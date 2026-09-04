Getty Images Sport
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Ibrox'taki seyirci olaylarının ardından Celtic ile Rangers, SPFL ile anlaşmaya vardı: Old Firm derbilerinde deplasman taraftarı olmayacak
Güvenlik endişeleri, taraftarların stada alınmamasına yol açtı
İskoç futbolunun en hararetli rekabeti bu sezon farklı bir atmosferde yaşanacak; Glasgow'nun iki devi, kendi aralarındaki tüm yurt içi maçlarda deplasman taraftarlarına tamamen yasak getirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Bu karar, hem İskoç Premiership'teki hem de Premier Sports Cup'taki karşılaşmaları etkiliyor ve tribünlerin yalnızca ev sahibi takım taraftarları tarafından doldurulacağını garanti ediyor.
13 Eylül'de Rangers'ın ev sahipliğinde oynanacak Premier Sports Cup karşılaşması, bu kararın etkileyeceği ilk yüksek profilli maç olacak. Sadece bir hafta sonra iki takımın Celtic Park'ta lig maçında yeniden karşı karşıya gelmesi planlanıyor ve o mücadele de deplasman taraftarları olmadan oynanacak.
- Getty Images Sport
SPFL, güvenliği ve maç günü planlamasını önceliklendiriyor
Transferi doğrulayan açıklamada SPFL, yasağın Ibrox'taki olaylardan kaynaklanan güvenlik tavsiyelerini değerlendirmek için gerekli bir adım olduğunu belirtti. Yönetim organı şu ifadeleri kullandı: "Bu geçici düzenleme, her iki kulübün de SPFL, Police Scotland ve diğer ilgili paydaşlarla birlikte bağımsız incelemenin bulguları ve tavsiyelerini gerektiği gibi değerlendirmesine, gerekli adımları atmasına ve gelecekteki fikstürleri kapsamlı şekilde planlamak için yeterli zamanın sağlanmasına olanak tanıyacak."
Yetkililer, bilet kontenjanlarının sürekli bir gerilim kaynağı olduğu son derbileri etkileyen lojistik kâbusların önüne geçmek istiyor. SPFL açıklamasında şunları da ekledi: "Bu ayrıca taraftarlar ve maç günü planlamasında yer alanlar için daha fazla kesinlik sağlayacak, aynı zamanda tek tek maçlar için bilet düzenlemeleri etrafında tekrarlanan belirsizliği de önleyecek. Tüm taraflar, güvenlik ve emniyet öncelik olmaya devam ederken bu süreçte yapıcı şekilde çalışmayı taahhüt etti."
Mart ayındaki kupa karşılaşmasının yankıları
Bu fikstürleri çevreleyen gerilim, mart ayındaki kupa karşılaşmasında kırılma noktasına ulaştı; bu maçta Celtic taraftarları 2018'den bu yana ilk kez Broomloan Road Stand'daki tam kontenjanını aldı. O karşılaşmada yaklaşık 8.000 deplasman taraftarı vardı; bu sayı, son lig maçlarında görülen 1.000'in altındaki kontenjanların belirgin şekilde üzerindeydi.
Yaşananların ardından hem Celtic'e hem de Rangers'a, bir sonraki iç saha maçlarını İskoçya Kupası'nda seyircisiz oynama cezası verildi. Deplasman taraftarı yasağının bu sezon artık tüm yerel organizasyonları kapsayacak şekilde genişletilmesi, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.
- Getty Images Sport
Teknik direktörler derbi yasağını değerlendirdi
Kararı değerlendiren Rangers teknik direktörü Derek McInnes, açıklamaya hazırlıksız yakalandığını kabul etti ve haberi "hayal kırıklığı yaratan" olarak niteledi. McInnes, "Bir derbi maçında deplasman taraftarlarının tribünde olmasına izin verildiğinde her zaman daha iyidir" dedi. "Bu fikstürde yaşanan her şey ve bunun son bölümü bağlamında, bence dikkate alınması ve konuşulması gereken çok şey var. Bana düşündürüldüğü kadarıyla bu konu hâlâ görüşmeye açıktı, bu yüzden beni biraz hazırlıksız yakaladı."
Yasağa ilişkin görüşlerini paylaşan Celtic teknik direktörü Martin O'Neill ise sonuca değinerek anlaşmayı hem "kaçınılmaz" hem de "gerçekten üzücü" olarak tanımladı. O'Neill, "Stad tamamen doluyken bu harika, harika bir fikstür" diye ekledi. "Ve bence deplasman taraftarları bunu özel kılıyor. Umarım iki kulüp bir noktada bir araya gelir ve bu özel sorunları çözmeye çalışır."
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