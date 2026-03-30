Igor Tudor, David Moyes ve Premier Lig tarihinin en kötü 10 teknik direktörlük dönemi - sıralaması

Aston Villa'nın düşüşü ve 2016'da Premier Lig'den düşmesi, aslında bir yıl önce Tim Sherwood'un göreve getirilmesiyle başlamıştı; ama ne de olsa, 2014-15 sezonunun sonunda takımı küme düşmekten kurtarmayı başarmış ve onları beklenmedik bir şekilde FA Cup finaline taşımıştı. Eski Arsenal yıldızı Remi Garde onun yerine getirildiğinde, bu uyumsuz grubu bir araya getirebileceğine dair gerçek bir umut ve inanç vardı.

O Villa kadrosunda, daha sonra başka takımlarda başarılı kariyerler yapacak olan Jack Grealish, Idrissa Gueye, Jordan Veretout ve Jordan Amavi gibi isimler yer alıyordu, ancak Garde'nin de fark ettiği gibi, takımın etrafında yeterli kalite yoktu. Garde, teknik direktörlükteki ilk maçında şampiyonluk favorisi Manchester City ile 0-0'lık saygın bir beraberlik elde etmesine rağmen, takımın başında çıktığı 20 Premier Lig maçından sadece ikisinde galip geldi ve her iki maçta da Villa'nın şansını artıran kendi kalesine atılan goller oldu.

Garde'nin Lyon'u Ligue 1 şampiyonluklarının ardından yaşadığı geçiş döneminden başarıyla geçirmiş olması ve kulüpten 2014 yılında kişisel nedenlerle ayrılmış olması göz önüne alındığında, bu garip bir başarısızlıktı. Ancak West Midlands'daki bu kısa görev süresi, onu Avrupa'da bir daha iş bulamaz hale getirdi ve bir sonraki - ve bugüne kadarki son - işi, 2017'den 2019'a kadar MLS'de Montreal Impact'te oldu.