AFP
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'İdeal değil' - Leah Williamson'ın elle oynama hatası Paris FC'ye beraberliği hediye ederken Alessia Russo, Arsenal'ın son bölümdeki çöküşüne hayıflandı
Tuhaf savunma hatası Arsenal'a pahalıya patladı
Kuzey Londra ekibi, savunmadaki feci bir iletişim hatası nedeniyle Avrupa sahnesinde yakaladığı iki gollü avantajı koruyamadı. Russo'nun sezonun ilk golü ve Georgia Stanway'in soğukkanlı vuruşu konuk ekibi tam anlamıyla kontrolü eline geçirmişti, ancak Clara Mateo farkı bire indirdi. Hakemin oyunun devam ettiğine hükmettiği pozisyonda Williamson kaleci Misa'dan gelen pası eliyle yakalayınca felaket yaşandı ve bu da Maeline Mendy'ye penaltı noktasından golü atma fırsatı verdi.
- AFP
Forvet, pahalıya mal olan maç yönetimine dikkat çekti
İngiltere milli oyuncusu, Arsenal'ın devre arasının ardından maçın kontrolünü kaybederek üç puanı da kaçırmasının ardından hayal kırıklığını gizlemeye çalışmadı.
Sinir bozucu beraberliği değerlendiren Russo, Arsenal'ın resmi medya kanallarına şu ifadeleri kullandı: "Yani, ideal değil. Bence zaten [penaltıdan] biraz önce ikinci yarının kontrolünü biraz kaybettik. Bu yüzden mesele, maçı biraz daha iyi yönetebilmek. Ayrıca ilk yarıda ve maç genelinde gerçekten çok ama çok iyi oynadığımız bölümler olduğunu da düşünüyorum, dolayısıyla şimdi mesele bunu kullanıp ileriye bakmak."
Bu sonuç ayrıca Arsenal adına istenmeyen bir rekora da yol açtı; takım, geçen sezonun başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde iki veya daha fazla golle önde olduğu bir maçı ikinci kez kazanamadı.
Forvet, beklenen çıkıştan rahatlama duydu
Fransa'da son düdüğün yarattığı acı hayal kırıklığına rağmen, Arsenal en azından yıldız forvetinin kişisel gol hasretine son vermesinden teselli çıkarabilirdi. Beş maçlık golsüz serinin ardından gol perdesini açmasını değerlendiren Russo, şöyle konuştu: "Her zaman gol atmayı ve pozisyon yaratmayı istiyorum. Evet, şut çıkarabilmek için o yarım metrelik alanı bulmakla ilgiliydi, bunu yaptığım için mutluyum."
Sahne arkasındaki kolektif emeğe dikkat çeken yıldız oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanırım bu, son birkaç maçta belki de çok güvenmediğimiz bir alandı ama antrenmanlarda her gün sahip olduğumuz kaliteyi görüyorum. Bunun çok uzun sürmesini beklemiyordum. Bunu görmek güzeldi ama aynı zamanda bu, hepimizin ve teknik ekibin de hakkı. Sahne arkasında gerçekten çok sıkı çalışıyoruz, kendimizi gerçekten zorluyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz."
- AFP
Yurtiçi hesaplaşma savunma direncini test ediyor
Arsenal, bu hafta sonu zorlu bir yurt içi sınav kapıdayken o tuhaf hatayı hızla geride bırakmak zorunda. Renee Slegers'ın ekibi, 4 Ekim Pazar günü Kadınlar Süper Ligi'ndeki beşinci maçında şampiyonluk yarışındaki rakibi Manchester City'ye konuk olacak. Avrupa'da yaşanan böylesine moral bozucu bir aksiliğin ardından bu dev maç, takımın karakteri ile savunma disiplinini sınayacak hayati bir test niteliği taşıyor.
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