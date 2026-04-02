ICONS: Genç Kylian Mbappé, Fransa'nın 2018 Dünya Kupası zaferi sırasında Pele'yi iki kez taklit etti

""Futbolda sadece geçici bir isim olmak istemiyorum." 2018 Dünya Kupası finalinin hemen ardından Kylian Mbappe'nin söylediği bu derin sözler, onun genç yaşına yakışmayacak kadar olgundu, ancak endişelenmesine gerek yoktu. 19 yaşında, futbolun en büyük sahnesinde Fransa'yı zafere taşımıştı - tüm zamanların en büyüklerinden birini iki kez taklit ederek - ve o günden beri spot ışıklarının altında kaldı.

Mbappe, Didier Deschamps'ın Fransa kadrosunun heyecan verici yeni yüzü olarak Rusya'ya geldiğinde tam olarak bilinmeyen bir isim değildi. Monaco'daki çıkışının ardından süperstar olmaya aday gösterilen genç oyuncu, bir yıl önce memleketinin takımı Paris Saint-Germain'e ilk olarak kiralık olarak katılmıştı. Ardından 180 milyon avro (166 milyon sterlin) gibi muazzam bir bedelle kalıcı transferi gerçekleşmişti; bu da 19 yaşında tüm zamanların en pahalı ikinci futbolcusu olmak üzere olduğu anlamına geliyordu. Ligue 1'de biraz gözden uzak kalmış olsa da, Fransız başkentindeki ilk sezonunda 38 gol katkısı sağlayarak bu yatırımı hemen geri ödemeye başladı.

Bununla birlikte, Mbappe'nin genç bir oyuncu olarak turnuvayı kasıp kavurması, 1958'de İsveç'te Pele'den bu yana görülmemiş bir şeydi; zira o, tüm zamanların en büyük oyuncusunun başarılarını defalarca taklit etti. Dünya Kupası'nın futbolun sunduğu en çekici etkinlik olmaya devam etmesinin nedeni, birisinin en büyük sahnede gerçek zamanlı olarak adını duyurmasına tanık olma fırsatının dört yılda bir ve geçici olmasıdır. 2018'de bu kişi Mbappe'ydi.

Bu, en üst düzeyde oynanacağı garantili bir kariyerin prologuydu. Mbappe artık herkesin kulüp ve milli takımda olmasını beklediği süperstar haline geldi; kesinlikle bu sporu "sadece geçip giden" biri değil.



