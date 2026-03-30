Goal.com
Canlı
Worst PL managers GFXGOAL

Çeviri:

Igor Tudor, David Moyes ve Premier Lig tarihinin en kötü 10 teknik direktörlük dönemi - sıralaması

Analysis
Premier Lig
I. Tudor
A. Postecoglou
D. Moyes
Tottenham Hotspur
Nottingham Forest
M. United
F. Magath
F. de Boer
A. Shearer
P. Jewell
R. Hodgson
R. Garde
N. Jones
Southampton
Fulham
Crystal Palace
Newcastle United
Derby County
Watford
Aston Villa
FEATURES

Büyük Homer Simpson'ın sözlerini biraz değiştirerek söylersek, eleştirmek sadece kolay değil, aynı zamanda eğlencelidir de. Bu fildişi kuleden oturup yargılamak oldukça basit, ama ne de olsa futbol budur; sadece bir görüşler oyunudur. Premier Lig menajeri olmak, dünyadaki en yalnız mesleklerden biri olmalı; özellikle de sonuçlar istikrarsız olduğunda ve iş güvenceniz uluslararası spekülasyonların konusu haline geldiğinde.

Bu nedenlerden ötürü, nihayetinde insanlıklarını kaybetmemiş bu kişilere sempati duymak hiç de zor olmamalı. Ne yazık ki, böyle bir listeyi birinin derlemesi gerekiyor.

Başlamadan önce, bu utanç listesini oluştururken dikkate alınan bazı önemli ayrımlara dikkat çekmemiz gerekiyor. Bu liste, sadece en kötü galibiyet oranına sahip teknik direktörleri sıralamakla kalmıyor, beklentilerin o kadar altında performans göstermiş ki neredeyse etkileyici hale gelen isimleri de içeriyor. Örneğin, Kieran McKenna, 38 maçlık tam bir sezonu yöneten Premier Lig menajerleri arasında %10,5 ile en kötü galibiyet yüzdesine sahip, ancak arka arkaya iki kez üst lige yükselen Ipswich Town takımının ligde kalmasını gerçekten bekleyen var mıydı?

Daha fazla uzatmadan, GOAL'un seçtiği Premier Lig tarihinin en kötü teknik direktörlük dönemlerini sizlere sunuyoruz:

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ASTON VILLAAFP

    10Remi Garde (Aston Villa)

    Aston Villa'nın düşüşü ve 2016'da Premier Lig'den düşmesi, aslında bir yıl önce Tim Sherwood'un göreve getirilmesiyle başlamıştı; ama ne de olsa, 2014-15 sezonunun sonunda takımı küme düşmekten kurtarmayı başarmış ve onları beklenmedik bir şekilde FA Cup finaline taşımıştı. Eski Arsenal yıldızı Remi Garde onun yerine getirildiğinde, bu uyumsuz grubu bir araya getirebileceğine dair gerçek bir umut ve inanç vardı.

    O Villa kadrosunda, daha sonra başka takımlarda başarılı kariyerler yapacak olan Jack Grealish, Idrissa Gueye, Jordan Veretout ve Jordan Amavi gibi isimler yer alıyordu, ancak Garde'nin de fark ettiği gibi, takımın etrafında yeterli kalite yoktu. Garde, teknik direktörlükteki ilk maçında şampiyonluk favorisi Manchester City ile 0-0'lık saygın bir beraberlik elde etmesine rağmen, takımın başında çıktığı 20 Premier Lig maçından sadece ikisinde galip geldi ve her iki maçta da Villa'nın şansını artıran kendi kalesine atılan goller oldu.

    Garde'nin Lyon'u Ligue 1 şampiyonluklarının ardından yaşadığı geçiş döneminden başarıyla geçirmiş olması ve kulüpten 2014 yılında kişisel nedenlerle ayrılmış olması göz önüne alındığında, bu garip bir başarısızlıktı. Ancak West Midlands'daki bu kısa görev süresi, onu Avrupa'da bir daha iş bulamaz hale getirdi ve bir sonraki - ve bugüne kadarki son - işi, 2017'den 2019'a kadar MLS'de Montreal Impact'te oldu.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN-MUNICH-MANCHESTER-UNITEDAFP

    9David Moyes (Manchester United)

    Dinleyin, David Moyes’un bu listeye girmesi, onun görev süresinden bu yana Manchester United’ın tüm teknik direktörlerinin ne kadar başarısız olduğunu düşünürsek, haksızlık mı? Evet, ama aynı zamanda onun görev süresinin o dönemde nasıl algılandığını da hatırlamamız gerekiyor.

