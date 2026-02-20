Igor Tudor, Arsenal ile oynanacak ilk maç öncesinde Tottenham'ın teknik direktörü olmaktan memnun olmadığını cesurca iddia ediyor

Tudor, Spurs'taki ilk basın toplantısında gazetecilere şunları söyledi: "Keyif almadım çünkü buraya keyif almaya gelmedim, çalışmaya geldim. Keyif almak, yapılacak işlerin ardından gelen ilk andır. Daha önce de söylediğim gibi, bu muhteşem kulüpte olmak bir ayrıcalık. Ayrıca bu kulübün, bu takımın ve bu taraftarların ihtiyaç duyduğu doğru şeyleri yapmak için çok odaklanmış ve konsantre durumdayım. Ben buna odaklanmış durumdayım, bana keyif almamı söylediğiniz şeyi çok fazla düşünmüyorum."

Tudor ayrıca, Arsenal maçında sadece 13 oyuncunun seçilebileceğini doğruladı.

Oyuncuların on tanesinin sakat olduğunu, bazılarının da ciddi sakatlıkları olduğunu bildiğiniz gibi, bu çok nadir görülen bir durum. On üç oyuncuyla antrenman yaptık. Durum bu. Harika bir durum değil ama bu durumda başarılı olmak ve bu durumdan çıkmak daha da büyük bir zorluk.

"Kesinlikle on üç oyuncumuz olacak ve bu, Pazar günü istediğimizi başarmak için yeterli. Ve tabii ki bu maçın önemini anlıyorum, bu bir derbi, kuzey Londra derbisi. Herkes bizden üç puan bekliyor. Bunun farkındayız.

"Ama yaptığımız bu ilk antrenmanlarda benim hedefim, bir takım haline gelmemizdi. Savaşa gerçekten doğru bir şekilde giden, acı çekmek isteyen, acı çekmemiz gereken bir takım haline gelmemizdi. Savaşmak, koşmak, doğru zihniyete sahip olmak. Ayrıca, bu bir başlangıç. Birçok şey üzerinde çalışıyordum, her şey üzerinde değil, çünkü bu sadece futbol değil, sadece bununla ilgili değil, ne yapmak istediğimize dair net bir fikirle ilgili. Topla, topsuz, baskı yaparken, gerideyken yapmak istediğimiz çok spesifik şeyler. Çok çalışıyoruz ama başlangıç her zaman zihniyetle ilgilidir, çünkü insanlar futbolculardan önce gelir."