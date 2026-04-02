ICONS: Genç Kylian Mbappé, Fransa'nın 2018 Dünya Kupası zaferi sırasında Pele'yi iki kez taklit etti

Kylian Mbappé, 2018 Dünya Kupası’nı dünyaya kendini tanıtma fırsatına dönüştürdüğünde henüz 19 yaşındaydı. Fransız rekorlarını kırdı, en son Pele döneminde görülen başarıları tekrarladı ve tüm bunları yaparken Les Bleus’u tarihi bir dönemin başlangıcı gibi hissettiren bir şampiyonluğa taşıdı. GOAL'un podcast ve özel dizi serisi Icons'un son bölümünde, son 10 Dünya Kupası'nı tanımlayan anlar, karakterler ve tartışmalar üzerinden yeniden ele alıyor ve her turnuvanın ruhunu canlı bir şekilde geri getiriyoruz. Bu bölümde, Mbappe'nin Rusya'da Fransa adına nasıl sahneye çıktığını geriye dönük olarak inceliyoruz...

""Futbolda sadece geçici bir isim olmak istemiyorum." 2018 Dünya Kupası finalinin hemen ardından Kylian Mbappe'nin söylediği bu derin sözler, onun genç yaşına yakışmayacak kadar olgundu, ancak endişelenmesine gerek yoktu. 19 yaşında, futbolun en büyük sahnesinde Fransa'yı zafere taşımıştı - tüm zamanların en büyüklerinden birini iki kez taklit ederek - ve o günden beri spot ışıklarının altında kaldı.

Mbappe, Didier Deschamps'ın Fransa kadrosunun heyecan verici yeni yüzü olarak Rusya'ya geldiğinde tam olarak bilinmeyen bir isim değildi. Monaco'daki çıkışının ardından süperstar olmaya aday gösterilen genç oyuncu, bir yıl önce memleketinin takımı Paris Saint-Germain'e ilk olarak kiralık olarak katılmıştı. Ardından 180 milyon avro (166 milyon sterlin) gibi muazzam bir bedelle kalıcı transferi gerçekleşmişti; bu da 19 yaşında tüm zamanların en pahalı ikinci futbolcusu olmak üzere olduğu anlamına geliyordu. Ligue 1'de biraz gözden uzak kalmış olsa da, Fransız başkentindeki ilk sezonunda 38 gol katkısı sağlayarak bu yatırımı hemen geri ödemeye başladı.

Bununla birlikte, Mbappe'nin genç bir oyuncu olarak turnuvayı kasıp kavurması, 1958'de İsveç'te Pele'den bu yana görülmemiş bir şeydi; zira o, tüm zamanların en büyük oyuncusunun başarılarını defalarca taklit etti. Dünya Kupası'nın futbolun sunduğu en çekici etkinlik olmaya devam etmesinin nedeni, birisinin en büyük sahnede gerçek zamanlı olarak adını duyurmasına tanık olma fırsatının dört yılda bir ve geçici olmasıdır. 2018'de bu kişi Mbappe'ydi.

Bu, en üst düzeyde oynanacağı garantili bir kariyerin prologuydu. Mbappe artık herkesin kulüp ve milli takımda olmasını beklediği süperstar haline geldi; kesinlikle bu sporu "sadece geçip giden" biri değil.


    Her şey bir boş kaleye atışla başladı

    Fransa, Paul Pogba, N’Golo Kanté ve Raphaël Varane gibi yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmasına rağmen Rusya’da aslında pek de iyi bir başlangıç yapamadı; açılış maçında Avustralya’yı yenmek için bir penaltı ve şans eseri bir kendi kalesine golüne ihtiyaç duyduktan sonra, bir başka inatçı rakip olan Peru karşısında da zor anlar yaşadı.

    Ancak Mbappe, Les Bleus'u son 16'ya taşıyan golü attı. İnternetin yardımı olmadan onun ilk Dünya Kupası golünü hatırlamanız zor olabilir, çünkü bu gol muhtemelen bugüne kadarki kariyerinin en basit golüydü; Olivier Giroud'un vuruşunun defleksiyonla Peru kalecisinin üzerinden geçmesinden sonra, genç oyuncu tam anlamıyla bir metre mesafeden topu çizgiye itti. O anda, ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki en genç golcüsü oldu.

