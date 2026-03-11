Igor Tudor kovulacak mı? Tottenham, Liverpool ile oynayacağı kritik maç öncesinde geçici teknik direktör konusunda kararını verdi

Tudor'un insan yönetimi, Madrid'deki karşılaşmanın henüz 17. dakikasında genç kaleci Antonin Kinsky'yi oyundan almasıyla yoğun eleştirilere maruz kaldı. Guglielmo Vicario'nun yerine sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer alan 22 yaşındaki Çek kaleci, iki büyük hata yaptı ve Spurs, çeyrek saat içinde 3-0 geriye düştü. Eski Manchester City kalecisi Joe Hart, Tudor'un sahadan ayrılırken üzüntüden perişan olan genç oyuncuyu görmezden gelerek "soğuk" tavrına "hayret" etti.

Tudor, acımasız kararını savunarak şöyle konuştu: "Maçtan önce, Vicario'nun üzerindeki baskı ve başka bir müsabaka gibi bir durumda, o anda doğru olan seçimdi. Toni çok iyi bir kaleci. Benim için doğru karardı. Tabii ki, bundan sonra bunun doğru karar olmadığını söylemek kolay. Bu yüzden Toni'ye de maçtan sonra açıkladım: O doğru adam ve iyi bir kaleci. [Erken oyuncu değişikliği] çok nadir görülür. 15 yıldır antrenörlük yapıyorum, bunu hiç yapmadım. O adamı ve takımı korumak için gerekliydi. İnanılmaz bir durum, yorum yapacak bir şey yok."