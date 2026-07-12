Ibrahimovic: "Madueke ortada yoktu, sanki Tuchel on kişiyle oynamış gibiydi"

Aşağıda, Calciomercato.com'un Norveç-İngiltere maçıyla ilgili olarak Arsenal'in 2002 doğumlu oyuncusu Noni Madueke için verdiği not yer almaktadır: "Madueke 5: Birkaç parlak an dışında pek çok isabetsizlik sergiledi; üstünlük sağlamak için gerçek bir kanat bekinin desteğine güvenemiyor ve tek başına rakiple başa çıkmakta zorlanıyor."