    Çok sayıda oyuncu değişikliği yapılan Fransa, C Grubu'ndaki son maçında Danimarka ile golsüz berabere kalarak aldatıcı derecede vasat başlangıcını sürdürdü, ancak Mbappé'nin golü sayesinde grup birincisi olarak eleme turlarına güvenli bir şekilde yükseldi.

    • Reklam
    Bir efsaneyi gölgede bırakıp, bir diğerini örnek almak

    30 Haziran 2018. İşte o gün dünya Mbappé’yi fark etmeye başladı. Eğer insanlar grup aşamasında Mbappé’nin başarılarını henüz fark etmemişlerse, son 16 turunda kesinlikle fark ettiler.

    Arjantin'in D Grubu'nda hayal kırıklığı yaratan ikinci sırada bitirmesi, ilk eleme turunda Kazan'da Fransa ile heyecan verici bir karşılaşmaya sahne oldu ve bu maç, Kylian Mbappe ile Lionel Messi'nin karşı karşıya geldiği, Dünya Kupası tarihine geçecek bir klasik oldu. O zamanlar dünyanın en iyisinin bayrağının devri olarak erken bir şekilde tanımlanan bu maç, Mbappe'nin bugüne kadarki kariyerinin belirleyici maçı olacaktı, çünkü o, süperstarların yeni bir çağını başlatmak için inanılmaz atletizmini ve yıkıcı bitirme yeteneğini sergiledi.

    Maçı 11. dakikada açan Mbappe, tam da Messi'nin topu kaptırmasının ardından kendi yarı sahasının derinliklerinde topu ele geçirdi. Bunu, genç oyuncunun neler yapabileceğini gösteren nefes kesici bir gösteri izledi; neredeyse tüm Arjantin takımını geride bırakarak, rakip oyuncuların arasından sıyrılıp ceza sahasına daldı ve sadece ona yetişmeye çalışan talihsiz Marcos Rojo tarafından düşürüldü.

    Antoine Griezmann penaltıyı gole çevirdi, ancak tamamen öngörülemez bir mücadele, Messi'nin vuruşunun sekmesi sonucu Albiceleste'ye kısa süreli bir üstünlük sağladıktan sonra Angel Di Maria ve Benjamin Pavard'ın birbirine benzer muhteşem goller atmasıyla 60. dakikada tekrar eşitlendi. Ancak dört dakika içinde Mbappe, maçı ele geçirdi ve Arjantin'in elinden aldı.

    64. dakikada, seken topu kontrol etti ve kalabalık ceza sahasında bir şekilde boşluk yaratarak, kaleci Franco Armani'nin yumuşak ellerinin altından geçen şiddetli bir sol ayak vuruşuyla ülkesine 3-2'lik üstünlük sağladı. Taraftarları hala kutlama yaparken, arka alandan öne doğru akıcı bir takım hareketi, Giroud'un hızla gelen 19 yaşındaki oyuncunun önüne ustaca bir pas atmasıyla sonuçlandı ve Mbappe, ilk vuruşunda topu köşeye göndererek saha kenarında coşku patlaması yaşattı.

    Sergio Aguero'nun son dakikalarda attığı teselli golüne rağmen, Mbappe bu golle Messi gibi efsanevi bir oyuncuyu geride bıraktı ve 1958'de İsveç'te 17 yaşındaki Pele'den bu yana Dünya Kupası eleme maçında iki gol atan ilk genç oyuncu olarak bir başka efsaneyi taklit etti. 60 uzun yılın ardından, rekor nihayet egale edildi.

    "Pele bambaşka bir sınıfta"

    Bu başarı, rahmetli efsane forvetin takdirini kazandı; Pele Twitter’da şöyle yazdı: “Tebrikler, @KMbappe. Bu kadar genç yaşta Dünya Kupası’nda iki gol atmakla efsaneler kulübüne katıldın! Diğer maçlarında bol şans. Brezilya maçı hariç!”

    Ancak, bu en seçkin kulübe Brezilya'nın efsanesiyle birlikte girmesine rağmen, Mbappe, ülkesini Dünya Kupası çeyrek finallerine taşımasının ardından, genç yaşına yakışır bir alçakgönüllülük sergiledi.

    "Pele'den sonra ikinci olmak gurur verici ama durumu doğru bir bağlama oturtalım - Pele başka bir kategoride," dedi. “Ama bu isimlerin arasında olmak ve eleme maçlarında gol atmak güzel. Ben daha gencim, Fransa’nın Dünya Kupası’nı kazandığı yıl (1998) doğdum. O bizim tek şampiyonluğumuzdu ama bu, yeteneklerimizi gösterme fırsatımız. Parlamak için bundan daha iyi bir yer kesinlikle yok. Tüm en iyi oyuncular burada, burası en büyük sahne.”

