Futbol dünyasında büyük bir kayıp: Igor Protti dün gece hayatını kaybetti. 58 yaşındaki eski forvet, bir süredir kolon kanseriyle mücadele ediyordu ve hastalık daha sonra omurgasına da yayılmıştı. Ölüm haberi, ailesi tarafından sosyal medya hesaplarında yayınlanan bir paylaşımla duyuruldu: "Ailesi, büyük bir üzüntüyle Igor’un bu gece aramızdan ayrıldığını bildirir. Kendisi sizlere bu veda mesajını bırakmak istedi; biz de onun vasiyeti doğrultusunda bunu paylaşıyoruz:
Çeviri:
Igor Protti vefat etti, 58 yaşındaydı
SON MESAJ
'Bu muhteşem yolculuk, her maç gibi, son düdükle sona erdi.
Bunu kelimelerle ifade etmek zor; yapabileceğim tek şey, çok sevdiğim büyük ve harika aileme teşekkür etmek.
Bana sevgi gösteren ve yanımda olan tüm insanlara, oynadığım takımların tüm taraftarlarına, bana her zaman gösterdikleri ve benim de tam anlamıyla karşılık verdiğim sevgi ve şefkat için teşekkür ederim.
Umarım bu bir 'görüşürüz' olur, bir 'veda' değil.
Bugün saat 15.00’ten itibaren son vedasını yapmak isteyenler, Cecina Mezarlığı’ndaki Via della Rimembranza adresindeki Frongillo veda salonunda bulunabilirler.”