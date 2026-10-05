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“İçtenlikle özür diliyorum” - Tottenham'ın kiralık oyuncusu Yang Min-hyeok, Asya Oyunları'nda kazanılan altın madalyanın ardından askerlik muafiyetiyle ilgili yorumlarının tepki çekmesi sonrası kamuoyuna açık özür yayımladı
Tartışma, Asya Oyunları zaferinin ardından geldi
Uluslararası arenada elde edilen başarı genellikle herkesin kutladığı bir gelişme olur, ancak Tottenham Hotspur'un genç oyuncusu Yang için yakın dönemde kazanılan altın madalya saha dışındaki gerilimlerin gölgesinde kaldı. Yaz transfer döneminde sezon sonuna kadar kiralık olarak Belçika Pro League ekibi Westerlo'ya katılan 20 yaşındaki futbolcu, Güney Kore'nin cumartesi günkü finalde ev sahibi Japonya karşısında elde ettiği zaferde kilit rol oynadı ve Swansea City'den Eom Jisung'un maçı kazandıran golünün asistini yaptı.
Güney Kore'de fiziksel engeli bulunmayan erkeklerin 28 yaşına gelmeden önce 18 ila 21 ay arasında askerlik hizmetini tamamlaması gerekiyor. Asya Oyunları'nda altın madalya ya da Olimpiyatlar'da herhangi bir madalya kazanan elit sporculara muafiyet tanınıyor ve bu sayede yalnızca birkaç haftalık temel eğitimi tamamladıktan sonra profesyonel kariyerlerini kesintisiz şekilde sürdürebiliyorlar. Bu yol, eski Spurs kaptanı Son Heung-min tarafından 2018'de ünlü şekilde kullanılmıştı.
- AFP
Yang, motivasyonla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Tartışmalar, Yang'a galibiyetin önemi ve beraberindeki fiziksel ödüller sorulduğunda başladı. Kanat oyuncusunun şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: "Bize bir karşılık veriliyordu ve bu karşılık askerlik muafiyetiydi, bu yüzden sanki aklımızda sadece o varmış gibi oynadık. Dürüst olmak gerekirse bunun bir kupa mı yoksa madalya mı olduğu önemli değildi." Bu sözler, birçok kişi tarafından Taeguk Warriors'ı temsil etmenin onurunu küçümseme olarak yorumlandı. Eleştiriler şiddetlenince Tottenham'dan kiralık olarak forma giyen oyuncu, sözlerinin ciddiyetini fark etti ve vatandaşlarına kapsamlı ve içten bir özür yayımlamak için sosyal medyaya başvurdu.
Yang, uzun açıklamasında sözlerinin kamuoyu tarafından nasıl algılandığı konusunda pişmanlığını dile getirdi. Oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Merhaba, ben Yang Min-hyeok. Asya Oyunları'yla ilgili açıklamalarım nedeniyle bu kadar çok kişide hayal kırıklığı ve rahatsızlık yarattığım için içtenlikle özür diliyorum. Güney Kore'yi temsilen Asya Oyunları'na katılmak benim için büyük anlam taşıyordu ve bir sporcu olarak şampiyonluğu ve altın madalyayı kazanma hedefiyle doğal olarak elimden gelen her şeyi yaptım. Ancak askerlikten muaf tutulmanın, büyük başarılar elde etme arzusunun yanı sıra beni ileriye taşıyan çeşitli motivasyonlardan yalnızca biri olduğunu doğru şekilde aktaramadım."
Askerlik hizmeti topluluğuna hitap ediyoruz
Saha içindeki yansımalarının ötesinde, Yang'ın sözleri bazıları tarafından şu anda zorunlu askerlik görevini yerine getiren binlerce genç Güney Koreli erkeğe karşı duyarsız olarak görüldü. Kanat oyuncusu, özründe bu noktaya hızla değindi; böylesine prestijli bir başarıya ulaşmak için gereken emeği ve aktif görevde bulunanlara duyduğu saygıyı kabul etti.
Yang açıklamasını şöyle sürdürdü: "Asıl niyetim ne olursa olsun, sözlerimin rahatsızlığa yol açması ve milli takım sporcusu olarak altın madalyanın önemini hafife alıyormuşum gibi bir izlenim yaratması açıkça benim hatam. Altın madalyanın kendiliğinden garanti edilen bir şey olmadığını biliyorum; bu, ancak birçok insanın sıkı çalışması ve desteğiyle mümkün olan bir başarıydı. Ayrıca, şu anda askerlik yükümlülüklerini yerine getirenlerin ya da gelecekte bunu yapacak olanların çabalarını küçümsemek veya alaya almak gibi bir niyetim hiçbir zaman olmadı. Düşüncesiz sözlerim nedeniyle incinen ya da hayal kırıklığına uğrayan herkesten içtenlikle özür diliyorum. Bundan sonra yalnızca sözlerimle değil, sahada daha iyi bir tutum ve daha büyük bir sorumluluk duygusu sergileyerek de bunu telafi etmeye çalışacağım. İçten özürlerimi sunuyorum."
- AFP
Güney Kore, Asya Oyunları'ndaki dikkat çekici altın madalya serisini uzattı
Güney Kore, Asya Oyunları erkekler futbol turnuvasında baskın bir hanedanlık kurdu ve son dört organizasyonun her birinde altın madalya kazandı. Tarihi serileri, 2014'te Kuzey Kore'ye karşı uzatmalarda alınan dramatik 1-0'lık galibiyetle başladı; bu zaferi 121. dakikada attığı golle stoper Rim Chang-woo perçinledi.
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