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Ibrahimovic: "Portekiz-Hırvatistan maçı VAR yüzünden mahvoldu; olmayan bir ofsayt nedeniyle beraberlik iptal edildi. Ronaldo takımı rehin tutuyor"

Dünya Kupası
Portekiz
Hırvatistan
C. Ronaldo

Toronto'daki maçın sansasyonel sonunun ardından eski İsveçli şampiyon herkese sert sözler sarf etti

Hırvatistan’ın Portekiz karşısında 2-2’yi getirebilecek golün iptal edilmesi, tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Manchester City’nin savunma oyuncusu Josko Gvardiol tarafından atılan bu gol, takım arkadaşı Matanovic’in ofsayt pozisyonu nedeniyle iptal edildi. Topun içindeki çipin sinyal vermesinin ardından Norveçli hakem Eskas’a gelen kesin bilgiye rağmen, Fox Sports’un Dünya Kupası yorumcusu Zlatan Ibrahimovic bu olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.


HIRVATİSTAN'IN 2-2'LİK SKORU NEDEN İPTAL EDİLDİ?

  • OFSAY NEREDE?

    Ibrahimovic, olaylara ilişkin kendi yorumunu yaparken hiç çekinmedi: “Harika bir maçtı, ancak son dakikalarda VAR tarafından mahvedildi. 2-2’lik golde herhangi bir kural ihlali görmüyorum: VAR golü iptal etti, ama bana göre bu bir haksızlıktı. Topun içindeki sensör çalışmıyordu ya da bir şeyler ters gitti, çünkü Renato Veiga topa dokunmuştu, bu da ofsayt olmadığı anlamına geliyor. Açıyı bir izleyin: Hırvatistan’ın 20 numaralı oyuncusu topa dokunmuyor, topun yönünü en ufak bir şekilde bile değiştirmiyor. Topa dokunan Portekiz’in 13 numaralı oyuncusu (Veiga, ed.)! Bu nasıl ofsayt olabilir? Bir rakip topa dokunuyor ve birdenbire Hırvat golcü ofsayt pozisyonunda mı kalıyor? Saçma! Tüm kalbiyle mücadele eden Hırvatlar, bu Dünya Kupası’nda rüya gibi bir anı yaşama fırsatından mahrum bırakıldı. 90. dakikada bir golü iptal etmek için kararın son derece net olması gerekir. Burada ise hiç de öyle değildi. Bu hakemlik değildi. Tam anlamıyla bir hırsızlıktı. Bana göre, Portekiz ve Ronaldo’nun İspanya ile karşılaşmak üzere son 16’ya kalmasını istedikleri çok açık.”

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  • LEAO MÜKEMMEL

    Fox Sports stüdyolarından Zlatan Ibrahimovic, Portekiz ile Hırvatistan arasındaki maçın gidişatını da değerlendirdi: “Sonunda Portekiz, son 16 turuna yükseldi: futbol işte böyle... Bazen kurallar lehinize işler, bazen de aleyhinize. Bu sefer kuralların Hırvatistan’ın aleyhine işlemiş olması gerçekten çok yazık. Luka Modrić ve Mateo Kovacic başları dik bir şekilde sahadan ayrılıyorlar: işler umdukları gibi gitmemiş olsa da ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Portekiz genel olarak daha üstündü ve gerçekten iyi oynadı, ancak Hırvatistan da gol atmak amacıyla sahaya çıktı. Pedro Neto ve Bruno Fernandes’in performanslarından pek etkilenmedim; ikisi de beklentilerin altında kaldı, oysa Rafael Leão mükemmeldi ve Hırvat savunmasını ciddi şekilde zorladı. Roberto Martínez, Semedo, Francisco Conceição, Bernardo Silva ve Gonçalo Ramos’u oyuna sokarak akıllı oyuncu değişiklikleriyle maçın kaderini belirledi. Leão, Ramos’a muhteşem bir asist yaptı ve bu gol Portekiz’i öne geçirdi.”

  • RONALDO'NUN EGO'SU

    Geçici olarak skoru 1-1’e getiren golü atan ve Dünya Kupası’nın eleme aşamasında ilk golünü kaydeden Cristiano Ronaldo’nun performansı hakkında Zlatan Ibrahimovic şöyle konuştu: “41 yaşındaki bir Cristiano Ronaldo’nun hücumda liderlik yaptığı bir takımla 2026’da bir şey kazanmayı düşünmek mümkün değil. Zaten yedek kulübesinde Ramos var; oyuna girip gol attı. Bu efsanevi liderlik değil. Takımı rehin alan şey egodur. Ronaldo, dokunuşunu ve hareket kabiliyetini yitirmiş. Artık sadece ceza sahasında duruyor... Bu noktada onu ayakta tutan bacaklarından çok karizması. Onu ilk 11’de oynamaya devam etmek, nostaljinin dikte ettiği tam bir çılgınlıktır.”

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