AFP
Çeviri:
Igor Tudor, Arsenal ile oynanacak ilk maç öncesinde Tottenham'ın teknik direktörü olmaktan memnun olmadığını cesurca iddia ediyor
Tudor büyük ilk galibiyetini hedefliyor
Tudor, Spurs tarafından tek bir açık hedefle işe alındı: Kulübü Premier Lig'de tutmak. Thomas Frank'ın felaketle sonuçlanan yönetimi, Spurs'un 16. sıraya düşmesine neden oldu ve kulüp, daha önemli olamayacak bir Kuzey Londra derbisi öncesinde küme düşme bölgesinden sadece beş puan uzakta bulunuyor. Arsenal, hafta ortasında Wolves ile 2-2 berabere kaldıktan sonra, bir maç daha fazla oynamış olmasına rağmen Manchester City'den beş puan önde.
Şimdi Tudor, kulübün mali durumu üzerinde felaket etkisi yaratabilecek bir küme düşmeyi önlemeyi hedeflediği için, üstlendiği sorumluluklar nedeniyle kuzey Londra'da geçirdiği zamanın "keyfini çıkarmadığını" iddia etti.
- (C)Getty Images
Tudor'un açık sözlülüğü
Tudor, Spurs'taki ilk basın toplantısında gazetecilere şunları söyledi: "Keyif almadım çünkü buraya keyif almaya gelmedim, çalışmaya geldim. Keyif almak, yapılacak işlerin ardından gelen ilk andır. Daha önce de söylediğim gibi, bu muhteşem kulüpte olmak bir ayrıcalık. Ayrıca bu kulübün, bu takımın ve bu taraftarların ihtiyaç duyduğu doğru şeyleri yapmak için çok odaklanmış ve konsantre durumdayım. Ben buna odaklanmış durumdayım, bana keyif almamı söylediğiniz şeyi çok fazla düşünmüyorum."
Tudor ayrıca, Arsenal maçında sadece 13 oyuncunun seçilebileceğini doğruladı.
Oyuncuların on tanesinin sakat olduğunu, bazılarının da ciddi sakatlıkları olduğunu bildiğiniz gibi, bu çok nadir görülen bir durum. On üç oyuncuyla antrenman yaptık. Durum bu. Harika bir durum değil ama bu durumda başarılı olmak ve bu durumdan çıkmak daha da büyük bir zorluk.
"Kesinlikle on üç oyuncumuz olacak ve bu, Pazar günü istediğimizi başarmak için yeterli. Ve tabii ki bu maçın önemini anlıyorum, bu bir derbi, kuzey Londra derbisi. Herkes bizden üç puan bekliyor. Bunun farkındayız.
"Ama yaptığımız bu ilk antrenmanlarda benim hedefim, bir takım haline gelmemizdi. Savaşa gerçekten doğru bir şekilde giden, acı çekmek isteyen, acı çekmemiz gereken bir takım haline gelmemizdi. Savaşmak, koşmak, doğru zihniyete sahip olmak. Ayrıca, bu bir başlangıç. Birçok şey üzerinde çalışıyordum, her şey üzerinde değil, çünkü bu sadece futbol değil, sadece bununla ilgili değil, ne yapmak istediğimize dair net bir fikirle ilgili. Topla, topsuz, baskı yaparken, gerideyken yapmak istediğimiz çok spesifik şeyler. Çok çalışıyoruz ama başlangıç her zaman zihniyetle ilgilidir, çünkü insanlar futbolculardan önce gelir."
Tudor, itfaiyeci olarak bilinir.
Tudor, İtalya'da takımları zor durumlardan kurtardığı için bir tür ün kazandı ve aynı şeyi kuzey Londra'da da yapabileceğini ısrarla savunuyor.
O şöyle dedi: "Bilmiyorum. Ben işimi yapıyorum. Özel bir şey yok. Önemli olduğuna inandığım şeyleri yapıyorum. Ne fazla, ne eksik. Her teknik direktörün sonuçlara ulaşmak için kendi tarzı vardır. Benim de en iyi olduğuna inandığım bir tarzım var. Her zaman farklı özellikler, farklı kulüpler ve farklı kültürler olduğu için hiçbir zaman aynı olmaz. Ligden değil, kulüpten bahsediyorum. Bazı kulüpler bu tür futbolu sever, bazıları ise bunu. Sorunları çözmeniz gerekir. Her yerde sorunlar vardır, dünyanın en iyi kulüplerine giderseniz orada sorun olmadığını düşünürsünüz ama üçüncü ligde olduğu gibi orada da sorunlar vardır. Önemli olan sorunları çok kısa sürede nasıl çözeceğinizdir. Kolay değil ama sorun değil."
- Getty
Sırada ne var?
Spurs, Pazar günü Arsenal ile karşılaşacak ve Tudor, hayati bir galibiyetle hızlı bir başlangıç yapmaya çalışacak. Bundan sonraki maçları ise Craven Cottage'da Fulham ile oynayacakları bir başka Londra derbisi olacak.
Reklam