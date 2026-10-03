AFP
Çeviri:
İhanete uğrayan Cristiano Ronaldo, Portekizli takım arkadaşlarına yönelik sert eleştirileri onayladı; Jorge Jesus ise yaşanan gerilimle ilgili soruları geçiştirdi
Oyuncu değişikliği tartışmasının ardından ortalık daha da karıştı
Ronaldo, milli takım kampını aniden terk ederek Portekiz ile yaşadığı anlaşmazlığı önemli ölçüde tırmandırdı. Bu krizin fitili, Jesus'un geçen pazar Norveç'e karşı 2-1 kazandıkları maçta forvet oyuncusunu oyuna sokmadan yedek bırakmasıyla ateşlendi.
Yangına körükle giden bir diğer gelişmede, Daily Mail'in haberinde Ronaldo'nun, Brezilya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Felipe Melo'nun Portekiz kadrosunu sert şekilde azarladığı bir Instagram videosuyla aktif olarak etkileşime geçtiği vurgulandı. Açık sözlü eski Juventus orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Oyuncuların Cristiano Ronaldo'ya yaklaşımında, (Lionel) Messi'ye karşı Arjantin oyuncularına gösterilen tavra kıyasla korkunç bir fark görüyorum. Cristiano Ronaldo'ya karşı oynayan rakiplerden çok daha fazla saygı görüyorum, bence bu yanlış. Hiç kimse Cristiano Ronaldo'nun seviyesine ulaşamaz. Bu kabul edilemez. Tarihin en iyi oyuncusunun böyle, hiçbir şey olmamış gibi gitmesine izin veremezsiniz. Veremezsiniz."
Jesus, Norveç rövanşı öncesinde konuştu
Milli takım perşembe günü sahada Danimarka'yı 4-2 mağlup etmiş olsa da, Ronaldo krizi gündemin ana konusu olmaya devam ediyor. Bugün, 3 Ekim Cumartesi günü, yarın Norveç ile oynanacak maç öncesi düzenlediği basın toplantısında forvet hakkında soru yöneltilen Jesus, durumu doğrudan ele aldı. Jesus, "Cristiano Ronaldo konusunu görmezden gelemem" dedi. "Cris, Portekiz milli takımının bir simgesi. O, Portekiz'in bir simgesi. Bu tamamen net olsun. Maçtan sonra, soruya yanıt verirken, bunu konuşmak için bolca zaman olacak."
İhanet iddiaları ve yaklaşan men cezası
Görünüşe göre altta yatan anlaşmazlık, yerine getirilmeyen vaatlerden kaynaklanıyor ve bu durum şimdi ağır sonuçlara yol açabilir. El Chiringuito'ya konuşan İspanyol gazeteci Edu Aguirre, Jesus'un Ronaldo'yu oyuna almadan 30 dakika ısınmasını sağladığı için özel olarak özür dilediğini ve taktiksel hatasını kamuoyu önünde kabul edeceğine söz verdiğini öne sürdü. Ancak teknik adam, sonraki basın toplantısında bunu yapmadı ve Ronaldo kendisini tamamen ihanete uğramış hissetti. Sonuç olarak, yıldız oyuncu çok ağır bir men cezasıyla karşı karşıya. Disiplin talimatnamesine göre, milli takım faaliyetlerini gerekçesiz şekilde terk eden herhangi bir oyuncu bir ila altı ay arasında men cezası alacak.
- Getty Images
Sırada ne var?
Ronaldo artık uluslararası futboldan uzun süreli bir men cezasıyla karşı karşıya kalabilir ve bu durum, Portekiz kariyerinin sonu anlamına gelebilir. Başbakan Luis Montenegro ulusal krizi görüşmek için şimdiden devreye girmişken, durum son derece kırılganlığını koruyor. Taraftarlar ve yorumcular şimdi, kısa süre önce söz verdiği gibi Ronaldo'nun tartışmalı ayrılığının ardındaki ayrıntılı nedenleri kamuoyuna açıklamasını bekleyecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun