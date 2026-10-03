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Moataz Elgammal
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İhanete uğrayan Cristiano Ronaldo, Portekizli takım arkadaşlarına yönelik sert eleştirileri onayladı; Jorge Jesus ise yaşanan gerilimle ilgili soruları geçiştirdi

C. Ronaldo
J. Jesus
Portekiz - Norveç
Portekiz
Norveç
UEFA Nations League A

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampından tartışmalı ayrılığı etrafındaki gerilimi, takım arkadaşlarını sert şekilde eleştiren bir sosyal medya paylaşımıyla kamuoyu önünde etkileşime girerek tırmandırdı. Forvet oyuncusu, teknik direktör Jorge Jesus ile ilişkisinde yaşanan büyük kopuşun ardından artık ağır bir disiplin cezasıyla karşı karşıya ve bu durum uluslararası kariyerinin geleceğini ciddi şüpheye düşürüyor.

  • Oyuncu değişikliği tartışmasının ardından ortalık daha da karıştı

    Ronaldo, milli takım kampını aniden terk ederek Portekiz ile yaşadığı anlaşmazlığı önemli ölçüde tırmandırdı. Bu krizin fitili, Jesus'un geçen pazar Norveç'e karşı 2-1 kazandıkları maçta forvet oyuncusunu oyuna sokmadan yedek bırakmasıyla ateşlendi.

    Yangına körükle giden bir diğer gelişmede, Daily Mail'in haberinde Ronaldo'nun, Brezilya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Felipe Melo'nun Portekiz kadrosunu sert şekilde azarladığı bir Instagram videosuyla aktif olarak etkileşime geçtiği vurgulandı. Açık sözlü eski Juventus orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Oyuncuların Cristiano Ronaldo'ya yaklaşımında, (Lionel) Messi'ye karşı Arjantin oyuncularına gösterilen tavra kıyasla korkunç bir fark görüyorum. Cristiano Ronaldo'ya karşı oynayan rakiplerden çok daha fazla saygı görüyorum, bence bu yanlış. Hiç kimse Cristiano Ronaldo'nun seviyesine ulaşamaz. Bu kabul edilemez. Tarihin en iyi oyuncusunun böyle, hiçbir şey olmamış gibi gitmesine izin veremezsiniz. Veremezsiniz."

  • Jesus, Norveç rövanşı öncesinde konuştu

    Milli takım perşembe günü sahada Danimarka'yı 4-2 mağlup etmiş olsa da, Ronaldo krizi gündemin ana konusu olmaya devam ediyor. Bugün, 3 Ekim Cumartesi günü, yarın Norveç ile oynanacak maç öncesi düzenlediği basın toplantısında forvet hakkında soru yöneltilen Jesus, durumu doğrudan ele aldı. Jesus, "Cristiano Ronaldo konusunu görmezden gelemem" dedi. "Cris, Portekiz milli takımının bir simgesi. O, Portekiz'in bir simgesi. Bu tamamen net olsun. Maçtan sonra, soruya yanıt verirken, bunu konuşmak için bolca zaman olacak."


  • İhanet iddiaları ve yaklaşan men cezası

    Görünüşe göre altta yatan anlaşmazlık, yerine getirilmeyen vaatlerden kaynaklanıyor ve bu durum şimdi ağır sonuçlara yol açabilir. El Chiringuito'ya konuşan İspanyol gazeteci Edu Aguirre, Jesus'un Ronaldo'yu oyuna almadan 30 dakika ısınmasını sağladığı için özel olarak özür dilediğini ve taktiksel hatasını kamuoyu önünde kabul edeceğine söz verdiğini öne sürdü. Ancak teknik adam, sonraki basın toplantısında bunu yapmadı ve Ronaldo kendisini tamamen ihanete uğramış hissetti. Sonuç olarak, yıldız oyuncu çok ağır bir men cezasıyla karşı karşıya. Disiplin talimatnamesine göre, milli takım faaliyetlerini gerekçesiz şekilde terk eden herhangi bir oyuncu bir ila altı ay arasında men cezası alacak.

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  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Sırada ne var?

    Ronaldo artık uluslararası futboldan uzun süreli bir men cezasıyla karşı karşıya kalabilir ve bu durum, Portekiz kariyerinin sonu anlamına gelebilir. Başbakan Luis Montenegro ulusal krizi görüşmek için şimdiden devreye girmişken, durum son derece kırılganlığını koruyor. Taraftarlar ve yorumcular şimdi, kısa süre önce söz verdiği gibi Ronaldo'nun tartışmalı ayrılığının ardındaki ayrıntılı nedenleri kamuoyuna açıklamasını bekleyecek.

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