Igor Tudor'un kovulmasının ardından Glenn Hoddle, Tottenham'a sansasyonel bir dönüş yapmaya hazırlanıyor
Efsanevi bir dönüş kapıda
The Daily Mail'e göre, Hoddle, Tottenham Hotspur Stadyumu'nun başına geçecek ciddi bir aday olarak öne çıktı. 68 yaşındaki Hoddle, kulüp tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve daha önce 2001 ile 2003 yılları arasında takımın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Ancak Hoddle'ın 2006 yılında Wolverhampton Wanderers'tan ayrıldığından beri resmi bir teknik direktörlük görevi üstlenmemiş olması nedeniyle, onun göreve getirilmesi büyük bir risk olacaktır.
Teknik direktörlük koltuğundan uzun süredir uzak olmasına rağmen, Hoddle Spurs taraftarları arasında hala sevilen bir isim. Kulüp yönetimi, Tudor ile yapılan başarısız denemenin ardından, kulübün DNA'sını anlayan bir isim arıyor. Hoddle, eski takımının ihtiyaç duyduğu anda devreye girip yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.
Tudor, 44 günün ardından görevden alındı
Tudor'un göreve gelmesinden sadece 44 gün sonra, yedi maçın ardından kovulmasıyla yeni teknik direktör arayışları başladı. Hırvat teknik adamın geçici görev süresi tam bir felaketti; beş maçta Premier Lig'de sadece bir puan toplayabildi.
Nottingham Forest'a karşı evinde alınan 3-0'lık utanç verici yenilgi, yönetim kurulu için bardağı taşıran son damla oldu ve kulübü küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bırakarak tehlikeli bir duruma düşürdü. Tomislav Rogic ve Riccardo Ragnacci'nin de aralarında bulunduğu Tudor'un teknik ekibi de kulüpten ayrıldı.
Yönetim kurulu için sınırlı seçenekler
Hoddle romantik bir tercih olsa da, bu pozisyonla ilgili başka isimler de gündeme geldi. Sean Dyche bahisçilerin favorisi olsa da bu görevden uzak dururken, Roberto De Zerbi ise sezon ortasında yeni bir projeye girişmek konusunda isteksiz davranıyor.
Harry Redknapp ve Tim Sherwood gibi eski Spurs isimleri de potansiyel kısa vadeli çözümler olarak gündeme geldi. Kulüp, yaz aylarında Mauricio Pochettino gibi tanınmış bir ismi kadroya katmayı umduğu için şu anda uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya isteksiz. Şimdilik Bruno Saltor antrenmanları yönetecek, yönetim kurulu ise 12 Nisan'daki Sunderland deplasmanından önce yeni teknik direktörü belirlemek için arka planda çalışmaya devam edecek.
Hayatta kalmak için verilen çaresiz bir mücadele
Tottenham için riskler daha yüksek olamazdı; zira gelecek sezon Championship’te oynama ihtimali oldukça yüksek. Bu sezon Thomas Frank ve Tudor’u denemiş olan kulüp için, bir sonraki teknik direktör ataması hemen sonuç vermesi gereken bir adım olmalı.
Hoddle'ın geri dönüşü nostaljik bir anı olacak, ancak 20 yıllık teknik direktörlük boşluğunu doldurabilecek mi, bu büyük bir soru işareti. Premier League sezonunda sadece yedi maç kalırken, Spurs'un üst ligdeki yerini korumak için zamanı ve maçı kalmıyor.