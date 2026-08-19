Son dönemde yurt içinde ve Avrupa’da en büyük kupalara ulaşmakta yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında, eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörünün göze hoş gelen bir futbol oynatma konusunda daha az baskı altında olup olmadığı sorulduğunda, bu cumartesi Real Madrid’in Espanyol deplasmanındaki Mourinho’nun dönüşündeki ilk La Liga maçını yayınlayacak olan Disney+ üzerinden ESPN’in katkısıyla GOAL'e konuşan McManaman şunları söyledi: “Bence konu Real Madrid olduğunda küçük bir fark var.

“[Fabio] Capello uzun yıllar önce ligi kazandı ama 1-0 kazandığı için neredeyse her maç yuhalandı, bu yüzden işin kesinlikle içerik tarafı da var diye düşünüyorum.

“Yenilmesi daha zor bir takım olmaları gerekiyor, koşmaları gerekiyor, çok çalışmaları gerekiyor ama sen de ben de biliyoruz ki bu zaten temel bir gereklilik olmalı, işin olmazsa olmazı bu olmalı; canını dişine takıp koşarsın, koşarsın ve koşarsın, kötü bir gün geçiriyorsan ki hepimizin olur, yine koşarsın, koşarsın ve koşarsın, başkalarına yardım edersin.

“Bence belli bir ölçüde stil de olmalı ama bunun Madrid ya da Barcelona için sorun olacağını sanmıyorum, stil gelir, sahip oldukları oyuncularda bu stil var, bu onların DNA’sının bir parçası, sahada bu doğal olarak ortaya çıkar çünkü yaptıkları şey bu.

“Madrid’in bu yıl çok gol atmasını bekliyorum, normalde zaten çok gol atarlar, Jose’nin önceki döneminde de çok gol attılar ama onun takımı Pep [Guardiola] ve o ekibe karşı mücadele etti; bir lig kazandılar, bir Kral Kupası kazandılar, Barcelona’ya karşı bir Süper Kupa kazandılar ama bu üç yılda oldu. Bence bu yıl bundan daha fazlasını yapmaları gerekecek.

“Yatırımları yine büyük. Geçen yıl savunmaya yaptıkları yatırımın ardından bu yıl da devam ettiler, birkaç iyi yeni transfer yaptılar. Geçen yıl alınan üç savunmacının üstüne üç savunmacı daha getirildi; [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen gibi.

“Bir üç oyuncu daha aldı, bu yüzden zayıflığın nerede olduğunu düşündüğünü görebilirsiniz ve bilirsiniz ki her şeyden önce arkada güçlü olmak istiyor, sonra da o hücum dörtlüsüyle rahat rahat gol atarlar, La Liga’da bununla ilgili hiçbir sorun yok.”