Igor Tudor'un geleceğinin belirsizliği sürerken yeni bir aday ortaya çıkmasıyla Tottenham, eski Bundesliga teknik direktörüyle görüşüyor
Spurs, Hutter'ı olası halefi olarak belirledi
Tottenham'ın yönetimi, kulübün sezonu giderek kötüye giderken seçeneklerini değerlendiriyor ve Hutter, teknik direktörlük görevi için ciddi bir aday olarak öne çıkıyor. 56 yaşındaki Avusturyalı teknik adam, Ekim 2025'te Monaco'dan ayrıldığından beri işsiz durumda ve Bundesliga'daki geçmiş başarıları nedeniyle Spurs yönetim kurulu tarafından büyük saygı görüyor.
İngiltere'deki haberler resmi görüşmelerin hızla ilerlediğini öne sürse de, Sky Sport'tangelen bilgilere göre henüz somut bir görüşme gerçekleşmedi. Ancak kulüp, Premier League tablosunun alt sıralarından uzaklaşmak için uluslararası ara sırasında bir değişiklik yapmaya karar verirse, Hutter aday listesinin en üst sıralarında yer almaya devam edecek.
De Zerbi adaylar arasında yer alıyor
Hutter, Kuzey Londra'daki boş pozisyonla adı anılan tek tanınmış isim değil. Eski Brighton ve Marsilya teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin bu teklife açık olduğu bildiriliyor; ancak kalıcı bir anlaşmanın gerçekleşmesi, kulübün birinci ligde kalmasına bağlı olacak gibi görünüyor. İtalyan teknik adamın geniş oyun anlayışı, Ligue 1'deki görev süresinin karışık bir şekilde sona ermesine rağmen, onu Avrupa çapında aranan bir isim haline getirdi.
Durum karmaşık olmaya devam ediyor. Bazı haberlere göre, kulüp küme düşme utancını yaşarsa, De Zerbi ile yapılacak anlaşmaya bir fesih maddesi eklenebilir. Şu an için Spurs, sezonun zorlu son dönemine hazırlanırken bir acil durum planına sahip olmak için birçok ismi değerlendiriyor.
Tudor, babasının vefatının ardından yas tutuyor
Yeni teknik direktör arayışı, mevcut teknik direktör Tudor için son derece hassas bir dönemde gerçekleşiyor. Takımın kötü gidişatının ötesinde, Hırvat teknik adam ciddi bir kişisel kayıp yaşıyor. Son iç saha mağlubiyetinin ardından, babası Mario’nun vefat ettiği haberini alan teknik direktör, yakın bir aile üyesini kaybetmesi nedeniyle maç sonrası basın toplantısına katılmadı.
Saha içinde ise Tudor için istatistikler giderek daha da kötüye gidiyor. Şubat ayında Thomas Frank'ın yerine göreve geldiğinden bu yana, beş lig maçında sadece bir puan toplayabildi.
Forest'ın yenilgisinin ardından küme düşme mücadelesi başlıyor
Nottingham Forest'a karşı alınan 3-0'lık yıkıcı mağlubiyet, kulübün küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde kalmasına neden olarak çözüm bulma ihtiyacını daha da acil hale getirdi. Takım, 13 maçtır ligde galibiyet alamayarak neredeyse bir asırdır yaşadığı en kötü form dönemini sürdürürken, taraftarların hayal kırıklığı giderek artıyor.
Uluslararası maç arası kısa bir nefes alma fırsatı sunarken, Spurs yönetimi Tudor'a devam mı edecek, yoksa Hutter veya De Zerbi gibi yeni bir isim mi getirecek kararını vermek zorunda. Takım, geri döndüğünde, Premier Lig'de kalıp kalmayacağını veya Championship'te mücadele edip etmeyeceğini belirleyecek bir dizi kritik maç öncesinde, Sunderland deplasmanında kazanması gereken bir maça çıkacak.