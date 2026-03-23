Çeviri:
Igor Tudor yas tutuyor; Tottenham teknik direktörünün, Nottingham Forest yenilgisinin hemen ardından babasının vefat ettiğini öğrendiği trajik bir şekilde ortaya çıktı
Tudor'un babası trajik bir şekilde vefat etti
Tottenham'ın Nottingham Forest'a karşı aldığı 3-0'lık son mağlubiyet, kulübün birinci ligdeki yerini ciddi şekilde tehlikeye attığı için taraftarları öfkelendirdi. Bu sonuç, Spurs'un küme düşme endişelerini önemli ölçüde artırdı; ligde 13 maçtır galibiyet alamayan Kuzey Londralılar, 91 yıldır istatistiksel olarak en kötü formlarını yaşıyor. Tudor maç boyunca saha kenarında kaldı, ancak memleketi Hırvatistan'daki sportske novosti, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından babası Mario'nun vefatı gibi yürek burkan bir haberle karşılaştığını bildirdi. Kulüp daha sonra, teknik direktörün yakın bir aile üyesinin vefatı nedeniyle maç sonrası basın toplantısına katılmayacağını doğruladı.
Yardımcı devreye girer
Baş antrenörün yerine geçen Saltor, Tudor’un yaşadığı kişisel sıkıntılar hakkında oldukça duygusal bir şekilde konuştu. Gazetecilere, “Bu kişisel bir aile meselesi ve elbette onun için zor bir dönem” dedi. Maçın kötü sonucuna rağmen Saltor, takım içinde birliği korumaya çalıştı. Şöyle ekledi: “Kulüpteki herkesin desteğini hissediyoruz ve şu anda sadece oyunculara nasıl yardımcı olabileceğimize odaklanıyoruz. Bana inanç veren şey nedir? Liverpool ve Atletico Madrid'e karşı oynadığımız son iki maç ve bugünkü ilk yarı. En azından 1-0 önde olmalıydık. Şu anda her küçük detay aleyhimize işliyor; önemli olan durumu tersine çevirmek ve bize güven veren de budur."
Spurs düşüşte
Tudor, Şubat ayında Thomas Frank'ın yerine geçtiğinden beri, beklenen "yeni teknik direktör etkisi" gerçekleşmedi; Hırvat teknik adam, oynadığı beş lig maçından sadece bir puan alabildi. Bu felaket serisi, Spurs'u Premier Lig tablosunda 17. sıraya düşürdü ve takım, küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde kaldı. Böylesine kasvetli bir tablo, kulübün 1914-15 sezonundan bu yana birinci ligde bu aşamada elde ettiği en düşük puan toplamını yansıtıyor ve şu anda kuzey Londra'yı saran krizin boyutunu ortaya koyuyor.
Belirleyici bir dönüm noktası
Tottenham, milli maç arası ve FA Cup'tan elenmesinin ardından kritik öneme sahip üç haftalık bir ara dönemine giriyor; bu süre, kulüp yönetimi Tudor'un geleceğini değerlendirirken, Tudor'a da yas tutması için bir fırsat sunuyor. Geri döndüklerinde, takım küme düşmemek için Sunderland deplasmanı ve Brighton ile evinde oynayacağı maçla başlayan zorlu bir yedi maçlık maratonla karşı karşıya kalacak. Chelsea ve Aston Villa deplasmanları gibi yüksek riskli maçlar da önlerinde bekleyen Spurs, 2026'daki galibiyetsiz serisini sonlandırmanın bir yolunu bulmak zorunda, aksi takdirde Championship'e düşme ihtimaliyle karşı karşıya kalacak.