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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Ibrahimovic: "Madueke ortada yoktu, sanki Tuchel on kişiyle oynamış gibiydi"

İngiltere
Dünya Kupası

Ibra'nın İngiliz milli takım oyuncusunun performansına ilişkin yorumu

Milan kulübünün sahiplerinin danışmanı ve şu anda Fox kanalında Dünya Kupası yorumculuğu yapan Zlatan Ibrahimovic, İngiltere'den Noni Madueke'ye sert sözlerle yüklendi: "Sanki Tuchel on kişiyle oynamış gibi, ortada yoktu...".

  • Aşağıda, Calciomercato.com'un Norveç-İngiltere maçıyla ilgili olarak Arsenal'in 2002 doğumlu oyuncusu Noni Madueke için verdiği not yer almaktadır: "Madueke 5: Birkaç parlak an dışında pek çok isabetsizlik sergiledi; üstünlük sağlamak için gerçek bir kanat bekinin desteğine güvenemiyor ve tek başına rakiple başa çıkmakta zorlanıyor."

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