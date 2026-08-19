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İçerik mi tarz mı: Jose Mourinho, Real Madrid'de sadece kazanmak zorunda mı? Real Madrid efsanesi Steve McManaman, 'Special One'ın Santiago Bernabeu'daki görevini açıklıyor
Madrid'in 2026'daki "Galacticos"u büyük kupaları kaçırdı
Başkan Florentino Perez'in efsanevi “Galacticos” transfer politikası 2026'da bir dönem olduğu kadar baskın olmayabilir, ancak İspanya'nın başkentinde yıldızlarla dolu bir kadro kuruldu ve inançla para açısından yapılan büyük yatırımların karşılığında her yıl kupa talep ediliyor.
Fransız forvet Kylian Mbappe 2024'te takıma katıldı ve Madrid'de ulaşılması güç Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or ödüllerinin peşine düşmesi bekleniyordu, ancak attığı 86 gol ve kazandığı iki Altın Ayakkabı'ya rağmen henüz somut bir ödül elde edemedi.
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Mourinho, Mbappe, Vini Jr ve Bellingham ile çalışıyor
Vinicius Junior, kısa süreliğine transfer söylentilerine yol açtıktan sonra yeni bir sözleşme imzaladı; Jude Bellingham ise 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla yeniden en iyi performansına döndü ve heyecan verici Fildişi Sahilli genç Yan Diomande, 140 milyon € (120 milyon £/162 milyon $) bonservisle transfer edildi.
Takım olarak onlara, yurt içindeki hakimiyeti El Clasico rakibi Barcelona'nın elinden alma görevi verildi. Mourinho da bu hedefe yardımcı olması için göreve getirildi; gizemli Portekizli, Real Madrid'deki önceki dönemi sona erdikten 13 yıl sonra Bernabeu'ya geri döndü.
Mourinho’nun görev tanımı: Special One’ın çirkin kazanmasına izin verilecek mi?
Eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörünün, son dönemde yurt içinde ve Avrupa'da en büyük kupaları kazanmakta yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında, göze hoş gelen bir futbol ortaya koyma konusunda daha az baskı altında olup olmadığı sorulduğunda, bu cumartesi Real Madrid'in Espanyol deplasmanıyla Mourinho'nun teknik direktör olarak La Liga'ya dönüşündeki ilk maçını ESPN'de yayınlayacak olan Disney+ aracılığıyla GOAL'e konuşan McManaman şunları söyledi: “Bence Real Madrid'den bahsettiğinizde küçük bir fark var.
“[Fabio] Capello uzun yıllar önce ligi kazandı ama 1-0 kazandığı için neredeyse her maçta yuhalandı, bu yüzden işin özüne dair bir tarafın kesinlikle olduğunu düşünüyorum.
“Yenilmesi daha zor bir takım olmak zorundalar, koşmak zorundalar, çok çalışmak zorundalar ama sen de ben de biliyoruz ki bu zaten işin temel parçası olmalı, ekmek tekne olmalı; bütün gücünle koşarsın, koşarsın, koşarsın ve kötü bir maç geçiriyorsan ki hepimizin olur, yine koşarsın, koşarsın, koşarsın ve başkalarına yardım edersin.
“Bence belli bir ölçüde stil de olmak zorunda ama Madrid ya da Barca için bunun sorun olacağını düşünmüyorum, stil kendiliğinden gelir, sahip oldukları oyuncularda o stil var, bu onların DNA'sının bir parçası, sahada doğal olarak ortaya çıkacaktır çünkü yaptıkları şey bu.
“Madrid'in bu yıl çok gol atmasını bekliyorum, genelde de atarlar, Jose'nin önceki döneminde de çok gol attılar ama onun takımı Pep [Guardiola] ve o takıma karşı mücadele etti; bir lig kazandılar, bir Copa del Rey kazandılar, Barcelona'ya karşı bir Süper Kupa kazandılar ama bu üç yıl içinde oldu. Bence bu yıl bundan daha fazlası gerekecek.
“Yine büyük yatırım yaptılar. Geçen yıl savunmaya yaptıkları yatırımın ardından bu yıl da devam ettiler, birkaç iyi yeni transfer yaptılar. Geçen yılki üç ismin üzerine üç savunmacı daha alındı, [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen vb.
“Bir üç oyuncu daha getirdi, bu yüzden zayıflığın nerede olduğunu düşündüğünü görebiliyordunuz ve bilirsiniz, her şeyden önce savunmada güçlü olmak istiyor ve sonra o ön dörtlü, onların rahat rahat gol atacağını biliyorsunuz, La Liga'da bununla ilgili hiçbir sorun yok.”
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La Liga 2026-27: Real Madrid, şampiyon Barcelona'yı tahtından indirmeye çalışıyor
Mourinho, kariyerini ve modern dönemin en büyük taktik dehalarından biri olarak itibarını, görev yaptığı hemen her yerde büyük kupalar kazanarak inşa etti.
63 yaşında yeniden La Liga ve Şampiyonlar Ligi kazanan bir seviyeye çıkıp çıkamayacağı zaman zaman sorgulandı. Real, Mbappe ve Vinicius Junior gibi isimlerin elinin altında olmasıyla bunu başarabileceğine inanıyor ve 2026-27 sezonuna harika bir başlangıç yapmayı umuyor.
Her cumartesi gecesi canlı LALIGA maçlarının adresi olan Disney+'ta ESPN, İspanyol futbolunun en iyilerini Birleşik Krallık'taki taraftarlarla buluşturuyor.
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