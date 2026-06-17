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Ibrox’taki teknik direktör değişikliğinde rol oynadığı öne sürülen eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp’a Rangers’ın neden küfrettiği
Rohl'un ayrılışının ardındaki Klopp bağlantısı
Ibrox’ta pek kimsenin öngöremediği bir gelişmeyle, eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp’un, Rohl’un Rangers’tan ayrılma kararında kilit bir rol oynadığı ortaya çıktı. Anfield’dan ayrılmasının ardından Red Bull’un Küresel Futbol Direktörü olarak yüksek profilli bir göreve geçen Klopp’un, 37 yaşındaki oyuncuyu Avusturya’ya çekmek için nüfuzunu kullandığı bildiriliyor.
Eski Aberdeen genel müdürü Keith Wyness, iki Alman arasında geçen görüşmelerin bu anlaşmada önemli bir rol oynadığını açıkladı. Football Insider’a konuşan Wyness, durumu şöyle açıkladı: “James Tavernier olayında Rangers’ın Rohl’un yanında durmasının doğru olduğunu başından beri söylüyordum. Onun liderlik vasıflarına sahip olduğunu ve ileride takımı nasıl inşa edeceğini anladığının işaretlerini gösterdiğini düşünüyordum. Benim için bu büyük bir darbe. Hatta Klopp’un, Salzburg’a gitmesi konusunda onunla görüşmeye dahil olduğu yönünde söylentiler bile duymuştum."
Wyness, sezonun son maçı öncesinde Rohl ile Tavernier arasında patlak veren çatışmaya atıfta bulunuyor. Takımdan ayrılacak olan kaptan, son iç saha maçında yedek kulübesinde oturma kararını reddetmiş, bunun üzerine kadrodan tamamen çekilmiş ve kamuoyuna yansıyan bir anlaşmazlık yaşanmıştı.
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Basınç ve Glasgow balık akvaryumu
Daha önce, Ekim 2025’te iki buçuk yıllık bir sözleşme imzalayarak göreve geldiği ve sonunda İskoç Premiership’te üçüncü sıraya taşıdığı Rangers’ta devam eden yeniden yapılanma projesine uzun vadeli bir bağlılık sinyali vermiş olmasına rağmen, Rohl, Red Bull grubuna katılma fırsatının cazibesine kapılmış görünüyor. Geçen sezon Avusturya Bundesliga'sında üçüncü sırada yer alan Red Bull Salzburg, Rohl'a tanıdık bir yapı ve menajerin memleketine daha yakın bir ortama dönüş imkanı sunuyor.
Wyness, İskoçya’daki yaşamın yoğunluğunun da bu ani ayrılıkta rol oynamış olabileceğini öne sürdü. “Bunu daha önce de gördük; Alman teknik direktörler fırsat bulduklarında Almanya’ya yakın yerlere dönmeyi tercih ederler. Bunu anlayabiliyorum çünkü inanın bana, ‘Old Firm’ rekabeti göz önüne alındığında Glasgow yerleşmek için kolay bir yer değil. Dolayısıyla Rohl bunu bir zorluk olarak görmüş olabilir,” diye ekledi Wyness.
Ibrox yönetim kurulu hazırlıksız yakalandı
Rangers yönetimi, iç lig sezonunun hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sona ermesine rağmen Rohl’a güvenmeye devam etme kararı aldığı bildirildi. Rohl’un Salzburg’a ani ayrılışı, yönetim kurulunu yaz transfer planlarının tamamen altüst olmasını önlemek için acilen bir yedek bulma çabası içine soktu.
Wyness, kulüp için kritik bir dönemde bunun yarattığı süreksizliği vurguladı. "Bu, Rangers için zor bir durum çünkü Rohl ile devam edip ilerlemeyi planlıyorlardı, ancak o şimdi gemiyi terk etmeye karar verdi. Rangers'ın istikrara ihtiyacı olduğu bir dönemde, bunu sağlayamadılar. Dolayısıyla, kim gelirse gelsin, bir soru işareti var," diye belirtti eski CEO. Hearts'ın teknik direktörü Derek McInnes, şimdiden görevi devralacak başlıca adaylar arasında öne çıktı.
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Rohl’un taktiksel geçmişi ve Salzburg’un yeniden yapılanma süreci
Rohl, şu anda Avrupa genelinde futbol dünyasının en parlak genç beyinlerinden biri olarak büyük saygı görüyor; bu da onu, ulusal ligdeki hakimiyetini yeniden kazanmaya can atan Red Bull Salzburg takımı için ideal bir aday haline getiriyor. Hem Bayern Münih’te hem de Almanya milli takımında Hansi Flick’in yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde şekillenen üst düzey taktiksel temeli, Klopp’un kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine öncülük etmek üzere Red Bull yapısına entegre etmek istediği uzmanlık düzeyine tam olarak uyuyor.
Bu taktiksel revizyon, Red Bull döneminin başlangıcından bu yana ligdeki en alt sıralarda bitirerek Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaçıran Salzburg’un felaketle sonuçlanan sezonuna doğrudan bir yanıt niteliğinde.
Derek McInnes, Ibrox’ta Rohl’un yerine geçecek ve forvet Lawrence Shankland ile yeniden bir araya gelecek. İkili, Hearts’ı sezonun son maçına kadar Premiership’in zirvesinde tutmuştu; ancak o maçta Celtic’e yenildiler ve Martin O’Neill’in takımı şampiyonluğu kazandı.