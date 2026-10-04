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Alvino Hanafi
Çeviri:

“İçinde oynamak gerçekten çok eğlenceliydi!”: Bukayo Saka, İngiltere'nin Rijeka'da Hırvatistan'ı ezip geçmesinin ardından konuştu

İngiltere
B. Saka
Hırvatistan
Hırvatistan - İngiltere
UEFA Nations League A

İngiltere kanat oyuncusu Bukayo Saka, Hırvatistan karşısında UEFA Uluslar Ligi'nde alınan müthiş 7-0'lık galibiyette iki gol atmasının ardından mutluluğunu dile getirdi. Arsenal'ın hücum oyuncusu, bu tarihi deplasman zaferinde takımının yüksek tempolu yaklaşımını ve bitiriciliğini övdü.

  • Saka'dan, İngiltere'nin üstün galibiyetinde iki gol

    Bukayo Saka, İngiltere'nin Rijeka'da Hırvatistan'ı UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda 7-0 gibi farklı bir skorla yenmesinde başrol oynadı. Arsenal kanat oyuncusu, ilk yarı bitmeden İngiltere'nin dördüncü golünü yakın mesafeden ağlara gönderdi, ardından ikinci yarıda savunmadaki bir hatayı değerlendirerek kendisinin ikinci golünü attı.

    Bu galibiyetle İngiltere, C Grubu'nda puanını altıya yükseltti ve lider İspanya'nın arkasında ikinci sırada yer aldı.

    Saka, takımın ilk düdükten itibaren acımasız zihniyetini öne çıkardı.

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    Kanat oyuncusu, yüksek morali ve bitiriciliği övdü

    Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Saka, karşılaşmayı son derece keyifli olarak nitelendirdi ve İngiltere'nin temposunun ev sahibi ekip için bunaltıcı olduğunu belirtti. Yüksek presi bitiricilikle birleştirmenin nihai farkı yarattığını vurguladı.

    Saka'nın sağ kanattaki hareketliliği, Hırvatistan savunmasını sürekli olarak dağıttı.

    "Harika bir geceydi," Saka, ITV Sport'a konuştu. "Başlangıçtan itibaren sahaya çıktık, yüksek enerji ve istekle oynadık. Özeldi ve içinde oynaması gerçekten çok keyifliydi. Enerjiyle oynadık ve bugün gerçekten çok bitiriciydik, bu da fark yarattı."

  • Yıldız hücumcu, uluslararası araya güçlü bir kapanış talep ediyor

    Saka, performansın Thomas Tuchel'in milli takım düzenine kazandırdığı tüm temel değerleri yansıttığını vurguladı. Takım arkadaşlarını, yaklaşan maçta da aynı standartları korumaya çağırdı.

    Kanat oyuncusu, İngiltere'nin yoğunluğunu düşürmemesi gerektiğinin altını çizdi.

    Saka, "Bence sahip olduğumuz açlığı, tutkuyu ve kaliteyi gösterdik" diye ekledi. "Bu geceki performansta, İngiltere takımı olarak aradığımız her şeyin bir karışımı vardı. Salı gecesini güçlü bitirmek istiyoruz."

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    Tuchel yönetiminde İngiltere ivme kazanıyor

    Saka ve İngiltere şimdi, C Grubu'nda üç puan daha almayı hedefledikleri salı günkü maça odaklanıyor. Bu galibiyet, İngiltere'nin turnuvanın önceki maçlarındaki zaferlerinin ardından hücum gücünü bir kez daha ortaya koydu.

    Hırvatistan, üç puanla grup sıralamasının son sırasında kalmaya devam ediyor.

    İngiltere, bir sonraki maçında bir kez daha etkileyici bir performans sergilemeyi hedefliyor.

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