Ibrox’taki teknik direktör değişikliğinde rol oynadığı öne sürülen eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp’a Rangers’ın neden küfrettiği

Ibrox’ta pek kimsenin öngöremediği bir gelişmeyle, eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp’un, Rohl’un Rangers’tan ayrılma kararında kilit bir rol oynadığı ortaya çıktı. Anfield’dan ayrılmasının ardından Red Bull’un Küresel Futbol Direktörü olarak yüksek profilli bir göreve geçen Klopp’un, 37 yaşındaki oyuncuyu Avusturya’ya çekmek için nüfuzunu kullandığı bildiriliyor.

Eski Aberdeen genel müdürü Keith Wyness, iki Alman arasında geçen görüşmelerin bu anlaşmada önemli bir rol oynadığını açıkladı. Football Insider’a konuşan Wyness, durumu şöyle açıkladı: “James Tavernier olayında Rangers’ın Rohl’un yanında durmasının doğru olduğunu başından beri söylüyordum. Onun liderlik vasıflarına sahip olduğunu ve ileride takımı nasıl inşa edeceğini anladığının işaretlerini gösterdiğini düşünüyordum. Benim için bu büyük bir darbe. Hatta Klopp’un, Salzburg’a gitmesi konusunda onunla görüşmeye dahil olduğu yönünde söylentiler bile duymuştum."

Wyness, sezonun son maçı öncesinde Rohl ile Tavernier arasında patlak veren çatışmaya atıfta bulunuyor. Takımdan ayrılacak olan kaptan, son iç saha maçında yedek kulübesinde oturma kararını reddetmiş, bunun üzerine kadrodan tamamen çekilmiş ve kamuoyuna yansıyan bir anlaşmazlık yaşanmıştı.