    Kırmızı Şeytanlar o dönem şampiyonlardı. Sir Alex Ferguson'un yerine başka teknik direktörlerin gelmesini istedikleri bir sır değildi - o dönemde Jose Mourinho, Jurgen Klopp ve Pep Guardiola gibi isimler gündemdeydi - ve bu yüzden Moyes başından itibaren ideal olmayan bir duruma girdi. Bu durum, ona yönelik beklentilerin ağırlığını biraz azalttı, ancak yine de o çıtanın altında kalmayı başardı.

    Fergie yönetimindeki United'ın felsefesi "ne pahasına olursa olsun kazanmak"tı. Bu felsefe, dizilişlerin ve kadronun ötesine geçiyordu. Moyes yönetiminde ise tam tersini yapmaya çalıştılar ve bu, Old Trafford'daki uzun bir başarısızlık serisinin ilk halkası oldu. Ruben Amorim, her şey bittiğinde bu listeye girebilir, Erik ten Hag'ın atmosferin cehenneme döndüğü son 18 ayı da buraya girmeye layık, ancak United'ın adaylığı bu seriyi başlatan adama gitmek zorunda.

  • West Ham United v Watford - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Roy Hodgson (Watford)

    Roy Hodgson, takımları küme düşme tehlikesinden kurtarması ve onları üst düzey takımlara karşı rekabetçi hale getirmesiyle haklı bir ün kazanmıştır. Takım küme düşme hattının eşiğindeyken Xisco Munoz ve Claudio Ranieri’yi görevden almış olan Watford’un, Ocak 2022’de neden ona yöneldiğini anlamak zor değil.

    Plan oldukça basit görünüyordu. Bu aşamada Premier Lig tarihinin en yaşlı teknik direktörü rekorunu kıran Hodgson, istikrara ihtiyaç duyan takıma sağlam ilkeler getirecek ve takım da küme düşme hattından uzaklaşmak için yeterli puanı toplayacaktı. Teoride kulağa harika geliyordu, ancak gerçekte durum pek de öyle değildi.

    Deneyimli teknik direktör, parçalanmış bir soyunma odasını bir araya getiremedi ve hatta kulüp ile taraftarlar arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirdi. Eski (ve gelecekteki) kulübü Crystal Palace'a 1-0 yenildikten sonra Hodgson, Selhurst Park'taki ev sahibi taraftarları alkışladı, ancak deplasman tribününü görmezden geldi ve onların kendisine selam vermesi için çok uzakta olduklarını iddia etti.

    Watford'da tek bir iç saha galibiyeti bile alamayan Hodgson, yaz aylarına kadar görevde kaldıktan sonra, kararlarını çabuk veren Pozzo ailesi tarafından kapı dışarı edildi ve emekliye ayrılmak üzereyken, eski günlerin hatrına Palace'a geri döndü.

  • Derby v Middlesbrough - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Paul Jewell (Derby County)

    Premier Lig'in en büyük başarı öykülerinden birinin kahramanı, aynı zamanda lig tarihinin en kötü teknik direktörlerinden biri olarak da hatırlanacak. Bu nasıl mümkün olabilir? Paul Jewell'in durumuna bir göz atalım.

    Otuzlu yaşlarının ortalarında olan ve menajerlik kariyerine yeni başlayan Jewell, 1998'de Bradford City'yi birinci lige çıkardı ve takımın Premier Lig'deki ilk sezonunun son gününde ligde kalmasını sağladı. Daha sonra 2005'te Wigan Athletic'in menajeri olarak birinci lige geri döndü ve takımı bu seviyedeki ilk sezonunda ligdeki en iyi sıralamaya ulaştırdı. Bir yıl sonra istifa etmeden önce takımın küme düşmesini kıl payı önledi.

