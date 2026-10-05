Tartışmalar, Yang'a galibiyetin önemi ve beraberindeki fiziksel ödüller sorulduğunda başladı. Kanat oyuncusunun şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: "Bize bir karşılık veriliyordu ve bu karşılık askerlik muafiyetiydi, bu yüzden sanki aklımızda sadece o varmış gibi oynadık. Dürüst olmak gerekirse bunun bir kupa mı yoksa madalya mı olduğu önemli değildi." Bu sözler, birçok kişi tarafından Taeguk Warriors'ı temsil etmenin onurunu küçümseme olarak yorumlandı. Eleştiriler şiddetlenince Tottenham'dan kiralık olarak forma giyen oyuncu, sözlerinin ciddiyetini fark etti ve vatandaşlarına kapsamlı ve içten bir özür yayımlamak için sosyal medyaya başvurdu.

Yang, uzun açıklamasında sözlerinin kamuoyu tarafından nasıl algılandığı konusunda pişmanlığını dile getirdi. Oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Merhaba, ben Yang Min-hyeok. Asya Oyunları'yla ilgili açıklamalarım nedeniyle bu kadar çok kişide hayal kırıklığı ve rahatsızlık yarattığım için içtenlikle özür diliyorum. Güney Kore'yi temsilen Asya Oyunları'na katılmak benim için büyük anlam taşıyordu ve bir sporcu olarak şampiyonluğu ve altın madalyayı kazanma hedefiyle doğal olarak elimden gelen her şeyi yaptım. Ancak askerlikten muaf tutulmanın, büyük başarılar elde etme arzusunun yanı sıra beni ileriye taşıyan çeşitli motivasyonlardan yalnızca biri olduğunu doğru şekilde aktaramadım."