"Barcelona'nın hiç parası yok ki!", VfB Stuttgart'a karşı oynanan DFB Kupası finalinin (3:0) ardından, son zamanlarda İngiliz süperstarın Münih'ten erken ayrılacağına ve Barça'nın ilgisine dair söylentilerin dolaştığı bir ortamda, Harry Kane'in Katalonya'ya transferinden korkup korkmadığı sorusuna, keyifli bir ruh hali içindeki Uli Hoeneß, ARD kameralarına alaycı bir gülümsemeyle cevap verdi.

Hoeneß, Kane'in uzaklardaki Barcelona'ya transferinden gerçekten korkmasına gerek yok, ancak bunun yerine Katalanlar, Alman rekor şampiyonu Bayern'in istediği Newcastle United'dan Anthony Gordon'u kaptı. Gordon, yaklaşık 80 milyon avroluk bir transfer ücreti karşılığında eski Bayern teknik direktörü Hansi Flick'in takımına katılacak - bunun bir nedeni de, uzun süredir ilgilenen Bayern'in bu kadar çok para ödemek istememesi.

Bu durumda doğal olarak şu soru akla geliyor: Barça'nın parası nereden geliyor? Herkesin bildiği kayıt sorunları ne olacak? Ve Julian Alvarez için 100 milyon avroyu nasıl ödeyecekler?