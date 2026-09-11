Yaz transfer dönemi Avrupa'nın ve dünyanın neredeyse her yerinde uzun zaman önce kapanmış olsa da, bugün her zamankinden daha fazla önemli fırsatlar sunan serbest oyuncu piyasasından yararlanmaya çalışan birçok kulüp hâlâ hareketliliğini sürdürüyor.

Hâlâ boştaki flaş isimler arasında Mauro Icardi de yer alıyor. Galatasaray'a veda ettikten sonra sözleşmesiz kalan Arjantinli yıldız, yaz boyunca İtalyan kulüplerinin de yoğun ilgisini gördü, ancak yeni takımıyla ilgili nihai kararını henüz vermedi. Ve bu saatlerde menajerinin masasına ikisi İtalya'dan olmak üzere 5 teklif geldi.



