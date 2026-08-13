McInnes için balayı dönemi hiçbir zaman gerçekten yaşanmadı, ancak Ibrox taraftarının kalan sabrı da perşembe gecesi tükendi. Yazın Hearts'tan ses getiren bir hamleyle gelen McInnes, dört resmi maçta tek bir galibiyet bile alamadı. Avrupa'daki bu son başarısızlık, ligde alınan kötü sonuçlar serisinin ardından geldi ve yeni sezonun henüz ilk haftalarında teknik direktörün projesini giderek daha kırılgan gösterdi.

Maç sonunda atmosfer zehir gibiydi; toplamda 3-2'lik yenilginin gerçeği ortaya çıkarken tribünlerde yuhalamalar yükseldi. Rangers, Polonya'daki ilk maçtan 2-1 geride çıktığı için rövanşa dezavantajlı başladı ve yaz döneminde dokuz yeni transfer yapılmasına rağmen takım dağınık bir görüntü verdi ve net bir taktik kimlikten yoksun kaldı.