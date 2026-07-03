Ibrahimovic: "Portekiz-Hırvatistan maçı VAR yüzünden mahvoldu; olmayan bir ofsayt nedeniyle beraberlik iptal edildi. Ronaldo takımı rehin tutuyor"

Ibrahimovic, olaylara ilişkin kendi yorumunu yaparken hiç çekinmedi: “Harika bir maçtı, ancak son dakikalarda VAR tarafından mahvedildi. 2-2’lik golde herhangi bir kural ihlali görmüyorum: VAR golü iptal etti, ama bana göre bu bir haksızlıktı. Topun içindeki sensör çalışmıyordu ya da bir şeyler ters gitti, çünkü Renato Veiga topa dokunmuştu, bu da ofsayt olmadığı anlamına geliyor. Açıyı bir izleyin: Hırvatistan’ın 20 numaralı oyuncusu topa dokunmuyor, topun yönünü en ufak bir şekilde bile değiştirmiyor. Topa dokunan Portekiz’in 13 numaralı oyuncusu (Veiga, ed.)! Bu nasıl ofsayt olabilir? Bir rakip topa dokunuyor ve birdenbire Hırvat golcü ofsayt pozisyonunda mı kalıyor? Saçma! Tüm kalbiyle mücadele eden Hırvatlar, bu Dünya Kupası’nda rüya gibi bir anı yaşama fırsatından mahrum bırakıldı. 90. dakikada bir golü iptal etmek için kararın son derece net olması gerekir. Burada ise hiç de öyle değildi. Bu hakemlik değildi. Tam anlamıyla bir hırsızlıktı. Bana göre, Portekiz ve Ronaldo’nun İspanya ile karşılaşmak üzere son 16’ya kalmasını istedikleri çok açık.”