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Alvino Hanafi

Çeviri:

Icardi'nin Brezilyalı aşkı! Atlético Mineiro'nun yarışa katılmasıyla Arjantinli için sansasyonel bir Samba hamlesi gündemde

Transfers
M. Icardi
Atletico MG
Serie A
Richarlison

Atletico Mineiro, Richarlison'a alternatif ses getirecek bir seçenek olarak bonservisi elinde bulunan forvet Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için yarışa girdi. Brezilya'da transfer penceresi hızla kapanırken, 33 yaşındaki Arjantinli yıldız Güney Amerika'ya şaşırtıcı bir transfer yapabilir.

  • Atletico Mineiro, Icardi'yi hedefliyor

    TyC Sports'a göre. Brezilya'nın dev kulüplerinden Atletico Mineiro, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından bonservisi elinde olan forvet Mauro Icardi ile ilgilenen son kulüp olarak öne çıktı. 33 yaşındaki Arjantinli, Türkiye'den ayrılmasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen hâlâ kulüpsüz ve bu da onu yüksek profilli, cazip bir hedef hâline getiriyor.

    Herhangi bir serbest kalma bedeli gerekmemesi nedeniyle Atletico Mineiro, oyuncunun temsilcileriyle doğrudan görüşebilir.

    Olası transfer, Avrupa futbolunun modern dönemdeki en golcü forvetlerinden birinin kariyerinde ilk kez Brezilya'da kendini denemesi anlamına gelecek.

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  • imago-sport-1081761742.jpgMark Pain

    Richarlison çıkmazı, Arjantinli yedek planını devreye soktu

    Atletico Mineiro'nun Icardi takibi, birincil hedefleri Richarlison'la yakından bağlantılı. Richarlison'ın Brezilya'ya olası dönüşü ivme kazanmış durumda. Ancak rakip kulüp Vasco da Gama, başkan Pedrinho'nun bizzat taraftarı olduğunu açıkladığı oyuncu için görüşmeleri yürütmesi sayesinde belirgin bir avantaja sahip.

    Vasco'nun, Brezilya transfer penceresi 11 Eylül'de kapanmadan önce Richarlison transferini tamamlaması halinde Atletico Mineiro, Icardi için resmi girişimini derhal başlatmaya hazır.

    Müzakerelere yakın kaynaklar, "Eğer o anlaşma gerçekleşmezse, bir numaralı alternatif Icardi" doğrulamasında bulundu.

  • Brezilya soruşturmasının yanı sıra Avrupa ilgisi de kapıda

    Sao Paulo ve Vasco da Gama da gayriresmî girişimlerde bulunurken, Atletico Mineiro'nun ilgisi Rosario doğumlu forvet için Güney Amerika'daki en gerçekçi seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak Everton ve Lazio'nun da aralarında bulunduğu Avrupa kulüpleri, oyuncunun ekibiyle aktif temasını sürdürüyor.

    Everton'ın eski CEO'su Keith Wyness, golcü santrforu bir dönem, gollerinin taraftarları sevindirebileceği bir "yürüyen pembe dizi" olarak nitelendirmişti.

    Icardi'nin menajeri Letterio Pino, oyuncusunun yalnızca maddi kazançtan ziyade iddialı bir teknik projeye ve uzun vadeli istikrara öncelik verdiğini yineledi.

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  • imago-sport-1076655968.jpgAnadolu Agency

    Güney Amerika’ya geçişte zaman daralıyor

    Galatasaray formasıyla 134 maçta 77 gol atan Icardi, Güney Amerika'da herhangi bir hücum hattını dönüştürebilecek, kendini kanıtlamış bir golcülük siciline sahip.

    11 Eylül son tarihi hızla yaklaşırken, Atletico Mineiro'nun Arjantinli süperstarı Brezilya'ya getirmek istiyorsa elini çabuk tutması gerekiyor.

    Müzakereler belirleyici bir aşamaya girerken, Icardi'nin önümüzdeki günlerde bir sonraki durağını netleştirmesi bekleniyor.

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