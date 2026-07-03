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Zlatan Ibrahimovic 2026Getty Images

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İbrahimović: Hırvatistan’ın golünün iptal edilmesi “hırsızlık”… Portekiz ise Ronaldo’nun kibirinin “rehinesi”

Portekiz - Hırvatistan
Portekiz
Hırvatistan
Dünya Kupası
Z. Ibrahimovic
C. Ronaldo
Portekiz
Hırvatistan

Açıkça görülüyor ki, Portekiz ve Ronaldo’nun İspanya ile karşılaşmak üzere son 16 turuna yükselmesini istemişlerdi.

İsveç milli takımının efsanesi Zlatan İbrahimoviç, Dünya Kupası'nın 32'li turunda Portekiz ile oynanan maçın son anlarında Hırvatistan'ın golünün iptal edilmesinin ardından büyük öfke gösterdi.

Jvardiol, Portekiz karşısında son dakikada Hırvatistan'ın beraberlik golünü attı, ancak saha hakemi video yardım sistemine başvurduktan sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesi, Fox Sports kanalında yapılan maç analizi sırasında Zlatan İbrahimoviç'in açıklamalarını yayınladı.

Ibra, “Harika bir maçtı, ancak VAR sistemi sonunda maçı mahvetti. Beraberlik golünde (2-2) herhangi bir kural ihlali görmüyorum” dedi.

Ibrahimović sözlerine şöyle devam etti: “Video yardım sistemi golü iptal etti, ama bana göre bu bir haksızlıktı. Ya topun içindeki sensör çalışmıyordu ya da bir şey oldu, çünkü Renato Vega topa dokundu ve bu da ofsayt olmadığı anlamına geliyor.”

"Tekrar görüntüsüne bakın, 20 numaralı Hırvat oyuncu topa dokunmadı ve yönünü en ufak bir şekilde bile değiştirmedi. Topa dokunan, 13 numaralı Portekizli oyuncu Renato Vega'ydı" diye vurguladı.

"Nasıl ofsayt olabilir ki? Rakip savunma oyuncusu topa dokunuyor, sonra birdenbire golü atan Hırvat oyuncu ofsayt mı oluyor? Bu saçmalık" diye devam etti.

"Tüm yürekleriyle mücadele eden Hırvatlar, Dünya Kupası’ndaki rüya anlarından mahrum bırakıldılar. 90. dakikada bir golü iptal ediyorsanız, karar güneş kadar net olmalı. Oysa burada hiç de net değildi. Bu hakemlik değildi, açıkça bir hırsızlıktı. Bana göre, Portekiz ve Ronaldo’nun İspanya ile karşılaşmak üzere son 16’ya kalmasını istedikleri çok açık.”

  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Ronaldo, pas yeteneğini ve hareket hızını kaybetti

    Ibrahimović, Cristiano Ronaldo’ya da sert eleştiriler yöneltti ve “Portekizli taraftarlar olan biteni tahmin edebilirdi” dedi.

    Ve şöyle vurguladı: “41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun hücumunuzu yönettiği bir takımla 2026’da herhangi bir şey kazanmayı bekleyemezsiniz, özellikle de oyuna girip gol atan Gonçalo Ramos yedek kulübesinde oturuyorken. Bu, efsanevi liderlik değil; milli takımı rehin tutan şey, onun kibiridir."

    "Ronaldo, top kontrolünü ve hareket hızını kaybetti. Artık sadece ceza sahası içinde kalmakla yetiniyor; bu aşamada, ayaklarından çok, efsanesi ve şöhreti onu ayakta tutuyor. Onu ilk 11’de oynamaya devam etmek, geçmişe duyulan özlem duygusuyla hareket eden tam bir çılgınlıktır" diye ekledi.

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  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    Roberto Martínez, akıllı oyuncu değişiklikleri sayesinde maçı kazandı

    "Sonuçta Portekiz son 16'ya yükseldi, futbol da budur... Bazen kurallar lehinize olur, bazen de aleyhinize. Bu sefer bunun Hırvatistan'ın aleyhine olması gerçekten üzücü" diye ekledi.

    “Luka Modrić ve Mateo Kovačić turnuvadan başları dik bir şekilde ayrılıyorlar. Her şey umdukları gibi gitmemiş olsa da ellerinden gelenin en iyisini yaptılar” diye ekledi.

    Analizine şöyle devam etti: “Genel olarak Portekiz daha iyi takımdı ve çok iyi bir maç çıkardı, ancak Hırvatistan da gol arayışıyla maça çıktı. Pedro Neto ve Bruno Fernandes’in performanslarından memnun kalmadım; ikisinin de performansı beklentilerin altında kaldı. Oysa Rafael Leão mükemmeldi ve Hırvatistan savunmasına büyük sorunlar çıkardı."

    "Roberto Martínez, Nelson Semedo, Francisco Conceição, Bernardo Silva ve Gonçalo Ramos’u oyuna soktuğu akıllı oyuncu değişiklikleri sayesinde maçı belirledi. Ayrıca Liao, Ramos’a harika bir asist yaptı ve Ramos bu pasla Portekiz’i öne geçiren golü attı" diye ekledi.

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