Igor Tudor, Tottenham'ın Atletico Madrid'e yenilgisinde yaşanan korkunç 15 dakikalık hücumun ardından Antonin Kinsky'nin seçilmesini şaşırtıcı bir şekilde savundu

Spurs için durumu daha da kötüleştiren şey, maçın son dakikalarında Joao Palhinha ve Romero'nun çarpışması sonucu her iki oyuncunun da Liverpool ile oynanacak önemli Premier Lig maçında forma giyip giyemeyeceği belirsiz hale geldi. Pazar günü oynayabilecekleri sorulduğunda Tudor belirsiz bir cevap verdi ve kulübü takip eden kötü şansın teknik ekip için neredeyse anlaşılmaz olduğunu ima etti.

"Bilmiyorum, göreceğiz. Bu da o anın bir örneği. İnanılmaz bir şey." Tudor sözlerini böyle bitirdi.