    2007-08 sezonunda Derby County takımı, o sezonun Kasım ayında, o ana kadar Premier Lig'de sadece bir maç kazanabilmişken, kendilerini kurtarması için Jewell'i çağırdı. Jewell, Rams'ın rekor düzeyde düşük olan 11 puanla küme düşmesiyle bu sayıya toplamda sıfır galibiyet ekledi. Bir sonraki sezonun ortasında Championship'te görevinden alındı ve Pride Park'tan ayrıldıktan sonra sadece bir kez teknik direktörlük görevini üstlendi; 2011'den 2012'ye kadar Ipswich'i yönetti.

  • Brentford FC v Southampton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Nathan Jones (Southampton)

    Hiçbir teknik direktör, eski Southampton teknik direktörü Nathan Jones kadar kısa bir sürede Premier Lig’e bu kadar çok malzeme sağlamamıştı. Söyledikleriyle bir kitap dolduracak kadar alıntı yapılabilir sözler sarf etti.

    Bu teknik direktör, takımının 1-0 önde olduğu maçı 10 kişilik Wolves'a kaptırdığını, bunun nedeninin ise rakibin bir oyuncu fazlalığının yarattığı baskının çok fazla olması olduğunu söylemişti. Bu, taktiklerinin işe yaraması umuduyla sürekli olarak Tanrı'ya ve İsa'ya dua eden bir teknik direktör. Bu, Southampton onu Luton Town'dan transfer ettiğinde Avrupa'nın en iyilerinden biri olduğunu iddia eden bir teknik direktör. Bu, evde kalıp "güzel bir Galli kızla evlenmek" çok kolay olacağı için teknik direktörlüğü sevdiğini söyleyen bir teknik direktör.

    Ancak ligde oynanan sekiz maçta sadece bir galibiyet alınması, gerçekliğin oldukça acımasız bir resmini çizdi; Southampton ligin en altına düştü ve 2022-23 sezonunu da orada tamamladı. Son maçında, Saints taraftarları Jones'a protesto etmek için devasa, ilginç bir P45 getirdi. Çok geçmeden, postada gerçek olanı buldu.

  • Newcastle United's Manager Alan ShearerAFP

    5Alan Shearer (Newcastle)

    Zavallı Alan Shearer. Yeterli donanıma sahip bir kulüp, en beklenmedik bir küme düşme tehlikesiyle çırpınan bir takımın başına, bu iş için yeterli niteliklere sahip olmayan birini getirmezdi. Yine de o bu görevi üstlendi ve bedelini ödedi.

    Newcastle taraftarları Shearer'dan daha çok kimseyi sevmez, bu yüzden Mike Ashley, sezonun sadece sekiz maçı kalmışken, Nisan 2009'da böyle bir son çare hamlesiyle St James' Park'taki havayı canlandırmaya çalıştı. Sezona Kevin Keegan ile başlamışlardı, ancak Keegan Eylül başında ayrıldı; Joe Kinnear kısa bir süre görevi devraldı, ancak sağlık sorunları nedeniyle kenara çekildi. Daha sonra kalıcı olarak göreve getirilecek olan Chris Hughton, iki kez geçici teknik direktör olarak göreve geldi, ancak takım Championship'e düşmeden önce bu göreve atanmadı.

    Shearer, Gareth Southgate'in çalıştırdığı küme düşme rakibi Middlesbrough'a karşı 1-0'lık bir galibiyet elde etmeyi başardı, ancak sevgili Geordies'i, Aston Villa deplasmanında 1-0'lık zayıf bir mağlubiyetle sezonun son gününde küme düşürdü. Newcastle halkı onun efsanesinden bahsederken, bu bölümü kesinlikle dışarıda bırakıyor.

