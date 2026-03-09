Igor Tudor, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanacak maç öncesinde Tottenham'ın en önemli önceliğinin Premier Lig'de kalmak olduğunu kabul etti

Bu maç, Spurs'un 2019 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile karşılaştığı Metropolitano stadyumuna acı tatlı bir dönüşü işaret ediyor. Ancak, kulüp şu anda ligde 11 maçtır galibiyet alamayan kötü bir performans sergileyerek 16. sırada yer aldığı için, mevcut gerçeklik o zirvelerden çok uzak. Tudor ise Atletico maçını, altta yatan taktiksel sorunları düzeltmek için bir fırsat olarak görüyor.

Tudor, maç öncesi basın toplantısında "Belki bu, sorunlarımızı görmemize yardımcı olabilir" dedi. "Bu tür maçlar, doğru şekilde değişmemize, takım olarak büyümemize ve işleri daha iyi yapmamıza yardımcı olabilir."