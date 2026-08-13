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Ibrox’ta yuhalamalar! Derek McInnes’ın Rangers’taki felaket başlangıcı sürüyor; Rangers, Avrupa Ligi’ne veda etti
McInnes için kâbus gibi bir başlangıç
McInnes için balayı dönemi hiçbir zaman gerçekten yaşanmadı, ancak Ibrox taraftarının kalan sabrı da perşembe gecesi tükendi. Yazın Hearts'tan ses getiren bir hamleyle gelen McInnes, dört resmi maçta tek bir galibiyet bile alamadı. Avrupa'daki bu son başarısızlık, ligde alınan kötü sonuçlar serisinin ardından geldi ve yeni sezonun henüz ilk haftalarında teknik direktörün projesini giderek daha kırılgan gösterdi.
Maç sonunda atmosfer zehir gibiydi; toplamda 3-2'lik yenilginin gerçeği ortaya çıkarken tribünlerde yuhalamalar yükseldi. Rangers, Polonya'daki ilk maçtan 2-1 geride çıktığı için rövanşa dezavantajlı başladı ve yaz döneminde dokuz yeni transfer yapılmasına rağmen takım dağınık bir görüntü verdi ve net bir taktik kimlikten yoksun kaldı.
- Getty Images Sport
Ibrox'taki erken iyimserlik dağıldı
Gecenin ev sahiplerine ait olacağı izleniminin doğduğu kısa bir an vardı. 19. dakikada kaptan Lawrence Shankland, kullandığı penaltıda topu sert bir şekilde kalenin ortasından ağlara göndererek toplam skorda eşitliği sağladı ve yaz transferinden bu yana ilk golünü attı.
Rangers, giderek artan sakatlık krizi nedeniyle maça deneysel bir 3-5-2 dizilişiyle başladı. Bu kriz, Youssef Chermiti'nin uzun süreli bir ACL sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmasına ve Tuur Rommens'in kasık zorlanmasıyla kenarda olmasına yol açtı. Taktik değişiklik, konuk ekibin sık sık daha tehlikeli taraf gibi göründüğü açık ve kaotik bir maça neden oldu.
Jagiellonia Bialystok kontrolü ele aldı
İkinci yarıda McInnes, Thelo Aasgaard'ın yerine Ross McCrorie'yi oyuna alıp dörtlü savunmaya dönerek işleri yoluna koymaya çalıştı. Ancak bu değişiklik, Jagiellonia Bialystok'un özgüven kazanmaya başlamasıyla istenen kontrolü sağlamadı. Konuk ekip, Rangers'ın karşılık veremediği bir özgüven ve amaçla oynadı.
Nik Prelec'in 65. dakikada konuk ekip adına hak edilmiş bir eşitlik golü bulmasının ardından ve McInnes'in Dan Neil ile Nico Raskin'in yerine Cammy Devlin ve Vanja Dragojevic'i oyuna alarak kulübeye yönelmesine rağmen Light Blues, ciddi gol fırsatları üretmekte zorlandı. Saat ilerledikçe uyum eksikliği belirginleşti ve takım, ortada ayırt edilebilir bir strateji olmadan oynuyor gibi göründü.
- Getty Images Sport
Konferans Ligi'nde belirsiz gelecek
Bu yenilgi, Rangers'ın artık Avrupa'daki ilk hedeflerine kıyasla ciddi bir düşüş anlamına gelen Konferans Ligi play-off turunda Çekya ekibi Jablonec ile karşılaşmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Avrupa Ligi grup aşamasına kalamamanın mali ve sportif sonuçları, özellikle de yaz aylarında kadroya yapılan büyük yatırım göz önüne alındığında, derinden hissedilecek.
McInnes'in yaralarını sarması için zaman yok; zira pazar günü Premier Sports Cup son 16 turunda St Mirren karşısına çıkacak. Paisley ekibi, Ibrox'taki mevcut dağınıklık düşünüldüğünde hiç kuşkusuz fırsat kollayacaktır. McInnes, pahalı yetenekler topluluğunu kısa sürede harekete geçirmenin bir yolunu bulamazsa, Glasgow'un mavi yakasındaki hoşnutsuzluk büyümeye devam edecek.
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