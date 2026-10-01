İngiltere milli oyuncusu, Arsenal'ın devre arasının ardından maçın kontrolünü kaybederek üç puanı da kaçırmasının ardından hayal kırıklığını gizlemeye çalışmadı.

Sinir bozucu beraberliği değerlendiren Russo, Arsenal'ın resmi medya kanallarına şu ifadeleri kullandı: "Yani, ideal değil. Bence zaten [penaltıdan] biraz önce ikinci yarının kontrolünü biraz kaybettik. Bu yüzden mesele, maçı biraz daha iyi yönetebilmek. Ayrıca ilk yarıda ve maç genelinde gerçekten çok ama çok iyi oynadığımız bölümler olduğunu da düşünüyorum, dolayısıyla şimdi mesele bunu kullanıp ileriye bakmak."

Bu sonuç ayrıca Arsenal adına istenmeyen bir rekora da yol açtı; takım, geçen sezonun başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde iki veya daha fazla golle önde olduğu bir maçı ikinci kez kazanamadı.