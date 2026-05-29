Andreas Koenigl

Çeviri:

"İflas akbabaları" 180 milyon avroluk dev transferler yapıyor: FC Barcelona, Anthony Gordon ve Julian Alvarez'i nasıl karşılayabilir?

FC Barcelona aslında yıllardır parasız olmasına rağmen, Anthony Gordon için 80 milyon avro ve belki de Julian Alvarez için 100 milyon avro ödeyebiliyor. Bu nasıl mümkün oluyor? İşte açıklaması.

"Barcelona'nın hiç parası yok ki!", VfB Stuttgart'a karşı oynanan DFB Kupası finalinin (3:0) ardından, son zamanlarda İngiliz süperstarın Münih'ten erken ayrılacağına ve Barça'nın ilgisine dair söylentilerin dolaştığı bir ortamda, Harry Kane'in Katalonya'ya transferinden korkup korkmadığı sorusuna, keyifli bir ruh hali içindeki Uli Hoeneß, ARD kameralarına alaycı bir gülümsemeyle cevap verdi.

Hoeneß, Kane'in uzaklardaki Barcelona'ya transferinden gerçekten korkmasına gerek yok, ancak bunun yerine Katalanlar, Alman rekor şampiyonu Bayern'in istediği Newcastle United'dan Anthony Gordon'u kaptı. Gordon, yaklaşık 80 milyon avroluk bir transfer ücreti karşılığında eski Bayern teknik direktörü Hansi Flick'in takımına katılacak - bunun bir nedeni de, uzun süredir ilgilenen Bayern'in bu kadar çok para ödemek istememesi.

Bu durumda doğal olarak şu soru akla geliyor: Barça'nın parası nereden geliyor? Herkesin bildiği kayıt sorunları ne olacak? Ve Julian Alvarez için 100 milyon avroyu nasıl ödeyecekler?

  • Barcelona’nın milyonlarca avroluk absürt bir borca sahip olduğu ve bu nedenle bir şekilde para bulabilmek için defalarca tuhaf ve sıra dışı anlaşmalar yaptığı zaten herkesin malumu. Yine de son yıllarda oyuncuların kayıt işlemlerinde sürekli sorunlar yaşandı. Bu durum yakında tarihe karışabilir.

    Çünkü Sport'unhaberine göre, FC Barcelona'nın sözde 1:1 kuralına geri dönebilmesi için sadece 12 ila 14 milyon euro eksik. İspanya'da geçerli olan bu kural, kazanılan veya tasarruf edilen her euro için bir euro harcanabileceğini veya yatırılabileceğini belirtiyor. Ancak bu mali çerçeveye uyulmazsa, kazanılan her bir avronun sadece yüzde 25'i harcanabilir. Bu durum, geçtiğimiz yıllarda Barcelona'nın Blaugrana'nın aslında istediği gibi transfer yapmasını engelledi.

  • Lewandowski gidiyor, Torres ve Casado'nun da gitmesi bekleniyor

    Sadece sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrılacak olan Robert Lewandowski'nin ayrılması bile, takıma yeniden daha fazla hareket alanı sağlayacaktır; ne de olsa Polonyalı süperstar, takımdaki en yüksek maaşlı oyuncuydu. Ayrıca Barça, şu anda Manchester United'dan kiralık olarak forma giyen Marcus Rashford'u transfer etmeme kararı alabilir; İngiliz oyuncu da takımdaki en yüksek maaşlı oyunculardan biridir.

    Boşalan maaş bütçesi sayesinde Barça, yatırımlar için belirli bir hareket alanı elde ediyor.

    Ancak, hala yüksek borçlu olan Katalanların - Camp Nou'nun yenilenmesi için yapılan harcamalar da dahil edildiğinde bu rakamın 2,6 milyar avroya ulaştığı tahmin ediliyor - Gordon veya muhtemelen Alvarez gibi transferleri, LaLiga'ya kayıt dahil olmak üzere, sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmek için gelir elde etmeleri gerektiği de bir gerçek.

    Sport'a göre, forvet Ferran Torres ve Marc Casado kulübün kasasına para akıtacak ve ayrıca İspanya'da sıkı olan maaş bütçesinde bir esneklik yaratacak. Örneğin, her ikisi de Alvarez ile bir takas anlaşmasına dahil edilebilir, zira Atletico Madrid'in geçtiğimiz Ocak ayında Casado ile ilgilendiği söyleniyor - ancak bu tür anlaşmaların ne kadar kolay gerçekleştirilebileceği elbette henüz belirsiz.

    Barça'nın transfer hamlesi: Anthony Gordon sadece başlangıç mı?

    Marc-Andre ter Stegen ile birlikte Camp Nou'da geleceği kalmayan bir başka yüksek maaşlı oyuncu daha var; onun kesin transferi ya da yeniden kiralanması, Flick'in takımının maaş bütçesini önemli ölçüde iyileştirebilir. Bir de Ansu Fati var; bir zamanlar Messi'nin varisi olarak büyük bir heyecan yaratan Fati, son zamanlarda Brighton ve Monaco arasında kiralık olarak gidip geldi. Yine de, kesin bir ayrılık durumunda o da kulübün daralan kasasına para akıtacaktır.

    Katalanların paraya boğulmadıkları ve sonunda durumun zorlu geçeceği açık, ancak deneyimlere göre İspanya'da cüzdanlar biraz daha gevşek ve 1:1 kuralına geri dönülmesi, Başkan Joan Laporta ve sportif direktör Deco'ya transfer piyasasında yepyeni fırsatlar sunacaktır. Anthony Gordon, bu konuda sadece bir başlangıç olabilir.