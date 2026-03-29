Igor Tudor'un kovulmasının ardından Glenn Hoddle, Tottenham'a sansasyonel bir dönüş yapmaya hazırlanıyor

The Daily Mail'e göre, Hoddle, Tottenham Hotspur Stadyumu'nun başına geçecek ciddi bir aday olarak öne çıktı. 68 yaşındaki Hoddle, kulüp tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve daha önce 2001 ile 2003 yılları arasında takımın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Ancak Hoddle'ın 2006 yılında Wolverhampton Wanderers'tan ayrıldığından beri resmi bir teknik direktörlük görevi üstlenmemiş olması nedeniyle, onun göreve getirilmesi büyük bir risk olacaktır.

Teknik direktörlük koltuğundan uzun süredir uzak olmasına rağmen, Hoddle Spurs taraftarları arasında hala sevilen bir isim. Kulüp yönetimi, Tudor ile yapılan başarısız denemenin ardından, kulübün DNA'sını anlayan bir isim arıyor. Hoddle, eski takımının ihtiyaç duyduğu anda devreye girip yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.