    “[1998] O iyi bir yıldı – Dünya Kupası’nı kazandık ve Kylian doğdu,” diye ekledi Deschamps, hepimizin Mbappé’nin büyüklüğe giden yolda dev bir adım attığına tanık olduğumuzu kabul ederek. “Böylesine önemli bir maçta tüm yeteneğini sergiledi. İki gol atıp penaltı kazandırmasının yanı sıra, gerektiğinde iyi savunma da yaptı.

    “O harika bir genç. Futbolu çok seviyor, kulüpler ve oyuncular hakkında her şeyi biliyor. Onun Fransız olması ve bu kadar iyi ilerlemesi beni çok mutlu ediyor.”

    Takım arkadaşları da bunun genç oyuncunun kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu kabul etti. Griezmann basına, “İşte görmemiz gereken Kylian buydu,” dedi. “Penaltı kazandırıp ardından iki gol atarak fark yarattı. Bize çok fayda sağladığı ortada. Zor anlarımızda o oradaydı.

    “Umarım artık tüm dünya takım olarak sahip olduğumuz potansiyeli görecektir. Ama Kylian herkesin gözünde kendini kanıtladı.”

    Perde arkasında beklemek

    Mbappé'nin çeyrek ve yarı finallerde aynı etkiyi gösteremeyeceği, ancak daha sonra en büyük sahnede yeniden kahraman olarak ortaya çıkacağı neredeyse kehanet gibiydi; zira muhafazakar taktikleri nedeniyle sık sık eleştirilen Fransa, Moskova'daki final maçına kadar zorlu bir mücadele vererek ilerlemişti.

    Çeyrek finalde Uruguay'ı geçmelerinde ilham kaynağı olan Griezmann, Varane'ye bir serbest vuruş asistinde bulundu ve kaleci Fernando Muslera, Les Bleus'un acımasız verimliliğini gösteren 2-0'lık rutin galibiyeti tamamlamak için uzun mesafeli şutunu bir şekilde kurtaramadı. Mbappe, skoru açmak için muhteşem bir fırsat yakaladı, ancak kafasını çok kötü zamanladı.

    Belçika ile oynanan yarı finalde, Eden Hazard ve Kevin De Bruyne liderliğindeki komşularının altın nesline karşı uzun süre savunma yapmak zorunda kalan Fransa'nın çıkış noktası Mbappe oldu. Gol atamasa da genç oyuncu, hızlı ayakları ve pozisyon zekasıyla kontratakta her zaman bir tehdit oluşturdu ve Belçika savunmasının rahatlamasına asla izin vermedi.

    Maçın en önemli anı, Giroud'u kaleye gönderen muhteşem bir çift dokunuşlu vuruştu, ancak forvetin şutu çaresiz bir blokla engellendi. Ancak sonuçta, Samuel Umtiti'nin kafa vuruşu, Deschamps'ın adamlarının Hırvatistan'ın beklediği finale yükselmesine yetti.

    Dünyanın en büyük sahnesinde başarıya imza atmak

    Son 16 turunda Arjantin karşısında sergilediği muhteşem bireysel performanstan bu yana nispeten sessiz kalan Mbappé’nin, dünya futbolunun en büyük sahnesinde kendini gösterip beklentileri karşılayabilecek miydi? Cevap mı? Kesinlikle evet.

    Ancak 45 dakika boyunca durum böyle görünmüyordu; genç oyuncu, belki de bu büyük maçın heyecanı karşısında ezilmiş gibi, kaotik geçen finalin ilk yarısında kenarda kaldı. Fransa, açılış maçında Avustralya'ya karşı kazandığı zaferi tekrarlayarak, yine bir kendi kalesine gol ve bir penaltı sayesinde devreye 2-1 önde girdi.

    Ancak ikinci yarıda Mbappe canlandı ve Hırvatistan'ı kontrataklarda dehşete düşürdü; soğukkanlı bir Fransız takımı, her zaman sürprizler yaratan rakibine karşı yakalanamaz bir üstünlük sağladı. Sağ kanattan yaptığı çalımlarla ilerleyişi sonunda top Pogba'ya düştü ve Pogba ikinci denemesinde sol ayağıyla güzel bir vuruşla skoru 3-1'e getirdi.

