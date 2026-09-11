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CM grafica Icardi Lazio 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Icardi hâlâ serbest statüde: Parma, Lazio ve iki Yunan kulübüne meydan okuyor

Transfers
M. Icardi
Parma Calcio 1913
Lazio
Olympiakos
PAOK Thessaloniki FC
Atletico MG
Fluminense
Serie A
Yunanistan 1
Serie A
AC Milan
Inter

Arjantinli golcü henüz bir sonraki adresini seçmedi ve hâlâ bonservissiz olarak imza atabilir.

Yaz transfer dönemi Avrupa'nın ve dünyanın neredeyse her yerinde uzun zaman önce kapanmış olsa da, bugün her zamankinden daha fazla önemli fırsatlar sunan serbest oyuncu piyasasından yararlanmaya çalışan birçok kulüp hâlâ hareketliliğini sürdürüyor.

Hâlâ boştaki flaş isimler arasında Mauro Icardi de yer alıyor. Galatasaray'a veda ettikten sonra sözleşmesiz kalan Arjantinli yıldız, yaz boyunca İtalyan kulüplerinin de yoğun ilgisini gördü, ancak yeni takımıyla ilgili nihai kararını henüz vermedi. Ve bu saatlerde menajerinin masasına ikisi İtalya'dan olmak üzere 5 teklif geldi.


  • Lazio her zaman diri, ama karşısında Parma var

    Icardi bir süredir Lazio sportif direktörü Angelo Fabiani'nin açıkça belirttiği hedeflerden biri olsa da, eski Inter santrforu Gennaro Gattuso'nun beğeni listesinin zirvesinde yer almıyor; Gattuso, farklı özelliklere sahip bir golcü istiyor. Formello'ya Andrea Pinamonti geldi ve gerektiğinde Gudmundsson da en uçta oynayabilir, ancak böylesine önemli bir oyuncuyu kadroya katma ihtimali, taraftarlarla yaşanan baskıyı hafifletmeye yönelik bir hamle olarak başkan Lotito'nun da iştahını kabartıyor.

    Corriere dello Sport'un aktardığına göre Lazio bu konuda yalnız değil. Parma da bu saatlerde Arjantinli oyuncu için hamle yapmayı düşünüyor. Ancak kulübün teklif edebileceği rakam ile oyuncunun talepleri arasındaki fark nedeniyle maaş konusu ayrıntılı şekilde ele alınmalı. Parma, Carlos Cuesta'ya hücum hattına eklenebilecek saf bir bitirici kazandırmak istiyor.

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  • Brezilya mı Yunanistan mı? Yeni ailesi onun yanında olacak

    İki İtalyan kulübü elbette bu konuda yalnız değil; eski Inter kaptanının etrafındaki transfer piyasasına asıl ivmeyi ise yeni partneri China Suarez'in, ailesiyle birlikte (onun da başka bir ilişkiden çocukları var) Maurito'nun seçeceği ülkeye taşınma kararı vermesi sağladı.

    Bu noktada Yunanistan'daki seçenekler de güç kazanıyor; PAOK Selanik ve Olympiakos, onu kadrosuna katmak için sözleşme imzalamak istiyor. Son olarak, geçen hafta bir yoklama yapan Brezilya'daki Atletico Mineiro ile onu yeniden ülkesine yaklaştıracak (ve Wanda Nara'dan olan kızlarına da) ihtimal de masada.



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