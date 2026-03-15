Getty/GOAL
Çeviri:
Igor Tudor, 17. dakikada yapılan şok edici oyuncu değişikliğinin ardından gözyaşları içindeki Antonin Kinsky'yi neden görmezden geldiğini açıkladı; Tottenham teknik direktörü, "aynısını yine yapardım" diyerek kararlılığını gösterdi
Madrid'de korkunç bir gece
23 yaşındaki Çek kaleci, Madrid'de gerçekten korkunç bir akşam geçirdi; yaptığı feci hatalar, Atlético'nun maçın ilk çeyrek saatinde 3-0 öne geçmesine neden oldu. Tudor, 20. dakikadan önce Kinsky'yi oyundan alıp yerine Guglielmo Vicario'yu oyuna sokarak tepki gösterdi; ancak asıl öfkeyi ateşleyen, sahadan çıkarken ağlayan kaleciyle ilgilenmeyi reddetmesi oldu. Eski Manchester City ve İngiltere kalecisi Joe Hart, sergilenen bu liderlik eksikliği karşısında "hayretler içinde" kaldı.
- AFP
Tudor, acımasız kaleci kararını savunuyor
Football London'a göre Tudor, olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Değişiklik yapma kararı aldığınızda, her zaman kaybedersiniz. 15. dakikada o oyuncu değişikliğini yaptığınızda, teknik direktör her iki durumda da kaybeder. İlk durumda, onu oyuna soktuğunuz için herkes 'bunu neden yapıyorsun? Adamı mahvettin' der. Eğer yapmazsan, bir veya iki gol daha yeme riskini alıyorsun, bu yüzden düşündükten sonra bu kararı aldım ve gerekirse yine aynısını yapardım. Bu, oyuncuyu ve takımı korumaya yönelik bir hareketti."
Saha kenarındaki soğuk muamelenin nedeni
Hırvat teknik direktör, Kinsky yedek kulübesine doğru yürürken mesafeli davranma kararının, durumun daha da kızışmasını önlemek için bilinçli bir girişim olduğunu ısrarla vurguladı. Eleştirmenler, bu "soğuk" tepkinin genç oyuncunun özgüvenini daha da zedelediğini öne sürdü; ancak Tudor, ilk heyecan yatıştıktan sonra devre arasında ikilinin kapılar ardında aralarındaki gerginliği giderdiğini iddia ediyor.
"Neden ona sarılmaya gitmedim? Çünkü belki de kızgındı," diye ekledi Tudor. "Belki de antrenörler bu tür sahneleri önlemek ve durumu daha da kötüleştirmemek için bazı şeyler yaparlar. Bazen orada kalmak daha iyidir ve devre arasında birbirimize sarıldık. Devre arasında konuştuk ve başka bir şey olmadı, olay orada bitti. Orada sona erdi."
- AFP
Tudor'un moral verici çağrısıyla Spurs'un sakatlık krizi derinleşiyor
Madrid yenilgisinin yarattığı sarsıntı, Pazar günü Anfield'a yapılacak deplasman öncesinde yaşanan ciddi kadro sıkıntısıyla daha da ağırlaştı; Tottenham, Liverpool karşılaşmasında 13 as oyuncusundan yoksun kalabilir. Giderek uzayan sakatlar listesine rağmen, geçici teknik direktör, eksikleri olan kadrosuna direnmeye devam etmeleri için çağrıda bulunuyor ve şu sözlerle konuşmasını bitiriyor: "Mesajım, Liverpool'daki bu maçı nasıl görmek istediğimdir: oraya gidip oyuncu eksikliğimiz nedeniyle mağlup olmak yerine, bunu bir meydan okuma ve fırsat olarak görmek istiyorum."
Reklam