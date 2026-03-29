Goal.com
Canlı
protti 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Igor Protti: "Yeniden yürümeyi öğreniyorum. Sacchi, en fazla Serie C'de oynayabileceğimi söylemişti"

Serie A

Eski golcü, kariyerini anlatan filmini tanıtıyor, hastalığından bahsediyor ve bir anekdot anlatıyor

Igor Protti, pazartesi gününden itibaren sinemalarda gösterime girecek olan "Igor. Futbolun Romantik Kahramanı" adlı filmini tanıtıyor ve 10 ay önce teşhis edilen kolon kanseriyle verdiği mücadeleyi anlatıyor. Eski forvet, Sky'a verdiği röportajda "Tıpkı çocukluktaki gibi yeniden yürümeyi öğreniyorum" diyor.


"On aydır sinsi bir rakiple mücadele ediyorum, ne yazık ki bu süreç bana bazı komplikasyonlar yaşattı ve bu da beni biraz geriye götürdü" diyor 1967 doğumlu, kariyerinde 669 maç ve 257 gol atan, 1995-96 sezonunda Serie A'nın gol kralı olan Protti. "Kısa bir süre önce tekrar ameliyat oldum ve 20 gün yatak istirahatinden sonra yeniden yürümeye başlıyorum, iyileşmeye çalışıyorum."


Protti şöyle devam ediyor: "Birçok taraftar bana destek ve dayanışma mesajları gönderdi, mücadele etmemi ve pes etmememi istedi. Bu, futbolun bazen bizi bölüyor gibi görünse de aslında hepimizi aynı takımın bayrağı altında birleştiren büyük bir topluluk olduğunu gösteriyor."


  • SACCHI İLE İLGİLİ ANEKDOT

    "Çocukken Sacchi benim antrenörümdü ve o, özelliklerime göre en fazla Serie C'de oynayabileceğimi söylemişti; ancak her gün çalışarak Serie A'da gol kralı olmayı başardım. O anda Sacchi haklıydı: O futbolcuya bakıldığında, Serie C'den daha fazlasını başaramazdı. Bu, tutku, irade ve fedakarlık ruhuyla, sınırlarımız gibi görünen şeylerin ötesine geçebileceğimizin kanıtıdır," diye ekliyor Rimini, Livorno, Virescit, Massina, Bari, Lazio, Napoli ve Reggiana'da forma giymiş eski golcü.


    • Reklam