İskoç futbolunun en hararetli rekabeti bu sezon farklı bir atmosferde yaşanacak; Glasgow'nun iki devi, kendi aralarındaki tüm yurt içi maçlarda deplasman taraftarlarına tamamen yasak getirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Bu karar, hem İskoç Premiership'teki hem de Premier Sports Cup'taki karşılaşmaları etkiliyor ve tribünlerin yalnızca ev sahibi takım taraftarları tarafından doldurulacağını garanti ediyor.

13 Eylül'de Rangers'ın ev sahipliğinde oynanacak Premier Sports Cup karşılaşması, bu kararın etkileyeceği ilk yüksek profilli maç olacak. Sadece bir hafta sonra iki takımın Celtic Park'ta lig maçında yeniden karşı karşıya gelmesi planlanıyor ve o mücadele de deplasman taraftarları olmadan oynanacak.