  • Stoke City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Felix Magath (Fulham)

    70'lerin sonu ile 80'lerin başında Hamburg'un Avrupa'yı fetheden kadrosunun vazgeçilmez bir parçası olan ve inanılmaz derecede yaratıcı bir futbolcu olan Felix Magath, daha sonra memleketi Almanya'da teknik direktör olarak büyük beğeni topladı; burada Bayern Münih ve Wolfsburg ile Bundesliga şampiyonlukları kazandı. Edin Dzeko ve arkadaşlarıyla elde ettiği bu zaferden sadece beş yıl sonra Fulham'ın başına geçti.

    Magath, Premier Lig'de çıktığı 12 maçın üçünü kazandı; bu, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir takım için en kötü rekor sayılmaz, ancak saha dışında da o kadar olumsuz bir etki yarattı ki, listemize girmesi kaçınılmazdı. Her anlamda bir Barclays adamı olan Brede Hangeland, menajerinin kas sakatlığıyla başa çıkmak için uyluklarına peynir sürmesini istediğini anlatan bir hikaye uydurdu. Söylemeye gerek yok ki, Magath Craven Cottage'daki oyuncularla uyumsuzluk yaşadı ve 2014-15 sezonunun birkaç maçından sonra takım Championship'in en alt sıralarında yer alırken, kendisi de işsiz kaldı.

    Fulham'dan ayrıldıktan sonra Magath, 2016'da Çin ekibi Shandong Taishan'ın teknik direktörlüğüne atandı, ancak bu görevde sadece bir yıl kaldı. 2022'de Hertha Berlin ile memleketine döndü, ancak başkent kulübü, onun dokuz maçlık görev süresinin ardından küme düşmekten kıl payı kurtuldu.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Igor Tudor (Tottenham)

    Bu listenin en yeni ismi olan Igor Tudor, Thomas Frank’ın kovulmasının ardından 2025-26 sezonunda Tottenham’ı Championship’e düşmekten kurtarmakla görevlendirilen ilk kişi oldu. Ancak yaptığı tek şey, takımın sıralamadaki düşüşünü hızlandırmak oldu.

    Tudor, uzun vadede değil, kısa vadede sonuç alma eğiliminde olduğu bilindiği için "yangın söndürücü" olarak işe alındı. Ancak en önemlisi, daha önce İngiltere'de hiç teknik direktörlük yapmamıştı ve Spurs'un ne kadar zor durumda olduğunu hafife almıştı. Sert adam Hırvat, ilk maçı olan Kuzey Londra derbisinde Arsenal'e 4-1 yenildikten sonra, neye bulaştığını anladı. "Bu, daha önce hiç görmediğim bir durum," diye değerlendirdi.

    Tudor'a adil davranacak olursak, o, ilk maçında sadece 13 sağlıklı saha oyuncusuna sahip olduğu, eşi benzeri görülmemiş bir sakatlık krizinin ortasında göreve geldi ve bu sakatlık krizi, 44 günlük görev süresinin sonuna doğru ancak hafifledi. Ancak bu süre zarfında, elinde kalan kadronun büyük bir kısmını hayal kırıklığına uğrattığı söyleniyor; özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 5-2 yenildikleri maçın 17. dakikasında oyundan alınan kaleci Antonin Kinsky.

    Liverpool'da son dakikada elde edilen beraberlik, Tudor'un Spurs'un ligde kalma mücadelesini başlatmak için ihtiyaç duyduğu kıvılcım gibi görünüyordu, ancak bu maç, bir hafta sonra küme düşme rakibi Nottingham Forest'a evinde 3-0 yenilmesiyle, Tudor'un görevde olduğu son iki Premier Lig maçından biri oldu. Ne yazık ki, Tudor'un babası bu maç sırasında vefat etti ve Tudor'un yönetimindeki beş Premier Lig maçının hiçbirini kazanamaması üzerine, tüm taraflar karşılıklı olarak yollarını ayırmanın en iyisi olacağına karar verdi.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-CHELSEAAFP

    2Ange Postecoglou (Nottingham Forest)

    Ange Postecoglou, İngiliz futbolseverler tarafından, bir şekilde Avrupa Ligi’ni kazanıp aynı sezon Tottenham ile ligi 17. sırada bitirmiş olmasıyla neredeyse kesin olarak hatırlanacaktır. Ancak Avustralyalı teknik adama karşı her zaman şüpheci olan ya da olan kişiler, bunun yerine onun Nottingham Forest’taki görev süresini eleştireceklerdir.

