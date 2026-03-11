Goal.com
Ibrahimovic: "Kazanan bir Milan yaratmalıyız. Biz Milano'nun moda kısmıyız. Modric ve Rabiot başka bir seviyede. Allegri daha karakterli bir takım istiyor."

Eski İsveçli forvet, CBS Golazo'ya RedBird fonunun Rossoneri'nin geleceği için yaptığı planları açıkladı.

Inter'e karşı kazanılan derbi zaferi, Milan dünyasına yeniden heyecan getirdi ve şimdi Scudetto'yu kovalamaya inanmaya çalışıyor. RedBird fonunun Kıdemli Danışmanı Zlatan Ibrahimovic, Serie A'yı yayınlayan Amerikan markası CBS Golazo'ya bir röportaj verdi ve Gerry Cardinale'nin Rossoneri için atacağı sonraki adımlardan bahsetti.

 Nerazzurri ile olan rekabetten Hollanda'daki ilk günlerine kadar, eski forvet Allegri, Milan Futuro projesi ve bu kulübün sahip olması gereken hırs hakkında her şeyi anlattı.

İşte sözleri

  • "MILANO'NUN MODA YÜZÜ"

    "Milano'nun doğru tarafında olmalısınız. Bilirsiniz, iki taraf vardır: mavi ve kırmızı. Biz moda tarafındayız (gülüyor, editör notu). Milanello'ya hoş geldiniz!" 

  • "VAN BASTEN'DEN İLHAM ALDIM"

    "Kimden ilham alıyordum? Marco van Basten. Komik olan şey, Ajax'a gittiğimde birçok kişi beni onunla karşılaştırıyordu, bu yüzden orada bile baskı çok yüksekti. O seviyede baskıya dayanmaya henüz hazır değildim, çünkü o elbette bir ikon, bir efsane ve bu kulüpte Rijkaard ve Gullit ile birlikte Hollandalı üçlüsünün bir parçasıydı. Benimle onu karşılaştırıyorlardı çünkü ben de forvetdim, oyun tarzım benzerdi... Bu yüzden Milan söz konusu olduğunda benim referans noktam oydu. Kısa bir kariyeri oldu ama yaptıkları tarihe geçecek."

  • MİLAN'IN GELECEĞİ

    "İtalyan kültüründe herkes sonuçlara odaklanır. Gençler, antrenörler, kazanmak isterler. Kazanmak istiyorsam, hazır bir oyuncuyu sahaya sürerim ve potansiyeli olan oyuncuyu kenara alırım, bu da onun gelişimini engelleme riskini doğurur. 

    Milan'da bunu değiştirdik. Öncelikle gençlere oyun süresi vermek istiyoruz, çünkü gençken oynamak gerekir. Milan Futuro'da oynamıyorsan, Primavera'da oynarsın, %100. Milan Futuro'da başlarsan ama ritim farklıysa, seni Primavera'ya alırız, büyürsün ve seni tekrar yukarı çıkarırız. 

    Bu, büyüme hedefiyle yukarı ve aşağı çıktığın bir merdiven gibidir, böylece birinci takıma geldiğinde, elde ettiğin sonuçlar sayesinde gelmiş olursun.

  • TARAFTARLARA KAZANAN BİR MILAN SUNMAK

    "7 Şampiyonlar Ligi, 19 lig şampiyonluğu, oyuncularımızın Altın Top ödülleri, kazandığımız tüm uluslararası kupalar. Taraftarlar buna alışkın ve bunu onlara vermezseniz, onlara Milan'ı vermezsiniz ve biz onlara bunu vermeliyiz."

  • "ALLEGRI DAHA KARAKTERLİ BİR TAKIM İSTİYOR"

    "Allegri benim antrenörümdü. Oyuncularla ilişkilerinde çok başarılı, takımı mükemmel yönetiyor. Milan'da zaten kupalar kazandı ve beni çalıştırırken de çok iyiydi. Karakterli birisi, çünkü ben oynarken işler kolay değildi, Seedorf, Cassano gibi karakterli başka oyuncular da vardı. 

    Biz konuşmaktan çekinmiyorduk, ama Allegri tek tek oyunculara değil, takıma odaklanmalıydı. Takım için en iyisini yapmalıydı ve bunu çok iyi yaptı, bugün de bunu takıma aktarıyor. O zamanki oyuncular bugünkülerden farklıydı. Belki bugünkü oyuncular biraz daha az karakterli ve Allegri onların karakterli olmasını istiyor."

  • MODRIC VE RABIOT BAŞKA BİR SEVİYEDE

    "Allegri ile çalışmak kolay, deneyimli, büyük kulüplerde oynamış. O bir kazanan ve Milan'da olmak herkes için kolay değil. Milan'da olmanın ne demek olduğunu anlıyor, bunu sadece oyunculara anlatması gerekiyor. Modric hariç. Ona hiçbir şey açıklamak gerekmiyor. Bence başka bir seviyede olan Rabiot da var. Bu takımda Mike (Maignan, ndr), bu yıl gelen Nkunku ve Rabiot var. Onlarla 17 yaşındayken PSG'de oynamıştım ve bugün Milan'dayız."

