
"Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United gibi kulüpler için tek endişe belki de yaşı olabilir. Artık en genç oyuncu değil ve herkesin önümüzdeki yedi ya da sekiz yıl boyunca goller atabilecek 23 yaşında bir süperstar bulmak istediği görülüyor, bunu anlıyorum ama iyi bir dengeye de ihtiyacınız var."
Ajax'ın başarılı planını takip ederek
Alderweireld, kendi kariyer deneyimlerinden yola çıkarak genç yeteneklerin yanına kendini kanıtlamış yıldızların transfer edilmesinin neden bu kadar önemli olduğunu anlattı. Özellikle Hollanda'da geçirdiği son derece başarılı döneme işaret etti.
Şöyle açıkladı: "Bu yüzden işlerin nasıl yürüdüğünü bilen, kendini kanıtlamış oyuncuları transfer etmek önemli olabilir; böylece yanlarındaki genç, potansiyel süper yıldızların gelişimine katkı sağlayabilirler, çünkü en iyi örneği onlar ortaya koyabilir."
"Ajax'ta geçirdiğim dönemi düşünüyorum. O denge bambaşka bir seviyedeydi. Kadroda Dusan Tadic ve Daley Blind vardı, bir yandan da Frenkie De Jong ile Matthijs de Ligt geliyordu. İhtiyacınız olan şey bu."
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Arsenal'ın ilgisi olası hamleyi karmaşıklaştırıyor
Osimhen'i kadrosuna katmak Tottenham için kolay olmayacak, çünkü Nijeryalı milli futbolcu Arsenal'ın ciddi ilgisini çekmiş durumda. Haberlerde, Galatasaray'ın kısa süre önce Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri için olası anlaşmaları görüşmek üzere Arsenal'la temas kurduğu, buna karşılık Osimhen için potansiyel bir hamlenin gündeme getirildiği belirtildi. Ancak şu anda aktif bir müzakere yürütülmüyor.
Süren transfer söylentileri hakkında soru yöneltildiğinde Osimhen tamamen mevcut takımına odaklandı. Geçen hafta, "İşime odaklanacağım" dedi. "Sonrasında ne olacağını göreceğiz ve düşüneceğiz."
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