    Gizemli ve motive edici bir kişilik olan Postecoglou'nun başarısızlığa mahkum olması neredeyse kaçınılmazdı, bu da Forest'ın daha geniş kapsamlı sorunlarına işaret ediyor. Nuno Espirito Santo, takımı Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmasına rağmen 2025-26 sezonunun üçüncü maçında hiç tören yapılmadan kovuldu. Santo, tartışmalı kulüp sahibi Evangelos Marinakis ile ilişkilerinin bozulduğunu kamuoyuna açıkladı ve haberlerde bunun nedeninin Arsenal'den Edu Gaspar'ın kulübün küresel futbol direktörü olarak göreve gelmesi olduğu iddia edildi.

    Marinakis, yaz aylarında Yunanistan'da eski Spurs teknik direktörüne bir ödül vererek Postecoglou'nun gelişinin önünü açtı, ancak transfer döneminin kapanmasından hemen sonraya kadar bekleyip bu kadar zıt karakterli bir teknik direktör değişikliği yapmak, ne yaptığını bilmeyen birinin işine benziyordu. Sezon öncesi hazırlık dönemi olmadan ve oyuncular ile taraftarların Nuno'nun ayrılmasına direnç göstermesi nedeniyle, Postecoglou herhangi bir "yeni teknik direktör etkisi"nden bile yararlanamadı ve Premier Lig'deki beş maçından dördünü kaybetti; Avrupa Ligi'ndeki iki maçtan ise bir puan topladı ve Carabao Kupası'nda Swansea deplasmanında uzatma dakikalarında 2-1'lik üstünlüğünü kaybetti.

    Bu kötü duruma bir de üstüne, Postecoglou'nun ayrılışı, Chelsea'ye 3-0 yenildikleri maçın bitiş düdüğünden 18 dakika sonra Forest tarafından doğrulandı. Haberlere göre, Postecoglou soyunma odasında oyuncularla kısa bir görüşme yaptıktan sonra stadyumdan dışarı çıkarıldı ve arabasıyla uzaklaştı. 39 günlük bir dönemin onursuz bir sonu.

  • Crystal Palace v Huddersfield Town - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Frank de Boer (Crystal Palace)

    Jose Mourinho sizi tarihin en kötü Premier Lig teknik direktörü olarak görüyorsa, muhtemelen tarihin en kötü Premier Lig teknik direktörüsünüz demektir. Frank de Boer’e ve bu konuda onu savunan herkese özürlerimi sunarım.

    Crystal Palace, sürekli küme düşmemek için mücadele eden bir takımdan, izlemesi keyifli bir takıma dönüşmek amacıyla Hollandalı teknik adama yöneldi. De Boer'in Ajax'taki önceki başarıları ve açık sözlü felsefesi, onu cazip kılan unsurdu; 2016'da Inter'i ileriye taşıyamaması ise, Selhurst Park'taki görevi kabul edecek kadar değerinin düşmesini sağladı.

    2017 yazında Palace taraftarları, De Boer'in inşa etmeye çalıştığı şeye inandılar; topu elinde tutma talimatıyla 3-4-3 sistemi uygulandı. Sezonun açılış gününde, yeni yükselen Huddersfield Town'a evinde 3-0 yenilmesi, kulübün paniğe kapılması için yeterli oldu. Takımı sonraki üç lig maçını gol atamadan kaybeden De Boer, hemen baskı altına girdi. Başkan Steve Parish için bu durum artık yeterdi ve Eylül ayında bu denemeyi erken bir şekilde sonlandırarak Hodgson'ı göreve getirdi.

    Bugüne kadar De Boer, görev aldığı tüm Premier Lig maçlarını kaybeden tek kalıcı teknik direktör olmakla kalmadı, aynı zamanda bu süre zarfında takımının tek bir gol bile atamamasını sağlayan tek teknik direktör olarak da tarihe geçti.