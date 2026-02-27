Getty Images Sport
Çeviri:
Igor Tudor, Tottenham'daki görevinin kariyerinin en büyük zorluğu olduğunu kabul ediyor. Hırvat teknik adam, Spurs'u ligde kalma mücadelesinde başarıya ulaştırmak istiyor
Tudor, çalışmanın kulübün kaderini değiştirebileceğine inanıyor.
Tudor, Spurs'un kuzey Londra'daki rakibi tarafından bir kez daha mağlup edildiği maçta ilk kez yedek kulübesinde yer aldı. Rakibi Arsenal'e karşı evinde aldığı acı verici ilk mağlubiyet, Tottenham'ın ligde galibiyetsiz serisini dokuz maça çıkardı ve son 18 maçında sadece iki galibiyet almasına neden oldu. Thomas Frank'ın ayrılmasının ardından kulüp bir geçiş döneminde olduğu için Tudor'un atanması eleştirilerden kaçınamadı. Eski Juventus teknik direktörü, bu görevin beklediğinden daha zor olduğunu kabul etti, ancak antrenman sahasındaki çalışmaların Pazar günü Londra'nın diğer ucundaki Fulham deplasmanından önce kulübün kaderini değiştirebileceğine inanıyor.
- Getty Images Sport
'Bu daha da büyük bir zorluk'
Bunun en büyük kurtarma görevi olup olmadığı sorulduğunda Tudor şöyle cevap verdi: "Muhtemelen, eğer gördüğüm ve fark ettiğim zorluklar varsa, muhtemelen evet. Bu daha da büyük bir zorluk, daha da büyük bir motivasyon ve biz bunu yapıyoruz."
Karanlık görünüme rağmen Tudor meydan okuyan tavrını koruyarak şöyle dedi: "Muhtemelen evet. Evet, çok zor, ama daha önce de söylediğim gibi, fikrimi değiştirmiyorum, durum bu, yani günlük çalışma, odaklanma, yapmamız gereken her şeyi geliştirme, fiziksel kondisyon, zihinsel güven, performans ve oyuncuların geri dönmesini bekleme. Kendimize, yapabileceklerimize odaklanmalıyız, başkalarını daha az düşünmeliyiz, bu her zaman iyidir ve iyi olacaktır."
Hayatta kalma görevi şimdi başlıyor
Spurs şu anda 16. sırada yer alıyor ve 11 maç kala düşme bölgesinden sadece 4 puan uzakta. Spurs'un Premier Lig'deki geleceği, kış aylarında yaşadığı korkunç performansın ardından Londra kulübünün Championship'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıyla tehlikeye girdi. Tudor, takımının hayatta kalma mücadelesine odaklanmasını sağlamak için dış etkenlerin dikkatini dağıtmasını engellemeye kararlı.
Tudor, "Kendimize, yapabileceklerimize odaklanmalıyız, başkalarını daha az düşünmeliyiz, bu her zaman iyidir ve iyi olacaktır" dedi.
Yurtiçindeki mücadelelerine rağmen, Spurs Cuma günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı rakibi öğrenecek. Ancak Tudor, kulübün lig tablosundaki tehlikeli konumu nedeniyle, kıtanın ağır topları Atletico Madrid veya Galatasaray ile olası cazip eşleşmelere enerji harcamayacağına söz verdi. Geçici teknik direktör, matematiksel olarak güvenliği sağlanana kadar gözlerini dört açacak.
"Kurayı çok fazla düşünmüyorum. Yarın kura çekileceğini bilsem de, benim için hiçbir şey değişmeyecek" diye ekledi Tudor.
- Getty Images Sport
Danso ve Porro'nun Craven Cottage'a dönüşü
Onun önceliği açık: ligde puan toplamak. Hırvat teknik adam, pazar günü Craven Cottage'da oynanacak kritik maçta savunma oyuncusu Kevin Danso ve bek Pedro Porro'nun dönüşüyle moral bulacak ve zor günler geçiren savunmasına çok ihtiyaç duyduğu derinlik kazandıracak.
Geri dönen ikili, bu hafta sosyal medyada yayınlanan bir videoda Tudor'un Arsenal'e karşı oynanan maçta ileri çıkma talimatını görmezden geldiği ima edilen ve bu nedenle eleştirilere maruz kalan Micky van de Ven ile birlikte sahaya çıkabilir.
Tudor, mevcut kadro uyum sağlamakta zorlansa da agresif bir oyun tarzına bağlılığını yineledi.
"Yüksek pres yapan bu oyun stilini benimsediğimiz için yükselmeyi istiyoruz, ancak şu anda bu onlar için çok zor, bu yüzden bu konuda biraz hayal kırıklığına uğradım, ama bu da işin bir parçası" diye konuştu.
Reklam