Ronaldo, milli takım kampını aniden terk ederek Portekiz ile yaşadığı anlaşmazlığı önemli ölçüde tırmandırdı. Bu krizin fitili, Jesus'un geçen pazar Norveç'e karşı 2-1 kazandıkları maçta forvet oyuncusunu oyuna sokmadan yedek bırakmasıyla ateşlendi.

Yangına körükle giden bir diğer gelişmede, Daily Mail'in haberinde Ronaldo'nun, Brezilya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Felipe Melo'nun Portekiz kadrosunu sert şekilde azarladığı bir Instagram videosuyla aktif olarak etkileşime geçtiği vurgulandı. Açık sözlü eski Juventus orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Oyuncuların Cristiano Ronaldo'ya yaklaşımında, (Lionel) Messi'ye karşı Arjantin oyuncularına gösterilen tavra kıyasla korkunç bir fark görüyorum. Cristiano Ronaldo'ya karşı oynayan rakiplerden çok daha fazla saygı görüyorum, bence bu yanlış. Hiç kimse Cristiano Ronaldo'nun seviyesine ulaşamaz. Bu kabul edilemez. Tarihin en iyi oyuncusunun böyle, hiçbir şey olmamış gibi gitmesine izin veremezsiniz. Veremezsiniz."