    Sadece altı dakika sonra, Mbappe'nin muhteşem turnuvasının en önemli anı geldi. PSG yıldızı, sağ kanattan içeri doğru kayarak orta alanda Lucas Hernandez'den pas aldı, ardından nişan aldı ve 25 metreden alt köşeye isabetli bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Maç bitti.

    Peter Drury, yorumunda "Dünya ayaklarının altında: Kylian Mbappe" diye coşkuyla konuştu. "Bu çocuğun önündeki hayatı bir düşünün."

    Sağ ayağıyla attığı bu şutla Mbappe, aynı turnuvada ikinci kez efsane Pele'ye yetişti ve Dünya Kupası finalinde gol atan ikinci genç oyuncu oldu. Fransa, yeni kahramanlarının doğduğu yıl olan 1998'den bu yana ilk kez kupayı kaldırdı.

    "Hoş geldin"

    Bir kez daha, bu efsane isim, genç Dünya Kupası golcüleri arasında yer alan son derece seçkin bir gruba katılmaktan büyük mutluluk duydu. "#WorldCupFinal'de gol atan ikinci genç oyuncu!" diye tweet attı Pele. "Kulübe hoş geldin, @KMbappe - arkadaşımın olması harika!" O zamanlar 77 yaşında olan Pele, bunu şöyle ekledi: "Kylian bu şekilde rekorlarımı egale etmeye devam ederse, belki de kramponlarımı tekrar tozlarından arındırmam gerekebilir..."

    Genç forvetin, bu eşsiz rekoru paylaştığı adamın hayranlığını kazandığı açıktı. Pele, o yılın Aralık ayında şöyle demişti: "Geçen yıl Mbappe'yi harika bir oyuncu olduğunu söyleyerek övmüştüm. O 19 yaşında Dünya Kupası'nı kazandı, ben kazandığımda sadece 17 yaşındaydım. Ona benimle eşit olabileceğini söyledim, bence yeni Pele olabilir. Birçok kişi bunu şaka olarak söylediğimi düşünüyor, ama hayır, bu şaka değil!"

    Nitekim, turnuva sırasında ve etrafındaki tüm heyecan içinde Mbappe, tüm zamanların en iyilerinden biri olmak için neyin gerekli olduğunu anlamış görünüyordu.

    "En büyük yıldızların ve en iyi oyuncuların en alçakgönüllü olanlar, insanlara en çok saygı duyanlar olduğunu öğrendim," dedi 2018'in sonlarında Time dergisine verdiği nadir bir kapak röportajında. "Üç kriter var: saygı, alçakgönüllülük ve berraklık. Annem bana her zaman, büyük bir futbolcu olmak için her şeyden önce büyük bir insan olman gerektiğini söylerdi."

    "Sadece geçiyorum" değil

    Moskova’daki finalin hemen ardından, Luzhniki Stadyumu’nun çimlerine konfeti henüz yerleşmemişken Mbappé’nin sözleri, bu alçakgönüllülüğü ve berrak zihnini, ayrıca bu kadar genç yaşta sahip olduğu üst düzey zihniyeti yansıtıyordu.

    “Çok mutluyum. Dünya Kupası öncesinde hedeflerimden bahsetmiştim. Yol uzun oldu ama buna değdi. Fransızları mutlu ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Onların tüm sorunlarını unutmalarını sağlamak bizim görevimizdi. Biz bunun için oynuyoruz.

    “Futbolda sadece geçip giden biri olmak istemiyorum. Dünya şampiyonu olmak bir mesaj veriyor. Daha da iyisini yapmak istiyorum, ama Dünya Kupası'nı kazanmak zaten iyi bir başlangıç.”

    2018 Dünya Kupası’na ve o zamandan bu yana geçen sekiz yıla bakıldığında, Mbappé’nin endişelenmesine hiç gerek yoktu. Bu turnuva, onun küresel süperstarlığa atlama tahtası oldu; Rusya’da spot ışıklarının yoğun parıltısı altında ışıldayan Mbappé, tartışmasız tüm zamanların en iyi oyuncusuyla iki kez aynı seviyede oynadı.

    Dünyanın en iyi oyuncularından biri, hatta belki de en iyisi olma potansiyelini gerçekleştiren Mbappé, 26 yaşında şimdiden bir Dünya Kupası ikonu haline geldi.