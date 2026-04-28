Kural değişikliği, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun ayrımcı davranışlarını gizlemeye çalışan oyunculara karşı önlem alınması gerektiği yönündeki önerisinin ardından geldi. Şubat ayında Vinicius Jr., Prestianni’nin kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu iddia etmişti. Prestianni ise bunun yerine homofobik bir hakaret kullandığını savunuyor. Arjantinli oyuncuya altı maçlık ceza verildi.

Infantino, "Bir oyuncu ağzını kapatıp bir şey söylüyorsa ve bunun ırkçı bir sonucu varsa, o zaman elbette oyundan atılmalıdır. Söylememesi gereken bir şey söylediği varsayılmalıdır, aksi takdirde ağzını kapatmasına gerek kalmazdı" dedi.