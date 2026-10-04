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“İçinde oynamak gerçekten çok eğlenceliydi!”: Bukayo Saka, İngiltere'nin Rijeka'da Hırvatistan'ı ezip geçmesinin ardından konuştu
Saka'dan, İngiltere'nin üstün galibiyetinde iki gol
Bukayo Saka, İngiltere'nin Rijeka'da Hırvatistan'ı UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda 7-0 gibi farklı bir skorla yenmesinde başrol oynadı. Arsenal kanat oyuncusu, ilk yarı bitmeden İngiltere'nin dördüncü golünü yakın mesafeden ağlara gönderdi, ardından ikinci yarıda savunmadaki bir hatayı değerlendirerek kendisinin ikinci golünü attı.
Bu galibiyetle İngiltere, C Grubu'nda puanını altıya yükseltti ve lider İspanya'nın arkasında ikinci sırada yer aldı.
Saka, takımın ilk düdükten itibaren acımasız zihniyetini öne çıkardı.
- Mark Pain
Kanat oyuncusu, yüksek morali ve bitiriciliği övdü
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Saka, karşılaşmayı son derece keyifli olarak nitelendirdi ve İngiltere'nin temposunun ev sahibi ekip için bunaltıcı olduğunu belirtti. Yüksek presi bitiricilikle birleştirmenin nihai farkı yarattığını vurguladı.
Saka'nın sağ kanattaki hareketliliği, Hırvatistan savunmasını sürekli olarak dağıttı.
"Harika bir geceydi," Saka, ITV Sport'a konuştu. "Başlangıçtan itibaren sahaya çıktık, yüksek enerji ve istekle oynadık. Özeldi ve içinde oynaması gerçekten çok keyifliydi. Enerjiyle oynadık ve bugün gerçekten çok bitiriciydik, bu da fark yarattı."
Yıldız hücumcu, uluslararası araya güçlü bir kapanış talep ediyor
Saka, performansın Thomas Tuchel'in milli takım düzenine kazandırdığı tüm temel değerleri yansıttığını vurguladı. Takım arkadaşlarını, yaklaşan maçta da aynı standartları korumaya çağırdı.
Kanat oyuncusu, İngiltere'nin yoğunluğunu düşürmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Saka, "Bence sahip olduğumuz açlığı, tutkuyu ve kaliteyi gösterdik" diye ekledi. "Bu geceki performansta, İngiltere takımı olarak aradığımız her şeyin bir karışımı vardı. Salı gecesini güçlü bitirmek istiyoruz."
- HANZA MEDIA
Tuchel yönetiminde İngiltere ivme kazanıyor
Saka ve İngiltere şimdi, C Grubu'nda üç puan daha almayı hedefledikleri salı günkü maça odaklanıyor. Bu galibiyet, İngiltere'nin turnuvanın önceki maçlarındaki zaferlerinin ardından hücum gücünü bir kez daha ortaya koydu.
Hırvatistan, üç puanla grup sıralamasının son sırasında kalmaya devam ediyor.
İngiltere, bir sonraki maçında bir kez daha etkileyici bir performans sergilemeyi hedefliyor.
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