Igor Tudor ne yapıyordu? Taraftarlar, Tottenham teknik direktörünün Liverpool maçı öncesinde Arne Slot konusunda utanç verici bir hata yaptığını düşünüyor
Anfield'da saha kenarı karışıklığı
Tudor, Pazar öğleden sonra maçın başlamasından önce Tottenham Hotspur'un oyuncu irtibat görevlisi Allan Dixon'ı Liverpool teknik direktörü Slot ile karıştırmış gibi görünüyordu. Geçici teknik direktörlük görevine zorlu bir başlangıç yapan 47 yaşındaki Tudor, Dixon'ın tünelden çıkarken arkasından ona doğru yürüdüğü görüldü. Karşı takımın teknik direktörünü selamladığını sanan Tudor, Dixon'ın koluna dokundu ve kolunu onun omzuna atarak kısa bir süre sohbet etti. Tudor daha sonra hızla uzaklaşırken, bu görüntü sosyal medyada hızla yayıldı ve taraftarlar onun büyük bir hata yaptığını düşündü.
Önemli bir adım atıldı
Maç öncesi yaşanan utanç verici duruma rağmen Tudor, kısa süren görev süresinde ilk kez yenilgiyi önlemeyi başardı; takımı, Reds karşısında zorlubir mücadelenin ardından 1-1'lik beraberliği yakaladı. Ev sahibi takım, 18. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golüyle erken öne geçti. Liverpool maçın büyük bölümünde üstünlük kurdu, ancak konuk takım direnç gösterdi. Israrlı çabaları maçın son dakikalarında meyvesini verdi ve Richarlison 90. dakikada attığı golle takımına hayati bir puanı kazandırdı. Maçın son dakikalarında gelen bu dramatik beraberlik golü, nadir görülen bir umut ışığı oldu.
Küme düşme endişeleri giderek artıyor
Anfield'da zorlu bir mücadelenin ardından kazanılan bu puan, ilk dört maçında tek bir galibiyet bile alamayan Hırvat teknik adamın üzerindeki büyük baskı altında geldi. Hafta sonu maçlarının ardından, kuzey Londra ekibi şu anda Premier Lig tablosunda 16. sırada yer alıyor. 30 puana sahip olan takım, 29 puanlı Nottingham Forest ve West Ham United'ın hemen önünde yer alıyor ve küme düşme hattından kıl payı kurtulmuş durumda. 2025/26 sezonunda sadece sekiz maç kalırken, Championship'e düşme gibi düşünülemez bir ihtimal, kulübün üzerinde büyük bir tehdit olarak durmaya devam ediyor.
Tottenham için bundan sonra ne olacak?
Dikkatler şimdi, hafta ortasında Atletico Madrid ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçıyla başlayan zorlu fikstüre çevriliyor; bu maçta takım, ilk maçta aldığı 5-2’lik ağır mağlubiyeti telafi etmek zorunda. Avrupa'daki mücadelelerinin ardından, odak noktası yeniden ligde kalma mücadelesine kayıyor. Pazar günü, 17. sıradaki Nottingham Forest'ı ağırlayacakları kritik bir maçta 6 puan için mücadele edecekler, ardından Sunderland deplasmanına çıkacaklar. Sezonun son bölümünde Brighton, Wolverhampton Wanderers, Aston Villa ve Chelsea gibi zorlu rakiplerle karşılaşacaklar, ardından Spurs 24 Mayıs'ta Everton'ı evinde ağırlayarak sezonu tamamlayacak. Gerilim dolu bir final olacağa benziyor.
