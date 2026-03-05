Getty Images Sport
Igor Tudor, göreve geldikten sonra ilk üç maçı kaybettikten sonra Tottenham'ın başarısızlığını tuhaf bir savunma ile geçiştirerek kovulma sorusunu savuşturdu
Tottenham için bir başka sefil gece
Tottenham, bir başka üzücü yenilginin ardından, sadece dokuz maç kala küme düşme hattının bir puan üzerinde yer alıyor. Dominic Solanke, ilk yarının sonlarına doğru takımını öne geçirdi, ancak Spurs devre arasına girmeden önce maçın gidişatı tamamen değişti.
Van de Ven, son adam olarak Ismaila Sarr'ı geri çekerek kırmızı kart gördü ve Senegalli forvet penaltı noktasından eşitliği sağladı. Jorgen Strand Larsen, Palace'ı öne geçirdi ve Sarr, devre bitmeden önce bir gol daha atarak maçı kopardı.
Tudor, Spurs'un geleceği konusunda ağzını sıkı tutuyor
Tudor'un, Spurs'un sezonunu yeniden canlandırmak ve onları Premier Lig'de kalmalarını sağlamak için gerekli etkiyi sağlayamadığı için işini kaybedebileceği konuşuluyor. Maç sonrası basın toplantısında Hırvat teknik adama, dünyanın onu Tottenham'ın yedek kulübesinde tekrar görebilecek mi sorusu soruldu ve o da sadece "Bu soruya yorum yok" diye cevap verdi.
Bu sorudan önce Tudor'a, kulüp yönetiminin onun görevine devam etmesine izin vereceğini düşünüp düşünmediği soruldu. "Onların yönelimini düşünmüyorum, benim yapmam gereken işim var ve hepsi bu," diye cevapladı.
Tudor, oyuncularından 'ilginç şeyler' gördü.
Tudor, Spurs'un Premier Lig'de 11 maçlık galibiyetsiz serisini sürdürmesine rağmen, maçtan yine de olumlu sonuçlar çıkarabileceğini kabul etti.
"Belki garip gelebilir ama bu maçtan sonra daha önce inandığımdan daha fazla inanıyorum. Bir şey gördüm" dedi. "Doğru oyuncuları seçmem gerekiyor çünkü tekne benim gitmek istediğim ve gitmesi gereken yöne gidiyor ve teknede olanlar kalabilir. Aksi takdirde tekneden ayrılabilirler. Diğer oyuncular geri döndüğünde ve doğru (oyuncuları) seçtiğimde, iyi bir takımımız olacağına ve galibiyetlerin geri geleceğine eminim. Şu anda bulunduğumuz durumu kabul etmek kolay değil ama durum bu."
Tudor, yayıncı TNT Sports'a verdiği demeçte şunları ekledi: "İki maçtı. Kırmızı karttan sonra, ikinci maçtı. İkinci yarıda denedik ve ilginç şeyler gördüm ama taraftarlar gibi ben de çok hayal kırıklığına uğradım. Sıkı çalışmalı ve inanmalıyız. Bu maçtan sonra, eskisinden daha fazla inanıyorum. Kulağa garip geldiğini biliyorum ama takımda bir şeyler gördüm. Maçtan sonra soyunma odasında bile. Tam kadro olduğumuzda ve doğru oyuncuları seçtiğimizde, her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum.
"Bazı iyi enerjiler, bazı istekler, biraz daha tutku gördüm. Mücadele vardı ama maalesef kırmızı kart maçı değiştirdi. Oynanacak dokuz maç var. [Cristian] Romero geri dönüyor, [Kevin] Danso bugün iyiydi, [Pedro] Porro tamamen farklı, belki diğerleri de geri dönecek. Tam kadro olduğumuzda iyi olacağız."
Tottenham için bundan sonra ne olacak?
Tudor, Salı günü Atletico Madrid'e yapılacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Tottenham'ın başında olmayı umuyor. Ardından, önümüzdeki Pazar günü Premier League'de Liverpool'a konuk olacaklar ve ardından Diego Simeone'nin takımına karşı kendi sahalarında rövanş maçı oynayacaklar. Spurs, Mart ayı uluslararası maç arası öncesinde, küme düşme mücadelesi veren Nottingham Forest ile kendi sahasında oynayacağı maçla veda edecek.
