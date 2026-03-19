Getty
Çeviri:
Igor Tudor, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerine rağmen Tottenham teknik direktörü olarak nihayet ilk galibiyetini elde ederken 'harika bir duygu'yu kutluyor
Spurs kazandı ama yine de elendi
Tottenham, Çarşamba gecesi Atlético'yu 3-2 mağlup ederek Tudor'a, Thomas Frank'ın yerine teknik direktör olarak göreve geldikten sonra ilk galibiyetini kazandırdı. Ancak bu, Spurs için yeterli olmadı ve takım, Diego Simeone'nin takımına karşı toplamda 7-5'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Yine de Liverpool ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Londra'nın kuzeyinde elde edilen bu galibiyet, Tudor'un son zamanlardaki kötü formuna rağmen Spurs'u nihayet doğru yöne götürdüğüne dair bir umut ışığı olabilir.
- Getty Images Sport
Tudor, Tottenham'da 'harika' bir an yaşıyor
Tudor maçın ardından kesinlikle olumlu hissediyordu. BBC Sport’a şunları söyledi: “Karışık duygular içindeyim. Eleme turunu geçememek hoş bir şey değil, ama çok iyi bir performans sergiledik. İlk andan itibaren takımla ve oyuncularla gerçekten bir bütün olan taraftarlarla sahada harika bir atmosfer vardı. Oyuncuları tebrik ediyorum. Olumlu bir hava vardı, adanmışlık, bol bol koşu, pek çok iyi şey.
"İlk andan itibaren enerji gerçekten çok güzeldi ve taraftarlar, takımın ilk dakikadan son dakikaya kadar her şeyi yaptığını fark etti ve bizimle birlikteydi - çok güzeldi, teşekkürler. Oyuncular inandı ve şu anda performansın çok önemli olduğunu görebiliyordunuz. Son iki maçta gelişme kaydettik. Pazar günü [Nottingham Forest'a karşı] önemli bir maç var ama henüz hiçbir şeyi belirlemeyecek, son üç maçta karar verilecek."
Spurs'a moral desteği
Tudor ayrıca, bu galibiyetin takımının Premier Lig’e dönüşü öncesinde önemli bir moral kaynağı olacağına inanıyor. Tudor şöyle devam etti: “Bugün sahada 11 oyuncumuz vardı ve yedek kulübesinde sadece bir oyuncu vardı: [Kevin] Danso. [Lucas] Bergvall, [Destiny] Udogie ve Conor [Gallagher]'ın doktorlar tarafından sadece 20 dakika oynayabilecekleri söylendi, yani elimizde 11 oyuncu ve Danso vardı. Bu da bu performansın değerini daha da artırıyor. Galibiyet almak güzeldi ve moral açısından önemliydi."
Spurs şu anda küme düşmemek için mücadele ediyor, bu da gelecek sezon Avrupa futbolunda yer alma şansının olmadığı anlamına geliyor. Ancak Tudor, yakında Avrupa kupalarına dönebileceklerinden emin: "Gelecek yıl değil, ondan sonraki yıl olmalı. Neden olmasın? Geçen sezon bir kupa kazanmak oyunculara güven verdi ve Avrupa kupalarında deneyim sahibi olmak tamamen farklı bir şey."
Spurs'u büyük bir karşılaşma bekliyor
Tottenham, Pazar günü ligde zor günler geçiren bir diğer takım olan Nottingham Forest ile oynayacağı kritik Premier Lig maçına hazırlanıyor. Spurs, Vitor Pereira'nın takımının sadece bir puan ve bir sıra üzerinde yer alıyor; her iki takım da bir galibiyetin, birinci ligde kalma umutları açısından hayati önem taşıyabileceğinin farkında.
Reklam