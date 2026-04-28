Goal.com
Canlı
Prestianni Benficagetty
Thomas Hindle

Çeviri:

IFAB: Ayrımcı hakaretleri gizlemek için ağızlarını kapatan oyunculara kırmızı kart gösterilebilir

Dünya Kupası

Uluslararası Futbol Federasyonları Kurulu (IFAB), Salı günü yaptığı açıklamada, rakiplerle yaşanan çatışmalarda ağzını kapatan oyunculara Dünya Kupası'ndan itibaren kırmızı kart gösterileceğini doğruladı. Bu karar, Real Madrid'den Vinicius Jr ile Benfica'dan Gianluca Prestianni arasında yaşanan ve büyük yankı uyandıran olayın ardından alındı. Prestianni, Brezilyalı oyuncuya yönelik eşcinsel karşıtı davranışları nedeniyle altı maçlık ceza almıştı.

  • FIFA harekete geçti

    Futbolda tacizi azaltmaya yönelik önemli bir adım olarak, ayrımcı sözler söylediği şüphelenilen oyuncuların ağzını kapatması durumunda kırmızı kart gösterilecek. Futbolda tacizi azaltmaya yönelik önemli bir adım olarak. Hakemler ayrıca protesto amacıyla sahayı terk eden oyuncuları oyundan atma yetkisine sahip olacak; bu karar, Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'a tartışmalı bir penaltı verilmesinin ardından Senegal'in sahayı terk etme yönünde aldığı dramatik kararın ardından alınmış gibi görünüyor.

    • Reklam
    Gianni Infantino değişim çağrısı yapıyor

    Kural değişikliği, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun ayrımcı davranışlarını gizlemeye çalışan oyunculara karşı önlem alınması gerektiği yönündeki önerisinin ardından geldi. Şubat ayında Vinicius Jr., Prestianni’nin kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu iddia etmişti. Prestianni ise bunun yerine homofobik bir hakaret kullandığını savunuyor. Arjantinli oyuncuya altı maçlık ceza verildi.

    Infantino, "Bir oyuncu ağzını kapatıp bir şey söylüyorsa ve bunun ırkçı bir sonucu varsa, o zaman elbette oyundan atılmalıdır. Söylememesi gereken bir şey söylediği varsayılmalıdır, aksi takdirde ağzını kapatmasına gerek kalmazdı" dedi.

  • Değişiklikler kısa sürede gerçekleşecek

    IFAB, kuralları derhal uygulamaya koyacağını duyurdu. Bu kuralların Dünya Kupası’nda uygulanması bekleniyor ve FIFA, bunların düzenli olarak verilen bir ceza olmaktan ziyade caydırıcı bir etki yaratmasını umuyor. Bu durum, kuralların önce alt kademelerde denenip daha sonra dünya çapında standart hale getirilmesi şeklindeki olağan uygulamadan bir sapma anlamına geliyor.

    AFCON hâlâ tartışma konusu

    Bu arada, Afrika Uluslar Kupası konusunda tartışmalar hâlâ devam ediyor. Afrika Futbol Konfederasyonu, Senegal'in sahadan çekilmesinin ardından kupayı Fas'a verdi; oysa Senegal, penaltı atışlarında galip gelmişti.