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İçerik mi tarz mı: Jose Mourinho'nun Real Madrid'de sadece kazanması mı gerekiyor? Real Madrid efsanesi Steve McManaman, 'Special One'ın Santiago Bernabeu'daki görevini açıkladı
Madrid'in 2026'daki "Galacticos"u büyük kupaları kaçırdı
Başkan Florentino Perez'in dillere destan “Galacticos” transfer politikası 2026'da bir dönem olduğu kadar baskın olmayabilir, ancak İspanya'nın başkentinde yıldızlarla dolu bir kadro kuruldu ve inançla mali açıdan yapılan büyük yatırımların karşılığında her yıl kupa kazanılması bekleniyor.
Fransız forvet Kylian Mbappe, 2024'te bu kadroya katıldı ve Madrid'de ulaşılması zor Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or ödüllerinin peşine düşmesi bekleniyordu, ancak attığı 86 gol ve kazandığı iki Altın Ayakkabı'ya rağmen henüz somut bir ödül elde edemedi.
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Mourinho, Mbappe, Vini Jr ve Bellingham ile çalışıyor
Vinicius Junior, kısa süreliğine transfer söylentilerine yol açtıktan sonra yeni bir sözleşme imzaladı; Jude Bellingham ise 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla yeniden en iyi performansına döndü ve heyecan verici Fildişi Sahilli genç yetenek Yan Diomande de 140 milyon € (£120 milyon/$162 milyon) bonservisle takıma katıldı.
Topluluk olarak onlara verilen görev, yurt içindeki üstünlüğü El Clasico'daki rakipleri Barcelona'nın elinden almak. Mourinho da bu hedefe yardımcı olması için göreve getirildi; gizemli Portekizli, Real Madrid'deki önceki dönemi sona erdikten 13 yıl sonra Bernabeu'ya geri döndü.
Mourinho'nun görev tanımı: Special One'ın çirkin de olsa kazanmasına izin verilecek mi?
Son dönemde yurt içinde ve Avrupa’da en büyük kupalara ulaşmakta yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında, eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörünün göze hoş gelen bir futbol oynatma konusunda daha az baskı altında olup olmadığı sorulduğunda, bu cumartesi Real Madrid’in Espanyol deplasmanındaki Mourinho’nun dönüşündeki ilk La Liga maçını yayınlayacak olan Disney+ üzerinden ESPN’in katkısıyla GOAL'e konuşan McManaman şunları söyledi: “Bence konu Real Madrid olduğunda küçük bir fark var.
“[Fabio] Capello uzun yıllar önce ligi kazandı ama 1-0 kazandığı için neredeyse her maç yuhalandı, bu yüzden işin kesinlikle içerik tarafı da var diye düşünüyorum.
“Yenilmesi daha zor bir takım olmaları gerekiyor, koşmaları gerekiyor, çok çalışmaları gerekiyor ama sen de ben de biliyoruz ki bu zaten temel bir gereklilik olmalı, işin olmazsa olmazı bu olmalı; canını dişine takıp koşarsın, koşarsın ve koşarsın, kötü bir gün geçiriyorsan ki hepimizin olur, yine koşarsın, koşarsın ve koşarsın, başkalarına yardım edersin.
“Bence belli bir ölçüde stil de olmalı ama bunun Madrid ya da Barcelona için sorun olacağını sanmıyorum, stil gelir, sahip oldukları oyuncularda bu stil var, bu onların DNA’sının bir parçası, sahada bu doğal olarak ortaya çıkar çünkü yaptıkları şey bu.
“Madrid’in bu yıl çok gol atmasını bekliyorum, normalde zaten çok gol atarlar, Jose’nin önceki döneminde de çok gol attılar ama onun takımı Pep [Guardiola] ve o ekibe karşı mücadele etti; bir lig kazandılar, bir Kral Kupası kazandılar, Barcelona’ya karşı bir Süper Kupa kazandılar ama bu üç yılda oldu. Bence bu yıl bundan daha fazlasını yapmaları gerekecek.
“Yatırımları yine büyük. Geçen yıl savunmaya yaptıkları yatırımın ardından bu yıl da devam ettiler, birkaç iyi yeni transfer yaptılar. Geçen yıl alınan üç savunmacının üstüne üç savunmacı daha getirildi; [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen gibi.
“Bir üç oyuncu daha aldı, bu yüzden zayıflığın nerede olduğunu düşündüğünü görebilirsiniz ve bilirsiniz ki her şeyden önce arkada güçlü olmak istiyor, sonra da o hücum dörtlüsüyle rahat rahat gol atarlar, La Liga’da bununla ilgili hiçbir sorun yok.”
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La Liga 2026-27: Real Madrid, şampiyon Barcelona'yı devirmeye çalışıyor
Mourinho, kariyerini ve modern dönemin en büyük taktik zekâlarından biri olarak itibarını, bulunduğu hemen her yerde önemli kupalar kazanması sayesinde inşa etti.
63 yaşında olan Mourinho'nun La Liga ve Şampiyonlar Ligi kazandıran zirvelere yeniden çıkıp çıkamayacağı zaman zaman sorgulandı. Real, Mbappe ve Vinicius Junior gibi isimlerin elinin altında olmasıyla bunu başarabileceğine inanıyor ve 2026-27 sezonundaki girişimine hızlı bir başlangıç yapmayı umuyor.
Her cumartesi gecesi canlı LALIGA maçlarının adresi olan Disney+ üzerinden ESPN, İspanyol futbolunun en iyilerini Birleşik Krallık'taki taraftarlarla buluşturuyor.
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