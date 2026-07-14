Partneri Lena Selnes’in Instagram üzerinden kamuoyuna duyurduğu üzere, aileye korkutucu nefret mesajları ulaştı.
Çeviri:
İğrenç bir linç kampanyası! Norveç’in Dünya Kupası’ndaki günah keçisi, İngiltere maçındaki olayın ardından şiddetli bir şekilde hedef alınmaya başladı
Ne olmuştu? Dünya Kupası çeyrek finalinin ilk yarısının son dakikaları yaşanıyordu; Norveç, favori İngiltere karşısında 1-0’lık sansasyonel bir üstünlük sağlamıştı. Martin Ödegaard’ın ustaca pasının ardından, 30 yaşındaki Atlético Madrid forveti İngiliz savunmasını atlatmıştı.
Orta sahada forvet arkadaşı Erling Haaland tamamen boş pozisyondaydı. Skor 2-0 olacaktı, çapraz pas sadece formalite gibi görünüyordu. Ancak Sörloth bir saniyenin bile altında bir süre tereddüt etti. Eski Leipzig oyuncusu pas vermeyi tercih etmedi ve kendisi şut çekmeye karar verdi, ancak John Stones son anda bu şutu engelledi.
Bu, maçın dönüm noktası oldu. Sadece üç dakika sonra Jude Bellingham, Three Lions adına beraberlik golünü attı; Three Lions, uzatmalarda 2-1 galip gelerek Norveç’in Dünya Kupası hayallerini sona erdirdi.
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Alexander Sörloth, Dünya Kupası'ndaki belirli bir olay nedeniyle ölüm tehditleri aldı
Kaçırılan bu büyük fırsat, maçın bitiş düdüğünün çalınmasından hemen sonra forvetin sosyal medyada hedef haline gelmesine neden oldu. Küfürlü hakaretlerin yanı sıra, somut ölüm tehditleri ve intihara doğrudan teşvik eden mesajlar da vardı.
“Lütfen intihar et, seni aptal,” iğrenç mesajlardan biri böyleydi. Başka bir kullanıcı ise partnerine şöyle yazdı: “Kocana Norveç’ten ayrılıp bir uçurumdan atlamasını söyle.” Üçüncü bir kullanıcı ise “Onu öldüreceğim” diye tehdit etti.
Alexander Sörloth, Erling Haaland’a yapamadığı pası açıkladı
Sörloth, maçın ardından o anı kendi bakış açısıyla yeniden canlandırmaya çalıştı. Forvet, olayı şöyle anlattı: "Topu kontrol ettim ve başımı kaldırdım. Sonra Stones’un bu pası engellediğini gördüm. Ardından bir kez daha topa dokundum – ve bu çok kötü oldu."
Egoist davrandığı ve daha iyi pozisyonda bulunan Haaland’ı kasten görmezden geldiği yönündeki suçlamayı forvet kesin bir dille reddetti. Niyetinin tamamen farklı olduğunu söyledi: “O durumda tek istediğim şey Erling’e topu vermekti. Ama o pas artık mümkün değilmiş gibi geldi. Bu yüzden kendim şut çektim.”
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Sörloth’un antrenörü kaçırılan şansa şöyle tepki gösterdi
Şiddetli eleştirilere maruz kalan forvet oyuncusu, milli takım teknik direktöründen destek gördü. Stale Solbakken, ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncusunu savundu ve pozisyonun hemen öncesinde maruz kaldığı muazzam fiziksel yükü vurguladı.
Sörloth, o andan önce 40 ila 50 metrelik bir mesafeyi tam hızda koşmuştu. Forvet, kritik anda pas verecek bir oyuncu aramıştı. "Onu bulamadı ve fırsat kaçtı," dedi teknik direktör soğukkanlılıkla.
Dramatik elenme ve internetteki çirkin söylentilere rağmen, Norveç Futbol Federasyonu tarihi bir turnuvayı geride bıraktı. İskandinavlar, 1998’den bu yana ilk kez bir Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanmıştı. Turnuvada en iyi sekiz takım arasına girmeleri, Norveç futbol tarihinin en başarılı performansı oldu.
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