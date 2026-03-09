Getty Images Sport
Igor Tudor, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanacak maç öncesinde Tottenham'ın en önemli önceliğinin Premier Lig'de kalmak olduğunu kabul etti
Tudor, Avrupa'dan önce ligdeki konumunu önceliklendiriyor
Görevine başladığından bu yana ilk üç maçında üç yenilgi alan ve artan sakatlık listesiyle boğuşan Hırvat teknik adam, kulübün Premier Lig'de kalma mücadelesi ile Avrupa'da başarı peşinde koşma arasında gidip gelen mevcut durumuna ilişkin açık sözlüydü.
"İlk hedefimiz Premier Lig ve bunu kamuoyuna açıklamamız gerekiyor" diyen geçici teknik direktör, "Bu, bir sonraki tura çıkmak istemediğimiz anlamına gelmez. Her maç önemlidir. Büyümemiz gerekiyor ki bu bir fırsat olsun. Şampiyonlar Ligi geçmişi, tecrübesi ve kalitesi olan bir takıma karşı tamamen farklı bir rekabet olacak" diye konuştu.
Eski ihtişamın sahnesine dönüş
Bu maç, Spurs'un 2019 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile karşılaştığı Metropolitano stadyumuna acı tatlı bir dönüşü işaret ediyor. Ancak, kulüp şu anda ligde 11 maçtır galibiyet alamayan kötü bir performans sergileyerek 16. sırada yer aldığı için, mevcut gerçeklik o zirvelerden çok uzak. Tudor ise Atletico maçını, altta yatan taktiksel sorunları düzeltmek için bir fırsat olarak görüyor.
Tudor, maç öncesi basın toplantısında "Belki bu, sorunlarımızı görmemize yardımcı olabilir" dedi. "Bu tür maçlar, doğru şekilde değişmemize, takım olarak büyümemize ve işleri daha iyi yapmamıza yardımcı olabilir."
Savunma takviyeleri zamanında destek sağlar
Görünüm hala karamsar olsa da, Tudor, Madrid'deki maç için birkaç önemli savunma oyuncusunun geri dönüşüyle moral bulacak. Cristian Romero, devam eden iç saha cezasına rağmen forma giyebilecek, Micky van de Ven de Avrupa maçlarında oynayabilecek. Bu geri dönüşler, Tudor'un Arsenal, Fulham ve Crystal Palace'a karşı yönettiği ilk üç maçta 9 gol yiyen savunma hattı için hayati önem taşıyor.
Tudor, kadro seçim seçeneklerini tartışırken "Oyuncuların geri dönmesi önemli" dedi. "Buraya geldiğimden beri ilk kez, savunmadaki tüm pozisyonlarda oyuncularımız normalde oynadıkları pozisyonlarda sahaya çıkabilecek." Geri dönen Romero hakkında ise şunları ekledi: "Onun geri dönmesinden dolayı mutluyum. Çok şey kaçırdı ve takıma yardımcı olamadığı için kendini iyi hissetmiyordu. Çok çalıştı, fitness koçuyla ayrı koşu seansları yaptı. Her zamanki gibi liderlik yapacağından eminim."
Simeone, rehavete karşı uyarıyor
Tottenham'ın iç sahadaki sıkıntılara rağmen, Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, İngiliz takımının oluşturduğu tehdide karşı temkinli davranmaya devam ediyor ve özellikle Ocak ayında transfer edilen Conor Gallagher'ı övüyor. Eski Atleti orta saha oyuncusu, 35 milyon sterlinlik transferiyle Londra'ya taşındığından bu yana ilk kez eski kulübüyle karşı karşıya gelecek. Simeone, İngiltere milli takım oyuncusunu överek, kısa süreli görev süresi boyunca İspanya'nın başkentine kattığı "büyük iş ahlakı" ve çok yönlülüğünü takdir etti.
Simeone, Gallagher hakkında "Çok alçakgönüllü, çok tehlikeli" dedi. "Saha içinde farklı pozisyonlarda oynayabilir. Büyük bir iş ahlakı var. Davranışları harika ve Atletico Madrid'de geçirdiği dönemle ilgili çok iyi anılarımız var."
Spurs için zorluk çok büyük; La Liga'da üçüncü sırada yer alan ve son dört iç saha maçında 15 gol atan Atletico ile karşılaşacaklar, bu da Tudor'un hayatta kalma öncelikli yaklaşımını acı verici olsa da pragmatik bir zorunluluk haline getiriyor.
