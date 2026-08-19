Eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörünün, son dönemde yurt içinde ve Avrupa'da en büyük kupaları kazanmakta yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında, göze hoş gelen bir futbol ortaya koyma konusunda daha az baskı altında olup olmadığı sorulduğunda, bu cumartesi Real Madrid'in Espanyol deplasmanıyla Mourinho'nun teknik direktör olarak La Liga'ya dönüşündeki ilk maçını ESPN'de yayınlayacak olan Disney+ aracılığıyla GOAL'e konuşan McManaman şunları söyledi: “Bence Real Madrid'den bahsettiğinizde küçük bir fark var.

“[Fabio] Capello uzun yıllar önce ligi kazandı ama 1-0 kazandığı için neredeyse her maçta yuhalandı, bu yüzden işin özüne dair bir tarafın kesinlikle olduğunu düşünüyorum.

“Yenilmesi daha zor bir takım olmak zorundalar, koşmak zorundalar, çok çalışmak zorundalar ama sen de ben de biliyoruz ki bu zaten işin temel parçası olmalı, ekmek tekne olmalı; bütün gücünle koşarsın, koşarsın, koşarsın ve kötü bir maç geçiriyorsan ki hepimizin olur, yine koşarsın, koşarsın, koşarsın ve başkalarına yardım edersin.

“Bence belli bir ölçüde stil de olmak zorunda ama Madrid ya da Barca için bunun sorun olacağını düşünmüyorum, stil kendiliğinden gelir, sahip oldukları oyuncularda o stil var, bu onların DNA'sının bir parçası, sahada doğal olarak ortaya çıkacaktır çünkü yaptıkları şey bu.

“Madrid'in bu yıl çok gol atmasını bekliyorum, genelde de atarlar, Jose'nin önceki döneminde de çok gol attılar ama onun takımı Pep [Guardiola] ve o takıma karşı mücadele etti; bir lig kazandılar, bir Copa del Rey kazandılar, Barcelona'ya karşı bir Süper Kupa kazandılar ama bu üç yıl içinde oldu. Bence bu yıl bundan daha fazlası gerekecek.

“Yine büyük yatırım yaptılar. Geçen yıl savunmaya yaptıkları yatırımın ardından bu yıl da devam ettiler, birkaç iyi yeni transfer yaptılar. Geçen yılki üç ismin üzerine üç savunmacı daha alındı, [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen vb.

“Bir üç oyuncu daha getirdi, bu yüzden zayıflığın nerede olduğunu düşündüğünü görebiliyordunuz ve bilirsiniz, her şeyden önce savunmada güçlü olmak istiyor ve sonra o ön dörtlü, onların rahat rahat gol atacağını biliyorsunuz, La Liga'da bununla ilgili hiçbir sorun yok.”