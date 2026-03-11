Ibrahimovic: "Kazanan bir Milan yaratmalıyız. Biz Milano'nun moda kısmıyız. Modric ve Rabiot başka bir seviyede. Allegri daha karakterli bir takım istiyor."

"İtalyan kültüründe herkes sonuçlara odaklanır. Gençler, antrenörler, kazanmak isterler. Kazanmak istiyorsam, hazır bir oyuncuyu sahaya sürerim ve potansiyeli olan oyuncuyu kenara alırım, bu da onun gelişimini engelleme riskini doğurur.

Milan'da bunu değiştirdik. Öncelikle gençlere oyun süresi vermek istiyoruz, çünkü gençken oynamak gerekir. Milan Futuro'da oynamıyorsan, Primavera'da oynarsın, %100. Milan Futuro'da başlarsan ama ritim farklıysa, seni Primavera'ya alırız, büyürsün ve seni tekrar yukarı çıkarırız.

Bu, büyüme hedefiyle yukarı ve aşağı çıktığın bir merdiven gibidir, böylece birinci takıma geldiğinde, elde ettiğin sonuçlar sayesinde gelmiş olursun.