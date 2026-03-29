Igor Protti: "Yeniden yürümeyi öğreniyorum. Sacchi, en fazla Serie C'de oynayabileceğimi söylemişti"

Igor Protti, pazartesi gününden itibaren sinemalarda gösterime girecek olan "Igor. Futbolun Romantik Kahramanı" adlı filmini tanıtıyor ve 10 ay önce teşhis edilen kolon kanseriyle verdiği mücadeleyi anlatıyor. Eski forvet, Sky'a verdiği röportajda "Tıpkı çocukluktaki gibi yeniden yürümeyi öğreniyorum" diyor.





"On aydır sinsi bir rakiple mücadele ediyorum, ne yazık ki bu süreç bana bazı komplikasyonlar yaşattı ve bu da beni biraz geriye götürdü" diyor 1967 doğumlu, kariyerinde 669 maç ve 257 gol atan, 1995-96 sezonunda Serie A'nın gol kralı olan Protti. "Kısa bir süre önce tekrar ameliyat oldum ve 20 gün yatak istirahatinden sonra yeniden yürümeye başlıyorum, iyileşmeye çalışıyorum."





Protti şöyle devam ediyor: "Birçok taraftar bana destek ve dayanışma mesajları gönderdi, mücadele etmemi ve pes etmememi istedi. Bu, futbolun bazen bizi bölüyor gibi görünse de aslında hepimizi aynı takımın bayrağı altında birleştiren büyük bir topluluk olduğunu gösteriyor."



