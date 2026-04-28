IFAB: Ayrımcı hakaretleri gizlemek için ağızlarını kapatan oyunculara kırmızı kart gösterilebilir
FIFA harekete geçti
Futbolda tacizi azaltmaya yönelik önemli bir adım olarak, ayrımcı sözler söylediği şüphelenilen oyuncuların ağzını kapatması durumunda kırmızı kart gösterilecek. Futbolda tacizi azaltmaya yönelik önemli bir adım olarak. Hakemler ayrıca protesto amacıyla sahayı terk eden oyuncuları oyundan atma yetkisine sahip olacak; bu karar, Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'a tartışmalı bir penaltı verilmesinin ardından Senegal'in sahayı terk etme yönünde aldığı dramatik kararın ardından alınmış gibi görünüyor.
Gianni Infantino değişim çağrısı yapıyor
Kural değişikliği, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun ayrımcı davranışlarını gizlemeye çalışan oyunculara karşı önlem alınması gerektiği yönündeki önerisinin ardından geldi. Şubat ayında Vinicius Jr., Prestianni’nin kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu iddia etmişti. Prestianni ise bunun yerine homofobik bir hakaret kullandığını savunuyor. Arjantinli oyuncuya altı maçlık ceza verildi.
Infantino, "Bir oyuncu ağzını kapatıp bir şey söylüyorsa ve bunun ırkçı bir sonucu varsa, o zaman elbette oyundan atılmalıdır. Söylememesi gereken bir şey söylediği varsayılmalıdır, aksi takdirde ağzını kapatmasına gerek kalmazdı" dedi.
Değişiklikler kısa sürede gerçekleşecek
IFAB, kuralları derhal uygulamaya koyacağını duyurdu. Bu kuralların Dünya Kupası’nda uygulanması bekleniyor ve FIFA, bunların düzenli olarak verilen bir ceza olmaktan ziyade caydırıcı bir etki yaratmasını umuyor. Bu durum, kuralların önce alt kademelerde denenip daha sonra dünya çapında standart hale getirilmesi şeklindeki olağan uygulamadan bir sapma anlamına geliyor.
AFCON hâlâ tartışma konusu
Bu arada, Afrika Uluslar Kupası konusunda tartışmalar hâlâ devam ediyor. Afrika Futbol Konfederasyonu, Senegal'in sahadan çekilmesinin ardından kupayı Fas'a verdi; oysa Senegal, penaltı atışlarında galip gelmişti.