Igor Tudor, göreve geldikten sonra ilk üç maçı kaybettikten sonra Tottenham'ın başarısızlığını tuhaf bir savunma ile geçiştirerek kovulma sorusunu savuşturdu

Tudor, Spurs'un Premier Lig'de 11 maçlık galibiyetsiz serisini sürdürmesine rağmen, maçtan yine de olumlu sonuçlar çıkarabileceğini kabul etti.

"Belki garip gelebilir ama bu maçtan sonra daha önce inandığımdan daha fazla inanıyorum. Bir şey gördüm" dedi. "Doğru oyuncuları seçmem gerekiyor çünkü tekne benim gitmek istediğim ve gitmesi gereken yöne gidiyor ve teknede olanlar kalabilir. Aksi takdirde tekneden ayrılabilirler. Diğer oyuncular geri döndüğünde ve doğru (oyuncuları) seçtiğimde, iyi bir takımımız olacağına ve galibiyetlerin geri geleceğine eminim. Şu anda bulunduğumuz durumu kabul etmek kolay değil ama durum bu."

Tudor, yayıncı TNT Sports'a verdiği demeçte şunları ekledi: "İki maçtı. Kırmızı karttan sonra, ikinci maçtı. İkinci yarıda denedik ve ilginç şeyler gördüm ama taraftarlar gibi ben de çok hayal kırıklığına uğradım. Sıkı çalışmalı ve inanmalıyız. Bu maçtan sonra, eskisinden daha fazla inanıyorum. Kulağa garip geldiğini biliyorum ama takımda bir şeyler gördüm. Maçtan sonra soyunma odasında bile. Tam kadro olduğumuzda ve doğru oyuncuları seçtiğimizde, her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum.

"Bazı iyi enerjiler, bazı istekler, biraz daha tutku gördüm. Mücadele vardı ama maalesef kırmızı kart maçı değiştirdi. Oynanacak dokuz maç var. [Cristian] Romero geri dönüyor, [Kevin] Danso bugün iyiydi, [Pedro] Porro tamamen farklı, belki diğerleri de geri dönecek. Tam kadro olduğumuzda iyi olacağız."