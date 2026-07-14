Ne olmuştu? Dünya Kupası çeyrek finalinin ilk yarısının son dakikaları yaşanıyordu; Norveç, favori İngiltere karşısında 1-0’lık sansasyonel bir üstünlük sağlamıştı. Martin Ödegaard’ın ustaca pasının ardından, 30 yaşındaki Atlético Madrid forveti İngiliz savunmasını atlatmıştı.

Orta sahada forvet arkadaşı Erling Haaland tamamen boş pozisyondaydı. Skor 2-0 olacaktı, çapraz pas sadece formalite gibi görünüyordu. Ancak Sörloth bir saniyenin bile altında bir süre tereddüt etti. Eski Leipzig oyuncusu pas vermeyi tercih etmedi ve kendisi şut çekmeye karar verdi, ancak John Stones son anda bu şutu engelledi.

Bu, maçın dönüm noktası oldu. Sadece üç dakika sonra Jude Bellingham, Three Lions adına beraberlik golünü attı; Three Lions, uzatmalarda 2-1 galip gelerek Norveç’in Dünya Kupası hayallerini sona erdirdi.