Igor Tudor, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerine rağmen Tottenham teknik direktörü olarak nihayet ilk galibiyetini elde ederken 'harika bir duygu'yu kutluyor

Tudor maçın ardından kesinlikle olumlu hissediyordu. BBC Sport’a şunları söyledi: “Karışık duygular içindeyim. Eleme turunu geçememek hoş bir şey değil, ama çok iyi bir performans sergiledik. İlk andan itibaren takımla ve oyuncularla gerçekten bir bütün olan taraftarlarla sahada harika bir atmosfer vardı. Oyuncuları tebrik ediyorum. Olumlu bir hava vardı, adanmışlık, bol bol koşu, pek çok iyi şey.

"İlk andan itibaren enerji gerçekten çok güzeldi ve taraftarlar, takımın ilk dakikadan son dakikaya kadar her şeyi yaptığını fark etti ve bizimle birlikteydi - çok güzeldi, teşekkürler. Oyuncular inandı ve şu anda performansın çok önemli olduğunu görebiliyordunuz. Son iki maçta gelişme kaydettik. Pazar günü [Nottingham Forest'a karşı] önemli bir maç var ama henüz hiçbir şeyi belirlemeyecek, son üç maçta karar verilecek."