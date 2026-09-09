TyC Sports'a göre. Brezilya'nın dev kulüplerinden Atletico Mineiro, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından bonservisi elinde olan forvet Mauro Icardi ile ilgilenen son kulüp olarak öne çıktı. 33 yaşındaki Arjantinli, Türkiye'den ayrılmasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen hâlâ kulüpsüz ve bu da onu yüksek profilli, cazip bir hedef hâline getiriyor.

Herhangi bir serbest kalma bedeli gerekmemesi nedeniyle Atletico Mineiro, oyuncunun temsilcileriyle doğrudan görüşebilir.

Olası transfer, Avrupa futbolunun modern dönemdeki en golcü forvetlerinden birinin kariyerinde ilk kez Brezilya'da kendini denemesi anlamına gelecek.