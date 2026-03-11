AFP
Igor Tudor, Tottenham'ın Atletico Madrid'e yenilgisinde yaşanan korkunç 15 dakikalık hücumun ardından Antonin Kinsky'nin seçilmesini şaşırtıcı bir şekilde savundu
Kinsky için korku dolu bir gece
Tottenham'ın Premier Lig'de küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde yer alırken kadroyu değiştirme kararı, taraftarları ve yorumcuları şaşkına çevirdi. Kinsky, Guglielmo Vicario'nun yerine sezonun ikinci maçına çıkıyordu. İlk golü kaybederek skoru açtıktan sonra, bir başka talihsizlikle topu kendi bacağına çarptırarak Julian Alvarez'e üçüncü golü attırdı. Bu hatalar, Tottenham'ı 15 dakika içinde 3-0 geriye düşürdü. Kinsky, sahadan çıkarken perişan bir haldeydi ve onu desteklemeye çalışan takım arkadaşları Connor Gallagher ve Dominic Solanke onu takip etti.
Savunulamaz seçimi savunmak
Aşağılanmaya rağmen Tudor, maç öncesi taktiksel düzenini iki katına çıkardı ve bu kadar önemli bir Avrupa karşılaşmasında eleştirilerin hedefindeki Vicario'yu kenara almanın o anda doğru bir karar olduğunu ısrarla savundu. "Olanlar çok nadir görülen bir durum. 15 yıldır teknik direktörlük yapıyorum, böyle bir şey hiç yapmadım. O oyuncuyu ve takımı korumak gerekiyordu. İnanılmaz bir durum, yorum yapacak bir şey yok" dedi Tudor. "Maçtan önce, Vicario'nun üzerindeki baskı ve başka bir müsabaka gibi bir durumda, o anda doğru olan seçimdi. Tony çok iyi bir kaleci. Benim için doğru karardı. Tabii ki, bundan sonra bunun doğru karar olmadığını söylemek kolay. Bu yüzden maçtan sonra Tony'ye de açıkladım: O doğru adam ve iyi bir kaleci. Maalesef, bu büyük maçta bu hatalar oldu. O üzgündü. Takım onun yanında, ben de öyle. Onunla konuştum. O anı anlıyor, neden oyundan çıktığını anlıyor. Dediğim gibi, o çok iyi bir kaleci. Biz onun yanındayız, hepimiz birlikteyiz. Asla tek bir oyuncu ile ilgili değildir. Oldu. Yine Şampiyonlar Ligi. Maçın başlangıcının bedelini ödedik."
Anın baskısı
Tudor'un Kinsky'yi bu kadar erken oyundan çıkarma kararı, kıdemli oyuncuların gözle görülür bir hayal kırıklığı yaşamasının ardından geldi. Cristian Romero'nun üçüncü golün ardından hemen bir değişiklik yapılması gerektiğini yedek kulübesine işaret ettiği bildirildi. Ancak teknik direktör, bunun kendi kararı olduğunu söyledi: "Bu kırılgan ve zayıf olduğumuz bir anda bizim için çok fazlaydı. Ne olduğumuzu ve hangi sorunlarımız olduğunu biliyorum. Her maçta bir şeyler olduğunu biliyorum. Bazen bunu açıklamak çok zor. Bu tür şeyler olduğunda, maalesef şu anda içinde bulunduğumuz durumda, durum böyledir. Bu tür kaygan durumlar olsa bile, [içinde bulunduğumuz] durumu açıklıyor."
Liverpool öncesinde sakatlık endişeleri
Spurs için durumu daha da kötüleştiren şey, maçın son dakikalarında Joao Palhinha ve Romero'nun çarpışması sonucu her iki oyuncunun da Liverpool ile oynanacak önemli Premier Lig maçında forma giyip giyemeyeceği belirsiz hale geldi. Pazar günü oynayabilecekleri sorulduğunda Tudor belirsiz bir cevap verdi ve kulübü takip eden kötü şansın teknik ekip için neredeyse anlaşılmaz olduğunu ima etti.
"Bilmiyorum, göreceğiz. Bu da o anın bir örneği. İnanılmaz bir şey." Tudor sözlerini böyle bitirdi.
