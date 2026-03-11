Getty Images Sport
Igor Tudor kovulacak mı? Tottenham, Liverpool ile oynayacağı kritik maç öncesinde geçici teknik direktör konusunda kararını verdi
Geçici patron üzerindeki baskı artıyor
Durum, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 5-2'lik utanç verici bir yenilgiyle doruğa ulaştı. Tottenham Hotspur Supporters' Trust (THST), Tudor üzerindeki baskı artarken "acil önlem"alınmasını talep ediyor. Aralık sonundan bu yana ligde galibiyet alamayan kulüp, yönetim kurulunun kulübün Championship'e düşmeden önce harekete geçmesi için baskı yapıyor. ESPN, Spurs'un üst düzey yetkililerinin derin endişe duyduğunu bildiriyor, ancak Tudor'un planlandığı gibi Cuma günü basının karşısına çıkması ve takımın hayatta kalma mücadelesine ivme kazandırmak için çaresizce aradığı kıvılcımı Anfield'da bulması bekleniyor.
Kinsky ikame tartışması
Tudor'un insan yönetimi, Madrid'deki karşılaşmanın henüz 17. dakikasında genç kaleci Antonin Kinsky'yi oyundan almasıyla yoğun eleştirilere maruz kaldı. Guglielmo Vicario'nun yerine sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer alan 22 yaşındaki Çek kaleci, iki büyük hata yaptı ve Spurs, çeyrek saat içinde 3-0 geriye düştü. Eski Manchester City kalecisi Joe Hart, Tudor'un sahadan ayrılırken üzüntüden perişan olan genç oyuncuyu görmezden gelerek "soğuk" tavrına "hayret" etti.
Tudor, acımasız kararını savunarak şöyle konuştu: "Maçtan önce, Vicario'nun üzerindeki baskı ve başka bir müsabaka gibi bir durumda, o anda doğru olan seçimdi. Toni çok iyi bir kaleci. Benim için doğru karardı. Tabii ki, bundan sonra bunun doğru karar olmadığını söylemek kolay. Bu yüzden Toni'ye de maçtan sonra açıkladım: O doğru adam ve iyi bir kaleci. [Erken oyuncu değişikliği] çok nadir görülür. 15 yıldır antrenörlük yapıyorum, bunu hiç yapmadım. O adamı ve takımı korumak için gerekliydi. İnanılmaz bir durum, yorum yapacak bir şey yok."
Umutsuzluk içindeki bir soyunma odası
Takımdaki moral, birinci takımın yıldızlarının bu hızlı düşüşü sindirmekte zorlanmalarıyla birlikte dibe vurmuş görünüyor. Defans oyuncusu Micky van de Ven, İspanya'da geçirdikleri geceyi acımasızca dürüst bir şekilde değerlendirerek, bu çöküşü kulüp için "kıyamet senaryosu" olarak nitelendirdi. Hollandalı oyuncu, bitmek bilmeyen olumsuzlukların kendisini zihinsel sağlığını korumak için kamuoyunun gözünden uzaklaşmaya zorladığını da itiraf etti.
Hollanda milli takım oyuncusu şöyle konuştu: "Dürüst olmak gerekirse, korkunçtu: bir kıyamet senaryosu. İlk yirmi dakikada ters gidebilecek her şey ters gitti. Ben dahil herkes hata yaptı. Bu tür anlarda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Burada durup sahayı suçlayamam."
Anfield'da hayatta kalma mücadelesi
Merseyside'a yapılacak seyahat, Tudor'un kısa süren görev süresi için artık bir dönüm noktası niteliğinde. Kulübün hafta sonu onu destekleyeceği tahmin ediliyor, ancak bir başka ağır yenilgi, küme düşme tehlikesinin gerçek bir olasılık haline gelmesiyle kulübü zor durumda bırakabilir. Anfield'da rekabetçi bir performans sergilenememesi, yönetim kuruluna Atletico ile oynanacak rövanş maçı ve kulübün birinci ligdeki konumunu belirleyecek önemli iç saha maçları öncesinde başka bir teknik direktör aramaktan başka seçenek bırakmayabilir.
