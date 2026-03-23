Igor Tudor yas tutuyor; Tottenham teknik direktörünün, Nottingham Forest yenilgisinin hemen ardından babasının vefat ettiğini öğrendiği trajik bir şekilde ortaya çıktı

Baş antrenörün yerine geçen Saltor, Tudor’un yaşadığı kişisel sıkıntılar hakkında oldukça duygusal bir şekilde konuştu. Gazetecilere, “Bu kişisel bir aile meselesi ve elbette onun için zor bir dönem” dedi. Maçın kötü sonucuna rağmen Saltor, takım içinde birliği korumaya çalıştı. Şöyle ekledi: “Kulüpteki herkesin desteğini hissediyoruz ve şu anda sadece oyunculara nasıl yardımcı olabileceğimize odaklanıyoruz. Bana inanç veren şey nedir? Liverpool ve Atletico Madrid'e karşı oynadığımız son iki maç ve bugünkü ilk yarı. En azından 1-0 önde olmalıydık. Şu anda her küçük detay aleyhimize işliyor; önemli olan durumu tersine çevirmek ve bize güven veren de budur."