Saka ve İngiltere şimdi, C Grubu'nda üç puan daha almayı hedefledikleri salı günkü maça odaklanıyor. Bu galibiyet, İngiltere'nin turnuvanın önceki maçlarındaki zaferlerinin ardından hücum gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Hırvatistan, üç puanla grup sıralamasının son sırasında kalmaya devam ediyor.

İngiltere, bir sonraki maçında bir kez daha etkileyici bir performans sergilemeyi hedefliyor.