Hırvat teknik direktör, Kinsky yedek kulübesine doğru yürürken mesafeli davranma kararının, durumun daha da kızışmasını önlemek için bilinçli bir girişim olduğunu ısrarla vurguladı. Eleştirmenler, bu "soğuk" tepkinin genç oyuncunun özgüvenini daha da zedelediğini öne sürdü; ancak Tudor, ilk heyecan yatıştıktan sonra devre arasında ikilinin kapılar ardında aralarındaki gerginliği giderdiğini iddia ediyor.

"Neden ona sarılmaya gitmedim? Çünkü belki de kızgındı," diye ekledi Tudor. "Belki de antrenörler bu tür sahneleri önlemek ve durumu daha da kötüleştirmemek için bazı şeyler yaparlar. Bazen orada kalmak daha iyidir ve devre arasında birbirimize sarıldık. Devre arasında konuştuk ve başka bir şey olmadı, olay orada bitti. Orada sona erdi."