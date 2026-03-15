Igor Tudor ne yapıyordu? Taraftarlar, Tottenham teknik direktörünün Liverpool maçı öncesinde Arne Slot konusunda utanç verici bir hata yaptığını düşünüyor

Anfield'da zorlu bir mücadelenin ardından kazanılan bu puan, ilk dört maçında tek bir galibiyet bile alamayan Hırvat teknik adamın üzerindeki büyük baskı altında geldi. Hafta sonu maçlarının ardından, kuzey Londra ekibi şu anda Premier Lig tablosunda 16. sırada yer alıyor. 30 puana sahip olan takım, 29 puanlı Nottingham Forest ve West Ham United'ın hemen önünde yer alıyor ve küme düşme hattından kıl payı kurtulmuş durumda. 2025/26 sezonunda sadece sekiz maç kalırken, Championship'e düşme gibi düşünülemez bir ihtimal, kulübün üzerinde büyük bir tehdit olarak durmaya devam ediyor.