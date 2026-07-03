İbrahimović: Hırvatistan’ın golünün iptal edilmesi “hırsızlık”… Portekiz ise Ronaldo’nun kibirinin “rehinesi”

İsveç milli takımının efsanesi Zlatan İbrahimoviç, Dünya Kupası'nın 32'li turunda Portekiz ile oynanan maçın son anlarında Hırvatistan'ın golünün iptal edilmesinin ardından büyük öfke gösterdi.

Jvardiol, Portekiz karşısında son dakikada Hırvatistan'ın beraberlik golünü attı, ancak saha hakemi video yardım sistemine başvurduktan sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesi, Fox Sports kanalında yapılan maç analizi sırasında Zlatan İbrahimoviç'in açıklamalarını yayınladı.

Ibra, “Harika bir maçtı, ancak VAR sistemi sonunda maçı mahvetti. Beraberlik golünde (2-2) herhangi bir kural ihlali görmüyorum” dedi.

Ibrahimović sözlerine şöyle devam etti: “Video yardım sistemi golü iptal etti, ama bana göre bu bir haksızlıktı. Ya topun içindeki sensör çalışmıyordu ya da bir şey oldu, çünkü Renato Vega topa dokundu ve bu da ofsayt olmadığı anlamına geliyor.”

"Tekrar görüntüsüne bakın, 20 numaralı Hırvat oyuncu topa dokunmadı ve yönünü en ufak bir şekilde bile değiştirmedi. Topa dokunan, 13 numaralı Portekizli oyuncu Renato Vega'ydı" diye vurguladı.

"Nasıl ofsayt olabilir ki? Rakip savunma oyuncusu topa dokunuyor, sonra birdenbire golü atan Hırvat oyuncu ofsayt mı oluyor? Bu saçmalık" diye devam etti.

"Tüm yürekleriyle mücadele eden Hırvatlar, Dünya Kupası’ndaki rüya anlarından mahrum bırakıldılar. 90. dakikada bir golü iptal ediyorsanız, karar güneş kadar net olmalı. Oysa burada hiç de net değildi. Bu hakemlik değildi, açıkça bir hırsızlıktı. Bana göre, Portekiz ve Ronaldo’nun İspanya ile karşılaşmak üzere son 16’ya kalmasını istedikleri çok açık.”